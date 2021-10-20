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20.10.2021 Dell Technologies и VMware упрощают работу с помощью новых мультиоблачных и платформенных решений 1
20.10.2021 Рост зарплат ИТ-специалистов внезапно прекратился, сменившись падением 2
20.10.2021 Участники конференции CNews «Современный цифровой офис: технологии и решения» познакомятся с возможностями VMware Workspace ONE 1
20.10.2021 Искусственный интеллект: тренды развития и практика применения 2
19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
19.10.2021 В Москве в крупной ИТ-компании идет проверка ФСБ. Работа организации парализована 1
19.10.2021 В России стартовала запись школьников на бесплатные курсы по программированию 1
18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 2
13.10.2021 В Appdynamics назначен директор по маркетингу 1
12.10.2021 Pure Storage представила платформу предоставления БД в качестве услуги для Kubernetes 1
07.10.2021 Positive Technologies и «Айти бастион» договорились о сотрудничестве в области мониторинга ИБ 1
07.10.2021 Админ мстил за увольнения, уничтожая данные и меняя пароли. Ему грозит 10 лет тюрьмы 3
06.10.2021 Сеть «Кэш&Кэрри» обновила кассовую систему под требования законодательства и внедряет кассы самообслуживания 1
06.10.2021 Богдан Тоболь, TeamViewer Enterprise: С удаленным администрированием сегодня можно отказаться от VPN и «утилизировать» человеческий ресурс 1
06.10.2021 «М.видео» обновила поисковые возможности онлайн-платформ 1
06.10.2021 У Intel колоссальная проблема с кадрами. Процессоры производят вчерашние школьники 1
05.10.2021 «Ростех» объединился с «Диасофтом» для захвата российского рынка ERP 1
05.10.2021 Windows 11 стала доступна для пользователей по всему миру 1
05.10.2021 Принципы Генса. ИТ-рынок вспоминает основателя «Ланит» 1
04.10.2021 Главное — не стоять на месте: правила успешного ИТ-разработчика 1
04.10.2021 «Магнит» нанял директора по цифровым технологиям. Им стал выходец из Microsoft и Amazon 1
01.10.2021 Superjob и МФТИ назвали ИТ-специальности с наибольшим приростом резюме женщин 1
30.09.2021 Pure Storage представила платформу предоставления баз данных в качестве услуги для Kubernetes 1
30.09.2021 «Корус консалтинг» автоматизирует работу ИТ-систем с помощью решений Alloy Software 1
29.09.2021 Открылся «Яндекс банк» 1
29.09.2021 Москва впервые примет финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC 1
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 3
28.09.2021 В России предложили построить открытую базу знаний для антивирусных компаний 1
28.09.2021 Вышел Solar Dozor 7.5 с новым macOS-агентом, контролем Webeх Teams и отчетностью по поведению сотрудников 1
28.09.2021 Trueconf запустила бета-тестирование отечественной ВКС Trueconf Server 5.0 2
26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 2
24.09.2021 Мик Вайсман, Trinity Monsters: Электронное голосование в России беспрецедентно по срокам подсчета голосов 1
23.09.2021 Какие технологии помогут разработчикам цифровизировать Москву 1
23.09.2021 «Выкуп платить не готовы»: Group-IB исследовала отношение российских предпринимателей к программам-вымогателям 1
22.09.2021 Импортозамещение сетевого оборудования: как не наступить на грабли 1
22.09.2021 От суверенизации и санкций больше всех выиграли поставщики отечественных ОС, СУБД и офисных пакетов 1
21.09.2021 10 простых шагов: как модернизировать ЦОД 1
20.09.2021 Как все начиналось. Леонид Рейман о рождении мобильной связи в России 2
14.09.2021 Canon представляет PRISMAprepare Go — облачное приложение для автоматизации рабочих процессов в небольших типографиях 2
14.09.2021 Поставить «двойку» школьному обеду можно с помощью мобильного приложения 1

Публикаций - 4013, упоминаний - 5578

ИТ-кадры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 528
SAP SE 3207 169
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 113
VMware 1828 110
Google LLC 7124 106
3726 99
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 90
IBM 3524 85
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 80
Oracle Corporation 3331 79
Softline - Софтлайн 1472 79
HP Inc. 2893 67
Cisco Systems 2035 67
Крок 1219 64
VK - Mail.ru Group 2482 58
Dell EMC 2382 58
Yandex - Яндекс 4098 56
Amazon Inc - Amazon.com 1467 45
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 42
АйТи 748 41
NetApp 484 41
Intel Corporation 4143 40
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 39
Ланит ГК 1154 39
Citrix Systems 571 35
Samsung Electronics 5627 33
Huawei 2723 32
Facebook 3764 31
Инфосистемы Джет 675 28
Veeam Software 250 27
iTeco - Ай-Теко 713 26
Nvidia Corp 2005 25
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 25
Schneider Electric 408 25
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 25
Fortinet 286 25
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 25
Hitachi 465 24
Сбербанк Технологии - СберТех 203 24
Red Hat 664 23
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 93
HeadHunter Group - HH Group 336 76
X5 Group 599 55
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 54
РЖД - Российские железные дороги 1081 43
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 41
X5 Group - Пятерочка 559 40
Альфа-Банк 1122 39
Ингосстрах СПАО 210 32
Газпромбанк - ГПБ 692 30
Почта России ПАО 1570 29
Аэрофлот 492 28
Открытие ФК 538 28
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 28
Уралсиб Банк 389 26
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 26
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 25
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 22
Газпром нефть 380 21
ПГК - Первая грузовая компания 98 20
Uber Technologies 258 19
Uber 257 19
Русагро Группа Компаний 139 19
Procter&Gamble - P&G 93 17
АльфаСтрахование СГ 207 17
Совкомбанк ПАО 147 17
Норникель - Норильский никель 177 17
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 16
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 16
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 16
МТС банк 254 16
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 16
Интер РАО ПАО 158 16
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 16
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 15
ПСБ - Промсвязьбанк 613 14
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 14
Банк Зенит 131 14
Магнит - Сеть магазинов 269 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 86
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 63
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 47
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 42
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 38
Счётная палата РФ 459 36
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 35
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 35
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 32
Правительство РФ 2198 32
Президент Российской Федерации 1439 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 27
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 27
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 26
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 24
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 24
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 24
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 23
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 22
Федеральное казначейство России 766 21
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 18
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 17
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 16
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 16
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 16
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 16
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 14
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 14
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 13
Правительство Москвы 649 13
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 12
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 12
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 12
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 11
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 11
Руссофт - Russoft 250 22
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 17
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 12
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 11
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 9
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 8
АФТ - Ассоциация Финтех 76 7
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 3
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 2
OSI - Open Source Initiative 33 2
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 2
Linux Foundation 157 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
4CIO 12 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 3 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 2 1
Ассоциация 42 1 1
AHCA - American Health Care Association 1 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
TCG - Trusted Computing Group 13 1
ЛДПР 68 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 634
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OpenStack 347 35
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 35
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5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 29
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 28
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 28
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 26
Google Android 10750 157
Microsoft Windows 10 6602 141
Apple iOS 5741 106
Microsoft Azure 1171 102
Java - Язык программирования 1166 89
Linux OS 4236 71
Microsoft Windows 7 1662 68
Microsoft Office 365 769 59
SQL - Язык программирования 432 59
AWS - Amazon Web Services 568 54
Microsoft Office 1916 46
Microsoft SQL Server 789 44
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 41
Microsoft Exchange 677 36
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 34
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 30
Microsoft Excel 435 29
Google Cloud Platform - GCP 194 29
Nvidia GeForce GTX 2048 29
Apple macOS 921 27
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 26
Microsoft Windows 849 26
Apache Hadoop 339 25
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 24
Microsoft Windows 8 1228 24
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 23
Microsoft Skype 1459 23
Docker - Платформа распределённых приложений 146 22
Intel x86 - Архитектура процессора 990 20
VMware vSphere 281 19
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 336 19
Microsoft Windows Phone OS 1472 19
JavaScript - Язык программирования 625 19
Microsoft Skype for Business 116 19
Microsoft Teams 214 19
VMware NSX Intelligence 103 18
Google Play - Google Store - Android Market 2515 17
1С:ERP Управление предприятием 203 16
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 16
Intel Core - Семейство процессоров 863 16
Чаркин Евгений 182 39
Путин Владимир 1820 32
Четвернин Алексей 651 29
Клепиков Алексей 77 27
Натрусов Артем 121 22
Абакумов Евгений 103 21
Шадаев Максут 384 19
Лысенко Эдуард 209 19
Богданов Кирилл 90 18
Казарин Станислав 100 18
Урьяс Вадим 76 18
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 17
Халматов Максим 45 17
Петров Михаил 88 17
Сотин Денис 102 17
Дьяченко Валерий 66 16
Ягнятинский Евгений 32 16
Поляков Сергей 60 15
Ямщиков Владимир 32 15
Степанов Антон 56 15
Мишустин Михаил 302 15
Нуралиев Борис 204 15
Мякишева Марина 84 14
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 14
Паршин Максим 141 14
Меньшов Кирилл 72 14
Никифоров Николай 1126 14
Разумовский Дмитрий 70 14
Касперская Наталья 197 13
Михалев Евгений 40 13
Шеховцов Юрий 33 13
Меджитов Тимур 56 13
Воронин Петр 35 13
Симаков Олег 106 13
Кудрин Алексей 63 13
Вахнин Павел 51 13
Хасин Михаил 26 13
Кулик Вадим 113 12
Катамадзе Анна 72 12
Кирюшин Сергей 52 12
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Индия - Республика 2156 56
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 50
Европа 3725 49
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Ближний Восток 1466 32
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Россия - ПФО - Самара 1285 17
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