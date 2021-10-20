Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ИТ-кадры
ИТ-персонал
ИТ-специалист
ИТ-менеджер
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 4013, упоминаний - 5578
ИТ-кадры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 182 39
|Путин Владимир 1820 32
|Четвернин Алексей 651 29
|Клепиков Алексей 77 27
|Натрусов Артем 121 22
|Абакумов Евгений 103 21
|Шадаев Максут 384 19
|Лысенко Эдуард 209 19
|Богданов Кирилл 90 18
|Казарин Станислав 100 18
|Урьяс Вадим 76 18
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 17
|Халматов Максим 45 17
|Петров Михаил 88 17
|Сотин Денис 102 17
|Дьяченко Валерий 66 16
|Ягнятинский Евгений 32 16
|Поляков Сергей 60 15
|Ямщиков Владимир 32 15
|Степанов Антон 56 15
|Мишустин Михаил 302 15
|Нуралиев Борис 204 15
|Мякишева Марина 84 14
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 14
|Паршин Максим 141 14
|Меньшов Кирилл 72 14
|Никифоров Николай 1126 14
|Разумовский Дмитрий 70 14
|Касперская Наталья 197 13
|Михалев Евгений 40 13
|Шеховцов Юрий 33 13
|Меджитов Тимур 56 13
|Воронин Петр 35 13
|Симаков Олег 106 13
|Кудрин Алексей 63 13
|Вахнин Павел 51 13
|Хасин Михаил 26 13
|Кулик Вадим 113 12
|Катамадзе Анна 72 12
|Кирюшин Сергей 52 12
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754530, в очереди разбора - 658231.
Создано именных указателей - 46339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754530, в очереди разбора - 658231.
Создано именных указателей - 46339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru