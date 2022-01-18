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Мобильное приложение
Mobile app



18.01.2022 Мобильное приложение «Ростелеком. Сервис печати» адаптировано к работе на устройствах с ОС «Аврора»
29.12.2021 «Райффайзен банк»: каждый пятый предприниматель использует только мобильное приложение для управления бизнесом
08.11.2019 ВТБ запустил мобильное приложение, заменяющее POS-терминал
07.11.2019 «Мегафон» представил мобильное приложение для управления виртуальной АТС
05.11.2019 Microsoft представила мобильное приложение Office, Azure Arc и другие продукты и сервисы
01.10.2019 Мобильное приложение Сбербанка научилось переводить деньги за границу. Комиссия
17.09.2019 Мобильное приложение Сбербанка научилось переводить деньги с кредиток. Комиссия
03.09.2019 «Контур.ОФД» выпустил бесплатное мобильное приложение для iOS и Android
26.08.2019 Мобильное приложение «ЭРА-Мониторинг» упростит задачу контроля за автопарком
19.08.2019 Абсолют Банк запустил мобильное приложение «Абсолют.Бизнес»
08.08.2019 «Яндекс.Касса» выпустила мобильное приложение
23.07.2019 «Доксвижн» представила новое мобильное приложение СЭД Docsvision
05.07.2019 «Почта Mail.ru» представила обновленное мобильное приложение
03.07.2019 Visiology выпустила мобильное приложение с ИИ
20.06.2019 Технологии Abbyy и Visionlabs помогут оформить SIM-карту через мобильное приложение
20.06.2019 PROMT обновила сервис онлайн-перевода и мобильное приложение
10.06.2019 Goods.ru при поддержке EPAM запустил мобильное приложение
18.04.2019 «Балтика» внедрила мобильное приложение для аудита склада
02.04.2019 Tele2 начал подключать новых абонентов через мобильное приложение
27.03.2019 Банк «Авангард» обновил интернет-банк и мобильное приложение
26.03.2019 Мобильное приложение ЦИАН распознает паспорт РФ при оформлении ипотеки
13.03.2019 Банк «Восточный» обновил мобильное приложение «Просто кредит»
12.03.2019 Альфа Private улучшил мобильное приложение для состоятельных клиентов
26.02.2019 Мобильное приложение телеканала СТС продолжает собирать награды
18.02.2019 Сервис личных помощников Want запустил мобильное приложение для Android
28.01.2019 «Перекресток» выпустил мобильное приложение для самостоятельных покупок в супермаркетах
03.01.2019 Власти выпустили мобильное приложение для уплаты налогов самозанятыми
13.08.2018 Дайджест InfoWatch: утечки через мессенджеры и мобильные приложения
04.06.2014 Каким должно быть мобильное приложение к СЭД

Публикаций - 214, упоминаний - 219

Мобильное приложение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4598 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7842 9
VK - Mail.ru Group 2825 9
Apple Inc 10159 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7533 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6246 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2244 4
Naumen - Наумен 437 4
Google LLC 9469 4
Abbyy 1071 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1515 4
Smart Engines - Смарт Энджинс 213 4
Ланит - Норбит - Norbit 266 3
Intel Corporation 10810 3
DigitalOcean 16 3
Microsoft Corporation 21038 3
Ростех - Ростехнологии 2355 3
Программный продукт ГК 195 2
Oracle Corporation 5810 2
Webmoney 477 2
RedMadRobot - Рэдмэдробот 46 2
Корус Консалтинг ГК 950 2
Meta - Facebook 4144 2
Samsung Electronics 8964 2
D-Link 325 2
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 117 2
PayPal 625 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 295 2
Twitter 2305 2
Nokia Corporation 5233 2
Hikvision - Хиквижн 31 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 724 2
Acer Group 2188 2
Check Point Software Technologies 683 2
Easy4 - Изи4 - MVNO-оператор мобильной связи 9 2
InfoWatch - Инфовотч 825 2
Telegram Group 721 2
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 48 2
LG Electronics 3138 2
Барс груп 423 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4874 11
Альфа-Банк 1329 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1940 5
Почта России ПАО 1802 4
Открытие ФК 486 4
Visa International 1641 3
Яндекс.Еда 100 3
РСХБ - Россельхозбанк 199 3
Яндекс.Такси 279 3
Точка 145 3
Uber 276 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1623 3
Дикси - Сеть магазинов 95 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 121 2
Магнит - Сеть магазинов 300 2
X5 Group - Пятерочка 291 2
Согласие СК 57 2
Синко-банк 4 2
Рокет (ранее Рокетбанк) 54 2
ПСБ - Промсвязьбанк 636 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 715 2
Qiwi 798 2
Ситимобил - Служба такси 122 2
Почта Банк 305 2
Yves Rocher - Ив Роше 33 1
МК Невский - Молочный комбинат 1 1
ВТБ - ВТБ24 641 1
Банк Россия 59 1
Lego 190 1
Аэрофлот 618 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 1
S7 Airlines 95 1
OTP Group - ОТП Банк 136 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 76 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 31 1
X5 Group - Перекресток 255 1
Союзмультфильм - киностудия 27 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 765 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 230 1
Warner Bros. International Television Distribution 260 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7430 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1853 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2796 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2355 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1602 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2042 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2058 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1776 2
Президент Российской Федерации 1756 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2042 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2050 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2373 2
Правительство РФ 2753 2
Мосгортранс ГУП 84 1
Управление делами президента Российской Федерации - Клиническая больница №1 ФГБУ 1 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 126 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 225 1
Роскачество - Российская система качества 20 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 13 1
МособлЕИРЦ 7 1
Районный суд Москвы 147 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 52 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство связи и информации Республики Казахстан - МСИ РК 9 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 228 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 828 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 337 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1644 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1145 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 89 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1130 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 540 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1187 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 510 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1990 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 220 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 149 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2471 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 29 1
ЮРАКС - Южнорегиональная Ассоциация кредитных союзов 1 1
4CIO 610 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12398 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10170 12
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 785 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4267 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1528 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12400 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1901 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 467 5
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 612 5
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9099 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1653 5
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1281 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6349 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2858 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1196 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4732 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 740 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3231 4
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 560 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 851 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1806 4
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 153 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 648 3
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 330 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4032 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 648 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1890 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 862 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1589 3
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 334 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 816 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3559 3
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 123 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1918 2
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины 419 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 351 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 557 2
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 126 2
Google Android 11606 38
Apple - App Store 2360 37
Apple iOS 6252 35
Google Play - Google Store - Android Market 2642 26
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 516 6
Microsoft Office 3003 5
Apple iPhone - серия смартфонов 5827 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1173 4
Яндекс.Маркет 466 4
Microsoft Azure 1219 4
Microsoft Windows 10 10123 4
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 143 4
Microsoft Office 365 798 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 232 3
Google Gmail 780 3
Apple iPad 3542 3
WhatsApp Messenger 697 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 226 3
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 255 3
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 368 3
Apple Pay 406 3
Rakuten Viber 466 3
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 272 3
ВТБ Онлайн 147 3
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 198 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 174 2
Naumen Service Desk 125 2
Яндекс.DNS 17 2
Acer Predator 117 2
Acer AeroBlade 3D 19 2
Альфа-Мобайл 67 2
Java - Язык программирования 2441 2
Apple macOS 1238 2
Acer PredatorSense 19 2
Microsoft Teams 263 2
Acer CoolBoost 19 2
Nvidia G-Sync 121 2
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 16 2
AWS - Amazon Web Services 608 2
Чехонин Антон 61 3
Мамонтов Игорь 29 3
Акимов Максим 169 3
Арлазаров Владимир 134 3
Носков Константин 207 2
Смагаринский Юрий 24 2
Черкасова Надия 21 2
Малышкин Сергей 7 2
Пимоненко Борис 7 2
Тач Майкл 36 2
Пак Олег 91 2
Ковалев Сергей 20 2
Дуров Павел 221 2
Жаров Александр 169 2
Малеев Алексей 9 1
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 1
Гадалов Александр 9 1
Генс Филипп 31 1
Решетников Максим 15 1
Бобров Антон 10 1
Мельникова Анастасия 180 1
Дубин Михаил 38 1
Осеевский Михаил 253 1
Волож Аркадий 206 1
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 34 1
Чернов Даниил 52 1
Халяпин Сергей 81 1
Шевченко Владимир 135 1
Котенко Дмитрий 7 1
Путин Владимир 2450 1
Рыжиков Сергей 108 1
Касперская Наталья 238 1
Чернышенко Дмитрий 270 1
Южаков Алексей 23 1
Беров Иван 41 1
Емельянова Инна 21 1
Зайцев Андрей 42 1
Крылов Павел 22 1
Уханов Максим 1 1
Макин Алексей 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 82922 71
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26824 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34124 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11613 9
Казахстан - Республика 4148 8
Европа 7259 6
Беларусь - Белоруссия 3210 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11627 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9584 5
Германия - Федеративная Республика 7790 5
Италия - Итальянская Республика 2900 4
Нидерланды 2014 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12066 4
Чехия - Чешская Республика 972 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10919 3
Испания - Королевство 2569 3
Болгария - Республика 632 3
Россия - ПФО - Казань 1894 3
Франция - Французская Республика 4932 3
Европа Восточная 2818 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3836 3
Украина 5532 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1998 3
Азия - Азиатский регион 3164 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2137 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 792 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1392 2
Ближний Восток 2496 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1021 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 707 2
Бельгия - Королевство 848 2
Армения - Республика 1047 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 854 2
Россия - ЦФО - Калужская область 728 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 906 2
Эстония - Эстонская Республика 681 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 801 2
Грузия 1032 2
Узбекистан - Республика 1256 2
Финляндия - Финляндская Республика 1651 2
Торговля розничная 88 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2754 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1880 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 843 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5082 3
Русский язык 1663 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1568 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 993 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 499 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 755 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 198 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 118 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 250 2
Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) 4 1
Пиратство - Авторское право 294 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3665 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 75 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 145 1
ПВЗ - пункт выдачи заказов 21 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 36 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 19 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4177 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 304 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 19 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1507 1
НПД - Налог на профессиональный доход - льготный режим налогообложения, доступный предпринимателям Москвы с 2019 года 5 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 55 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2248 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 412 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 574 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1106 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 209 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 180 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 122 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 103 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 265 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 144 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 339 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 163 1
Коммерсантъ - Издательский дом 797 3
Ведомости 276 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 2
Newzoo - Игровая аналитика 15 2
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 116 1
Los Angeles Times 67 1
Apps4All 25 1
Woman.ru 3 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 120 1
Telegraph 124 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 1
Пятый канал - Телеканал 43 1
Rusbase 15 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 57 1
Рен ТВ - телеканал 56 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 40 1
CNews - ZOOM.CNews 1330 1
The Verge - Издание 460 1
CrunchBase 63 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 78 1
КиноПоиск - портал о кино 124 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 277 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 1
РИА Новости 750 1
FT - Financial Times 1095 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10338 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 556 1
Tagline - Тэглайн 7 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2699 1
Gartner 3199 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 905 1
Data Insight - Исследовательское агентство 80 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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