Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Мобильное приложение
Mobile app
Публикаций - 214, упоминаний - 219
Мобильное приложение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чехонин Антон 61 3
|Мамонтов Игорь 29 3
|Акимов Максим 169 3
|Арлазаров Владимир 134 3
|Носков Константин 207 2
|Смагаринский Юрий 24 2
|Черкасова Надия 21 2
|Малышкин Сергей 7 2
|Пимоненко Борис 7 2
|Тач Майкл 36 2
|Пак Олег 91 2
|Ковалев Сергей 20 2
|Дуров Павел 221 2
|Жаров Александр 169 2
|Малеев Алексей 9 1
|Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 1
|Гадалов Александр 9 1
|Генс Филипп 31 1
|Решетников Максим 15 1
|Бобров Антон 10 1
|Мельникова Анастасия 180 1
|Дубин Михаил 38 1
|Осеевский Михаил 253 1
|Волож Аркадий 206 1
|Burns Ursula - Бёрнс Урсула 34 1
|Чернов Даниил 52 1
|Халяпин Сергей 81 1
|Шевченко Владимир 135 1
|Котенко Дмитрий 7 1
|Путин Владимир 2450 1
|Рыжиков Сергей 108 1
|Касперская Наталья 238 1
|Чернышенко Дмитрий 270 1
|Южаков Алексей 23 1
|Беров Иван 41 1
|Емельянова Инна 21 1
|Зайцев Андрей 42 1
|Крылов Павел 22 1
|Уханов Максим 1 1
|Макин Алексей 10 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru