Айтеко - iTeco

Компания «Айтеко» – российская ИТ-компания. Работает на ИТ-рынке с 1997 года, реализует проекты в сфере строительства ИТ- и инженерной инфраструктуры, разработки ПО и развития стартапов, аутсорсинга и IaaS, консалтинга и внедрения бизнес-приложений, управления строительством и комплексной безопасности. Входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи. ​