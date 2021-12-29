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Айтеко
iTeco

Айтеко - iTeco

Компания «Айтеко»  – российская ИТ-компания. Работает на ИТ-рынке с 1997 года, реализует проекты в сфере строительства ИТ- и инженерной инфраструктуры, разработки ПО и развития стартапов, аутсорсинга и IaaS, консалтинга и внедрения бизнес-приложений, управления строительством и комплексной безопасности. Входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи. ​


29.12.2021 ГК «Айтеко» запустила новый корпоративный сайт
22.11.2021 «Айтеко» развернула систему управления печатью на «Томскнефтехиме»
03.09.2021 «Ай-теко» создала отдельную немаленькую ИТ-компанию для работы с нефтянкой и газовиками
03.09.2021 В структуре ГК «Айтеко» создана консалтинговая компания «Витте про» для работы с заказчиками из ТЭК и промышленности
08.06.2021 «Айтеко» и Visiology заключили соглашение о партнерстве
03.06.2021 «Айтеко» построила дата-центр для «Гознака»
28.05.2021 «АйТеко» стала первым в России системным интегратором, чьи сотрудники получили сертификаты Huawei HCIE Data Center
24.05.2021 В структуре ГК «АйТеко» создана компания «РАССЭ-Инновации»
24.05.2021 Копилку «АйТеко» пополнил уникальный сертификат CWNE
01.04.2021 «Айтеко» завершила создание импортозамещенной инфраструктуры «ведомственного облака» ФИПС на базе решений ГК Astra Linux
26.03.2021 Чек-лист миграции в ЦОД: лучшие практики «ТрастИнфо» и «АйТеко»
19.02.2021 100 тыс. сотрудников «Росатома» установят малоизвестный мессенджер, связанный с президентом «Ай-теко»
09.02.2021 «Айтеко» разработала решение для интеллектуального поиска по видеоархивам
23.12.2020 Сергей Гавренков, «АйТеко» -

На рынке складывается доминирование сервисных моделей бизнеса
02.12.2020 В ГК «Айтеко» назначен глава направления комплексных инфраструктурных и инжиниринговых проектов
25.11.2020 «Айтеко» разработала решение для защиты от фальсификаций при биометрической идентификации по изображению лица
26.10.2020 «Айтеко» разработала типовое телекоммуникационное решение для «Леруа Мерлен»
21.10.2020 «Айтеко» представила умную колонку с голосовым помощником
20.08.2020 ГК «АйТеко» опубликовала обзор систем SGRC
03.08.2020 Сергей Попов, «АйТеко»: Рынок ищет возможность стабилизации за счет ИТ
25.05.2020 «Айтеко» представила решение AR Support для удаленного ремонта и обслуживания оборудования
19.05.2020 «Айтеко» подготовила комплекс ИТ-решений для стабилизации компаний в новых рыночных условиях
15.04.2020 «Айтеко» и Simple Group построили отказоустойчивую ЛВС на базе решений Huawei
06.04.2020 Фонд «Сколково» и ИЦ Ай-Теко поддержат промышленные ИТ-стартапы
31.03.2020 «Айтеко» и «Элара» создали отказоустойчивую инфраструктуру приборостроительного предприятия
26.03.2020 «Айтеко» предлагает комплекс цифровых решений для удаленной работы
25.02.2020 «Айтеко» предложит клиентам RPA-решения Kryon
18.12.2019 «Айтеко» представила биометрическую систему с распознаванием лица
26.11.2019 «Ай-теко» внедрит защищенный мессенджер Express в комплексных проектах
15.11.2019 «АйТеко» представила новые решения для цифровизации
30.09.2019 «Айтеко» разработала чат-бот на базе искусственного интеллекта
22.08.2019 Компания «АйТеко» запустила сервис, упрощающий подачу документов в Росреестр на регистрацию прав собственности на недвижимость
04.07.2019 Интеллектуальная система «Айтеко» Smartsel включена в Единый реестр отечественного ПО
04.06.2019 «Ланит» создал компанию по тестированию софта — конкурента Epam, «Люксофта» и «Ай-теко»
29.05.2019 Экс-зампред правительства Сахалинской области Попов назначен на должность замгендиректора ГК «Ай-теко»
24.05.2019 Сбербанк одобрил лимит банковских гарантий для «Ай-теко» на сумму 2 млрд рублей
05.03.2019 «Дочка» Сбербанка и «Айтеко» открыла первый в России «облачный франчайзинг»
14.02.2019 Центр когнитивных технологий «Айтеко» разработал решение для интеллектуального корпоративного поиска
30.01.2019 «Айтеко» создала СКС в крупных торговых центрах Нижнего Новгорода
29.01.2019 «Ростелеком» и «Ай-теко» одолжили «Почте России» ЦОДы за 2,6 миллиарда

Публикаций - 893, упоминаний - 1395

Айтеко упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок - Croc 1587 179
Сервионика - Servionica 165 136
Microsoft Corporation 22008 121
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1536 90
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1108 83
HP Inc. 5238 81
Oracle Corporation 5892 78
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7908 72
IBS - ИБС ИТ Услуги 1400 71
IBM - International Business Machines Corp 8810 70
Инфосистемы Джет 854 69
Softline - Софтлайн 1826 65
Сервионика - ТрастИнфо 72 64
SAP SE 4415 63
5498 54
1С-ИжТиСи 4905 51
Intel Corporation 11015 49
Cisco Systems 4676 42
АйТи 1124 39
NVision Group - Энвижн Груп 656 39
HP - Hewlett-Packard 3583 38
Восход ФГБУ НИИ 497 37
Астерос - Asteros 602 37
VMware 1992 35
Компьюлинк ГК - Compulink 383 32
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3820 32
Открытые технологии 527 31
Ростех - Ростехнологии 2410 30
Корус Консалтинг ГК 998 27
BI Partner - БиАй Партнер 36 26
ITG - INLINE Technologies Group 149 25
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 250 23
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 450 23
Maykor - Мэйкор 265 22
Dell EMC 4640 22
Программный продукт ГК 3658 20
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1094 19
Huawei 3087 19
Citrix Systems 731 19
NetApp - Network Appliance 606 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5016 84
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2008 30
Почта России ПАО 1825 29
РЖД - Российские железные дороги 1397 14
Роснефть НК 421 12
ТНК-ВР Холдинг 239 12
Открытие ФК 2003 12
ВТБ - ВТБ24 643 11
УЭК - Универсальная электронная карта 556 11
Норникель - Норильский никель 277 11
ГПБ - Газпромбанк 814 11
Альфа-Банк 1338 10
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 9
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 801 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1606 8
Газпром ПАО 869 8
ВТБ - Транскредитбанк 97 8
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 93 8
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 86 7
Ак Барс Банк 185 7
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 307 7
ПСБ - Промсвязьбанк 655 6
Газпром нефть 406 6
X5 Group 660 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1644 6
МДМ Банк 219 6
Visa International 1671 6
Северсталь ПАО 287 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 743 6
Уралсиб Банк 467 6
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 145 5
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 234 5
Транснефть 221 5
Мосэнерго ПАО 112 5
АвтоВАЗ 161 5
Аэрофлот 624 5
НСПК - Национальная система платежных карт 275 5
Росбанк ПАО - Societe Generale 423 4
Русагро Группа Компаний 172 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 142 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7526 74
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6829 36
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2905 32
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2072 24
Федеральное казначейство России 1137 24
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2083 22
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 837 22
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1872 20
Правительство РФ 6978 19
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1813 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2227 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1263 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2313 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1164 15
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1325 15
Президент Российской Федерации 3001 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1259 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2094 14
Счётная палата РФ 579 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2397 13
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 164 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 954 12
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2601 12
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 242 11
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 503 9
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 281 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1407 8
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 604 8
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 490 7
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1046 7
World Bank Group - Всемирный банк 277 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2170 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 628 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 803 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1052 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 161 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 227 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 280 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 205 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 7
Руссофт - Russoft 352 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 211 3
АРБ - Ассоциация российских банков 176 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 157 3
4CIO 16 2
АФТ - Ассоциация Финтех 94 2
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ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 3 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 2 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 15 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 195 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 154 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 52 1
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НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 14 1
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5121 66
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1515 37
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4110 37
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2782 33
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1888 27
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1352 27
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 24
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2079 17
Аутсорсинг 664 17
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1355 14
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 919 12
Банковский сектор экономики 1101 12
НДС - Налог на добавленную стоимость 873 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 644 10
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 762 10
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 449 9
Информационное общество - Государственная программа 1151 7
Страхование - Страховое дело 405 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 286 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 407 6
Русский язык 3847 6
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 780 5
Образование в России 1556 5
Экономический эффект 553 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2331 5
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 174 4
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 89 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 208 4
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 152 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 500 4
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 4
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 431 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 389 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1600 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 272 3
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 137 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 215 3
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 202 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10414 14
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 545 11
Открытые системы ИД 153 10
TAdviser - Центр выбора технологий 230 10
Прайм - Агентство экономической информации 682 4
Forbes - Форбс 573 3
Мобильные системы 78 3
ComputerWorld 139 3
ComNews - Медиа-бизнес 88 3
РОИ - Российская общественная инициатива 71 3
Коммерсантъ - Издательский дом 819 3
N+1 - Издание 115 2
Business Insider 187 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 243 1
РИА Новости 751 1
Ведомости 299 1
Российская газета 227 1
WSJ - The Wall Street Journal 1215 1
Компьютерра 38 1
Thomson Reuters - Рейтер 5710 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 69 1
CNews TV 521 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 559 1
CNews Северо-Запад 24 1
The Economist 42 1
ТАСС Телеком 27 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2744 89
IDC - International Data Corporation 4568 64
Gartner 3265 29
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 620 23
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 12
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 9
CNews SaaS рейтинг 22 6
Forrester Research 800 5
CNews Рынок ИТ-услуг 19 4
CNews IaaS рейтинг 12 3
IDC Russia - IDC Россия 157 3
Juniper Research 463 2
IDC Forecast and Competitive Analysis 3 2
Интерфакс-100 12 2
Harris Interactive 83 2
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In-Stat 81 1
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Markets&Markets Research 94 1
ABI Research 230 1
IDC Russia Cloud Services Market 9 1
Technavio 23 1
Frost & Sullivan 198 1
BCG - Boston Consulting Group 82 1
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451 Research Group 45 1
Mordor Intelligence 14 1
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Global Market Insights 7 1
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RAEX - Эксперт РА 72 1
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ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 60 6
РАН - Российская академия наук 1266 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1118 6
Сириус - Образовательный центр 112 5
ДГУ - Дагестанский государственный университет 52 3
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 90 3
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 314 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 221 3
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 216 3
НИИ ЦПС - Центрпрограммсистем 5 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 223 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 23 2
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 75 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 166 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 205 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 555 2
РЭШ - Российская электронная школа 17 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 293 1
ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 7 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 13 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 109 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 59 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 96 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 94 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 94 1
МНИИПА - Московский НИИ приборной автоматики 2 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 347 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 31 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 154 1
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 215 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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Создано именных указателей - 69106.
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