«Айтеко» внедрила лабораторную информационную систему DES.LIMS на Богучанском алюминиевом заводе

«Индустриальный центр цифровизации» (входит в ГК «Айтеко») завершил внедрение лабораторной информационной системы DES.LIMS на АО «Богучанский алюминиевый завод». В ходе проекта была автоматизирована работа двух лабораторий, что позволило оптимизировать процессы контроля качества и снизить производственные издержки. Об этом CNews сообщили представители «Айтеко».

Проект реализован всего за семь месяцев. Основное внимание было уделено настройке программного обеспечения DES.LIMS, включая заполнение справочников, настройку методик и процессов внутри лабораторного контроля качества. Важной частью работ стала интеграция решения с производственными информационными системами заказчика и лабораторным оборудованием.

В результате внедрения удалось автоматизировать ключевые процессы: работу с пробами на всех стадиях их жизненного цикла, передачу результатов испытаний производственным подразделениям, учет лабораторного оборудования и товарно-материальных ценностей. Особое значение имела реализация около 40 отчетных форм, которые аккумулируют информацию из различных источников, таких как результаты испытаний и измерений, результаты внутрилабораторного контроля качества, учет товарно-материальных ценностей и оборудования, используемого в работе лабораторий. Это позволило создать единую информационную среду для контроля качества и значительно повысить оперативность принятия решений.

«Лаборатории играют очень важную роль в производственном цикле, так как именно здесь измеряются ключевые качественные характеристики сырья и готовых сплавов. Цифровизация лабораторных процессов является одним из приоритетных направлений модернизации производства. Новая система позволила не только сократить временные затраты на обработку данных, но и минимизировала влияние человеческого фактора», — сказал Андрей Картавцев, генеральный директор «БоАЗа».

Основным результатом проекта стало создание единого информационного пространства для контроля качества, которое охватывает все этапы — от отбора проб до формирования итоговой отчетности. Это решение обеспечило прозрачность процессов и создало надежную основу для дальнейшей оптимизации производства.

«Этот проект наглядно продемонстрировал эффективность нашего тиражируемого DES.LIMS. Созданное ранее шаблонное решение для алюминиевой отрасли позволило реализовать проект в сжатые сроки без потери качества. Несмотря на стандартную платформу, мы смогли гибко адаптировать систему под специфические требования заказчика, что подтверждает универсальность нашего подхода. Наше решение отличает наличие библиотек уже готовых отраслевых методик выполнения испытаний, шаблонных отчетов и настроек для получения данных с лабораторного оборудования, используемого при контроле качества сырья и готовой продукции алюминиевого производства», — сказал Евгений Разживин, руководитель направления систем контроля качества «Инвиатех» (входит в Индустриальный центр цифровизации ГК «Айтеко»).

DES.LIMS – это собственный продукт компании «Айтеко», на базе которого разработаны шаблонные решения для различного вида лабораторий, а также отраслевые шаблонные решения для предприятий ключевых секторов экономики, включая нефтегазовую и металлургическую отрасли.