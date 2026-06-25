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«Айтеко» завершила образовательный курс в РТУ МИРЭА и пригласила студентов на стажировку

В МИРЭА — российском технологическом университете — завершился специализированный лекционный курс, разработанный экспертами «Айтеко». По итогам проведенного тестирования, несколько выпускников программы были отобраны для прохождения стажировки в компании. Об этом CNews сообщили представители «Айтеко».

Образовательный курс был создан специально для студентов старших курсов РТУ МИРЭА: программа обучения строилась на практическом опыте специалистов Айтеко и анализе реальных бизнес-кейсов. На протяжении трех месяцев руководители технических подразделений компании проводили лекции, в ходе которых поделились с учащимися вуза своими профессиональными знаниями и опытом.

Слушатели курса изучили несколько ИТ-направлений. Программа включала занятия по сетям передачи данных, унифицированным коммуникациям (в том числе IP телефонии, видеоконференцсвязи, работе с электронной почтой и мессенджерами), информационной безопасности и системам хранения данных. Также в обучении был выделен отдельный модуль по искусственному интеллекту.

«Мы видим свою задачу не только в решении текущих бизнес задач, но и в формировании будущего кадрового потенциала отрасли. Совместная программа с РТУ МИРЭА позволила нам создать эффективный механизм подготовки специалистов: студенты получили актуальные знания от практикующих экспертов, а мы смогли оценить их потенциал ещё на этапе обучения. Уверен, что стажировка даст выпускникам ценный опыт и поможет им быстрее адаптироваться к реальным рабочим процессам, а компании – привлечь талантливых и мотивированных специалистов», – сказал заместитель технического директора «Айтеко» Артур Коплик.

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«Современный рынок труда требует от выпускников вузов не только глубоких теоретических знаний, но и практических навыков. Благодаря совместной программе с компанией «Айтеко» студенты РТУ МИРЭА получают возможность работать с реальными проектами под руководством экспертов отрасли. В будущем это даст нашим выпускникам мощный старт карьеры и конкурентное преимущество при дальнейшем трудоустройстве», – сказал ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

Планируется, что стажировка в «Айтеко» пройдет по направлению пройденного обучения. Выпускники программы будут участвовать в работах по проектированию и построению сетей передачи данных – это даст возможность погрузиться в профессиональную среду и получить наставничество от экспертов. Подобный опыт станет основой для дальнейшего карьерного роста в сфере информационных технологий.

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