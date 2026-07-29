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«Айтеко» автоматизировала контроль за аттестациями сотрудников на «Лукойл-Ухтанефтепереработка»

Специалисты Индустриального центра цифровизации (ИЦЦ, входит в ГК «Айтеко») совместно со специалистами промышленной безопасности, охраны труда и экологии (ПБ, ОТ и Э) ООО «Лукойл – УНП» внедрили новый функционал для системы согласования нарядов-допусков на опасные работы. Об этом CNews сообщили представители «Айтеко».

В продукте произведены доработки, которые позволяют в автоматическом режиме отслеживать необходимость и сроки прохождения обучений, аттестаций и медосмотров, повышая уровень безопасности производства.

По замечаниям и предложениям специалистов Общества эксперты ИЦЦ расширили электронный справочник, в котором содержится вся информация о сроках действия необходимых для работы допусков у штатных сотрудников и специалистов подрядных организаций. В системе предусмотрена возможность загрузки, хранения и скачивания сканов документов по полученным компетенциям в области производственной безопасности.

Благодаря встроенной системе мониторинга, решение самостоятельно отслеживает сроки действия аттестаций, обучений и медицинских осмотров, формирует списки и рассылает электронные письма с напоминаниями. Приоритетность уведомлений определяется автоматически в зависимости от оставшегося времени до даты окончания допуска, что позволяет своевременно принимать необходимые меры.

«Внедрение нового функционала позволило автоматизировать часть рутинных операций и существенно снизить риски ошибок, связанных с человеческим фактором. Теперь освободившиеся ресурсы специалисты могут направить на решение более важных стратегических задач, что в целом повышает эффективность работы групп охраны труда и производственной безопасности, а также корпоративного надзора», – отметило руководство предприятия.

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«Промышленная автоматизация представляет собой комплексный процесс, поэтому внедрение решения – это только начало пути. Наша команда продолжает сопровождать проект на этапе эксплуатации, реализуя новые доработки и запуская дополнительные функции, которые помогают заказчикам максимально эффективно использовать потенциал системы. Наш проект для «Лукойл-Ухтанефтепереработка» стал отличным примером такого подхода», – сказал руководитель направления систем промышленной безопасности и экологии ИЦЦ Евгений Браун.

Разработка и тестирование продукта специалистами по ПБ, ОТ и Э заняли пять месяцев, сейчас система вышла на этап промышленной эксплуатации. «Айтеко» прорабатывает возможность тиражирования решения на другие предприятия нефтеперерабатывающей промышленности.

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