Эксперты «Айтеко» создали математическую модель для оптимизации производства алюминия

Международное научное издательство Springer Nature опубликовало исследование специалистов «Индустриального центра цифровизации (ИЦЦ) ГК «Айтеко». Работа посвящена моделированию процесса электролиза – извлечения алюминия из глинозема в промышленных условиях. Об этом CNews сообщили представители «Айтеко».

Созданная методика базируется на физических и математических моделях и реализующих их алгоритмах, которые позволяют точно определять ключевые параметры работы оборудования. Расчетная модель дает возможность в режиме, приближенном к реальному времени, отслеживать основные показатели технологического процесса: эффективность выхода по току, производственные потери, материальный и энергетический баланс.

Практическое применение разработки дает возможность автоматизировать управление производственным процессом, оптимизировать расход сырья и контролировать энергопотребление. Внедрение системы способствует повышению эффективности промышленного оборудования, росту уровня безопасности, улучшению качества продукции и снижению затрат на производство.

«Производство алюминия — это технологически сложный процесс, который протекает при очень высоких температурах и требует значительных затрат электроэнергии. Мы создали одну из самых точных на сегодняшний день расчетную математическую модель, которая воспроизводит физическую природу процесса электролиза и позволяет оценить все значимые факторы, влияющие на производство. Наша разработка обладает большим потенциалом для коммерциализации, поскольку ее применение обеспечит существенный экономический эффект для предприятий», – отметил Игорь Треско, директор по научно-исследовательской работе «Индустриального центра цифровизации».