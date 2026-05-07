Эксперты «Айтеко» создали модель учета производственных потерь для горнодобывающих предприятий

Научные эксперты компании «Инвиатех» (входит в индустриальный центр цифровизации ГК «Айтеко») создали математическую модель, которая позволит горнодобывающим предприятиям оценивать производственные потери при переработке руды с большой степенью неоднородности и низким процентом содержания полезного вещества. Данная методика обладает высокой точностью. Об этом CNews сообщил представитель «Айтеко».

Работа опубликована одним из крупнейших международных научных издательств Springer Nature, а также журналом факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. В статье предложен алгоритм для расчета материального баланса, то есть соотношением между количеством входящего сырья и объемом готовой продукции. Модель разделяет рудопоток на две фазы – полезную и сопутствующую часть породы – и устанавливает соотношение между ними через показатель концентрации. Методика учитывает реальные особенности производственных процессов горнодобычи (в том числе отсутствие точной информации о характеристиках руды), и может применяться для расчета объемов входящих и исходящих потоков на отдельных участках предприятия.

С помощью модели предприятие может отследить движение конкретной партии сырья от добычи до производства готовой продукции, автоматизировать выдачу всех промежуточных производственных данных и сформировать отчеты.

«Эксперты нашей компании накопили большой отраслевой опыт в сфере автоматизации промышленных предприятий и хорошо знают специфику разных типов производства. Благодаря этому нам удалось разработать самую точную на сегодняшний день модель обработки неоднородного рудопотока, которую можно использовать даже при значительных погрешностях ключевых характеристик исходного сырья. Публикация престижным международным издательством подтверждает актуальность разработанного подхода и его применимость для решения реальных задач промышленности, а также признание высокого научного потенциала РФ в области создания систем управления производством (МЕS)», – отметил Игорь Треско, директор по научно-исследовательской работе компании «Инвиатех».

Цифровизация

Тестирование модели проходило на базе собственной разработки «Айтеко» – многофункциональной интеграционной платформы «Магистраль». В результате этого эксперимента была доказана практическая значимость научной работы. В дальнейшем на ее основе компания планирует создать функциональный модуль для решения задач производственного учета и сведения материального баланса.

Все авторы статьи являются ведущими российскими учеными в области математического моделирования производственных и технологических процессов.

