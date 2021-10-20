Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
VK
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1712, упоминаний - 2862
VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дуров Павел 216 39
|Путин Владимир 1821 29
|Добродеев Борис 83 20
|Гришин Дмитрий 148 15
|Жаров Александр 165 13
|Шадаев Максут 384 11
|Сергеев Дмитрий 52 9
|Иванов Олег 124 9
|Кулин Филипп 39 8
|Чернышенко Дмитрий 234 8
|Носков Константин 201 7
|Опанасенко Всеволод 101 7
|Титов Борис 27 7
|Круглов Александр 10 7
|Никифоров Николай 1126 7
|Щеголев Игорь 676 6
|Волин Алексей 113 6
|Навальный Алексей 58 6
|Рогозов Андрей 15 5
|Артамонова Анна 127 5
|Рыжиков Сергей 95 5
|Усманов Алишер 241 5
|Хасис Лев 96 5
|Волож Аркадий 181 5
|Таврин Иван 83 5
|Мишустин Михаил 302 5
|Медведев Дмитрий 1433 5
|Дуров Николай 17 4
|Солонин Сергей 82 4
|Абызов Михаил 64 4
|Мамут Александр 109 4
|Давыдов Денис 32 4
|Бакутеев Владимир 17 4
|Климарев Михаил 46 4
|Исагулова Элина 28 4
|Ющенко Александр 25 4
|Попов Михаил 51 3
|Греф Герман 205 3
|Липич Григорий 48 3
|Гуцериев Михаил 107 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758835, в очереди разбора - 662525.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758835, в очереди разбора - 662525.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru