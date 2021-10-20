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VK
Mail.ru Group ВКонтакте


20.10.2021 Xiaomi привезла в Россию планшет, который ждали много лет 2
19.10.2021 REG.RU приглашает принять участие во Всероссийском конкурсе «Фотодомен.РФ» 1
19.10.2021 Чемпионат творческих компетенций ArtMasters использует облачные сервисы VK Cloud Solutions 1
18.10.2021 Приложения Vk Mini Apps появились в десктопной версии «Одноклассников» 2
18.10.2021 Выход на IPO показал цену крупнейшего каршеринга России и его доходы от штрафов пользователей 1
15.10.2021 В России хотят запретить Facebook, Instagram и «Вконтакте» навязывать контент по секретным алгоритмам 1
14.10.2021 «Билайн» провел ребрендинг и тут же выпустил тарифный план с максимумом настроек. Подробности 1
14.10.2021 Yota запустила продажи SIM-карт на маркетплейсах Lite-Mobile и «Холодильник.ру» 1
13.10.2021 «Сбер» предложил предпринимателям платформу для создания и управления интернет-магазином 1
12.10.2021 Mail.ru Group больше нет 4
11.10.2021 «Вконтакте» запустила в видео автоматические субтитры на базе собственных технологий распознавания речи 1
08.10.2021 Разработчик «Байкалов» договорился о массовом выпуске «железа» на своих процессорах 1
06.10.2021 «Сферум» запускает бесплатную программу по цифровой трансформации образования 2
06.10.2021 Не Facebook'ом единым — пользователи Рунета быстро перебрались в Telegram 2
05.10.2021 Произошел крупнейший сбой в истории интернета, оставивший мир без Facebook, WhatsApp и Instagram. Что это было? 1
04.10.2021 Mail.ru Group объединит медиапроекты и рекомендательный сервис «Пульс» в контентную платформу 1
04.10.2021 Технологии голосового помощника Маруся стали доступны бизнесу в облаке Mail.ru Cloud Solutions 1
01.10.2021 «Вконтакте» ускорила старт видео и трансляций в 1,5 раза с помощью новой CDN 1
29.09.2021 Yota открыла продажи SIM-карт на «Сбермегамаркете» 1
29.09.2021 Голосовой помощник Mail.ru научился заказывать такси 9
29.09.2021 Хозяева iPhone платят деньги, лишь бы не видеть «быстрые» версии сайтов от Google 1
28.09.2021 Авторы рекомендательной платформы «Пульс» смогут зарабатывать на рекламе в видео 3
27.09.2021 В России создан суверенный TikTok 1
24.09.2021 В сети «Вконтакте» появились карты лояльности и специальные предложения для покупок 1
23.09.2021 «Одноклассники» запустили сервис распознавания аудиосообщений 3
23.09.2021 «Вконтакте» выселяют из офиса в центре Петербурга 2
21.09.2021 Почему нужна двухфакторная аутентификация и какой способ выбрать 1
20.09.2021 «Вконтакте» ускорилась в два раза — социальная сеть объявила о масштабном переезде на новый сетевой протокол 2
17.09.2021 ВКонтакте запускает бесплатную платформу для обучения видеоблогингу 1
16.09.2021 «Вконтакте» представила обновленную версию подборок для магазинов 4
16.09.2021 Власти строят систему автоматического поиска запрещенки в Telegram, Facebook и на кондитерской фабрике 1
15.09.2021 В «Госуслугах» «дыра»: Сайт перенаправляет пользователей к мошенникам 1
15.09.2021 Россиянке выплатят крупную сумму за взлом и преследование в «Вконтакте» 3
09.09.2021 Всероссийская блокировка VPN поломала World of Tanks и Twitch 1
09.09.2021 У арестованного создателя Открытого правительства России изымают миллиарды незаконных доходов 1
06.09.2021 Mail.ru Group открывает набор на бесплатные курсы по аналитике, алгоритмам и структурам данных и администрированию Linux 1
03.09.2021 «Вконтакте» и «Одноклассники» тестируют предупреждение о потенциально недостоверной информации 2
01.09.2021 Платформа «Сферум» запустила онлайн-трансляции с возможностью подключения до 10 тысяч зрителей 1
31.08.2021 Vk запустил сервис с минималистичным дизайном для обмена письмами 11
31.08.2021 Правительство России открыло официальный канал в Telegram 1

Публикаций - 1712, упоминаний - 2862

VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2482 413
Facebook 3765 190
Yandex - Яндекс 4100 157
Google LLC 7135 116
Telegram Group 702 108
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 105
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 95
Microsoft Corporation 11039 93
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 91
Twitter 2204 69
Rambler Group - Рамблер ГК 484 53
Apple Inc - Эппл Рус 7685 48
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 44
Samsung Electronics 5641 38
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 33
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 29 19
Amazon Inc - Amazon.com 1469 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 15
RuTube - видеохостинг 120 14
Huawei 2727 13
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 11
App Annie 73 11
Alibaba Group 298 11
Xiaomi 904 11
Dr.Web - Доктор Веб 976 10
SAP SE 3208 10
Turkcell 179 10
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 10
Yahoo! 1092 10
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 9
Skillbox - Скилбокс 27 9
3728 9
Акадо Телеком - Комкор 606 9
1С-Битрикс 344 9
Ростех - Ростехнологии 2230 9
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 8
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 8
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 20 8
PayPal 439 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 53
О2О Delivery club 153 53
HeadHunter Group - HH Group 336 28
Ситимобил - Служба такси 113 21
AliExpress 275 20
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 18
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 18
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 14
LinkedIn 520 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 13
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 13
DST Global 165 12
Газпромбанк - ГПБ 692 12
Альфа-Банк 1123 11
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 10
Открытие ФК 538 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 10
Qiwi 783 10
Магнит - Сеть магазинов 269 9
ВТБ24 583 9
YouDrive - Оператор каршеринга 31 8
X5 Group - Перекресток 203 8
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 8
Visa International 1345 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 8
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 7
McDonald’s - Макдоналдс 90 7
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 7
Avito - Авито 171 7
Почта России ПАО 1570 7
Яндекс.Такси 271 7
ESforce 22 7
Газпром-Медиа Холдинг 120 6
X5 Group 599 6
WMG - Warner Music Group 71 6
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 6
Pandao 21 6
Uber Technologies 258 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 64
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 54
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 35
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 31
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 26
Президент Российской Федерации 1439 26
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 21
Правительство РФ 2200 20
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 14
Таганский районный суд города Москвы 44 11
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 10
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 8
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 8
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 6
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 6
Администрация Президента РФ 267 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 6
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 5
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 4
Федеральное собрание Российской Федерации 79 4
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 4
Роснано 456 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 3
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 7
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 3
Единая Россия - Политическая партия 174 3
Руссофт - Russoft 250 3
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 2
РПЦ - Русская православная церковь 23 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 43 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 7 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
GDC - Global Decentralized Community - Глобальное децентрализованное инвестиционное сообщество 1 1
Лига стримеров 2 1
Free TON Community 5 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
РПЦ - Московский Патриархат 2 1
ЛДПР 68 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 72
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 46
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 45
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 43
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 42
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 39
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 32
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 28
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 23
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 21
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 21
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 20
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 20
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 18
Flash 472 17
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 17
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 16
3G - Стандарт мобильной связи 3714 16
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 15
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 14
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 13
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3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 12
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 11
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 10
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 9
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 9
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 9
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 8
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 8
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 7
VK - Mail.ru Одноклассники 856 470
Google Android 10750 252
Apple iOS 5741 187
WhatsApp Messenger 654 133
Facebook Instagram - Инстаграм 569 85
Google YouTube - Видеохостинг 1710 77
Rakuten Viber 429 74
Google Play - Google Store - Android Market 2515 70
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 57
Microsoft Windows 10 6622 48
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 39
Microsoft Windows Phone OS 1472 37
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 37
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 31
VK - Mail.Ru myTarget 99 30
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 29
Apple macOS 922 28
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 28
Apple - App Store 2198 27
Microsoft Skype 1465 26
VK - Mail.Ru Почта 164 25
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 25
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 23
Symbian OS 767 18
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 17
Microsoft Windows 7 1662 16
Java - Язык программирования 1169 16
ICQ 494 15
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 14
Microsoft Windows 851 14
Allods Team Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 14
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 14
VK Mini Apps 19 13
1С-Битрикс - Битрикс24 211 13
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 13
Apple iPad 3263 13
Linux OS 4249 13
JavaScript - Язык программирования 627 12
Opera - Браузер 630 12
VK Pay - платежная платформа 24 12
Дуров Павел 216 39
Путин Владимир 1821 29
Добродеев Борис 83 20
Гришин Дмитрий 148 15
Жаров Александр 165 13
Шадаев Максут 384 11
Сергеев Дмитрий 52 9
Иванов Олег 124 9
Кулин Филипп 39 8
Чернышенко Дмитрий 234 8
Носков Константин 201 7
Опанасенко Всеволод 101 7
Титов Борис 27 7
Круглов Александр 10 7
Никифоров Николай 1126 7
Щеголев Игорь 676 6
Волин Алексей 113 6
Навальный Алексей 58 6
Рогозов Андрей 15 5
Артамонова Анна 127 5
Рыжиков Сергей 95 5
Усманов Алишер 241 5
Хасис Лев 96 5
Волож Аркадий 181 5
Таврин Иван 83 5
Мишустин Михаил 302 5
Медведев Дмитрий 1433 5
Дуров Николай 17 4
Солонин Сергей 82 4
Абызов Михаил 64 4
Мамут Александр 109 4
Давыдов Денис 32 4
Бакутеев Владимир 17 4
Климарев Михаил 46 4
Исагулова Элина 28 4
Ющенко Александр 25 4
Попов Михаил 51 3
Греф Герман 205 3
Липич Григорий 48 3
Гуцериев Михаил 107 3
Россия - Российская федерация - РФ 57238 790
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 202
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 146
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 128
Украина 3353 79
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 65
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 60
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 60
Германия - Федеративная Республика 3618 51
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 48
Беларусь - Белоруссия 2084 38
Казахстан - Республика 2622 36
Европа 3736 31
Япония 2771 28
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 27
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 26
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 24
Россия - СФО - Новосибирск 1959 21
Индия - Республика 2165 20
Франция - Французская Республика 2116 19
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 16
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 15
Россия - Республика Крым 625 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 13
Россия - Севастополь 420 12
Россия - ПФО - Самара 1287 12
Россия - ПФО - Казань 1510 12
Россия - Краснодарский край 913 11
Восточная Европа 1674 11
Армения - Республика 687 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 10
Россия - Воронеж 686 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 8
Россия - Краснодар 1034 8
Грузия 690 7
Россия - Челябинск 768 7
Европа Западная 611 6
Россия - Тульская область 752 6
Россия - Владивосток 864 6
Израиль 717 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 33
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 27
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 20
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 621 18
Русский язык 976 16
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 11
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 11
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 11
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 249 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 8
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 8
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 347 8
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 7
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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