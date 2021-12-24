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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ИТ-поддержка Служба технической поддержки Техническое обслуживание



24.12.2021 10 простых шагов: как подготовиться к импортозамещению сетевого оборудования
22.10.2019 Чат-бот снизит трудозатраты сотрудников техподдержки «Югории» на 25%
05.09.2019 Техподдержка Портала поставщиков масштабировалась на всю Россию
04.07.2019 «Корус Консалтинг» обеспечивает техподдержку системы на базе 1С в «Зарубежнефть – добыча Харьяга»
13.05.2019 МВД засекретило техподдержку ИТ-системы, за которую сажали ее создателей и приемщика
11.04.2019 «Smart technologies» запускает Центр технической поддержки
22.03.2019 Найден способ заработать $3 млн, представляясь техподдержкой Microsoft
11.03.2019 ОС «Альт» для «Эльбрусов» получила вендорскую техническую поддержку на всей территории России
04.02.2019 «М.Видео-Эльдорадо» «наняла» робота КРОК для работы в техподдержке
01.02.2019 Власти заставляют МВД засекретить техподдержку ИТ-системы, за которую посадили ее создателей и приемщика
28.11.2017 Что такое 3РМ, или Как сэкономить на поддержке SAP и Oracle
06.06.2017 Axoft предложил бесплатную техническую поддержку 1 и 2 уровней
23.11.2015 Eset подключает партнеров к продажам услуг техподдержки
31.08.2015 Eset предложила новые сервисы техподдержки для частных и корпоративных пользователей
31.01.2012 Пользователи HeadHunter получат техническую поддержку через онлайн-чат
19.03.2009 Россия: обзор зарплат инженеров технической поддержки
01.09.2008 «Домолинк» и ZyXEL начинают совместную поддержку клиентов
07.04.2008 IBS Borlas оптимизировала процесс расчета зарплаты ОАО «Уралкалий»
03.09.2007 Антон Тампель возглавил центр техподдержки Digital Design
22.08.2007 Softline внедрила систему техподдержки в московской школе
21.08.2007 TI расширяет присутствие на восточноевропейском рынке
20.03.2003 AT&T смонтирует сеть для Air China

Публикаций - 1186, упоминаний - 1342

ИТ-поддержка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22180 53
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8145 37
Oracle Corporation 5934 34
SAP SE 4478 28
Cisco Systems 4696 22
IBM - International Business Machines Corp 8843 22
VK - Mail.ru Group 2986 15
Google LLC 9973 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1155 14
1С-Битрикс - Bitrix 419 14
Softline - Софтлайн 1839 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8674 13
5649 13
Huawei 3121 13
IBS - ИБС ИТ Услуги 1431 13
1С-ИжТиСи 22 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6407 13
Крок - Croc 1602 12
Yandex - Яндекс 4877 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3847 12
Программный продукт ГК 3759 12
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1298 11
HP Inc. 5251 11
РусБИТех - ГК Astra Linux 530 10
HPE - Hewlett Packard Enterprise 475 9
Корус Консалтинг ГК 1003 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7624 9
Ростех - Ростехнологии 2466 8
Red Hat 1167 8
Код Безопасности 423 8
Naumen - Наумен 450 7
Dell EMC 4672 7
Intel Corporation 11120 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1549 7
VMware 2005 7
Telegram Group 724 7
SEQ - SEC Consult Services 1358 7
21 век – ТВ - Народный телефон 1402 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5386 6
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 151 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5082 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2049 13
АТАК - сеть магазинов 1509 12
X5 Group 671 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 726 7
Открытие ФК 2226 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 672 5
Почта России ПАО 1833 5
Аэрофлот 636 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 818 5
HeadHunter Group - HH Group 407 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 194 4
РЖД - Российские железные дороги 1422 4
РСХБ - Россельхозбанк 222 3
Май - Российская торговая компания 249 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 758 3
Avito - Авито 212 3
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 106 3
X5 Group - Пятёрочка 297 3
Альфа-Банк 1437 3
Qiwi 859 3
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 239 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 148 3
ИСК - Ижевская строительная компания 674 3
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 88 3
Алроса АК 117 3
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 223 3
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 256 3
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 162 3
ГПБ - Газпромбанк 828 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 219 3
Газпром ПАО 907 3
eBay Inc 1573 2
РВК - Российская венчурная компания 523 2
ПСБ - Промсвязьбанк 663 2
Роснефть НК 424 2
МТС банк 273 2
Евросеть 1392 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 307 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 311 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7764 36
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9073 36
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2209 24
Правительство РФ 7399 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2428 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2109 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2364 11
Президент Российской Федерации 3269 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3092 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1939 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1427 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2111 8
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1410 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1289 7
Федеральное казначейство России 1204 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1856 5
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1410 5
Правительство Москвы 1537 5
Счётная палата РФ 589 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 689 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1040 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 861 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1290 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2306 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 912 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 289 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1185 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1079 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 254 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2190 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 554 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 177 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 176 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 268 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 98 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1014 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2659 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 454 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 822 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 335 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 241 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 264 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 222 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 190 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1998 1
АФТ - Ассоциация Финтех 148 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 20 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 27 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 1
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ИТ-аутсорсинг 866 18
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Microsoft Windows 10 11285 43
Linux OS 7524 36
Apple iPhone 6 1343 21
Google Android 11761 17
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 1376 16
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Apple iOS 6327 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1104 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2062 11
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Microsoft Windows 7 1769 11
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 706 9
Новые облачные технологии - МойОфис 349 8
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Microsoft Windows XP 2385 8
Microsoft Azure 1248 8
Microsoft Windows 1992 8
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 834 7
Microsoft Office 365 820 7
ЭОС Дело СЭД 2415 7
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 591 7
Microsoft SQL Server 1411 6
ВГТРК Смотрим 121 6
Microsoft Office 3195 6
Microsoft Skype 1901 6
Naumen Service Desk 128 5
Intel x86 - архитектура процессора 1296 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 514 5
Orecle Technology Compatibility Kit - TCK 14 5
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 33 5
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 150 5
WhatsApp Messenger 716 5
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 590 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 613 5
Oracle Java Development Kit - JDK 89 5
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1291 5
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 83 5
OpenJDK - Open Java Development Kit 63 5
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 134 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 605 4
Исанин Антон 4421 55
Путин Владимир 2502 5
Сорокин Святослав 27 4
Блинов Михаил 73 4
Махонов Александр 31 3
Муромец Юлия 28 3
Корня Алексей 73 3
Медведев Дмитрий 1596 3
Зезюлинский Николай 23 3
Нащекин Алексей 111 3
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Конягин Кирилл 7 2
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Касперская Наталья 246 2
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Кочанов Дмитрий 17 2
Коновалов Роман 20 2
Кожевников Дмитрий 13 2
Абдуллин Алик 5 2
Прибочий Михаил 35 2
Брытков Олег 4 2
Садовенко Илья 63 2
Бойко Елена 168 2
Емельянов Виктор 6 2
Россия - Российская федерация - РФ 103679 235
Того - Тоголезская Республика 17487 93
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32463 88
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44828 59
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12352 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12014 27
Европа 10589 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11145 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12849 18
Германия - Федеративная Республика 8424 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12766 12
Европа Восточная 2896 12
Украина 5970 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5164 9
Канада 3137 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1414 7
Япония 9624 7
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Ближний Восток 2535 6
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2107 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2650 6
Азия - Азиатский регион 3671 6
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2065 5
Африка - Африканский регион 2786 5
Россия - ПФО - Казань 1984 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1994 5
Индия - Республика 4193 5
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 810 5
Россия - СФО - Новосибирск 3192 5
Испания - Королевство 2797 5
Польша - Республика 1526 4
Сингапур - Республика 1560 4
Италия - Итальянская Республика 3144 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2082 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1214 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1677 4
Австралия - Австралийский Союз 2722 4
Казахстан - Республика 4401 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 8867 135
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 8536 70
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7311 68
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3701 37
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1700 28
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг 3210 25
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2757 18
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1504 16
Русский язык 4172 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 6776 13
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1524 13
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1269 11
Аутсорсинг 776 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1134 10
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 2102 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2482 10
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 296 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 621 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2882 9
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 947 9
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 752 9
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 723 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 765 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1370 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1399 8
Федеральный бюджет Российской Федерации 1656 7
Мошенничество - Махинации 1116 7
Образование в России 289 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2115 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 1442 5
Инвестиции венчурные 385 5
СИЗО - Следственный изолятор 92 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление 4943 5
Федеральное законодательство 1391 4
Страхование - Страховое дело 949 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 496 4
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 896 4
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1927 4
Человеческий фактор 727 4
Экономический эффект 612 4
Reddit 216 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10423 4
TAdviser - Центр выбора технологий 238 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 568 3
Коммерсантъ - Издательский дом 840 3
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 43 2
Банкста - Telegram-канал 7 2
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91Mobiles 237 2
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