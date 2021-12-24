Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ИТ-поддержка Служба технической поддержки Техническое обслуживание
Публикаций - 1186, упоминаний - 1342
ИТ-поддержка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 4421 55
|Путин Владимир 2502 5
|Сорокин Святослав 27 4
|Блинов Михаил 73 4
|Махонов Александр 31 3
|Муромец Юлия 28 3
|Корня Алексей 73 3
|Медведев Дмитрий 1596 3
|Зезюлинский Николай 23 3
|Нащекин Алексей 111 3
|Смирнов Алексей 161 3
|Дятлов Сергей 17 3
|Мылицын Роман 83 3
|Ершова Элеонора 64 3
|Комиссаров Дмитрий 182 3
|Шилов Сергей 71 3
|Нечаев Андрей 21 3
|Белокрылов Александр 24 3
|Захаренко Максим 53 2
|Савченко Константин 13 2
|Аитов Тимур 187 2
|Попова Мария 139 2
|Зайцев Михаил 159 2
|Эйгес Павел 70 2
|Кураш Антон 32 2
|Конягин Кирилл 7 2
|Назипов Дмитрий 80 2
|Mittal Bishap - Миттал Бишап 2 2
|Касперская Наталья 246 2
|Мельникова Анастасия 190 2
|Емельченков Сергей 86 2
|Кочанов Дмитрий 17 2
|Коновалов Роман 20 2
|Кожевников Дмитрий 13 2
|Абдуллин Алик 5 2
|Прибочий Михаил 35 2
|Брытков Олег 4 2
|Садовенко Илья 63 2
|Бойко Елена 168 2
|Емельянов Виктор 6 2
|Reddit 216 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10423 4
|TAdviser - Центр выбора технологий 238 4
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 568 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 840 3
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 43 2
|Банкста - Telegram-канал 7 2
|ZDnet 579 2
|91Mobiles 237 2
|BleepingComputer - Издание 146 2
|Стрим-ТВ - телекомпания 143 1
|Windows Central 19 1
|Telegraph 196 1
|Variety 16 1
|NBC News 165 1
|TechMedia - Тематические медиа 1 1
|Компьютерра 38 1
|Beijing News 12 1
|InterNetNews - InternetNews.com 206 1
|РС Рro 87 1
|Computer.Tradeshow.Ru 47 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2248 1
|CoinMarKetCap 17 1
|The Washington Post 296 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 546 1
|23ABC News 139 1
|GizChina - Издание 42 1
|N+1 - Издание 117 1
|NYT - The New York Times 955 1
|РИА Новости 758 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1220 1
|Tom’s Hardware 123 1
|Bloomberg 999 1
|The Register 1277 1
|Прайм - Агентство экономической информации 685 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176815, в очереди разбора - 984455.
Создано именных указателей - 71454.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176815, в очереди разбора - 984455.
Создано именных указателей - 71454.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru