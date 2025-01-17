Доля Google на рынке поиска снизилась впервые за девять лет 1

Создателя ChatGPT обвинила в сексуальном насилии собственная сестра 1

Путин поручил Правительству России и Сбербанку исследовать искусственный интеллект вместе с Китаем 1

В российских реанимациях будут внедрять цифровой комплекс с интеллектуальным видеонаблюдением 1

Как нейробизнес в России выживает без ChatGPT 1

В России выпустили первые школьные учебники по искусственному интеллекту 2

В новую версию речевой аналитики от BSS внедрен инструментарий на базе генеративного интеллекта 1

ФСБ проверит искусственные интеллекты на благонадежность 1

Новый институт МФТИ займется решением стратегических для России научных и прикладных задач 1

Госсектору стоит задуматься о сохранении цифрового лидерства 1

В строительный отраслевой клуб на базе Альянса в сфере ИИ вошли свыше 30 компаний 2

В отраслевой клуб в строительстве на базе Альянса в сфере ИИ вошли свыше 30 компаний 2