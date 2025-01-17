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Индексная книга (каталог) CNews*
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Искусственный интеллект AGI Artificial General Intelligence Общий искусственный интеллект искусственный интеллект общего назначения универсальный искусственный интеллект



17.01.2025 Доля Google на рынке поиска снизилась впервые за девять лет 1
10.01.2025 Знания кончились. Искусственный интеллект выучил все, что известно человечеству 2
09.01.2025 Создателя ChatGPT обвинила в сексуальном насилии собственная сестра 1
08.01.2025 Microsoft вложит в создание ЦОДов в 2025 г. больше всех капзатрат за прошлый год 1
02.01.2025 Путин поручил Правительству России и Сбербанку исследовать искусственный интеллект вместе с Китаем 1
28.12.2024 «Касперский» выпустил шесть правил безопасной разработки систем с искусственным интеллектом 2
28.12.2024 «Лаборатория Касперского» представила руководство по безопасной разработке ИИ 2
27.12.2024 В российских реанимациях будут внедрять цифровой комплекс с интеллектуальным видеонаблюдением 1
27.12.2024 Компания Fork-Tech вступила в ассоциацию «Руссофт» 1
25.12.2024 Число клиентов «МТС Линк» в 2024 году выросло на 65% 1
25.12.2024 Число клиентов «МТС Линк» за год выросло на 65% 1
23.12.2024 МТС: назван самый активный час онлайн-мероприятий у кировчан 1
23.12.2024 Пермяки попали в десятку самых активных участников вебинаров в сервисе «МТС Линк» 1
19.12.2024 Как ML-платформа помогла банку сократить time to market ИИ-моделей в 3 раза 1
16.12.2024 Дмитрий Баглей, «Росатом»: Искусственный интеллект должен стать для промышленников повседневным инструментом 1
16.12.2024 Выручка топ-10 поставщиков ИИ-решений за год увеличилась на 32% 1
16.12.2024 Экспортный потенциал высокий: российские ИИ-решения востребованы на рынках Азии и Латинской Америки 2
16.12.2024 Роман Гоц -

Роман Гоц, «DатаРу»: Отечественная ИТ-инфраструктура движется от импортозамещения к поставкам под проекты заказчиков

 1
13.12.2024 Как нейробизнес в России выживает без ChatGPT 1
13.12.2024 От развлечения к глобальной трансформации: как искусственный интеллект меняет рынок 1
12.12.2024 В России выпустили первые школьные учебники по искусственному интеллекту 2
04.12.2024 Российские музыканты требуют запретить продажу песен, созданных искусственным интеллектом 1
02.12.2024 У Google снижается число кликов на рекламу. Доля на рынке поисковой рекламы в США впервые падает ниже 50% 1
27.11.2024 В новую версию речевой аналитики от BSS внедрен инструментарий на базе генеративного интеллекта 1
27.11.2024 ФСБ проверит искусственные интеллекты на благонадежность 1
Отсутствие универсальных LLM-решений в нефтегазе ведет к дублированию усилий и расходам 2
11.10.2024 Современные программисты бесполезны в наступающем новом мире. 80% из них придется прокачать навыки, чтобы сохранить работу 1
11.10.2024 «Лаборатория Касперского» создаст центр безопасности искусственного интеллекта 2
03.10.2024 Новый институт МФТИ займется решением стратегических для России научных и прикладных задач 1
30.09.2024 R-Style Softlab заключила партнерское соглашение с разработчиком ИИ-решений для бизнеса — компанией Dbrain 1
26.09.2024 Госсектору стоит задуматься о сохранении цифрового лидерства 1
26.09.2024 BSS реализовала суммаризацию для речевой аналитики и базы знаний на нейросети Т5, не требующей GPU 1
20.08.2024 Искусственный интеллект и дипфейки. Как нейросети помогают вас обмануть 1
02.08.2024 В строительный отраслевой клуб на базе Альянса в сфере ИИ вошли свыше 30 компаний 2
02.08.2024 В отраслевой клуб в строительстве на базе Альянса в сфере ИИ вошли свыше 30 компаний 2
24.07.2024 В НГУ открылся Демонстрационный центр новых технологий в сфере искусственного интеллекта 1
15.07.2024 Создатель ChatGPT работает над сверхсекретным проектом: Нейросеть ждет прорыв к уровню человеческого интеллекта 1
12.07.2024 Без цензуры и права на ошибку: чего ждать от ИИ в 2024 году 1
11.07.2024 Китайцы создали себе национальный Linux, напичканный ИИ-функциями, работающими прямо на ПК 1
08.07.2024 Беспилотные такси начали ездить по встречке и игнорировать светофоры. Видео 1

Публикаций - 71, упоминаний - 88

Искусственный интеллект и организации, системы, технологии, персоны:

OpenAI 217 14
Microsoft Corporation 24623 12
Google LLC 11775 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 10
Yandex - Яндекс 7339 9
ИИ-Технологии 104 8
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 6
Apple Inc 12099 5
Intel Corporation 12197 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 5
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 5
Amazon Inc - Amazon.com 2998 4
Ростелеком 9699 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 4
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 4
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 4
Huawei 3932 3
Telegram Group 1983 3
Google DeepMind 46 3
Nvidia Corp 3487 3
Сател - VizorLabs - Визорлабс 18 3
Samsung Electronics 10254 2
Qualcomm Technologies 1822 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Крок - Croc 1777 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 2
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 32 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Anthropic 11 2
NtechLab - НтехЛаб 121 2
Qmonitoring 2 2
GitHub 814 2
McKinsey & Company Int 248 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
Alphabet 130 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 19
Газпром нефть 618 4
LinkedIn 635 3
Tesla Motors 396 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 3
Газпром ПАО 1342 3
Unsplash 762 3
Airbnb 90 2
Y Combinator - венчурный фонд 51 2
101Hotels.com 456 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 2
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 28 2
Пионер ГК 12 2
Инград - Ingrad 12 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 2
Эксмо-АСТ - издательство 71 2
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 60 2
Четыре Лапы 13 2
eBay Inc 1619 1
Связной ГК 1369 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
BMW Group 446 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Volvo Cars 253 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 1
Obvious - aрт-группа 2 1
Ball Aerospace & Technologies 48 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Национальные приоритеты АНО 18 1
Greylock Partners 38 1
Чеченнефтехимпром 1 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
Судебная власть - Judicial power 2309 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 78 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 606 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 236 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 3
OWASP - Open Web Application Security Project 98 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
UFC - Union Federale des Consommateurs - Федерация защиты прав потребителей Франции 2 1
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 62
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 27
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 23
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 21
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 17
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 340 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 10
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 10
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 10
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1559 10
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 9
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 234 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 7
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 7
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 6
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 5
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 7
OpenAI ChatGPT 338 7
СалютДевайсы - GigaChat 190 6
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 4
Depositphotos - фотобанк 422 3
Microsoft 365 Copilot 115 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 3
Google Android 13994 2
Microsoft Azure 1408 2
Microsoft Skype 2067 2
Apache Hadoop 427 2
Google - BERT - Bidirectional Encoder Representations from Transformers 22 2
Сбер - Sber Russian SuperGLUE - General Language Understanding Evaluation 3 2
СалютДевайсы - GigaChat - ruGPT - Russian Generative Pretrained Transformer - нейросетевая модель генерации текста для русского языка 23 2
Google Chrome - браузер 1561 2
AIRI - FusionBrain 20 2
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 99 2
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 35 2
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 2
Huawei Mate - серия смартфонов 352 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Linux OS 9936 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
Microsoft Windows 15656 2
BBK vivo V - Серия смартфонов 41 2
Linux - Debian GNU 463 2
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 67 2
МТС Линк - Линк Rooms - Линк Встречи 11 2
МТС Линк - Чаты 23 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 1
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
Apple iOS 7809 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 72 1
Kaspersky OS 124 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 146 1
Яндекс.Навигатор 101 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Lisp - LISt Processing language - «Язык обработки списков» - Семейство языков программирования 15 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Ведяхин Александр 131 6
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 4
Altman Sam - Альтман Сэм 27 4
Крушинский Александр 22 4
Путин Владимир 3171 3
Brockman Greg - Брокман Грег 4 2
Thiel Peter - Тиль Питер 30 2
Hoffman Reid - Хоффман Рейд 17 2
Водясов Алексей 222 2
Sutskever Ilya - Суцкевер Илья 7 2
Самоходкин Дмитрий 10 2
Калинин Андрей 32 2
Голицын Сергей 25 2
Юдин Дмитрий 23 2
McCarthy John - Маккарти Джон 10 1
Асланян Ани 12 1
Muhamadu Abdul Aziz - Мухамаду Абдул Азиз 2 1
Schmidhuber Jürgen - Шмидхубер Юрген 2 1
Марков Константин 27 1
Ткаченко Вадим 3 1
Карпатый Андрей 3 1
Сваричевский Станислав 2 1
Черевко Иван 1 1
Karpathy Andrej - Карпаты Андрей 3 1
Хомерики Леонид 1 1
Гришина Полина 1 1
Parmar Niki - Пармар Ники 1 1
Лавров Андрей 8 1
Козак Николай 161 1
Скрипников Сергей 7 1
Шаромов Андрей 3 1
Федорук Михаил 7 1
Люлько Александр 10 1
Гасников Александр 4 1
Комендантов Дмитрий 1 1
Hinton Geoffrey - Хинтон Джеффри 2 1
Выгон Григорий 1 1
Райгородский Андрей 37 1
Долина Лариса 2 1
Аникеев Артём 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 47
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 7
Европа 21767 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Земля - планета Солнечной системы 10374 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 2
Африка - Африканский регион 3478 2
Франция - Французская Республика 7845 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 2
Америка Латинская 1811 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
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