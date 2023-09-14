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Голосовой бот Голосовой роботизированный помощник Voice assistant Интеллектуальные помощники

Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники


14.09.2023 МТТ разработал голосового помощника для «Ленпромгаза»

яц и, благодаря высокой пропускной способности, увеличивает скорость оповещения абонентов в 3 раза. Голосовой ассистент звонит жителям Санкт-Петербурга, информируя о предстоящем техническом обс
28.08.2023 «Госуслуги» — через голосового помощника

ыписку о лицевом счете в Социальном фонде; выписку из трудовой книжки; справку о размере пенсии. Еще у «Макса» можно узнать о штрафах или спросить, как получить услуги. В дальнейшем число доступных в голосовом помощнике сервисов будет расширяться. Задать вопрос можно на любом устройстве с «Алисой», а также в «Браузере», «Навигаторе» или приложении «Яндекса». Как воспользоваться Авторизуйтес
28.08.2023 Умный робот «Ростелекома» подключился к техподдержке золотодобывающей компании «Полюс»

лотодобывающих компаний. С самыми популярными запросами пользователей теперь справляется «Полина» — голосовой помощник, созданный на базе единой омниканальной платформы АИС «Виртуальный ассисте
23.08.2023 Жители Тульской области могут записываться через голосового робота к конкретному врачу

ульской области стало новым этапом сотрудничества с этим регионом. На протяжении последних двух лет голосовые помощники стали обслуживать обращения граждан на линиях МФЦ Тульской области, регио
16.08.2023 Голосовой помощник ответит на вопросы о статусе изготовления карты москвича

Проверить статус изготовления карты москвича теперь можно круглосуточно с помощью голосового помощника по телефону горячей линии. Благодаря технологиям искусственного интеллекта на линиях общегородского контакт-центра в любое время можно получить необходимую информацию. Тако
11.08.2023 Голосовой робот «Мегафона» поможет РЖД в подборе персонала

по имени – и около 90% собеседников не отличают в процессе диалога робота от человека. Кроме того, голосовой помощник автоматически определяет, в каком регионе живет кандидат на вакансию, сопо
10.08.2023 Цифровой ассистент от МТТ напомнит о приеме врача в Краснодаре

Если же пациенту нужна дополнительная информация, робот переключает его на оператора колл-центра. «Голосовой помощник позволил автоматизировать и ускорить процесс подтверждения записи. Отчеты

04.08.2023 Microsoft «убила» в Windows 11 своего знаменитого голосового помощника Cortana

ованный в мобильные версии приложений Outlook, Teams, а также в решения Teams display и Teams Rooms голосовой помощник Microsoft продолжит свою работу. Альтернатива имеется В Microsoft не плани
03.08.2023 Исследование Naumen: бот каждого второго ритейлера научился предоставлять услуги во время диалога

ов могут отделить голос звонящего от сторонних шумов, присутствующих во время беседы. Каждый второй голосовой робот (50%) обрабатывает несколько вопросов за одну сессию, а также реагирует на пр
31.07.2023 Голосовой помощник VS Robotics заработал в МФЦ Республики Алтай

На входящей линии МФЦ Республики Алтай заработал голосовой помощник «Анастасия», который информирует граждан об услугах, адресах и графике раб
20.07.2023 «Росатом» внедрил голосового помощника в Липецкой области

роках проведения ремонтных работы и возобновления услуг теперь в круглосуточном режиме рассказывает голосовой помощник. Чтобы получить информацию достаточно позвонить по многоканальному номеру

28.06.2023 Голосовые помощники, сенсорные экраны, тонкий клиент: «Лаборатория Касперского» выяснила, как россияне представляют офис будущего

«Лаборатория Касперского» провела исследование, в рамках которого изучала, какие технологии, по мнению россиян, будут востребованы в офисах через 5-10 лет*. В будущем для работы понадобятся голосовые помощники (так считают 29% респондентов); сенсорные экраны (по мнению 27% респондентов); сотрудники-роботы (так полагают 12% респондентов); очки дополненной реальности (в этом убежден
20.06.2023 Naumen выходит на рынок голосовых роботов для исходящих звонков

Российский вендор Naumen представил новый продукт — голосовых роботов для автоматизации обзвонов с поминутной тарификацией Naumen Erudite VoiceOut. С помощью решения компании могут быстро запускать обзвоны клиентов ботом по индивидуально разрабо
15.06.2023 У голосового помощника приложения «Моя Москва» появилось имя

горожан. Большинство голосов получило имя Москва. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «Голосовой помощник пока работает в тестовом режиме, но уже сейчас обрабатывает десятки тысяч

07.06.2023 Голосовой робот от МТТ помог судоходной компании

робота на платформе VoiceBox для «Тюменской судоходной компании». В первые же недели использования голосовой помощник от МТТ снизил нагрузку на операторов «первой линии» на 95%. Об этом CNews

01.06.2023 Голосовой помощник МТТ пригласит повысить квалификацию

для их оповещения менеджерам приходилось тратить по несколько часов в день. Теперь этим занимается голосовой помощник от МТТ, он информирует о проведении семинаров и курсов для бухгалтеров, де
02.05.2023 В АИС «МФЦ дело» Рязанской области появился голосовой робот-помощник: он принимает телефонные звонки и отвечает на стандартные вопросы

эффект от внедрения в течении года – от 50 до 70% самостоятельно обработанных звонков. «Внедренный голосовой помощник позволит нам не только автоматизировать процесс приема обращений, но и зна
25.04.2023 Более 20% обращений за первые два месяца автоматизировал голосовой робот в семейном МФЦ «Мой семейный центр» Тульской области

кол-центра и оперативно предоставлять ответы на самые популярные вопросы граждан. В рамках проекта голосовой помощник, созданный на основе речевых решений компании BSS, обучен точно понимать с
11.04.2023 Группа «Эталон» доверила общение с покупателями умному голосовому роботу Robovoice

я в рабочем режиме, показывая результативность, сопоставимую с квалифицированным сотрудником. Умный голосовой помощник проводит телефонные опросы, необходимые для определения уровня покупательс
10.04.2023 «БФТ-Холдинг» и BSS внедрили в МФЦ Ставропольского края голосового помощника и речевую аналитику

рмы Digital2Speech, автоматизировал обращения граждан в МФЦ Ставропольского края. По итогам проекта голосовой робот самостоятельно обрабатывает более 35% наиболее частых обращений на горячую ли
04.04.2023 Более 100 млн звонков принял голосовой помощник на линиях контакт-центра Москвы за девять лет

ило разгрузить операторов и сократить время ожидания на линии, сообщила заммэра Наталья Сергунина. «Голосовой помощник — это искусственный интеллект, способный распознавать речь, находить нужну
27.03.2023 «БФТ-холдинг» и BSS дополнили голосовой помощник Минздрава Тульской области 16 новыми сценариями

му обрабатывать свыше 14 тыс. вызовов в сутки. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга». Голосовой помощник был внедрен в контактный центр Минздрава Тульской области в 2021 г. с цель
22.03.2023 «Лента» интегрировала промо в голосовой помощник «Яндекс Алиса»

цию о скидках и новинках торговой сети. Об этом CNews сообщили представители «Ленты». «Лента» стала первым ретейлером России, который начал выстраивать коммуникацию с клиентами с помощью виртуального голосового помощника «Алиса». Компания разработала два навыка, которыми можно воспользоваться на различных устройствах. С помощью голосового помощника можно узнать об акциях и новых това
06.03.2023 Mango Office обновил интеграцию с «Битрикс24»

интеграцию с «Битрикс24». В списке сервисов, входящих в интеграцию, появились омниканальные чаты и голосовые роботы. Омниканальные чаты сохраняют в «Битрикс24» всю историю общения с клиентами

19.01.2023 МТТ обновил конструктор голосовых роботов VoiceBox

МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, обновил функциональность платформы голосовых роботов VoiceBox. Обновление включает в себя ряд доработок, которые сделали использование сервиса более удобным и функциональным для клиентов МТТ. В обновлении VoiceBox появились след
13.01.2023 Пользователи МИС qMS смогут управлять системой с помощью голоса

В медицинской информационной системе qMS, разработанной компанией «СП.АРМ», появился голосовой помощник – «Марина». Это инструмент навигации по интерфейсу и управления системой,

09.01.2023 Московские рентгенологи заполнили более 210 тыс. протоколов с помощью голосового помощника

льных стационарах и медицинских организациях, оказывающих специализированную помощь. Рентгенологи столицы заполнили голосом уже более 210 тыс. медицинских протоколов. Количество заполняемых с помощью цифрового помощника документов растет, с начала 2022 г. заполнено на 80% протоколов больше, чем в прошлом году. Качество распознавания речи при этом достигло 98%. Технология распознавания речи

19.12.2022 В Подмосковье запущен голосовой помощник МФЦ

На горячей линии Подмосковья заработал голосовой помощник, который запишет в МФЦ, проконсультирует по популярным услугам, проверит с
15.12.2022 Банк «Дом.РФ» запустил голосового помощника на платформе Naumen Erudite

тем Naumen. В планах «Дом.РФ» уже к январю 2023 г. довести количество входящих звонков, принимаемых голосовым помощником, до 100%.
15.12.2022 Голосовой робот МТТ ускорил опросы владельцев автомобилей Haval в 10 раз

ский директор МТТ Рамиль Биккужин. – Настроенный под индивидуальные потребности “Хавейл мотор рус”, голосовой помощник не только оптимизирует ресурсы компании на проведение опросов, но и помога
14.12.2022 Как бизнес использует цифровых помощников: пять кейсов

газа через личный кабинет, оператора колл-центра или сайт, теперь же к этим инструментам добавился голосовой помощник. Это особенно актуально для людей, которые не пользуются онлайн-сервисами

14.12.2022 Лучшие роботы-пылесосы с голосовым управлением: выбор ZOOM

ие EufyHome — в нем же есть виртуальный джойстик для указания направления движения во время уборки. Голосовой помощник — Алиса или Google Ассистент— подключается через интеграцию устройства в с
13.12.2022 Голосовые помощники страховых компаний по уровню диалоговых навыков опережают ботов в банках и ритейле — исследование Naumen

ения ИИ пока находятся в догоняющей позиции в сравнении с банками или ритейлом, но постепенно число голосовых помощников будет расти. Ключевые ограничивающие факторы сейчас — это более высокая

12.12.2022 Банк «Дом.РФ» внедрил голосовых роботов при переходе на российское ПО

справиться с возросшим потоком обращений и ростом клиентского портфеля на 30% в сравнении с 2021 г. Голосовой помощник на входящей линии принимает на себя 20% всех входящих звонков и в 68% случ
07.12.2022 «Марусю» от VK можно будет сделать основным голосовым помощником

не открывая калькулятор и открыть любое приложение, например, «Вконтакте» или YouTube. «“Маруся” — голосовой помощник, созданный, чтобы помогать людям решать задачи и получать ответы на вопрос
05.12.2022 МТС победила в номинациях премии «Лучшие решения для цифровой экономики – 2022»

). Решение позволяет собрать цифрового помощника в зависимости от потребностей конкретной компании. Голосовой робот собирается из готовых функциональных блоков: входящие и исходящие вызовы, рас
25.11.2022 «Маруся» компании VK стала голосовым помощником телевизионной приставки Xiaomi TV Stick 4K SE

ми «Маруси»: смотреть погоду и получать ответы на вопросы на наглядных карточках с картинками. «Наш голосовой помощник постоянно развивается и получает новую функциональность. Интеграция в ТВ-а
17.11.2022 Голосовой робот от МТТ ускорил прием и обработку заявок в ЖКХ в два раза

стных ТСЖ, в том числе принимает заявки от жильцов по вопросам оплаты ЖКХ и предоставлению справок. Голосовой помощник, созданный на платформе VoiceBox от МТТ, позволил компании высвободить сот
14.11.2022 Клиентам Tele2 стал доступен голосовой ассистент, защищающий от спама

ут подключить помощника к любому мобильному номеру Tele2 и доверить ему обработку входящих вызовов. Голосовой ассистент узнает цель звонка и пришлет расшифровку разговора абоненту в мессенджер.
10.11.2022 Голосовой робот МТТ примет звонок пациентов из Сарова

МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал цифрового помощника для колл-центра многопрофильного лечебно-профилактического учреждения гор

Публикаций - 2546, упоминаний - 3152

Голосовой бот и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 6366 291
Google LLC 11337 256
Microsoft Corporation 23988 214
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10543 214
Apple Inc 11593 205
МегаФон 7631 180
Samsung Electronics 9931 175
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3213 147
Ростелеком 10626 140
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8367 113
VK - Mail.ru Group 3274 106
Huawei 3673 96
Xiaomi 1482 94
Meta Platforms - Facebook 4365 93
Telegram Group 1392 91
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5632 83
LG Electronics 3563 78
Cisco Systems 4992 69
Amazon Inc - Amazon.com 2877 69
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2670 60
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 841 59
X Corp - Twitter 2793 55
Sony 6479 54
Intel Corporation 11862 53
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 426 52
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 52
4A Games 798 49
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1026 47
HTC Corporation 1491 42
BSS - Банк Софт Системс - БСС 584 41
5nine Software 1932 39
Naumen - Наумен 574 39
Oracle Corporation 6489 39
Siemens AG - Siemens Group 2550 38
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4480 37
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2973 37
IBM - International Business Machines Corp 9325 36
Lenovo Motorola 3489 35
Lenovo Group 2229 34
7564 34
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6429 151
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2590 68
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6750 59
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2000 48
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1003 45
Почта России ПАО 1984 44
Лента - Сеть розничной торговли 1883 34
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 31
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 192 30
Netflix - онлайн-кинотеатр 462 28
РЖД - Российские железные дороги 1763 28
Открытие ФК - Банк Открытие 523 27
Альфа-Банк 1656 26
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 417 26
ГПБ - Газпромбанк 1007 23
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 245 21
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 21
Россети Ленэнерго 1698 20
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 878 19
Связной ГК 1356 18
Магнит - Тандер - сеть магазинов 728 18
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 921 18
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 181 17
Uber 320 17
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 235 17
Интеррос - Росбанк АКБ 581 17
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1389 17
ПСБ - Промсвязьбанк 783 17
Hyundai Motor Company 351 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 614 16
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 624 16
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 67 15
Газпром нефть 547 15
Газпром ПАО 1217 14
Почта Банк 418 14
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 172 14
Ингосстрах СПАО 386 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1076 13
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 433 12
BMW Group 424 12
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4161 57
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Президент Российской Федерации 3994 42
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Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 741 12
Правительство Москвы - Общегородской контакт-центр 32 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1110 10
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 620 10
Федеральное казначейство России 1640 10
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1010 10
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 48 10
Судебная власть - Judicial power 2203 10
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 446 10
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 705 9
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 420 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2812 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1285 8
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 390 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1745 6
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 317 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6175 107
4CIO 765 49
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 276 13
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1390 12
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 534 12
8K Association - Ассоциация 8K 171 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 641 7
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 204 6
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 72 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 100 5
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 154 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2642 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 4
Единая Россия - Политическая партия 283 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 61 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 83 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 66 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 97 3
OAA - Open Automotive Alliance - Открытый автомобильный альянс 8 3
АФТ - Ассоциация Финтех 92 3
ЛДПР 100 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 97 3
WiMAX Forum 68 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 226 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 268 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 268 2
OWASP - Open Web Application Security Project 77 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 38 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 118 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 45 2
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 2
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 6 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 2
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 268 2
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 23 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 107 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43496 706
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22533 637
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57988 622
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23196 605
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9753 477
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26548 436
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22526 435
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5513 356
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2886 345
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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