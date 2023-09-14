Голосовой бот Голосовой роботизированный помощник Voice assistant Интеллектуальные помощники

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- Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи
- Speech-to-text - Транскрибация - Технология преобразования речи в текст
|14.09.2023
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МТТ разработал голосового помощника для «Ленпромгаза»
яц и, благодаря высокой пропускной способности, увеличивает скорость оповещения абонентов в 3 раза. Голосовой ассистент звонит жителям Санкт-Петербурга, информируя о предстоящем техническом обс
|28.08.2023
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«Госуслуги» — через голосового помощника
ыписку о лицевом счете в Социальном фонде; выписку из трудовой книжки; справку о размере пенсии. Еще у «Макса» можно узнать о штрафах или спросить, как получить услуги. В дальнейшем число доступных в голосовом помощнике сервисов будет расширяться. Задать вопрос можно на любом устройстве с «Алисой», а также в «Браузере», «Навигаторе» или приложении «Яндекса». Как воспользоваться Авторизуйтес
|28.08.2023
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Умный робот «Ростелекома» подключился к техподдержке золотодобывающей компании «Полюс»
лотодобывающих компаний. С самыми популярными запросами пользователей теперь справляется «Полина» — голосовой помощник, созданный на базе единой омниканальной платформы АИС «Виртуальный ассисте
|23.08.2023
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Жители Тульской области могут записываться через голосового робота к конкретному врачу
ульской области стало новым этапом сотрудничества с этим регионом. На протяжении последних двух лет голосовые помощники стали обслуживать обращения граждан на линиях МФЦ Тульской области, регио
|16.08.2023
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Голосовой помощник ответит на вопросы о статусе изготовления карты москвича
Проверить статус изготовления карты москвича теперь можно круглосуточно с помощью голосового помощника по телефону горячей линии. Благодаря технологиям искусственного интеллекта на линиях общегородского контакт-центра в любое время можно получить необходимую информацию. Тако
|11.08.2023
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Голосовой робот «Мегафона» поможет РЖД в подборе персонала
по имени – и около 90% собеседников не отличают в процессе диалога робота от человека. Кроме того, голосовой помощник автоматически определяет, в каком регионе живет кандидат на вакансию, сопо
|10.08.2023
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Цифровой ассистент от МТТ напомнит о приеме врача в Краснодаре
Если же пациенту нужна дополнительная информация, робот переключает его на оператора колл-центра. «Голосовой помощник позволил автоматизировать и ускорить процесс подтверждения записи. Отчеты
|04.08.2023
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Microsoft «убила» в Windows 11 своего знаменитого голосового помощника Cortana
ованный в мобильные версии приложений Outlook, Teams, а также в решения Teams display и Teams Rooms голосовой помощник Microsoft продолжит свою работу. Альтернатива имеется В Microsoft не плани
|03.08.2023
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Исследование Naumen: бот каждого второго ритейлера научился предоставлять услуги во время диалога
ов могут отделить голос звонящего от сторонних шумов, присутствующих во время беседы. Каждый второй голосовой робот (50%) обрабатывает несколько вопросов за одну сессию, а также реагирует на пр
|31.07.2023
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Голосовой помощник VS Robotics заработал в МФЦ Республики Алтай
На входящей линии МФЦ Республики Алтай заработал голосовой помощник «Анастасия», который информирует граждан об услугах, адресах и графике раб
|20.07.2023
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«Росатом» внедрил голосового помощника в Липецкой области
роках проведения ремонтных работы и возобновления услуг теперь в круглосуточном режиме рассказывает голосовой помощник. Чтобы получить информацию достаточно позвонить по многоканальному номеру
|28.06.2023
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Голосовые помощники, сенсорные экраны, тонкий клиент: «Лаборатория Касперского» выяснила, как россияне представляют офис будущего
«Лаборатория Касперского» провела исследование, в рамках которого изучала, какие технологии, по мнению россиян, будут востребованы в офисах через 5-10 лет*. В будущем для работы понадобятся голосовые помощники (так считают 29% респондентов); сенсорные экраны (по мнению 27% респондентов); сотрудники-роботы (так полагают 12% респондентов); очки дополненной реальности (в этом убежден
|20.06.2023
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Naumen выходит на рынок голосовых роботов для исходящих звонков
Российский вендор Naumen представил новый продукт — голосовых роботов для автоматизации обзвонов с поминутной тарификацией Naumen Erudite VoiceOut. С помощью решения компании могут быстро запускать обзвоны клиентов ботом по индивидуально разрабо
|15.06.2023
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У голосового помощника приложения «Моя Москва» появилось имя
горожан. Большинство голосов получило имя Москва. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. «Голосовой помощник пока работает в тестовом режиме, но уже сейчас обрабатывает десятки тысяч
|07.06.2023
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Голосовой робот от МТТ помог судоходной компании
робота на платформе VoiceBox для «Тюменской судоходной компании». В первые же недели использования голосовой помощник от МТТ снизил нагрузку на операторов «первой линии» на 95%. Об этом CNews
|01.06.2023
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Голосовой помощник МТТ пригласит повысить квалификацию
для их оповещения менеджерам приходилось тратить по несколько часов в день. Теперь этим занимается голосовой помощник от МТТ, он информирует о проведении семинаров и курсов для бухгалтеров, де
|02.05.2023
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В АИС «МФЦ дело» Рязанской области появился голосовой робот-помощник: он принимает телефонные звонки и отвечает на стандартные вопросы
эффект от внедрения в течении года – от 50 до 70% самостоятельно обработанных звонков. «Внедренный голосовой помощник позволит нам не только автоматизировать процесс приема обращений, но и зна
|25.04.2023
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Более 20% обращений за первые два месяца автоматизировал голосовой робот в семейном МФЦ «Мой семейный центр» Тульской области
кол-центра и оперативно предоставлять ответы на самые популярные вопросы граждан. В рамках проекта голосовой помощник, созданный на основе речевых решений компании BSS, обучен точно понимать с
|11.04.2023
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Группа «Эталон» доверила общение с покупателями умному голосовому роботу Robovoice
я в рабочем режиме, показывая результативность, сопоставимую с квалифицированным сотрудником. Умный голосовой помощник проводит телефонные опросы, необходимые для определения уровня покупательс
|10.04.2023
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«БФТ-Холдинг» и BSS внедрили в МФЦ Ставропольского края голосового помощника и речевую аналитику
рмы Digital2Speech, автоматизировал обращения граждан в МФЦ Ставропольского края. По итогам проекта голосовой робот самостоятельно обрабатывает более 35% наиболее частых обращений на горячую ли
|04.04.2023
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Более 100 млн звонков принял голосовой помощник на линиях контакт-центра Москвы за девять лет
ило разгрузить операторов и сократить время ожидания на линии, сообщила заммэра Наталья Сергунина. «Голосовой помощник — это искусственный интеллект, способный распознавать речь, находить нужну
|27.03.2023
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«БФТ-холдинг» и BSS дополнили голосовой помощник Минздрава Тульской области 16 новыми сценариями
му обрабатывать свыше 14 тыс. вызовов в сутки. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга». Голосовой помощник был внедрен в контактный центр Минздрава Тульской области в 2021 г. с цель
|22.03.2023
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«Лента» интегрировала промо в голосовой помощник «Яндекс Алиса»
цию о скидках и новинках торговой сети. Об этом CNews сообщили представители «Ленты». «Лента» стала первым ретейлером России, который начал выстраивать коммуникацию с клиентами с помощью виртуального голосового помощника «Алиса». Компания разработала два навыка, которыми можно воспользоваться на различных устройствах. С помощью голосового помощника можно узнать об акциях и новых това
|06.03.2023
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Mango Office обновил интеграцию с «Битрикс24»
интеграцию с «Битрикс24». В списке сервисов, входящих в интеграцию, появились омниканальные чаты и голосовые роботы. Омниканальные чаты сохраняют в «Битрикс24» всю историю общения с клиентами
|19.01.2023
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МТТ обновил конструктор голосовых роботов VoiceBox
МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, обновил функциональность платформы голосовых роботов VoiceBox. Обновление включает в себя ряд доработок, которые сделали использование сервиса более удобным и функциональным для клиентов МТТ. В обновлении VoiceBox появились след
|13.01.2023
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Пользователи МИС qMS смогут управлять системой с помощью голоса
В медицинской информационной системе qMS, разработанной компанией «СП.АРМ», появился голосовой помощник – «Марина». Это инструмент навигации по интерфейсу и управления системой,
|09.01.2023
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Московские рентгенологи заполнили более 210 тыс. протоколов с помощью голосового помощника
льных стационарах и медицинских организациях, оказывающих специализированную помощь. Рентгенологи столицы заполнили голосом уже более 210 тыс. медицинских протоколов. Количество заполняемых с помощью цифрового помощника документов растет, с начала 2022 г. заполнено на 80% протоколов больше, чем в прошлом году. Качество распознавания речи при этом достигло 98%. Технология распознавания речи
|19.12.2022
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В Подмосковье запущен голосовой помощник МФЦ
На горячей линии Подмосковья заработал голосовой помощник, который запишет в МФЦ, проконсультирует по популярным услугам, проверит с
|15.12.2022
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Банк «Дом.РФ» запустил голосового помощника на платформе Naumen Erudite
тем Naumen. В планах «Дом.РФ» уже к январю 2023 г. довести количество входящих звонков, принимаемых голосовым помощником, до 100%.
|15.12.2022
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Голосовой робот МТТ ускорил опросы владельцев автомобилей Haval в 10 раз
ский директор МТТ Рамиль Биккужин. – Настроенный под индивидуальные потребности “Хавейл мотор рус”, голосовой помощник не только оптимизирует ресурсы компании на проведение опросов, но и помога
|14.12.2022
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Как бизнес использует цифровых помощников: пять кейсов
газа через личный кабинет, оператора колл-центра или сайт, теперь же к этим инструментам добавился голосовой помощник. Это особенно актуально для людей, которые не пользуются онлайн-сервисами
|14.12.2022
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Лучшие роботы-пылесосы с голосовым управлением: выбор ZOOM
ие EufyHome — в нем же есть виртуальный джойстик для указания направления движения во время уборки. Голосовой помощник — Алиса или Google Ассистент— подключается через интеграцию устройства в с
|13.12.2022
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Голосовые помощники страховых компаний по уровню диалоговых навыков опережают ботов в банках и ритейле — исследование Naumen
ения ИИ пока находятся в догоняющей позиции в сравнении с банками или ритейлом, но постепенно число голосовых помощников будет расти. Ключевые ограничивающие факторы сейчас — это более высокая
|12.12.2022
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Банк «Дом.РФ» внедрил голосовых роботов при переходе на российское ПО
справиться с возросшим потоком обращений и ростом клиентского портфеля на 30% в сравнении с 2021 г. Голосовой помощник на входящей линии принимает на себя 20% всех входящих звонков и в 68% случ
|07.12.2022
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«Марусю» от VK можно будет сделать основным голосовым помощником
не открывая калькулятор и открыть любое приложение, например, «Вконтакте» или YouTube. «“Маруся” — голосовой помощник, созданный, чтобы помогать людям решать задачи и получать ответы на вопрос
|05.12.2022
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МТС победила в номинациях премии «Лучшие решения для цифровой экономики – 2022»
). Решение позволяет собрать цифрового помощника в зависимости от потребностей конкретной компании. Голосовой робот собирается из готовых функциональных блоков: входящие и исходящие вызовы, рас
|25.11.2022
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«Маруся» компании VK стала голосовым помощником телевизионной приставки Xiaomi TV Stick 4K SE
ми «Маруси»: смотреть погоду и получать ответы на вопросы на наглядных карточках с картинками. «Наш голосовой помощник постоянно развивается и получает новую функциональность. Интеграция в ТВ-а
|17.11.2022
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Голосовой робот от МТТ ускорил прием и обработку заявок в ЖКХ в два раза
стных ТСЖ, в том числе принимает заявки от жильцов по вопросам оплаты ЖКХ и предоставлению справок. Голосовой помощник, созданный на платформе VoiceBox от МТТ, позволил компании высвободить сот
|14.11.2022
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Клиентам Tele2 стал доступен голосовой ассистент, защищающий от спама
ут подключить помощника к любому мобильному номеру Tele2 и доверить ему обработку входящих вызовов. Голосовой ассистент узнает цель звонка и пришлет расшифровку разговора абоненту в мессенджер.
|10.11.2022
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Голосовой робот МТТ примет звонок пациентов из Сарова
МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал цифрового помощника для колл-центра многопрофильного лечебно-профилактического учреждения гор
Голосовой бот и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 2909 41
|Дырмовский Дмитрий 114 31
|Чернышенко Дмитрий 526 15
|Дуров Павел 265 14
|Биккужин Рамиль 34 13
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 371 12
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|Петров Михаил 138 11
|Кульбацкий Анатолий 12 11
|Свириденко Андрей 97 11
|Сергунина Наталья 337 10
|Савицкий Андрей 25 10
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|Шадаев Максут 804 10
|Теплицкий Дмитрий 57 10
|Jobs Steve - Джобс Стив 1004 10
|Чаркин Евгений 271 9
|Кравченко Андрей 12 9
|Потапкин Михаил 26 9
|Попов Сергей 121 9
|Мясин Антон 10 9
|Солонин Виталий 89 9
|Чевкота Олег 15 9
|Алифанов Кирилл 64 9
|Комстачев Михаил 11 9
|Огуряев Дмитрий 84 9
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 168 9
|Яфясов Денис 14 9
|Смирнова Олеся 11 9
|Бикташев Ильдар 10 9
|Соколовский Александр 40 8
|Гогленков Александр 14 8
|Чугунов Никита 76 8
|Паршин Максим 311 7
|Волож Аркадий 238 7
|Щеголев Игорь 696 7
|Ашманов Станислав 14 7
|Яровая Ирина 71 7
|Мишустин Михаил 575 7
|Артамонова Анна 183 7
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