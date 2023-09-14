Голосовой бот Голосовой роботизированный помощник Voice assistant Интеллектуальные помощники

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Умный робот «Ростелекома» подключился к техподдержке золотодобывающей компании «Полюс» лотодобывающих компаний. С самыми популярными запросами пользователей теперь справляется «Полина» — голосовой помощник, созданный на базе единой омниканальной платформы АИС «Виртуальный ассисте

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Голосовой помощник VS Robotics заработал в МФЦ Республики Алтай На входящей линии МФЦ Республики Алтай заработал голосовой помощник «Анастасия», который информирует граждан об услугах, адресах и графике раб

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Naumen выходит на рынок голосовых роботов для исходящих звонков Российский вендор Naumen представил новый продукт — голосовых роботов для автоматизации обзвонов с поминутной тарификацией Naumen Erudite VoiceOut. С помощью решения компании могут быстро запускать обзвоны клиентов ботом по индивидуально разрабо

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Голосовой робот от МТТ помог судоходной компании робота на платформе VoiceBox для «Тюменской судоходной компании». В первые же недели использования голосовой помощник от МТТ снизил нагрузку на операторов «первой линии» на 95%. Об этом CNews

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Более 20% обращений за первые два месяца автоматизировал голосовой робот в семейном МФЦ «Мой семейный центр» Тульской области кол-центра и оперативно предоставлять ответы на самые популярные вопросы граждан. В рамках проекта голосовой помощник, созданный на основе речевых решений компании BSS, обучен точно понимать с

Группа «Эталон» доверила общение с покупателями умному голосовому роботу Robovoice я в рабочем режиме, показывая результативность, сопоставимую с квалифицированным сотрудником. Умный голосовой помощник проводит телефонные опросы, необходимые для определения уровня покупательс

«БФТ-Холдинг» и BSS внедрили в МФЦ Ставропольского края голосового помощника и речевую аналитику рмы Digital2Speech, автоматизировал обращения граждан в МФЦ Ставропольского края. По итогам проекта голосовой робот самостоятельно обрабатывает более 35% наиболее частых обращений на горячую ли

Более 100 млн звонков принял голосовой помощник на линиях контакт-центра Москвы за девять лет ило разгрузить операторов и сократить время ожидания на линии, сообщила заммэра Наталья Сергунина. «Голосовой помощник — это искусственный интеллект, способный распознавать речь, находить нужну

«БФТ-холдинг» и BSS дополнили голосовой помощник Минздрава Тульской области 16 новыми сценариями му обрабатывать свыше 14 тыс. вызовов в сутки. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга». Голосовой помощник был внедрен в контактный центр Минздрава Тульской области в 2021 г. с цель

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Mango Office обновил интеграцию с «Битрикс24» интеграцию с «Битрикс24». В списке сервисов, входящих в интеграцию, появились омниканальные чаты и голосовые роботы. Омниканальные чаты сохраняют в «Битрикс24» всю историю общения с клиентами

МТТ обновил конструктор голосовых роботов VoiceBox МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, обновил функциональность платформы голосовых роботов VoiceBox. Обновление включает в себя ряд доработок, которые сделали использование сервиса более удобным и функциональным для клиентов МТТ. В обновлении VoiceBox появились след

Пользователи МИС qMS смогут управлять системой с помощью голоса В медицинской информационной системе qMS, разработанной компанией «СП.АРМ», появился голосовой помощник – «Марина». Это инструмент навигации по интерфейсу и управления системой,

Московские рентгенологи заполнили более 210 тыс. протоколов с помощью голосового помощника льных стационарах и медицинских организациях, оказывающих специализированную помощь. Рентгенологи столицы заполнили голосом уже более 210 тыс. медицинских протоколов. Количество заполняемых с помощью цифрового помощника документов растет, с начала 2022 г. заполнено на 80% протоколов больше, чем в прошлом году. Качество распознавания речи при этом достигло 98%. Технология распознавания речи

В Подмосковье запущен голосовой помощник МФЦ На горячей линии Подмосковья заработал голосовой помощник, который запишет в МФЦ, проконсультирует по популярным услугам, проверит с

Банк «Дом.РФ» запустил голосового помощника на платформе Naumen Erudite тем Naumen. В планах «Дом.РФ» уже к январю 2023 г. довести количество входящих звонков, принимаемых голосовым помощником, до 100%.

Голосовой робот МТТ ускорил опросы владельцев автомобилей Haval в 10 раз ский директор МТТ Рамиль Биккужин. – Настроенный под индивидуальные потребности “Хавейл мотор рус”, голосовой помощник не только оптимизирует ресурсы компании на проведение опросов, но и помога

Как бизнес использует цифровых помощников: пять кейсов газа через личный кабинет, оператора колл-центра или сайт, теперь же к этим инструментам добавился голосовой помощник. Это особенно актуально для людей, которые не пользуются онлайн-сервисами

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«Марусю» от VK можно будет сделать основным голосовым помощником не открывая калькулятор и открыть любое приложение, например, «Вконтакте» или YouTube. «“Маруся” — голосовой помощник, созданный, чтобы помогать людям решать задачи и получать ответы на вопрос

МТС победила в номинациях премии «Лучшие решения для цифровой экономики – 2022» ). Решение позволяет собрать цифрового помощника в зависимости от потребностей конкретной компании. Голосовой робот собирается из готовых функциональных блоков: входящие и исходящие вызовы, рас

«Маруся» компании VK стала голосовым помощником телевизионной приставки Xiaomi TV Stick 4K SE ми «Маруси»: смотреть погоду и получать ответы на вопросы на наглядных карточках с картинками. «Наш голосовой помощник постоянно развивается и получает новую функциональность. Интеграция в ТВ-а

Голосовой робот от МТТ ускорил прием и обработку заявок в ЖКХ в два раза стных ТСЖ, в том числе принимает заявки от жильцов по вопросам оплаты ЖКХ и предоставлению справок. Голосовой помощник, созданный на платформе VoiceBox от МТТ, позволил компании высвободить сот

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