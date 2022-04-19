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Цифровая трансформация Digital Transformation Цифровизация Цифровое предприятие Диджитализация Цифровые технологии в бизнесе Цифровое пространство


Цифровая трансформация – это изменение бизнес-модели компании с помощью цифровых инструментов (платформ), создающих дополнительную ценность продукту или новый продукт. Максимально полное раскрытие потенциала цифровых технологий через их использование во всем периметре бизнеса – процессах, продуктах и сервисах, подходах к принятию решений

Цифровизация – «оцифровка» текущих процессов компании, обеспечивающих переход на datadriven модель управления бизнесом

 

 

"Цифровая трансформация: что не так" Вячеслав Солопов, Директор по консалтингу, Консист Бизнес Групп CNews FORUM 2021.


19.04.2022 Современный цифровой офис 2022
14.04.2022 Цифровизация госсектора 2022
05.04.2022 Цифровизация промышленности 2022
29.03.2022 Цифровая трансформация 2022
22.03.2022 Цифровая стратегия 2022
17.03.2022 «Росатом» разработал цифровое решение для интеллектуального анализа документации
16.03.2022 Цифровая мода в метавселенных — как это работает
15.03.2022 «Ростелеком» и «КорКласс» создадут единую сеть контроля состояния окружающей среды
Diasoft Special Conf
14.03.2022 Как будут развиваться цифровые сервисы банков
10.03.2022 ГК «Монополия» провела исследование вовлеченности с помощью платформы TalentTech «Опросы»
09.03.2022 Знаменитая ИТ-компания выгоняет на улицу опытных сотрудников, чтобы нанять зумеров и «стать более цифровой»
09.03.2022 Цифровая медицина находится на пороге «большого скачка»
01.03.2022 Цифровизация финансового сектора 2022
18.02.2022 Игорь Якимов, «Т Плюс»: Мы в начале масштабной роботизации
18.02.2022 Как власти потратят 411 млрд руб. на цифровизацию российского госуправления
17.02.2022 Полевые испытания системы по управлению производственным данными стартовали в подразделении «Норникеля» в Забайкалье
15.02.2022 В России стартовало тестирование цифрового рубля
14.02.2022 На фоне нападок властей «Транснефть» сформировала стратегию импортозамещения ИТ
14.02.2022 DIS Group будут обучать региональных ИТ-специалистов по интеграции данных
11.02.2022 Минэк оставил без финансирования ИТ-проект ценой 2 млрд. Исполнитель пошел за своими деньгами в суд
11.02.2022 ЦРПТ и Национальный союз производителей пива и напитков подписали соглашение в области развития и внедрения цифровой маркировки пивной продукции
11.02.2022 После ряда досадных неудач власти будут строить цифровую платформу управления лесом за 6,9 миллиардов
11.02.2022 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта
10.02.2022 Группа «Самолет» оптимизирует управление поставками стройматериалов с помощью цифрового решения
09.02.2022 VK Assistant занял первую линию поддержки в Yota
09.02.2022 В России построят «цифровое озеро» статистических данных за 1,8 миллиарда
09.02.2022 Светлана Медведева: «Магнит» переходит на новое цифровое ядро на базе решений SAP
09.02.2022 Светлана Медведева: «Магнит» переходит на новое цифровое ядро на базе решений SAP
ИТ в транспортной отрасли 2021
08.02.2022 «Диасофт» включена в Gartner Market Guide 2022
08.02.2022 Клиентам ВТБ стал доступен заказ цифровой кредитной карты в чат-боте «ВТБ онлайн»
08.02.2022 Softline укрепляет свой портфель решений и расширяет бизнес в Индии, за счет приобретения компании Umbrella Infocare
07.02.2022 «Авито недвижимость» переходит на следующий уровень цифровой трансформации
07.02.2022 Две составных цифрового следа и как его стереть
07.02.2022 «Базальт СПО» и «Мой офис» обучают учителей Московской области работе на отечественном ПО
07.02.2022 Дмитрий Чернышенко: В 2022 г. «цифровые атташе» начнут работу в 16 странах мира
07.02.2022 Экспериментальный правовой режим повысит доступность медицинской помощи и расширит возможности проведения телемедицинских консультаций в пилотных регионах России
07.02.2022 Сервисы цифровой платформы МСП стали доступны всем предпринимателям страны
03.02.2022 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта

Публикаций - 20003, упоминаний - 35324

Цифровая трансформация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 1003
Microsoft Corporation 22497 685
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 683
Ростех - Ростехнологии 2532 506
SAP SE 4595 479
21 век – ТВ - Народный телефон 3990 448
Sony 6145 357
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 343
Samsung Electronics 9333 338
Google LLC 10352 333
Сбер - Цифровая Платформа 526 332
6072 324
Intel Corporation 11262 319
Huawei 3222 314
Apple Inc 10683 303
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 300
Yandex - Яндекс 5015 296
VK - Mail.ru Group 3057 291
IBM - International Business Machines Corp 8941 259
Oracle Corporation 6035 249
Крок - Croc 1616 235
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 228
Cisco Systems 4720 218
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 209
HP Inc. 5313 202
Программный продукт ГК 3960 201
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 199
Meta Platforms - Facebook 4267 195
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 187
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 187
Dell EMC 4736 181
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 179
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 175
Ростех - Автоматика Концерн 1008 175
Canon 1339 168
Softline - Софтлайн 1870 167
Amazon Inc - Amazon.com 2650 166
Элемент ГК - Elementec 1523 146
Nvidia Corp 3118 142
Цифра ГК 948 142
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 732
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 408
РЖД - Российские железные дороги 1458 272
Почта России ПАО 1853 257
Открытие ФК 2713 212
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 211
X5 Group 709 187
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 177
Точка 1820 162
ГПБ - Газпромбанк 842 161
Согласие СК 1112 160
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 159
Альфа-Банк 1476 146
Газпром нефть 439 132
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 132
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 768 128
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 126
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 122
Газпром ПАО 1008 108
Аэрофлот 648 105
Societe Generale - Росбанк 438 99
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 98
РВК - Российская венчурная компания 530 98
Ингосстрах СПАО 301 98
Магнит - Сеть магазинов 447 90
Лента - Сеть розничной торговли 912 87
ПСБ - Промсвязьбанк 682 86
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 85
МТС банк 290 78
ПГК - Первая грузовая компания 117 74
Visa International 1809 74
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 73
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 73
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 70
Почта Банк 319 69
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 68
МКБ - Московский кредитный банк 333 67
Россети Ленэнерго 786 66
X5 Group - Пятёрочка 309 63
Яндекс.Еда 490 59
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 1559
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1158
Правительство РФ 8292 899
Президент Российской Федерации 3770 520
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 367
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 338
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 334
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 326
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 316
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 282
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 270
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 251
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 234
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 216
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 210
Правительство Москвы 1640 201
Федеральное казначейство России 1345 198
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 191
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 183
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 182
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 174
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 153
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 151
Счётная палата РФ 628 141
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 129
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 128
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 128
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 127
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 119
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 111
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 104
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 94
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 93
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 91
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 91
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 82
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 81
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 76
Администрация Президента РФ 904 74
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 72
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 189
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 109
АФТ - Ассоциация Финтех 251 75
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 52
Руссофт - Russoft 378 49
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 33
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 32
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 32
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 29
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 27
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 25
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 22
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 21
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 21
Единая Россия - Политическая партия 246 20
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 19
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 18
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 14
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 43 14
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 17 14
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 14
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 13
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 13
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 13
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 12
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 36 12
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 15 11
Linux Foundation 167 10
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 10
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 81 10
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 10
CIPA - Camera & Imaging Products Association 44 9
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 8
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 7
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 7
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 7
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 6
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 6
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 6
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 4101
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 2286
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 1691
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 1668
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 1310
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 7701 1178
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 1164
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 1028
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 987
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 975
Big Data - Большие данные 3520 940
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 932
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 853
Сервер - Серверные платформы 10956 843
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 831
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 805
Автоматизация процессов - Системы и средства автоматизации 5223 759
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 736
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 5622 724
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 717
Мобильное приложение - Mobile app 4966 676
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 2450 647
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 637
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 628
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом - CIAM - Customer Identity and Access Management - Управление идентификационными да 4511 607
Website - Вебсайт 9736 590
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 584
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 583
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 567
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 563
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 2908 514
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 514
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 3955 497
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 472
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 464
5G - Пятое поколение мобильной связи 2529 458
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи 5317 455
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 3270 444
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 9231 443
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 420
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 561
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 490
Google Android 11959 489
Apple iOS 6422 341
Microsoft Windows 10 11713 323
LG 75SM99 2832 299
ЭОС Дело СЭД 4365 284
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 1630 277
Linux OS 7669 272
Microsoft Azure 1276 216
Apple iPhone 6 2649 208
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 157
Microsoft Windows 2000 2856 150
Google Play - Google Store - Android Market 2732 142
Apple - App Store 2437 131
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 120
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 119
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 426 117
Microsoft Office 3247 115
Oracle Java - язык программирования 2554 111
AWS - Amazon Web Services 650 108
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 108
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 147 106
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 101
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 100
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 99
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 97
Depositphotos - фотобанк 385 97
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 192 96
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 95
Microsoft Office 365 834 95
Apple iPod 1369 94
Google YouTube - Видеохостинг 2277 93
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 93
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 93
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 87
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 546 86
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 82
Intel Core - Семейство процессоров 1519 78
Apple iPad 3663 77
Исанин Антон 9365 1167
Путин Владимир 2542 337
Шадаев Максут 460 169
Медведев Дмитрий 1604 165
Мишустин Михаил 376 134
Носков Константин 221 132
Чаркин Евгений 203 127
Акимов Максим 170 110
Паршин Максим 200 108
Натрусов Артем 142 100
Осеевский Михаил 264 99
Никифоров Николай 1161 95
Чернышенко Дмитрий 320 90
Лысенко Эдуард 238 80
Абакумов Евгений 110 76
Петров Михаил 104 67
Клепиков Алексей 80 65
Казарин Станислав 115 64
Аксаков Анатолий 104 63
Ковнир Евгений 74 62
Бойко Елена 174 60
Дьяченко Валерий 70 59
Кабанов Владимир 174 59
Емельченков Сергей 87 58
Шипов Савва 74 55
Сотин Денис 106 54
Урьяс Вадим 82 51
Соколов Алексей 129 51
Кисляков Евгений 91 50
Чамара Денис 58 49
Слышкин Василий 66 48
Богданов Кирилл 110 48
Путятинский Сергей 59 48
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Европа 12319 625
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 338
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Америка Северная 2650 111
Испания - Королевство 2917 110
Австралия - Австралийский Союз 2791 107
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1008 105
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ABI Research 230 7
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In-Stat 81 7
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Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 69
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НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 59 38
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СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 33
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 32
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 354 30
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 25
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 24
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 23
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 297 20
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Skyeng - Образовательные технологии 60 17
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Сириус - Образовательный центр 125 16
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РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 14
МИЭТ - Московский институт электронной техники 90 13
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
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