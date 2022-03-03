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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Санкции коллективные или односторонние принудительные меры



03.03.2022 Флагманские смартфоны Samsung специально «тормозят» в Instagram и TikTok из-за бесполезной «фишки» прошивки 1
28.04.2020 Huawei засадила своих сотрудников в тюрьму за общение в групповом чате 1
22.04.2020 Власти закрыли глаза на «парадоксальную» закупку ДИТом Москвы ПО Microsoft 1
15.04.2020 GitHub радикально снизил цены для разработчиков 1
10.04.2020 Разработчики пожаловались властям: Москва закупает софт «враждебной страны» и дискриминирует российское ПО 1
01.04.2020 В России заработала система слежки за носителями коронавируса. Можно ли ее обмануть? 1
13.03.2020 Роскомнадзор запустил систему слежки за поисковиками и VPN 1
12.03.2020 Google будет отбирать лицензии на Android у производителей ТВ за сотрудничество с конкурентами 1
15.01.2020 Российское посольство в Америке два года не может развернуть сеть: США не впускают в страну ИТ-шников 1
27.12.2019 Производителей заставят устанавливать на смартфоны российский платежный сервис Mir Pay 1
23.12.2019 В России создан прибор контроля электронных компонентов, который заменит советскую технику и импорт 1
20.12.2019 Facebook создает ОС для отказа от Android 1
16.12.2019 «Рамблер» требует запретить в России один из крупнейших видеосервисов в мире 1
13.12.2019 У Apple трагедия. Продажи iPhone в Китае катастрофически упали 1
06.12.2019 США назначили за «российского хакера» рекордную награду в истории киберпреступлений 1
05.12.2019 Bloomberg закрывает свой канал в WhatsApp и переходит в Telegram 1
03.12.2019 В России заблокировали крупнейший фотобанк Shutterstock 1
26.11.2019 Серверный процессор «Байкал» с господдержкой в 1,2 миллиарда обречен задержаться минимум на 1,5 года 1
11.11.2019 WhatsApp массово и без разбора навечно блокирует пользователей 1
08.11.2019 Минкомсвязи забраковало закон о блокировках пользователей мессенджеров и электронной почты 1
05.11.2019 Gitlab ввел отбор сотрудников по национальному признаку. Россиян вышвырнули за борт 1
29.10.2019 Huawei поставила в новый смартфон устаревший процессор, чтобы обойти американские санкции 1
29.10.2019 Соглашение об уровне обслуживания SLA. Полный обзор 1
28.10.2019 «Ангстрем-Т» банкрот. Признано официально 1
18.10.2019 В интернет слили данные о миллионах россиян-заемщиков. Кто пострадал, и кто виноват 1
16.10.2019 «Газпрому» отключили оборудование через спутник 1
08.10.2019 Во всей Венесуэле запретили Photoshop. Подписчикам деньги не вернут 1
08.10.2019 Прибыль Samsung падает в 2 раза второй квартал подряд 1
02.10.2019 Выпущен многострадальный отечественный процессор «Байкал» 1
30.09.2019 Крупнейший каршеринг России переходит в облако Microsoft Azure 1
17.09.2019 ФНС решила обанкротить «Т-платформы», чей глава арестован из-за ПК на «Байкалах» для МВД 1
10.09.2019 Экспорт российского ПО резко замедлился из-за недоброжелательности США и ЕС 1
29.08.2019 Huawei догнали санкции. На российском рынке смартфонов сменился лидер 1
29.07.2019 GitHub начал блокировать российских разработчиков. VPN не помогает 1
17.07.2019 Венесуэла постучалась в Центробанк: Хочет перейти на «российский SWIFT» 1
17.07.2019 Решение Accenture на базе SAP S/4HANA ускорит вывод продуктов на рынок 1
08.07.2019 Американского профессора посадят на 219 лет за продажу микросхем китайцам 1
01.07.2019 Трамп «помиловал» Huawei. Компании дали временный допуск к американским технологиям 1
24.06.2019 В России навечно заблокирована крупная научная библиотека 1
24.06.2019 Новый удар. Китайские суперкомпьютеры лишились комплектующих из США 1

Публикаций - 75, упоминаний - 76
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175798, в очереди разбора - 988221.
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