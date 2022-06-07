Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий

Санкции против нашей страны в сфере ИТ имеют давние традиции. Координационный комитет по экспортному контролю (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls, CoCom), в сфере ответственности которого были и информационные технологии, заработал еще осенью 1949 г. А два десятка лет спустя, весной 2014-го, в связи с присоединением Крыма и конфликтом на востоке Украины, на Россию были наложены санкции в самых разных областях. Пострадала и сфера ИТ. Однако санкционировать ИТ-сферу настоящим образом западные страны начали в 2022 г. после начала Специальной военной операции. И стало ясно, что импортозамещение в сфере информационных технологий — это осознанная необходимость, без которой невозможно дальнейшее развитие страны.

Юрий Зарубин, Заместитель директора Департамента координации программ и проектов , Минцифры России "О приоритетных направлениях в условиях новой технической политики" 14 апреля 2022 года в Москве на конференции CNews "Цифровизация госсектора 2022"

