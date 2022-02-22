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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Автоматизация процессов Системы и средства автоматизации



22.02.2022 Российская платформа для автоматизации маркетинга Loymax увеличила выручку на 87% в 2021 году 1
22.02.2022 «Лаборатория Касперского» и «Райффайзен банк» назвали тренды онлайн-мошенничества в 2021 году 2
22.02.2022 «Сбер» подключил ИТ-холдинг «Тензор» к SberBusiness API 2
22.02.2022 Крупного ИТ-разработчика для госсектора возглавил выходец из НКК и «Техносерва» 1
17.02.2022 Telegram превратился в легальное средство слежки за передвижениями пользователей 1
08.01.2022 Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях 1
14.12.2021 Schneider Electric объявляет о назначении нового президента компании в России и СНГ 1
02.12.2021 Создан ИИ, способный вести деловую переписку не хуже бизнесменов 1
07.10.2021 Применение ИИ в рекрутинге может привести к большим проблемам 1
06.10.2021 «Ред софт» будет сопровождать систему межведомственного электронного взаимодействия ФАС 1
06.10.2021 Сеть «Кэш&Кэрри» обновила кассовую систему под требования законодательства и внедряет кассы самообслуживания 1
06.10.2021 6 главных тенденций в развитии ВРМ-систем 1
06.10.2021 Intel и Vmware объединят платформу vPro и Workspace One 1
05.10.2021 Российская таможня избавляется от огромной ИТ-системы на софте Microsoft в пользу российского ПО, которое еще предстоит написать 1
05.10.2021 РАНХиГС и SkillFactory запустили программу по цифровой трансформации бизнеса 1
05.10.2021 В компании «Т1 интеграция» назначен коммерческий директор 1
05.10.2021 В азербайджанском банке группы ВТБ внедрен кредитный конвейер ABLE Origination 1
05.10.2021 Принципы Генса. ИТ-рынок вспоминает основателя «Ланит» 1
05.10.2021 В России написан национальный стандарт в области больших данных 1
05.10.2021 Произошел крупнейший сбой в истории интернета, оставивший мир без Facebook, WhatsApp и Instagram. Что это было? 1
04.10.2021 Главное — не стоять на месте: правила успешного ИТ-разработчика 1
04.10.2021 Freework совместно с Navicon разработала приложение для подбора временных сотрудников 2
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 2
01.10.2021 «Гланит» автоматизировала процессы управления с помощью «1C:ERP» 3
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
30.09.2021 Qlik представила решение Qlik Application Automation 2
30.09.2021 «Корус консалтинг» автоматизирует работу ИТ-систем с помощью решений Alloy Software 1
30.09.2021 Стартап Brandquad привлек финансирование от Skolkovo Ventures и BPI France для наращивания международного присутствия и открытия R&D центра во Франции 1
30.09.2021 Прогноз «Эдит про»: рынок СЭД в России вырастет на 12-15% в 2021 году 1
30.09.2021 Case Study: максимальное использование функционала Salesforce CRM 2
29.09.2021 Райффайзенбанк запустил бесконтактное использование карт «Мир» в банкоматах 1
29.09.2021 HPE представила облачные сервисы для аналитики и защиты данных для платформы HPE Greenlake 1
29.09.2021 Лучшие беспроводные пылесосы: выбор ZOOM 1
28.09.2021 Вышел Solar Dozor 7.5 с новым macOS-агентом, контролем Webeх Teams и отчетностью по поведению сотрудников 1
28.09.2021 Денис Бушковский, «Галактика»: В этом году прием в вузы в онлайн-формате напоминал образовательную рулетку 2
27.09.2021 Ирина Змановская, МФЦ Волгоградской области: Полностью отказаться от личного взаимодействия с гражданами будет очень сложно 1
27.09.2021 Процессный подход к управлению земельными активами: кейс Белгородской Ипотечной Корпорации 3
27.09.2021 Бизнес-интегратор CTI повысил уровень информационной безопасности авиакомпании AirBridgeCargo 2
27.09.2021 Phoenix Contact приглашает на конференцию «Партнерские дни Phoenix Contact в Сколково. Задачи устойчивого развития: энергетика & экология» 2
27.09.2021 5 главных тенденций развития роботов на 2021 г. И тенденция, которой нет 2

Публикаций - 5223, упоминаний - 5701

Автоматизация процессов упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4595 145
Ростех - Ростехнологии 2532 115
Oracle Corporation 6035 97
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 83
Крок - Croc 1616 74
Yandex - Яндекс 5015 58
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 51
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 51
Cisco Systems 4720 47
Meta Platforms - Facebook 4267 47
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 41
Microsoft Corporation 22497 36
Корус Консалтинг ГК 1014 35
6072 34
VK - Mail.ru Group 3057 31
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 30
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 29
Huawei 3222 28
Intel Corporation 11262 27
Барс груп 499 23
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 21
Apple Inc 10683 20
Honeywell 240 19
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 17
Red Hat 1183 17
1С-Битрикс - Bitrix 443 14
1С-ИжТиСи 5461 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 13
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 297 12
Schneider Electric 493 11
Check Point Software Technologies 694 9
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 9
HP - Hewlett-Packard 3567 9
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 8
SAP CIS - САП СНГ 821 8
Cinimex - Синимекс 170 8
NVision Group - Энвижн Груп 660 8
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 185 7
Softline - Софтлайн 1870 6
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 410 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 61
X5 Group 709 54
Газпром ПАО 1008 33
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 25
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 22
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 20
Segezha Group - Сегежа Групп 96 19
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 18
Русагро Группа Компаний 182 18
Совкомбанк ПАО 171 18
Роснефть НК 434 15
McDonald’s - Макдоналдс 190 12
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 12
ПГК - Первая грузовая компания 117 11
АльфаСтрахование СГ 241 10
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 10
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 10
Открытие ФК 2713 9
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 9
Аэрофлот 648 8
ТМК - Трубная металлургическая компания 92 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 7
ЦИАН - CIAN 62 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 6
НСПК - Национальная система платежных карт 401 6
Почта России ПАО 1853 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 5
Транснефть 232 5
Северсталь ПАО 308 5
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 5
ПСБ - Промсвязьбанк 682 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 5
РЖД - Российские железные дороги 1458 5
Связной ГК 1190 5
Возрождение - Коммерческий банк 186 4
Societe Generale - Росбанк 438 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 4
РусГидро ПАО 206 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 3
Ростех - Новикомбанк 38 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 149
Правительство РФ 8292 139
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 111
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 79
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 78
Президент Российской Федерации 3770 72
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 59
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 54
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 50
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 49
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 49
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 43
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 40
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 39
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 38
Федеральное казначейство России 1345 19
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 18
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 18
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 17
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 9
Правительство Москвы 1640 8
Счётная палата РФ 628 8
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 5
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 5
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 3
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 2
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 80 1
U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 17 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 17
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 2
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 8 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
Санкт-Петербургская ассоциация предприятий радиоэлектроники 2 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 17 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 986
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 20003 759
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 417
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 364
Сервер - Серверные платформы 10956 346
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 5622 343
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 298
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 273
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 237
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 218
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 193
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 126
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HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 1401 74
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Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 1072 63
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 1329 60
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 56
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2366 56
5G - Пятое поколение мобильной связи 2529 55
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ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 7701 54
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 122
Google Android 11959 81
Microsoft Office 3247 61
Apple iOS 6422 60
1С:ERP Управление предприятием 268 58
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 426 29
Microsoft Office Excel 818 28
Depositphotos - фотобанк 385 26
1С:Документооборот - 1С:ДО 159 26
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 23
Microsoft Windows 10 11713 22
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 21
Linux OS 7669 20
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 202 16
Apache Hadoop 356 16
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 246 13
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 12
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 755 11
Google Play - Google Store - Android Market 2732 10
WhatsApp Messenger 745 9
IBM Watson 144 8
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 8
1С:Управление Холдингом 98 7
ВГТРК Смотрим 272 7
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 228 6
Honeywell Connected Plant 8 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 6
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 423 5
Microsoft SQL Server 1416 5
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 84 5
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 118 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 5
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 173 5
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 147 5
Яндекс.Метрика 146 5
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 4
Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud 22 4
AWS - Amazon Web Services 650 4
Google Gmail 802 4
Мишустин Михаил 376 11
Чернышенко Дмитрий 320 7
Путин Владимир 2542 5
Нуралиев Борис 244 4
Нечаев Владимир 11 3
Анкудинов Николай 12 3
Мамонов Михаил 24 2
Шадаев Максут 460 2
Ананьев Дмитрий 70 2
D’Amelio Andrew - Д'Амелио Эндрю 2 2
Абызов Михаил 66 2
Иревли Сергей 21 2
Сергунина Наталья 223 2
Мельникова Анастасия 197 2
Зенкевич Алексей 3 2
Шведков Руслан 1 1
Паршин Константин 49 1
Фридман Илья 42 1
Хрипунов Павел 20 1
Шершульский Владислав 22 1
Рахтеенко Владимир 40 1
Мальков Антон 28 1
Филатов Андрей 105 1
Шипов Савва 74 1
Нестеров Алексей 84 1
Чаркин Евгений 203 1
Pratt Wally - Пратт Уолли 1 1
Мякишева Марина 84 1
Василенко Александр 75 1
Конышков Алексей 4 1
Бабинцев Василий 22 1
Госьков Евгений 2 1
Тимошенко Антон 4 1
Праздничных Алексей 3 1
Бондаренко Александр 33 1
Морозов Александр 17 1
Кухарук Руслан 2 1
Townsend Anthony M. - Таунсенд Энтони 1 1
Белозеров Олег 24 1
Носков Константин 221 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 115
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 111
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 82
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 63
Европа Восточная 2927 57
Германия - Федеративная Республика 8903 56
Россия - РФ - Российская федерация 108428 54
Украина 6212 35
Европа 12319 32
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 30
Земля - планета Солнечной системы 7427 29
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 27
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 26
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 24
Россия - ПФО - Самарская область 939 24
Россия - УФО - Свердловская область 1102 23
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 23
Россия - УФО - Тюменская область 838 22
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 18
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 17
Россия - СЗФО - Калининградская область 950 16
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 15
Россия - ЦФО - Тульская область 965 14
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 14
Узбекистан - Республика 1285 13
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 320 12
Россия - ДФО - Бурятия Республика 404 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 12
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 511 11
Россия - ЦФО - Смоленская область 339 11
Россия - ПФО - Оренбургская область 437 11
Россия - СФО - Кемеровская область 673 11
Китай - Тайвань 2115 10
Польша - Республика 1559 10
Израиль 1756 10
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 391 8
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 313 8
Россия - ДФО - Магаданская область 309 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 339
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 163
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 130
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 117
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 100
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 97
Мошенничество - Махинации 2142 40
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 39
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 37
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 36
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 30
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 27
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 18
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 13
Образование в России 460 13
Цифровой регион - Федеральный проект 55 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 9
Страхование - Страховое дело 1920 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 6
ДМС - Добровольное медицинское страхование 81 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 5
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 11 5
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 143 5
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 5
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Потребительский рынок 1550 4
Пиратство - Авторское право 592 4
Cashback - Кэшбэк 199 4
Аутсорсинг 1351 4
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 152 4
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 89 4
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 3
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 533 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 241 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
TAdviser - Центр выбора технологий 243 3
Ведомости 375 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
VNUNet.com 201 1
Радио Свобода - радиостанция 40 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 1
23ABC News 152 1
Newzoo - Игровая аналитика 16 1
VentureBeat 90 1
Из рук в руки - irr.ru 41 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 14
Gartner 3301 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 4
IDC - International Data Corporation 4671 3
Data Insight - Исследовательское агентство 86 3
BCG - Boston Consulting Group 85 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 2
Juniper Research 468 1
Cisco VNI Global Mobile Traffic Forecast 4 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
CNews Fast рейтинг 37 1
Forrester Wave 31 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 18 5
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 4
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 4
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 12 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 2
ТПУ - Томский политехнический университет 106 2
МЭИ - Московский энергетический институт 85 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - учебный центр 21 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 35 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 59 1
СевГУ - Севастопольский государственный университет 7 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 11 1
École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 52 1
University of Virginia - Виргинский университет 18 1
Университет Минстроя НИИСФ РААСН 3 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 89 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
МГСУ - Московский государственный строительный университет 24 1
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 4
CNews AWARDS - награда 347 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 2
VMworld 29 2
Metro Expo 6 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 1
100+ Forum Russia 10640 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 66 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
Oracle OpenWorld 65 1
CiscoLive! 10 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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Создано именных указателей - 76110.
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