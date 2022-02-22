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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Автоматизация процессов Системы и средства автоматизации
Публикаций - 5223, упоминаний - 5701
Автоматизация процессов упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мишустин Михаил 376 11
|Чернышенко Дмитрий 320 7
|Путин Владимир 2542 5
|Нуралиев Борис 244 4
|Нечаев Владимир 11 3
|Анкудинов Николай 12 3
|Мамонов Михаил 24 2
|Шадаев Максут 460 2
|Ананьев Дмитрий 70 2
|D’Amelio Andrew - Д'Амелио Эндрю 2 2
|Абызов Михаил 66 2
|Иревли Сергей 21 2
|Сергунина Наталья 223 2
|Мельникова Анастасия 197 2
|Зенкевич Алексей 3 2
|Шведков Руслан 1 1
|Паршин Константин 49 1
|Фридман Илья 42 1
|Хрипунов Павел 20 1
|Шершульский Владислав 22 1
|Рахтеенко Владимир 40 1
|Мальков Антон 28 1
|Филатов Андрей 105 1
|Шипов Савва 74 1
|Нестеров Алексей 84 1
|Чаркин Евгений 203 1
|Pratt Wally - Пратт Уолли 1 1
|Мякишева Марина 84 1
|Василенко Александр 75 1
|Конышков Алексей 4 1
|Бабинцев Василий 22 1
|Госьков Евгений 2 1
|Тимошенко Антон 4 1
|Праздничных Алексей 3 1
|Бондаренко Александр 33 1
|Морозов Александр 17 1
|Кухарук Руслан 2 1
|Townsend Anthony M. - Таунсенд Энтони 1 1
|Белозеров Олег 24 1
|Носков Константин 221 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1182117, в очереди разбора - 966505.
Создано именных указателей - 76110.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1182117, в очереди разбора - 966505.
Создано именных указателей - 76110.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru