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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Юриспруденция Законодательство



21.12.2020 Алексей Скляр, замглавы Минтруда в интервью CNews — о цифровизации социальной сферы 1
16.12.2020 Отчеты Cisco выявили рост озабоченности в отношении ИБ и защиты личных данных в условиях «удаленного» мира 1
16.12.2020 Tele2 предлагает абонентам стать Сантой и порадовать близких подарками 1
14.12.2020 Министерства, курирующие госпрограммы, заставят закупать российскую радиоэлектронику 1
02.12.2020 Siemens, SAP и BMW объединились, чтобы прогнать из немецкого автопрома Google и Amazon 1
20.10.2020 Власти США обвинили россиян в контрабанде iPhone на $50 млн 1
19.10.2020 ЕС потратит 10 млрд евро, чтобы прогнать из Европы Amazon и Google 1
19.10.2020 Amazon стащила у программиста исходный код и выдала его за свой 1
13.10.2020 Центробанк Азербайджана совместно с IBM запустил систему цифровой идентификации 1
13.10.2020 Основатель ARM хочет сорвать сделку с Nvidia: «Она приведет к полному технологическому превосходству США» 1
25.09.2020 Salesforce CRM: решение мирового уровня на российском рынке 1
22.09.2020 Образовательное оборудование от резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» появится в японских школах 1
18.09.2020 В США вводится запрет на WeChat и TikTok 1
17.09.2020 Британия готовится сорвать продажу ARM. Крупнейший профсоюз и политики требуют отменить сделку-катастрофу 1
10.09.2020 В Китае запретили популярный детский язык программирования, потому что он учит плохому 1
25.08.2020 Принципы правового регулирования искусственного интеллекта и робототехники утверждены Правительством России 1
23.07.2020 Какие ограничения вводятся в России на криптовалюту и криптоактивы. Полный анализ 1
20.07.2020 Ольга Лукина: Разработка искусственного интеллекта не должна оказаться в руках деструктивных лидеров 1
06.07.2020 Россиянин стал соавтором стандарта будущей войны с «квантовыми хакерами» 1
06.07.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2020 г. 1
06.07.2020 Mail.ru привела Amazon на облачный рынок России 1
26.06.2020 Власти хотят обрабатывать персональную биометрию без письменного согласия россиян 1
28.05.2020 Путин поручил цифровизировать трудовое законодательство 1
27.05.2020 Институт SIT запускает магистерскую программу по информатике и программной инженерии 1
21.05.2020 Принят закон об электронном досье на каждого гражданина России 1
04.05.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2020 г. 1
06.03.2020 Коллекторы хотят проникнуть на «Госуслуги», чтобы было легче искать россиян 1
02.03.2020 У скандального разработчика систем распознавания лиц угнали данные о клиентах 1
28.02.2020 От 5G до облака: какие технологические тренды будут актуальны в ближайшее время 1
14.02.2020 В новой Конституции ИТ и данные станут делом государства. Как госграница и недра 1
31.01.2020 Как Россия потратит 15 млрд на создание квантового компьютера 1
27.01.2020 Исследование: 87% россиян считают, что государство должно способствовать развитию ИИ 1
22.01.2020 Куратором ИТ в Госдуме стал скандальный журналист-разоблачитель 1
20.01.2020 Цифровые стандарты 1
20.01.2020 Цифровой человек 1
20.01.2020 Цифровой след 1
10.01.2020 Основатель российской киберполиции против новых ИТ-статей в Уголовном кодексе 1
08.01.2020 Основатель российской киберполиции: Почему интернет опаснее «Черкизона» 1
30.12.2019 Впервые в мире проведена квантовая телепортация 1
19.12.2019 В России сгорела секретная криптовалютная ферма, едва не уничтожив десятки автомобилей 1

Публикаций - 139, упоминаний - 139
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176815, в очереди разбора - 984455.
Создано именных указателей - 71454.
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