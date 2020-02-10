Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Финансовый сектор Банковская отрасль экономики Сектор финансовых корпораций Банковские операции
Публикаций - 6776, упоминаний - 13495
Финансовый сектор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2502 31
|Ананьев Дмитрий 66 15
|Демидов Сергей 56 13
|Нуйкин Андрей 34 11
|Путин Сергей 41 8
|Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 17 7
|Иодко Алексей 9 6
|Жупанов Андрей 8 6
|Мамакин Владимир 8 6
|Хасис Лев 101 6
|Волошкина Татьяна 8 6
|Эмдин Сергей 68 6
|Добродеев Борис 92 6
|Neri Antonio - Нери Антонио 18 5
|Нуралиев Борис 243 5
|Латыпов Роман 8 4
|Whitman Margaret - Уитман Мэг 127 4
|Ананьев Алексей 106 4
|Круглов Алексей 21 3
|Ильин Алексей 23 3
|Емельянова Инна 21 3
|Корня Алексей 73 3
|Рейман Леонид 1009 3
|Дуров Павел 226 3
|Лукин Роман 3 2
|Тюкачев Игорь 3 2
|Авезова Яна 10 2
|Родионов Павел 2 2
|Микаберидзе Георгий 7 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 371 2
|Лукьянов Михаил 7 2
|Чебышев Виктор 14 2
|Henze Linus - Хенце Линус 2 2
|Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 15 2
|Brauckmann Nils - Браукманн Нильс 13 2
|Махсон Михаил 14 2
|Мамонов Михаил 24 2
|Каримова Гульнара 90 2
|Генс Филипп 32 2
|Комиссаров Дмитрий 182 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176815, в очереди разбора - 984455.
Создано именных указателей - 71454.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176815, в очереди разбора - 984455.
Создано именных указателей - 71454.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru