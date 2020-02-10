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Финансовый сектор Банковская отрасль экономики Сектор финансовых корпораций Банковские операции



10.02.2020 Check Point объявила финансовые результаты
04.02.2020 Исследование Mail.ru Group: пользователи до 25 лет чаще всего узнают о банковских продуктах из интернет-рекламы
23.12.2019 Smart Engines разработала технологию распознавания всех видов банковских карт
12.12.2019 «Лаборатория Касперского»: данные медицинских карт стоят дороже банковских
19.11.2019 Исследование Admitad: финансовые продукты – второй по доходности сегмент онлайн-рекламы
13.11.2019 Сбербанк считает «тупиковой ветвью эволюции» доставку банковских карт, которую запустил накануне
31.10.2019 Samsung объявила квартальные финансовые результаты
30.10.2019 Россияне нашли в интернете самую большую в истории базу данных банковских карт
13.09.2019 Россиянин, сидя в тюрьме, украл 2 миллиона с чужих банковских карт
28.08.2019 Российский хакер получил срок за кражу денег с банковских карт
12.08.2019 Оксана Смирнова-Крелль назначена на должность вице-президента по технологическому развитию банковских продуктов Сбербанка
28.05.2019 СКБ-банк внедрил технологии Smart Engines для распознавания паспортов и банковских карт
24.05.2019 Сбербанк одобрил лимит банковских гарантий для «Ай-теко» на сумму 2 млрд рублей
24.05.2019 «Лаборатория Касперского»: число мобильных банковских троянцев увеличилось на 58%
14.03.2019 SimbirSoft проведет бизнес-встречу по развитию цифровых банковских продуктов
21.02.2019 Eset предупредила пользователей Android о поддельных банковских приложениях
25.01.2019 Intel поставил рекорд по выручке, но его акции рухнули
18.01.2019 Оплатить билеты на «Аэроэкспресс» можно с помощью японских банковских карт JCB
17.01.2019 В России арестован хакер, укравший миллионы с банковских карт

Публикаций - 6776, упоминаний - 13495

Финансовый сектор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22180 79
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8145 69
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8674 62
Yandex - Яндекс 4877 54
Apple Inc 10469 52
SAP SE 4478 52
Huawei 3121 48
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7624 45
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3847 39
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6407 37
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2308 31
Meta - Facebook 4192 30
Google LLC 9973 28
HPE - Hewlett Packard Enterprise 475 22
VK - Mail.ru Group 2986 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1936 20
Cisco Systems 4696 20
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 564 17
Корус Консалтинг ГК 1003 14
Softline - Софтлайн 1839 14
Микрон - Micron 801 14
SAP CIS - САП СНГ 816 14
Xiaomi 1028 13
5649 13
Diasoft - Диасофт 524 12
Rambler Group - Рамблер ГК 802 12
ZTE Corporation 658 11
HP - Hewlett-Packard 3551 11
IBM - International Business Machines Corp 8843 11
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 643 11
Intel Corporation 11120 10
Ericsson 2698 10
Cinimex - Синимекс 166 10
Барс груп 469 10
Lenovo Group 2038 9
Deloitte - Делойт 344 9
Ростех - Автоматика Концерн 785 9
InfoWatch - Инфовотч 836 8
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 251 8
Check Point Software Technologies 692 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5082 174
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2049 103
АТАК - сеть магазинов 1509 76
ПСБ - Промсвязьбанк 663 31
НСПК - Национальная система платежных карт 281 25
Открытие ФК 2226 23
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1656 21
Visa International 1686 20
Яндекс.Еда 315 20
X5 Group 671 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 972 17
Русский стандарт Банк 366 17
Ак Барс Банк 204 12
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 672 9
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 194 9
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 425 9
О2О Delivery club 166 8
Росводоканал 69 8
Аэрофлот 636 8
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 69 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 219 7
Синара Банк - СКБ-банк 106 7
АльфаСтрахование СГ 236 7
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 528 7
Газпром нефть 417 6
QIWI Банк - Киви Банк 81 6
Связной ГК 1122 6
МТС банк 273 5
Альфа-Групп 599 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 357 4
МКБ - Московский кредитный банк 313 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 260 4
SBI Holdings - SBI Group 20 4
Peters International 4 4
Fintailor Investments Limited 4 4
OTP Group - ОТП Банк 152 3
Евросеть 1392 3
Уралсиб Банк 470 3
Okko - Онлайн-кинотеатр 137 3
Era Capital 12 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9073 181
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3092 137
Правительство РФ 7399 66
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7764 57
Президент Российской Федерации 3269 56
Федеральное казначейство России 1204 34
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2659 34
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1410 33
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1410 29
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 614 26
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2190 24
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1856 22
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1289 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2109 20
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2111 19
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1427 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2306 15
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1079 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2209 14
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 822 13
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 861 13
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 568 13
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 642 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 554 11
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 810 11
Правительство Москвы 1537 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1939 9
Счётная палата РФ 589 7
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 67 6
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 177 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1040 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 500 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1010 5
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 437 4
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 397 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 360 3
ФНС РФ ИФНС - Межрайонная инспекция инспекция 67 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 268 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 289 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 454 3
АФТ - Ассоциация Финтех 148 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 241 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 264 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 168 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2497 2
Linux Foundation 166 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 20 1
Лига стримеров 2 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 13053 375
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 33646 265
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 5899 216
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 8898 193
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 5396 122
Сервер - Серверные платформы 5083 117
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 6932 115
Вредоносное ПО - Зловред - malware 2469 96
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 1545 88
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 4614 82
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 3240 81
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 3496 74
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2388 69
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 1654 68
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 1627 64
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 1802 60
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 7199 58
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2679 56
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 7687 55
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 1322 53
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 1485 52
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 840 48
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 678 48
Социальные сети - Соцсети 1627 47
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 531 47
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 1286 47
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 1547 43
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 1326 41
Big Data - Большие данные 2718 41
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1254 35
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1657 33
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5772 33
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1240 30
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 1157 29
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 3584 28
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 1357 27
Оцифровка - Digitization 637 26
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1370 26
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 1866 26
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 498 26
Microsoft Windows 10 11285 48
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2062 46
Apple iOS 6327 42
Google Android 11761 33
Linux OS 7524 32
СБП - Система быстрых платежей Банка России 276 30
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1104 29
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 353 22
Google Play - Google Store - Android Market 2682 22
Apple iPhone - серия смартфонов 6044 22
Apple - App Store 2392 21
СКБ Контур - Контур.Фокус 387 19
1С:ERP Управление предприятием 239 17
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 706 13
WhatsApp Messenger 716 12
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1077 12
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 364 11
ВГТРК Смотрим 121 11
1С:Управление Холдингом 88 10
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 514 10
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 141 10
Microsoft Dynamics 756 9
AWS - Amazon Web Services 633 9
Rakuten Viber 476 9
Google Chrome - браузер 1237 9
Microsoft SQL Server 1411 8
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 392 7
Т1 Мультикарта 153 7
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 591 7
Apple iPhone 11 170 6
Яндекс.Маркет 498 6
Apple iPad 3586 6
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 201 6
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 23 6
Синтегро консалтинг - Фабрика XBRL 29 5
Microsoft Office Excel 757 5
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 392 5
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1227 5
Diasoft Flextera 53 4
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 313 4
Путин Владимир 2502 31
Ананьев Дмитрий 66 15
Демидов Сергей 56 13
Нуйкин Андрей 34 11
Путин Сергей 41 8
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 17 7
Иодко Алексей 9 6
Жупанов Андрей 8 6
Мамакин Владимир 8 6
Хасис Лев 101 6
Волошкина Татьяна 8 6
Эмдин Сергей 68 6
Добродеев Борис 92 6
Neri Antonio - Нери Антонио 18 5
Нуралиев Борис 243 5
Латыпов Роман 8 4
Whitman Margaret - Уитман Мэг 127 4
Ананьев Алексей 106 4
Круглов Алексей 21 3
Ильин Алексей 23 3
Емельянова Инна 21 3
Корня Алексей 73 3
Рейман Леонид 1009 3
Дуров Павел 226 3
Лукин Роман 3 2
Тюкачев Игорь 3 2
Авезова Яна 10 2
Родионов Павел 2 2
Микаберидзе Георгий 7 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 371 2
Лукьянов Михаил 7 2
Чебышев Виктор 14 2
Henze Linus - Хенце Линус 2 2
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 15 2
Brauckmann Nils - Браукманн Нильс 13 2
Махсон Михаил 14 2
Мамонов Михаил 24 2
Каримова Гульнара 90 2
Генс Филипп 32 2
Комиссаров Дмитрий 182 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32463 241
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44828 194
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12849 91
Европа 10589 86
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12766 82
Германия - Федеративная Республика 8424 65
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12014 65
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11145 52
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5164 31
Франция - Французская Республика 5461 28
Канада 3137 23
Украина 5970 22
Испания - Королевство 2797 18
Европа Восточная 2896 17
Швеция - Королевство 1954 16
Южная Корея - Республика 3997 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2650 16
Индия - Республика 4193 16
Китай - Тайвань 1826 14
Африка - Африканский регион 2786 14
Бразилия - Федеративная Республика 1923 13
Нидерланды 2137 12
Казахстан - Республика 4401 10
Польша - Республика 1526 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2065 10
Турция - Турецкая республика 1612 10
Иран - Исламская Республика Иран 943 9
Австралия - Австралийский Союз 2722 9
Великобритания - Лондон 2001 9
США - Калифорния 3362 8
Россия - ПФО - Нижегородская область 1185 8
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 858 8
Грузия 1047 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1498 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2107 7
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 943 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1414 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1286 7
Америка 1966 7
Россия - СФО - Новосибирск 3192 7
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 8867 253
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг 3210 154
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 621 112
Мошенничество - Махинации 1116 81
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2482 67
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1134 52
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2115 39
Русский язык 4172 35
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 765 30
Страхование - Страховое дело 949 30
Образование в России 289 24
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1399 22
Бизнес-акселератор 229 22
Инвестиции венчурные 385 19
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 162 17
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 896 17
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 225 14
Спам - Spam 437 13
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2377 13
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1700 12
Федеральное законодательство 1391 11
Аутсорсинг 776 10
Инсорсинг - Инхаус 54 9
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 329 9
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 191 8
Работодатель - Один из субъектов трудового права 489 7
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 226 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 340 5
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 238 5
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 296 5
Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 70 4
White Label - Формат партнерского сотрудничества 54 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 334 4
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 270 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 617 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 267 3
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 157 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 14 3
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 20 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 34 3
WSJ - The Wall Street Journal 1220 12
Thomson Reuters - Рейтер 5721 7
Forbes - Форбс 578 5
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 129 4
TAdviser - Центр выбора технологий 238 4
Коммерсантъ - Издательский дом 840 4
Банкста - Telegram-канал 7 3
Прайм - Агентство экономической информации 685 3
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 324 2
Ведомости 321 2
DigiTimes - Издание 1283 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 43 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2248 2
AnandTech 68 1
PhoneArena 69 1
VentureBeat 90 1
Digital Trends - Издание 31 1
Банки.ру - Banki.ru 39 1
Hearst Shkulev Group - Хёрст Шкулёв Медиа 16 1
Gartner 3273 17
IDC - International Data Corporation 4598 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 652 7
BCG - Boston Consulting Group 82 5
Check Point Research 51 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 2
TrendForce 52 2
Forrester Wave 30 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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