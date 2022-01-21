Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Банковский сектор
Публикаций - 64, упоминаний - 64
Банковский сектор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Леушев Андрей 69 4
|Сотниченко Сергей 5 3
|Громов Владимир 12 3
|Раевский Роман 13 3
|Розанов Максим 6 3
|Карасев Павел 18 3
|Наумов Сергей 8 3
|Предтеченский Петр 18 3
|Воронов Александр 9 3
|Медведев Андрей 5 2
|Белоусов Максим 71 2
|Селиванов Максим 20 2
|Будин Алексей 21 2
|Кастильо Игорь 24 2
|Мельников Александр 68 2
|Бобровников Борис 98 1
|Кутмириди Ян 9 1
|Кучерова Ольга 10 1
|Беляевский Владимир 6 1
|Нагаев Олег 30 1
|Алешин Владимир 13 1
|Македонский Сергей 46 1
|Антонов Александр 74 1
|Ульянов Владимир 153 1
|Бочерова Елена 10 1
|Джанбаев Андрей 11 1
|Луцик Павел 9 1
|Young Craig - Крейг Янг 5 1
|Захаренко Максим 53 1
|Красюков Дмитрий 43 1
|Засохлин Иван 9 1
|Чаусов Валерий 11 1
|Гольцов Александр 61 1
|Мотовилов Олег 61 1
|Лысенко Эдуард 222 1
|Березин Максим 64 1
|Хайретдинов Рустэм 55 1
|Ахмеров Тимур 82 1
|Мосягин Константин 19 1
|Албычев Александр 78 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170226, в очереди разбора - 1014977.
Создано именных указателей - 65242.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170226, в очереди разбора - 1014977.
Создано именных указателей - 65242.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru