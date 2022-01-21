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Банковский сектор



21.01.2022 BSS открыла новый офис в Узбекистане 1
19.01.2022 Сергей Дзаварян - Аутсорсинг позволяет быстро увеличивать команду и внедрять ИТ-проекты 1
ИТ в банках и страховых компаниях 2021 1
29.12.2021 Банки потратили на ИТ более полутриллиона долларов 1
16.09.2021 Зафиксирован рекордный рост числа DDoS-атак на российский финансовый сектор 1
11.05.2021 В России появился первый робот-библиотекарь 1
15.04.2021 Финсектору все тяжелее защищаться от киберпреступников. Что делать? 1
24.03.2021 10 простых шагов: Как перейти на SD-WAN 1
16.12.2020 Accenture оценила влияние пандемии на российские финансовые организации 1
14.07.2020 «Неофлекс» и Tyk будут совместно развивать Open API в России 1
30.06.2020 Ирина Нестерова, «Инфосистемы Джет» - В России сформировался запрос на цифровых двойников и единые системы работы с данными 1
29.06.2020 Банки ополчились против ввода НДС на ПО 1
19.05.2020 Райффайзенбанк усилил защиту корпоративной беспроводной сети с помощью Cisco ISE 1
24.12.2019 Блокчейн помогает банкам отказываться от бумажных денег 1
05.12.2019 МТС расширила возможности облачного резервного копирования для бизнеса 1
05.11.2019 Почему ИТ в банках больше не могут работать, как раньше 1
20.10.2019 Как цифровизация меняет работу офиса 1
30.09.2019 «Уралсиб» внедрил систему резервного копирования от Commvault 1
26.09.2019 ИКТ в финансовом секторе: вызовы и препятствия на пути к цифровым банкам 1
11.09.2019 5 главных ИТ-тенденций в розничном банкинге 1
25.09.2018 MVNO захватывают рынок за счет недовольных абонентов 1
15.12.2017 В России выпущена первая облачная PRM-система для среднего и малого бизнеса 1
08.09.2017 Как реклама превращает данные в деньги 1
18.05.2017 Эксперт предрек захват Уолл-стрит искусственным интеллектом 1
12.04.2017 ИКТ в финсекторе: диагноз – острая цифровая трансформация 1
05.04.2017 «Крок» подвел итоги работы в 2016 году 1
31.03.2017 Один на всех и все на одного: более 600 российских банков ведут борьбу за клиента 1
13.02.2017 Citrix представила свой прогноз развития рынка на 2017 год 1
22.12.2016 «Юнистрим» повысил надежность своей инфосистемы с помощью облака «Крок» 1
06.12.2016 ALP Group запустила коммерческий сервис системного предотвращения ИТ-проблем 1
02.11.2016 В 2016 спрос на пилотные внедрения InfoWatch Traffic Monitor продолжает расти 1
26.09.2016 Кризис заставил банки идти в «облака», ИТ-бюджеты уходят на новую отчетность 1
02.06.2016 BI в России: от простого к сложному 1
26.05.2016 «BI в России: от простого к сложному». Регистрация на конференцию CNews 1
18.05.2016 CNews приглашает на конференцию «BI в России: от простого к сложному». Регистрация 1
25.04.2016 Банк «Тинькофф», Ренессанс Кредит, S7 Group, Huawei, «Полиматика» обсудят, как развивается рынок BI в России 1
31.03.2016 AT Consulting будет внедрять системы управления бизнес-процессами от Horus в финансовом секторе 1
18.12.2015 SAS: Спрос на серьезную аналитику, которая позволит выиграть в конкурентной борьбе, будет расти 1
15.12.2015 2/3 российских BI-проектов инициируется банками 1
04.12.2015 Бюджеты на «облака» в банковском секторе увеличатся в 2 раза в 2016 г. 1

Публикаций - 64, упоминаний - 64

Банковский сектор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 21136 7
IBM - International Business Machines Corp 8726 5
5080 4
Крок - Croc 1578 4
Huawei 3019 3
Google LLC 9522 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2251 3
Polymatica - Полиматика 45 3
VMware 1982 3
SAP SE 4378 3
Luxms 14 3
Citrix Systems 726 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7542 3
Инфосистемы Джет 850 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6250 3
Neoflex - Неофлекс 160 2
Softline - Софтлайн 1779 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 114 2
Apple Inc 10183 2
InfoWatch - Инфовотч 826 2
Dell EMC 4487 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 461 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 448 2
Cisco Systems 4646 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 424 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 305 2
Stack Group - Стек Групп 123 2
Accenture - Аксенчер 784 2
Amazon Inc - Amazon.com 2542 2
CleverDATA - КлеверДата 55 2
Custis 81 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8562 2
SAP CIS - САП СНГ 811 2
Meta - Facebook 4149 2
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 119 2
Intel Corporation 10809 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3768 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 7 1
Oracle Corporation 5817 1
Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 11 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 732 5
Уралсиб Банк 451 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 773 4
Ренессанс кредит Банк 195 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4895 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1964 4
Альфа-Банк 1328 3
ПСБ - Промсвязьбанк 638 2
Paulig Group - Паулиг РУС 24 2
Аэроклуб 13 2
ГПБ - Газпромбанк 804 2
Открытие ФК 657 2
Societe Generale Group 66 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 101 2
Бинбанк 189 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 412 2
Юнистрим - Unistream 169 2
Почта Банк 306 2
Международный аэропорт Южно-Сахалинск имени А.П. Чехова 1 1
Qiwi 801 1
Платежный Центр РНКО 29 1
DeLaval - ДеЛаваль 1 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
МТС банк 265 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 50 1
Free-Kassa - Фри-Касса 18 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
РЖД - Российские железные дороги 1345 1
Ингосстрах СПАО 279 1
Аркус - бизнес-центр 4 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 25 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 381 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 237 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 100 1
Альфа-Капитал УК 50 1
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 33 1
Уралсиб Страхование - Страховая компания 24 1
UniCredit - ЮниКредит Банк 176 1
Nordea - Нордеа Банк 72 1
Home Depot - сеть магазинов 55 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2825 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7458 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2053 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2373 2
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 1
Центрального Банка Азербайджанской Республики - Azərbaycan Mərkəzi Bankı 3 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 307 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 485 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 2612 1
Президент Российской Федерации 1920 1
Правительство РФ 3295 1
РФ ОИВ - Органы исполнительной власти 17 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 128 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 315 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 615 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2043 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1157 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 162 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
АРБ - Ассоциация российских банков 175 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 115 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12408 19
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1074 10
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4574 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2298 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10161 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 1637 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 5386 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1543 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 674 4
ИТ-аутсорсинг 863 4
Open Banking - Открытый банкинг - Концепция создания системы информационно-прозрачного банковского обслуживания 14 4
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 53 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2226 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1148 3
Big Data - Большие данные 1730 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 996 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 682 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 326 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 15191 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 870 3
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 267 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1580 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 462 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 550 2
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 80 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 760 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 2622 2
OpenStack 363 2
DevOps - Development и Operations 356 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 990 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 1479 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 276 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 545 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2887 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1822 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 191 2
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 15 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 286 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 219 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 293 1
Java - Язык программирования 2447 3
Microsoft Office 365 803 2
Цифровой рубль - Крипторубль 17 2
Microsoft Windows 10 10139 2
Google Android 11585 2
Microsoft Lync 295 2
Apache Hadoop 348 1
XGBoost - алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга 9 1
IBM Power Systems - Серия серверов 192 1
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 60 1
Microsoft Skype for Business 123 1
Google TensorFlow 68 1
R-Style Softlab - RS-Bank 262 1
Microsoft Exchange 1007 1
Aladdin JaCarta 165 1
Intel x86 - архитектура процессора 1260 1
Microsoft Office 3018 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 459 1
Stack Group - M1Cloud 83 1
Docker - Платформа распределённых приложений 157 1
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 24 1
IBM PowerVM 10 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
Мегаплан CRM 8 1
Spotty - GPS-трекер, фитнес-трекер для собак и социальная сеть собаководов 7 1
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 89 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 745 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 54 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 25 1
CleverDATA 1DMC - Data Monetization Center 8 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 513 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 974 1
Microsoft SQL Server 1265 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 194 1
Apple iPad 3549 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 432 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 132 1
Microsoft Outlook 1209 1
Microsoft Azure 1220 1
Microsoft Dynamics 365 118 1
Леушев Андрей 69 4
Сотниченко Сергей 5 3
Громов Владимир 12 3
Раевский Роман 13 3
Розанов Максим 6 3
Карасев Павел 18 3
Наумов Сергей 8 3
Предтеченский Петр 18 3
Воронов Александр 9 3
Медведев Андрей 5 2
Белоусов Максим 71 2
Селиванов Максим 20 2
Будин Алексей 21 2
Кастильо Игорь 24 2
Мельников Александр 68 2
Бобровников Борис 98 1
Кутмириди Ян 9 1
Кучерова Ольга 10 1
Беляевский Владимир 6 1
Нагаев Олег 30 1
Алешин Владимир 13 1
Македонский Сергей 46 1
Антонов Александр 74 1
Ульянов Владимир 153 1
Бочерова Елена 10 1
Джанбаев Андрей 11 1
Луцик Павел 9 1
Young Craig - Крейг Янг 5 1
Захаренко Максим 53 1
Красюков Дмитрий 43 1
Засохлин Иван 9 1
Чаусов Валерий 11 1
Гольцов Александр 61 1
Мотовилов Олег 61 1
Лысенко Эдуард 222 1
Березин Максим 64 1
Хайретдинов Рустэм 55 1
Ахмеров Тимур 82 1
Мосягин Константин 19 1
Албычев Александр 78 1
Россия - Российская федерация - РФ 86890 47
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12081 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27648 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34885 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11666 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11213 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9708 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11680 3
Узбекистан - Республика 1259 2
Украина - Киев 906 2
Европа Западная 1308 2
Франция - Французская Республика 4960 2
Россия - ПФО - Казань 1901 2
Европа Восточная 2823 2
Индия - Республика 4106 2
Европа 7446 2
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент 172 1
Украина - Львов 91 1
Того - Тоголезская Республика 767 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1781 1
США - Калифорния - Кремниевая долина 629 1
Беларусь - Белоруссия 3222 1
Казахстан - Республика 4158 1
Ирландия - Республика 801 1
ЮАР - Кейптаун 42 1
Ирак - Республика 620 1
Иран - Исламская Республика Иран 924 1
Чехия - Чешская Республика 974 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 129 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 307 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 457 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 535 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 598 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 837 1
Россия - УФО - Челябинская область 854 1
Россия - УФО - Тюменская область 757 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1022 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 872 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 932 1
Турция - Турецкая республика 1484 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1508 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1117 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5085 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3667 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4686 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2759 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1301 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 433 3
Торговля розничная 196 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 456 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 276 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 758 2
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 11 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1519 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 317 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 1336 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 512 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 795 1
PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 12 1
UGC - User-generated content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 18 1
Абонентская база 131 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 117 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1868 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 60 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 842 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 367 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 418 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1315 1
Аутсорсинг 246 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 67 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 15 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10336 1
Thomson Reuters - Рейтер 5694 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 1
Коммерсантъ - Издательский дом 800 1
The Financial Brand 1 1
InformationWeek 220 1
Gartner 3207 9
IDC - International Data Corporation 4544 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2711 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 906 1
Markets&Markets Research 92 1
Forrester Research 788 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 37 1
CCS Insight 20 1
Orbis Research 4 1
Moody's Investors Service 134 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1074 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 552 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 510 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 74 1
МЭИ - Московский энергетический институт 79 1
ААНИИ ФГБУ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 31 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1421 5
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 53 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 749 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 17 1
IBM Systems Forum 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170226, в очереди разбора - 1014977.
Создано именных указателей - 65242.
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