Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 109723
ИКТ 8927
Организации 6945
Ведомства 1344
Ассоциации 710
Технологии 3050
Системы 19173
Персоны 43475
География 1733
Статьи 1296
Пресса 923
ИАА 591
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1753
Мероприятия 820

Юриспруденция Законодательство Legislation



10.01.2023 Власти законодательно разрешили пиратские ПО, кино и музыку. Пока только в Белоруссии
21.11.2022 Новый закон о регулировании Рунета поставит на уши соцсети и магазины и сделает их беднее на 100 миллиардов
19.05.2022 Новый закон о дата-центрах поможет ЦОДам, сидящим на госзаказах, оставив прочих без поддержки
13.01.2022 Вселенная сама может нарушать законы физики
22.01.2021 Новые правила идентификации сотовых абонентов антиконституционны и принесут операторам многомиллиардные убытки
29.06.2020 Российский SAP уличили в незаконных валютных операциях на полмиллиарда
31.10.2019 Власти назвали дату запуска сервиса для работы над законами «по принципу «Википедии»
04.07.2019 Внесен закон о запрете смартфонов и ПК без предустановленного российского ПО. Нарушителям грозят миллионные штрафы
05.04.2019 Депутаты работают над цифровыми законами вместе с бизнесом
27.03.2019 Европа приняла драконовские законы, грозящие интернету цензурой
20.02.2019 Путин потребовал принять законы, которые не будут мешать цифровой экономике
10.12.2018 Власти спешат принять законы о краудфандинге, цифровых активах, электронном нотариате и смарт-контрактах
10.12.2018 Наблюдательный совет АНО «Цифровая экономика» назвал приоритетные для одобрения Госдумой законопроекты
02.11.2018 «Техносерв» перехватил у «Наумена» госсайт для контроля граждан над принимаемыми законами
09.10.2018 В России появится сервис для работы над законами «в режиме Википедии»
27.06.2018 В России решено отказаться от бумаги при подаче бухгалтерской отчетности
09.06.2018 Эксперты «Цифровой экономики» одобрили 16 законопроектов с начала 2018 года
24.04.2018 Россиян законодательно переведут на отечественные дистанционные счетчики воды и электричества
26.01.2018 Минфин, Минкомсвязи, Центробанк и КПРФ одновременно написали законы о криптовалютах: Что они предлагают?
07.11.2017 Программа для Путина: Российские законы пропустят через искусственный интеллект
07.04.2016 В Казахстане начал работу портал по открытому обсуждению законопроектов
23.04.2015 Облако в законе: как IBS DataFort трансформировала свои сервисы
30.10.2014 «Ростелеком» отстоял законность выплаты 200-миллионного «золотого парашюта» своему экс-президенту
03.07.2014 Автоматизация законотворчества: создана конфигурация на базе EOS for SharePoint
26.06.2014 Сотовые операторы нашли лазейку в законе «О мобильном мошенничестве»
05.06.2014 Платежные системы готовы к законодательным нововведениям, а пользователи – нет
26.05.2014 Арбитражный апелляционный суд подтвердил законность выделения частот «Основе Телеком»
22.01.2014 Конец цифровых свобод на Украине: Как это будет
19.12.2013 «Яндекс» выяснил, какие законы вызвали наибольший интерес россиян в 2013 г.
02.07.2013 Антитабачные законы спасут 7,4 млн. людей
21.02.2013 Все законы в одном приложении: "КонсультантПлюс" для Windows 8
13.12.2012 Путин отказался подписывать новый закон о «Сколково»
23.01.2012 Как интернет спасли от гибели. История SOPA и PIPA
08.09.2011 Новые законы оптики: появятся плоские линзы и кривые зеркала
24.05.2011 В Рунете появилась первая соцсеть для разработки и обсуждения законопроектов
21.04.2011 Новый закон: приживется ли ЭЦП в России?
15.04.2011 В Новой Зеландии приняли новый закон против файлообмена
18.01.2011 Ошибка Бога: законы физики оказались неидеальны для жизни
28.05.2010 Дмитрий Медведев отклонил поправки к закону «О связи» об оплате услуг связи через платежных агентов
23.04.2010 Кассационный суд подтвердил законность решения ФАС в отношении МГТС

Публикаций - 5849, упоминаний - 7155

Юриспруденция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23484 367
Google LLC 10932 304
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10057 291
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9420 265
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8036 261
Apple Inc 11184 250
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6931 214
Yandex - Яндекс 5661 197
Meta Platforms - Facebook 4337 151
IBM - International Business Machines Corp 9192 126
Oracle Corporation 6299 115
VK - Mail.ru Group 3198 112
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4151 105
Intel Corporation 11664 102
Twitter 2696 99
6996 96
1С-ИжТиСи 6313 89
Samsung Electronics 9723 86
SAP SE 4879 82
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2633 81
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2500 80
Цифра ГК 2144 76
Yahoo! 3687 73
Cisco Systems 4871 70
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2773 69
HP Inc. 5517 67
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1789 63
InfoWatch - Инфовотч 916 61
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6255 61
Крок - Croc 1705 60
Amazon Inc - Amazon.com 2801 60
Telegram Group 1044 55
Huawei 3500 53
Sony 6481 52
Aros SEQ - SEC Consult Services 1616 49
Dell EMC 4912 48
Ростелеком - Связьинвест 1703 44
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1558 42
АФК Система ПАО 1698 41
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5588 41
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5783 172
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 98
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6185 96
Точка 3795 94
Почта России ПАО 1988 80
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2374 55
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 52
eBay Inc 1597 49
Visa International 1872 44
РЖД - Российские железные дороги 1619 43
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 40
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2514 37
Familia - Фамилия - Торговая сеть 231 34
Россети Ленэнерго 2348 34
Альфа-Банк 1596 34
Альфа-Групп 664 33
Qiwi 923 32
Газпром ПАО 1150 32
ГПБ - Газпромбанк 939 31
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 30
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1825 30
LinkedIn 582 29
Резонанс НПП 343 28
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 879 25
Лента - Сеть розничной торговли 1697 25
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 876 23
Евросеть 1399 22
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1181 22
Uber 305 20
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 564 19
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 19
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 19
Beiten Burkhardt 62 19
НСПК - Национальная система платежных карт 612 18
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1010 18
AliExpress 380 17
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 707 16
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 16
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1888 16
РВК - Российская венчурная компания 536 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17944 1287
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10367 861
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9080 720
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 676
Президент Российской Федерации 3707 405
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2335 382
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4306 343
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 289
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2022 273
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2691 268
Судебная власть - Judicial power 2090 248
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3688 225
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 213
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 208
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2393 191
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2842 151
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1648 151
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2504 90
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1309 89
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 624 87
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 841 87
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 86
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 658 83
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1199 79
Правительство Москвы 1989 79
Федеральное казначейство России 1548 77
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1640 77
Администрация Президента РФ 977 74
Верховный суд Российской Федерации 778 72
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1074 69
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2378 67
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 67
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 67
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 63
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1029 63
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1176 55
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 55
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 178 52
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1245 52
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 50
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6047 82
Единая Россия - Политическая партия 262 71
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 58
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2570 40
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 229 40
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 39
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 32
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 32
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 32
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 431 32
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 29
Справедливая Россия - Российская политическая партия 95 28
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 27
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 25
ЛДПР 100 25
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1794 20
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 20
РосКомСвобода - Общественная организация 85 19
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 18
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 17
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 16
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 15
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 98 14
АРБ - Ассоциация российских банков 202 14
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 13
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 91 13
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 13
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 95 12
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 78 12
Демократическая политическая партия США 116 12
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 11
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 11
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 10
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 107 10
Информация для всех ОД - Общественное движение 76 9
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 50 9
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 61 8
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 8
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 7
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 79 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79147 1780
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53175 1222
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38897 955
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19773 799
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17416 631
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25035 525
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25922 519
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11770 488
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25621 480
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24952 470
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5454 453
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22123 390
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9039 363
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10786 361
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14816 352
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15063 329
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11628 309
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17143 300
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9094 295
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12961 279
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7765 276
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8867 260
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10142 259
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21332 255
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9486 255
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11352 252
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13567 251
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2735 241
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21919 241
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9706 241
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6213 235
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2963 230
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8103 222
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10912 221
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11156 216
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5239 214
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10023 211
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 3884 210
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17300 206
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16000 192
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4103 301
Microsoft Windows 2000 12668 229
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2899 165
Microsoft Windows 14424 142
Google Android 12534 118
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 102
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 897 100
Age of Kings 3445 96
Linux OS 8229 94
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6517 92
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 386 91
Apple iPhone 6 6172 91
Apple iPhone - серия смартфонов 6618 90
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1050 72
Apple iOS 6788 72
Google YouTube - Видеохостинг 2425 67
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3171 59
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1021 56
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4358 56
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2508 52
Apple iPad 3736 52
Microsoft Office 3434 48
VK - Mail.ru Одноклассники 1479 44
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1750 44
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 465 41
Apple - App Store 2596 41
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 210 41
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 269 41
Google Play - Google Store - Android Market 2930 38
Microsoft Skype 1973 35
ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 380 33
WhatsApp Messenger 854 31
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3939 31
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 489 31
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1076 31
Microsoft Windows XP 2362 29
Oracle Java - язык программирования 2762 28
Роскомнадзор - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 60 28
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 228 28
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 735 28
Путин Владимир 2726 307
Медведев Дмитрий 1629 120
Никифоров Николай 1172 94
Рейман Леонид 1031 61
Мишустин Михаил 481 49
Щеголев Игорь 689 42
Шадаев Максут 627 41
Наумов Виктор 125 40
Яровая Ирина 70 39
Trump Donald J. - Трамп Дональд 367 33
Жаров Александр 174 32
Бокова Людмила 80 30
Gates William Henry - Гейтс Билл 897 28
Клишас Андрей 47 28
Евраев Михаил 241 26
Аксаков Анатолий 123 24
Зенкин Денис 262 24
Чернышенко Дмитрий 428 23
Левин Леонид 124 23
Попов Алексей 330 22
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 21
Хинштейн Александр 76 21
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 165 21
Орловский Виктор 345 20
Дуров Павел 249 20
Ульянов Владимир 158 19
Володин Вячеслав 72 19
Касперская Наталья 268 19
Лугов Андрей 32 19
Валяева Елизавета 72 19
Волин Алексей 116 17
Якушев Михаил 50 17
Рудычева Наталья 91 17
Греф Герман 365 17
Гаттаров Руслан 143 17
Иванов Олег 136 17
Казарян Карен 63 16
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 181 16
Горелкин Антон 60 15
Паршин Максим 273 15
Россия - РФ - Российская федерация 122676 2853
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50152 1202
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39300 830
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17045 489
Европа 21298 467
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15069 358
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12809 312
Германия - Федеративная Республика 12008 275
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14930 271
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13141 182
Украина 7264 178
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6297 165
Франция - Французская Республика 7084 163
Япония 12876 150
Земля - планета Солнечной системы 9699 126
США - Калифорния 4665 110
Канада 4709 105
Индия - Республика 5067 94
Америка 2155 92
США - Нью-Йорк 2809 91
Южная Корея - Республика 6282 87
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2308 82
Беларусь - Белоруссия 4247 81
Казахстан - Республика 4838 81
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2615 77
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3427 73
Швеция - Королевство 3457 71
Бразилия - Федеративная Республика 2088 69
Азия - Азиатский регион 4657 68
Нидерланды 3302 67
Израиль 2606 64
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2378 61
Италия - Итальянская Республика 4223 60
Финляндия - Финляндская Республика 3467 59
Испания - Королевство 3600 54
Турция - Турецкая республика 2066 53
Китай - Тайвань 3735 53
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2868 50
США - Колумбия - Вашингтон 1220 50
Европа Восточная 2997 48
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41635 1907
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41911 1009
Федеральное законодательство 1465 684
Юриспруденция - Jurisprudence 6220 676
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23913 588
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19986 411
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4929 401
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15043 382
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13912 352
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4125 345
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5233 341
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8863 329
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 3378 320
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 3300 292
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 829 265
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10244 261
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10656 259
Страхование - Страховое дело - Insurance 5160 258
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8270 255
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2092 243
Физическое лицо - Физлицо 3127 229
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3127 229
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4468 219
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9173 214
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 572 212
Кредитование - Сrediting 5102 204
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9917 197
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7667 194
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4633 193
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1670 185
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3804 166
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2715 163
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1902 163
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2975 161
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3744 155
Физика - Physics - область естествознания 2433 153
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1757 151
Паспорт - Паспортные данные 2082 150
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5216 147
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5660 139
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10998 224
Thomson Reuters - Рейтер 5773 100
Коммерсантъ - Издательский дом 1220 99
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 665 71
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 793 59
AP - Associated Press 1994 51
Ведомости 539 47
РИА Новости 803 44
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 43
The Register 1399 39
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1246 32
Bloomberg 1109 30
Wikipedia - Википедия 440 29
91Mobiles 1695 29
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 381 27
NYT - The New York Times 1001 25
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 24
Forbes - Форбс 630 23
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 21
Известия ИД 465 21
Российская газета 241 20
CNET Networks - CNET News 1638 20
Прайм - Агентство экономической информации 857 19
The Guardian - Британская газета 339 17
FT - Financial Times 1165 17
Ars Technica 380 16
CNews - ZOOM.CNews 1757 16
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 15
New Scientist 1447 15
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 14
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 620 13
РОИ - Российская общественная инициатива 77 12
CNews RND - R&D.CNews 2274 12
Nature 795 11
КиноПоиск - портал о кино 161 11
The Washington Post 308 10
TAdviser - Центр выбора технологий 294 10
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 129 10
Times 646 10
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1180 10
500 Startups 14322 348
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7453 258
Gartner - Гартнер 3474 73
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2115 69
IDC - International Data Corporation 4849 61
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 27
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 527 14
Forrester Research 812 11
Juniper Research 502 9
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 184 9
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 9
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 261 8
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 104 8
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 145 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 7
РАЭК Экономика Рунета 16 6
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 90 5
Frost & Sullivan 200 5
Internet Stock Report 992 5
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 20 5
Mercury Research 64 4
CNews Tenders 16 4
S&P - Standard and Poor’s 482 4
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 388 4
Counterpoint Research 73 4
BCG - Boston Consulting Group 99 4
Harris Interactive 83 3
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 28 3
Thomson Financial - Thomson First Call 206 3
AC&M Consulting - ACM-Consulting 260 3
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 3
Markets&Markets Research 104 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 96 3
Fortune Global 500 283 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 126 3
Медиалогия 50 2
Research and Markets 23 2
CNews Мишень 159 2
РАН - Российская академия наук 1798 42
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1288 27
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 23
ИРИ - Институт развития интернета 112 15
ИИИ - Институт исследований интернета 45 14
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 713 14
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 12
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 222 12
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 290 11
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 248 11
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 652 11
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 11
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 11
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 10
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 36 8
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 8
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 238 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 156 8
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 90 8
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 70 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 483 7
University of Oxford - Оксфордский университет 192 6
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 39 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 284 6
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 136 5
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 57 5
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 5
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 197 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 204 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 204 4
Сколково МШУ - Московская школа управления 44 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 419 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 218 4
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 63 4
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 44 4
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 94 4
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 113 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11623 253
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2066 50
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1723 43
CNews FORUM Информационные технологии завтра 872 29
День молодёжи - 27 июня 690 17
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 16
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 13
CNews AWARDS - награда 408 12
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 412 12
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 356 10
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 8
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 8
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 169 8
Docflow 132 7
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 217 6
Единый день голосования 91 5
ИнфоКом 85 5
CeBIT 461 5
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 46 4
Intel Developer Forum - IDF 274 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 4
Black Hat - Конференция 78 3
РИФ - Российский Интернет Форум 57 3
Венчурная ярмарка 25 3
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 21 3
ВЭФ - Восточный экономический форум 53 3
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 106 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 3
ЭОС Осенний документооборот 22 2
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 23 2
CNews FORUM Кейсы 96 2
Связь-Экспокомм 94 2
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 16 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 80 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 2
Open Source Forum Russia - Russia Open Source Summit 22 2
Moscow Education Online 12 2
Infosecurity - выставка 63 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 51 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1216509, в очереди разбора - 884586.
Создано именных указателей - 109723.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие TWS-наушники до 5000 рублей: выбор ZOOM

Обзор ноутбука MEGABOOK T1: дебют бренда TECNO

Выбираем кнопочный телефон с интернетом: лучшие модели

Показать еще

Наука

Новый магнитный материал имитирует хранение информации человеческим мозгом

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о суперкомпьютерах

Самые интересные космические события 2022 года
Показать еще