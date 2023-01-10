Юриспруденция Законодательство Legislation
Юриспруденция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2726 307
|Медведев Дмитрий 1629 120
|Никифоров Николай 1172 94
|Рейман Леонид 1031 61
|Мишустин Михаил 481 49
|Щеголев Игорь 689 42
|Шадаев Максут 627 41
|Наумов Виктор 125 40
|Яровая Ирина 70 39
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 367 33
|Жаров Александр 174 32
|Бокова Людмила 80 30
|Gates William Henry - Гейтс Билл 897 28
|Клишас Андрей 47 28
|Евраев Михаил 241 26
|Аксаков Анатолий 123 24
|Зенкин Денис 262 24
|Чернышенко Дмитрий 428 23
|Левин Леонид 124 23
|Попов Алексей 330 22
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 21
|Хинштейн Александр 76 21
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 165 21
|Орловский Виктор 345 20
|Дуров Павел 249 20
|Ульянов Владимир 158 19
|Володин Вячеслав 72 19
|Касперская Наталья 268 19
|Лугов Андрей 32 19
|Валяева Елизавета 72 19
|Волин Алексей 116 17
|Якушев Михаил 50 17
|Рудычева Наталья 91 17
|Греф Герман 365 17
|Гаттаров Руслан 143 17
|Иванов Олег 136 17
|Казарян Карен 63 16
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 181 16
|Горелкин Антон 60 15
|Паршин Максим 273 15
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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