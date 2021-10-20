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РусБИТех
ГК Astra Linux


20.10.2021 СХД Huawei OceanStor Dorado 18000 cовместима с Astra Linux SE 5
20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 3
19.10.2021 «Ростелеком» создаст частное облако на «Эльбрусах» для госсектора и бизнеса 1
19.10.2021 Sitronics Group представила серверы и носимые устройства для импортозамещения 1
14.10.2021 В Россию с боем прорвались тысячи отечественных процессоров 1
14.10.2021 «Росатом» переводит контроль теплоотвода на АЭС с софта Oracle и Windows на российское ПО 2
12.10.2021 ГК Astra Linux и ООО «ИТ-Экспертиза» стали технологическими партнерами 9
07.10.2021 Что нужно знать при выборе ВКС 1
05.10.2021 Медучреждения республики Хакасия переходят на ОС Astra Linux 4
04.10.2021 Совладельцы НКК отказались от претензий к «Аквариусу» 2
04.10.2021 Выпущен отечественный клон iMac на процессоре «Байкал». Фото 1
30.09.2021 Очередное обновление Astra Linux Common Edition: актуальное ядро и новые возможности 3
29.09.2021 Представлена новая версия СРК RuBackup 1.7 1
23.09.2021 Студенты НИТУ «МИСиС» начинают изучать ПО Astra Linux 9
22.09.2021 Концерн «Автоматика» до конца года расширит функционал ВКС IVA AVES S мессенджером IVA Connect Desktop 1
20.09.2021 МИД приобретает российские СУБД вместо ПО Microsoft 2
13.09.2021 В России ПО для Linux и UNIX пишут чаще, чем для Windows 1
10.09.2021 Российскую СУБД на замену Oracle госрегулировщику воздушного движения продаст старинный поставщик «Эльбрусов» 1
07.09.2021 Безопасность российских Linux власти будут проверять на импортных чипах 2
03.09.2021 «Т1» запускает в России производство серверов 1
02.09.2021 Кинонаследие России изымут из баз на ПО Microsoft, чтобы сложить в ИС на российском Linux и PostgreSQL 2
02.09.2021 На фоне санкций «Бауманка» переезжает с Autodesk на российские САПР 2
01.09.2021 Минпромторг переводит свой документооборот с Windows на Linux 2
01.09.2021 Учреждения соцзащиты Брянской области перешли на ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест» 8
01.09.2021 Учреждения соцзащиты Брянской области перешли на ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест» 8
30.08.2021 Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО 1
26.08.2021 C3D Labs выпустила версию геометрического ядра C3D для ОС Astra Linux 3
25.08.2021 «Росатом» будет оценивать репутацию поставщиков на российском ПО вместо софта Microsoft 1
23.08.2021 Trueconf выпустила ВКС-терминал на базе процессора Baikal-M и Astra Linux 7
30.07.2021 МВД секретным приказом переводится на Astra Linux 8
30.07.2021 Считыватель смарт-карт Рутокен SCR 3001 включен в программу Ready for Astra Linux 10
30.07.2021 Считыватель смарт-карт Рутокен SCR 3001 включен в программу Ready for Astra Linux 10
28.07.2021 TrueConf выпустил отечественную систему видеосвязи для ОС на базе Linux 5
26.07.2021 «Дочка» «Росатома» потратит миллионы на обучение сотрудников российскому Linux 10
26.07.2021 VideoMost работает на ОС Astra Linux Special Edition и обеспечивает безопасные коммуникации 4
23.07.2021 ИТ-система «Росатома» на 2 тыс. пользователей переезжает с ПО Microsoft на российские ОС и СУБД 2
22.07.2021 Bellsoft обеспечила совместимость программного стека Java с российским процессором Baikal-M 1
21.07.2021 Российская IoT-платформа для учета потребления ресурсов работает на защищенной ОС Astra Linux 4
19.07.2021 МойОфис и AstraLinux запустили комплексное решение для импортозамещения с обучением в Академии АйТи 8
16.07.2021 Интерактивные панели Prestigio Multiboard Light совместимы с ОС Astra Linux Special Edition 6

Публикаций - 426, упоминаний - 1366

РусБИТех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 42
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 27
Intel Corporation 4152 24
Ростех - Ростехнологии 2230 20
Oracle Corporation 3331 19
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 17
Базальт СПО 206 16
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 15
AMD - Advanced Micro Devices 1664 15
Samsung Electronics 5633 14
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 13
Google LLC 7128 13
Huawei 2726 13
Yandex - Яндекс 4099 12
SAP SE 3207 12
Крипто-ПРО 200 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 11
IBM 3527 11
Ростех - Концерн Автоматика 396 9
VK - Mail.ru Group 2482 9
iTeco - Ай-Теко 715 9
TrueConf - ТруКонф 252 8
3727 8
Крок 1219 8
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 7
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG 22 7
ЭОС - Электронные офисные системы 982 7
Apple Inc - Эппл Рус 7680 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 7
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 7
Red Hat 664 7
Infotecs - ИнфоТеКС 249 7
InfoWatch - Инфовотч 603 6
Softline - Софтлайн 1473 6
Норси-Транс (НТ) 49 6
Новые облачные технологии (НОТ) 227 6
Edelweiss - Эдельвейс 29 6
Docsvision - ДоксВижн 768 6
Комдив 20 6
Ланит ГК 1155 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 4
Вертолеты России 114 4
Альфа-Банк 1123 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 4
Ренессанс Страхование 51 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 3
АльфаСтрахование СГ 207 3
Транснефть 159 3
Китай - Тяньваньская АЭС - Атомная электростанция 6 3
Аэрофлот 492 3
Почта Банк 289 3
НСПК - Национальная система платежных карт 257 3
Почта России ПАО 1570 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 2
Газпром ПАО 518 2
Лента - Сеть розничной торговли 188 2
Совкомбанк ПАО 147 2
Фонд информационной демократии 27 2
Global CIO 28 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Qiwi 783 2
УЦ Профи 2 2
Локо-Банк 31 1
Промтех ГК 6 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 32 1
Росэнергоатом НТЦ АТР - Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС 1 1
Зарубежнефть 27 1
МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО 5 1
КонсультантПлюс 41 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 1
Сбербанк страхование 47 1
Миландр ПКК 26 1
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания 25 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
РАО ЕЭС России ПАО 60 1
Dukascopy Bank SA 4 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 80
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 69
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 64
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 38
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 16
Президент Российской Федерации 1439 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 12
Правительство РФ 2200 12
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 12
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 8
Федеральное казначейство России 766 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 6
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 6
Счётная палата РФ 460 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 4
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 4
Арбитражный суд города Москвы 339 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
Администрация Президента РФ 267 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 7
Руссофт - Russoft 250 5
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 3
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 6 3
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 2
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 2
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Linux Foundation 157 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 45 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 57
ARM64 - Архитектура процессора 1017 36
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 26
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 24
DDR - Double data rate 1066 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 14
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 11
СЗИ - Средства защиты информации 140 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 10
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 10
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 599 9
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 8
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 317 8
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 8
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 103 8
ARM - Advanced RISC Machine 225 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 7
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 7
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 7
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 377 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 6
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 5
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 297 5
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Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 17
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 17
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 16
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 16
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IBM System Z - IBM eServer zSeries 49 9
Huawei TaiShan - Серия серверов 28 9
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Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 9
Мобайл Информ MIG T - Серия планшетные компьютеры 9 8
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Nvidia GeForce GTX 2054 7
Microsoft Office 1921 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 7
Microsoft Windows 7 1662 7
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Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 6
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Тараканов Дмитрий 3 3
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Мишустин Михаил 302 3
Овчинников Сергей 24 3
Печенин Алексей 12 3
Легостаева Светлана 23 3
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Соколов Алексей 121 2
Определенов Владимир 19 2
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Россия - Республика Алтай 681 3
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ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 50
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
НПА - Нормативный правовой акт 49 2
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 2
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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