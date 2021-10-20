СХД Huawei OceanStor Dorado 18000 cовместима с Astra Linux SE 5

Как меняется отношение к импортозамещению 3

Sitronics Group представила серверы и носимые устройства для импортозамещения 1

В Россию с боем прорвались тысячи отечественных процессоров 1

Что нужно знать при выборе ВКС 1

Медучреждения республики Хакасия переходят на ОС Astra Linux 4

МИД приобретает российские СУБД вместо ПО Microsoft 2

Безопасность российских Linux власти будут проверять на импортных чипах 2

Минпромторг переводит свой документооборот с Windows на Linux 2

Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО 1

C3D Labs выпустила версию геометрического ядра C3D для ОС Astra Linux 3

МВД секретным приказом переводится на Astra Linux 8

TrueConf выпустил отечественную систему видеосвязи для ОС на базе Linux 5

VideoMost работает на ОС Astra Linux Special Edition и обеспечивает безопасные коммуникации 4

МойОфис и AstraLinux запустили комплексное решение для импортозамещения с обучением в Академии АйТи 8