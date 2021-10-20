Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РусБИТех
ГК Astra Linux
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 426, упоминаний - 1366
РусБИТех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мылицын Роман 79 56
|Путин Владимир 1820 13
|Смирнов Алексей 142 9
|Гутин Александр 11 9
|Евдокимов Андрей 54 8
|Кирдяшов Федор 14 7
|Сивцев Илья 13 7
|Белокрылов Александр 20 7
|Гольденберг Леонид 15 7
|Одинцов Дмитрий 83 6
|Бугрецов Антон 5 5
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 5
|Арлазаров Владимир 118 5
|Массух Илья 192 5
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 66 5
|Петров Михаил 88 4
|Абакумов Евгений 103 4
|Девянин Петр 5 4
|Кабанов Владимир 174 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Чернышенко Дмитрий 234 4
|Комиссаров Дмитрий 157 4
|Манцветов Константин 7 3
|Зайчиков Илья 12 3
|Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 51 3
|Гребенщиков Дмитрий 22 3
|Тараканов Дмитрий 3 3
|Фролов Денис 8 3
|Мишустин Михаил 302 3
|Овчинников Сергей 24 3
|Печенин Алексей 12 3
|Легостаева Светлана 23 3
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 2
|Касперская Наталья 197 2
|Гусев Дмитрий 48 2
|Соколов Алексей 121 2
|Определенов Владимир 19 2
|Анфимов Павел 16 2
|Носов Михаил 17 2
|Осипова Александра 16 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru