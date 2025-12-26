Мессенджер «Пачка» сертифицирован для Astra Linux

Разработчик корпоративного мессенджера «Пачка» и «Группа Астра» объявили о заключении соглашения о технологическом партнерстве. В рамках сотрудничества «Пачка» прошла сертификацию на операционной системе Astra Linux и включена в официальную партнерскую программу Ready for Astra в категории коммуникационного программного обеспечения.

«Пачка» — корпоративный мессенджер, работающий по облачной и гибридной (on-premise) модели. Решение, внесенное в реестр отечественного ПО, используют более 250 тыс. сотрудников из финансового, телекоммуникационного, промышленного и ИТ-секторов. Среди клиентов сервиса — такие компании как Lamoda, «Иви», продукты экосистемы «Яндекса» и банки Альфа-Банк, ПСБ и другие. Всего платформа обслуживает свыше 1 тыс. организаций.

Astra Linux — флагманская российская операционная система, созданная на базе Debian с фокусом на информационную безопасность и импортозамещение. Разработка «Группы Астра» массово внедрена в силовых ведомства, государственных корпорациях, а также в образовательной, медицинской и промышленной сферах.

Партнерство гарантирует полную совместимость и стабильную работу мессенджера в среде Astra Linux, что значительно упрощает его внедрение для госструктур и коммерческих компаний, уже использующих эту ОС.

«Программа Ready for Astra создана именно для того, чтобы предоставить нашим пользователям — от государственных институтов до бизнеса — широкий выбор проверенного и надежного ПО. Сертификация «Пачки» укрепляет экосистему безопасных корпоративных решений на Astra Linux, предлагая готовый инструмент для современных командных коммуникаций», — сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».

«Сертификация Astra Linux – это удобство для наших текущих пользователей и для тех компаний, с кем мы сейчас обсуждаем внедрение. Плюс для нас это ещё одно подтверждение, что весь функционал «Пачки» стабильно работает на Astra Linux у корпоративных клиентов», — отметил Григорий Любачев, директор по развитию мессенджера «Пачка».