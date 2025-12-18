Разделы

ПО Софт
|

ИИ в защищенной среде: IVA Terra 2.0 сертифицирована для Astra Linux Server

Российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies и «Группа Астра» подтвердили совместимость своих решений — системы распознавания речи на базе искусственного интеллекта IVA Terra 2.0 с операционной системой Astra Linux Server 1.8. Тестирование проводилось в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

Испытания показали, что IVA Terra стабильно работает в защищенной среде Astra Linux. Совместимость решений открывает заказчикам дополнительные возможности по внедрению российских технологий в критически важные инфраструктуры — от государственных ведомств до крупных корпоративных заказчиков с повышенными требованиями к информационной безопасности.

Data-mesh: определен главный тренд в области хранения и доступа к данным
цифровизация

«Корпоративный рынок сегодня ожидает от ИТ-решений не только функциональности, но и способности быстро и без рисков интегрироваться в существующую инфраструктуру. Компаниям важно сохранять стабильность процессов, минимизируя затраты на адаптацию и тестирование новых продуктов. Совместимость IVA Terra с Astra Linux Server — это важный шаг в развитии нашей системы распознавания речи на базе ИИ. Мы последовательно адаптируем наши продукты под задачи заказчиков, у которых повышенные требования к информационной безопасности. Подтвержденная совместимость позволяет организациям безопасно внедрять ИИ-инструменты для делового общения и расширять сценарии автоматизации коммуникаций», – отметил Виктор Петров, заместитель генерального директора по исследованиям и разработке IVA Technologies.

«Российские вендоры сегодня успешно обеспечивают заказчиков передовыми технологиями, включая решения на основе искусственного интеллекта и современные системы распознавания речи. Комплексные отечественные решения позволяют надежно решать инфраструктурные и прикладные задачи с повышенными требованиями к безопасности. Использование Astra Linux Server как базовой платформы дает организациям необходимую гибкость и устойчивость на всем жизненном цикле ИТ-инфраструктуры, упрощая внедрение и развитие современных технологий», — отметил Денис Кривошея, менеджер продукта Astra Linux Server «Группы Астра».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Против воли пользователей в Windows включили сомнительную функцию. Она тормозит ПК, разряжает батарею и почти никому не нужна

Корпоративная связь без рисков: почему компании переходят на CoWork

Миллиарды пользователей Android в опасности. Хакеры научились превращать в троян абсолютно любое приложение

Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: Система электронного документооборота сегодня – это по сути интеллектуальный помощник

Власти хотят закрыть в ЕГРЮЛ сведения о производителях БПЛА и их комплектующих

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще