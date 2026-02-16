Разделы

BearPass и «Группа Астра» расширяют сотрудничество для импортонезависимого управления доступами

Компания BearPass (входит в группу «Индид»), российский разработчик корпоративного менеджера паролей, и «Группа Астра» объявляют об углублении технологического сотрудничества. Его ключевая цель – предоставить заказчикам современные, надежные и полностью импортонезависимые решения для защиты учетных данных и доступа к ИТ-ресурсам. Об этом CNews сообщили представители «Индид».

В рамках развития партнерства компании провели комплексное тестирование совместимости менеджера паролей BearPass и службы каталога ALD Pro. В результате подтверждена корректная и стабильная работа всех компонентов BearPass в инфраструктуре, построенной на базе ALD Pro и поддерживаемых операционных систем Linux, включая Astra Linux. Проведенные испытания показали готовность решений к совместному использованию в корпоративных и государственных ИТ-средах.

Технологическая интеграция продуктов обеспечивает заказчикам, использующим ALD Pro в составе корпоративной ИТ-инфраструктуры, полную функциональную совместимость BearPass: от аутентификации и управления пользователями до безопасного хранения, использования и аудита корпоративных секретов. Совместное применение решений позволяет выстраивать централизованную систему управления идентификацией, доступами и паролями без зависимости от зарубежных вендоров, что критически важно для организаций, реализующих стратегию технологического суверенитета и импортозамещения.

«Все наши усилия направлены на то, чтобы российские компании были обеспечены современной и надежной защитой корпоративных секретов. ALD Pro — безусловный лидер рынка служб каталогов корпоративного класса, и углубление сотрудничества с этой компанией является для нас стратегически важным шагом. Совместимость наших продуктов позволяет заказчикам строить безопасную ИТ-инфраструктуру на базе российских решений, не жертвуя ни функциональностью, ни удобством администрирования», — отметил Валерий Комягин, генеральный директор BearPass.

«Экосистема «Группы Астра» уже сейчас объединяет свыше 4000 совместимых продуктов от технологических партнеров, и интеграция BearPass со службой каталога ALD Pro — это еще один важный шаг в создании комплексного импортонезависимого стека для управления идентификацией и защиты корпоративных данных. Совместное использование этих продуктов позволит заказчикам организовать безопасное централизованное хранение корпоративных секретов от оборудования и сторонних сервисов, что будет крайне востребовано как в государственном, так и в корпоративном секторе», — сказал Анатолий Лысов, менеджер продукта ALD Pro «Группы Астра».

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов
бизнес

ALD Pro — российская служба каталога корпоративного класса для централизованного управления пользователями и ИТ-инфраструктурой в средах Linux и Windows. Продукт поддерживает сценарии замещения Microsoft Active Directory, масштабируется до крупных инфраструктур, включен в Реестр российского ПО и соответствует требованиям ФСТЭК России по второму уровню доверия.

BearPass — российский корпоративный менеджер паролей для бизнеса, предназначенный для централизованного и защищенного хранения паролей, управления доступами и аудита действий пользователей. Решение поддерживает SSO, LDAP-интеграции, гибкие политики безопасности, двухфакторную аутентификацию и соответствует требованиям программ импортозамещения. BearPass включен в Реестр российского программного обеспечения и используется компаниями для снижения рисков компрометации учетных данных и упрощения администрирования.

