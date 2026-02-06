«Группа Астра» и Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова объединили усилия для развития цифровой образовательной среды университета

ПО «Группа Астра» и Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (РЭУ) стали индустриальными партнерами, подписав соглашение о сотрудничестве. Взаимодействие сторон будет направлено на укрепление цифровой среды вуза, повышение уровня компетенций его профессорско-преподавательского состава в области применения российских информационных технологий и построение образовательного процесса на основе операционной системы (ОС) Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра»

В целом партнерство «Группы Астра» и РЭУ предполагает использование собственных ресурсов для подготовки высококвалифицированных кадров, отвечающих требованиям и специфике современных предприятий и организаций, для совместного развития новых комплексных направлений научных исследований, форм взаимодействия высшего образования, науки и производства. В дорожную карту сотрудничества также включены мероприятия по вопросам организации практики, стажировок в «Группе Астра», трудоустройства выпускников и реализации программ дополнительного профессионального образования.

В Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова количество студентов превышает 50 тыс. человек, реализуется свыше 500 образовательных программ, внедряются инновационные технологии в учебный процесс. Профессорско-преподавательский состав университета проводит актуальные научные исследования, сотрудничая с ведущими научными центрами России и вузами из разных стран. В ходе взаимодействия РЭУ с «Группой Астра» у преподавателей появится возможность научиться работать на самой надежной и безопасной российской операционной системе — Astra Linux. Полученные знания и навыки они передадут студентам.

Директор департамента образования «Группы Астра» Александра Алешкова и проректор по науке РЭУ им. Г.В. Плеханова Виталий Минашкин скрепили документ подписями и отметили важность партнерства.

«С одним из ведущих экономических вузов России мы будем формировать новое поколение экономистов и управленцев, которые уже с начала своей карьеры мыслят в парадигме российских технологий, понимают их потенциал. Мы видим огромную ценность в том, чтобы дать студентам и преподавателям практические инструменты для работы. Такое партнерство поможет университету повысить качество перехода от академических знаний к востребованным профессиональным компетенциям и подготовить специалистов, готовых сразу по окончании вуза включиться в цифровую трансформацию отрасли, ориентированной на максимально эффективное использование ресурсов», — сказала Александра Алешкова, директор департамента образования «Группы Астра».

«Подписание соглашения с «Группой Астра» открывает перед нашими студентами и преподавателями новые возможности для практического применения знаний, совместной разработки инновационных решений и укрепления связей между вузом и индустрией информационных технологий. Запланированные инициативы позволят подготовить квалифицированных специалистов, отвечающих требованиям рынка, что будет способствовать повышению конкурентоспособности наших выпускников и укреплению позиций российского ИТ-сектора», — сказал Виталий Минашкин, проректор по науке РЭУ им. Г.В. Плеханова.