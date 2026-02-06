Разделы

|

«Группа Астра» и Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова объединили усилия для развития цифровой образовательной среды университета

ПО «Группа Астра» и Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (РЭУ) стали индустриальными партнерами, подписав соглашение о сотрудничестве. Взаимодействие сторон будет направлено на укрепление цифровой среды вуза, повышение уровня компетенций его профессорско-преподавательского состава в области применения российских информационных технологий и построение образовательного процесса на основе операционной системы (ОС) Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра»

В целом партнерство «Группы Астра» и РЭУ предполагает использование собственных ресурсов для подготовки высококвалифицированных кадров, отвечающих требованиям и специфике современных предприятий и организаций, для совместного развития новых комплексных направлений научных исследований, форм взаимодействия высшего образования, науки и производства. В дорожную карту сотрудничества также включены мероприятия по вопросам организации практики, стажировок в «Группе Астра», трудоустройства выпускников и реализации программ дополнительного профессионального образования.

В Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова количество студентов превышает 50 тыс. человек, реализуется свыше 500 образовательных программ, внедряются инновационные технологии в учебный процесс. Профессорско-преподавательский состав университета проводит актуальные научные исследования, сотрудничая с ведущими научными центрами России и вузами из разных стран. В ходе взаимодействия РЭУ с «Группой Астра» у преподавателей появится возможность научиться работать на самой надежной и безопасной российской операционной системе — Astra Linux. Полученные знания и навыки они передадут студентам.

Директор департамента образования «Группы Астра» Александра Алешкова и проректор по науке РЭУ им. Г.В. Плеханова Виталий Минашкин скрепили документ подписями и отметили важность партнерства.

Как цифровизация идей сотрудников помогает производству экономить миллионы
Цифровизация

«С одним из ведущих экономических вузов России мы будем формировать новое поколение экономистов и управленцев, которые уже с начала своей карьеры мыслят в парадигме российских технологий, понимают их потенциал. Мы видим огромную ценность в том, чтобы дать студентам и преподавателям практические инструменты для работы. Такое партнерство поможет университету повысить качество перехода от академических знаний к востребованным профессиональным компетенциям и подготовить специалистов, готовых сразу по окончании вуза включиться в цифровую трансформацию отрасли, ориентированной на максимально эффективное использование ресурсов», — сказала Александра Алешкова, директор департамента образования «Группы Астра».

«Подписание соглашения с «Группой Астра» открывает перед нашими студентами и преподавателями новые возможности для практического применения знаний, совместной разработки инновационных решений и укрепления связей между вузом и индустрией информационных технологий. Запланированные инициативы позволят подготовить квалифицированных специалистов, отвечающих требованиям рынка, что будет способствовать повышению конкурентоспособности наших выпускников и укреплению позиций российского ИТ-сектора», — сказал Виталий Минашкин, проректор по науке РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Обанкротилась компания, поставлявшая в госсектор иностранную электронику под видом российской

Как цифровизация массового найма увеличила отклики на вакансии в 2,5 раза: кейс «М.Видео-Эльдорадо»

ИТ-предприниматель пошел войной на Т-Банк — требует вернуть ему 116 миллионов после эмоционально сложной сделки

Сергей Лебедев, GreenData: Отечественные low-code платформы достигли уровня, сопоставимого с международными решениями

Дно близко. Из-за мирового кризиса ОЗУ главный производитель одноплатных ПК вернул к жизни древнюю модель и продает ее втридорога

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Показать еще

Наука

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни
Показать еще