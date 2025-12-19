ИТ-образование в Бурятии будет строиться на продуктах «Группы Астра»

«Астра Академия» (входит в «Группу Астра») и Министерство образования и науки Республики Бурятия заключили соглашение о сотрудничестве. На подписании стороны представляли исполнительный директор «Астра Академии» Александра Алешкова и министр образования и науки региона Валерий Поздняков.

Стремясь повысить исследовательский, экспертный и аналитический потенциал в ИТ-сфере, разработчик и ведомство договорились организовать консультации и обмен опытом, чтобы наилучшим образом выстроить учебный процесс с применением российского софта. Приоритетными направлениями совместной деятельности станут создание и проведение образовательных курсов, программ и проектов, а также оснащение ОС Astra Linux классов для занятий по профильным дисциплинам, включая обучение работе с ПО «Группы Астра». Кроме того, планируется уделить внимание ключевым аспектам реализации учебных планов, вместе вести аналитическую работу и участвовать в семинарах, конференциях и других научных и практических мероприятиях, посвященных импортонезависимым продуктам.

«Сейчас все ясно видят, как важно иметь собственные технологии и уметь ими грамотно пользоваться, ведь именно эти знания и навыки лягут в основу дальнейшего развития экономики. Наша команда поможет преподавателям и учащимся Бурятии освоить актуальные отечественные программные решения. Мы планируем провести для учителей вебинары по ОС Astra Linux и пакету приложений «МойОфис». После этого на нашем образовательном портале они сами смогут пройти курсы для пользователей и администраторов, а во II квартале 2026 г. будет проведено обучение по основам работы с ПО МойОфис. При этом мы с коллегами хотели бы присоединяться и к ориентированным на практику офлайн активностям региона, связанным с ИБ и импортозамещением. И, конечно, мы будем содействовать тому, чтобы бурятские школьники и студенты участвовали в международных олимпиадах, таких как «Траектория будущего» и «IT-Планета». Это послужит для ребят мощным импульсом к дальнейшему профессиональному росту», — сказала исполнительный директор «Астра Академии» Александра Алешкова.