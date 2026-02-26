Astra Linux пополнила список совместимого оборудования сервером OpenYard

«Группа Астра» и компания OpenYard объявили о полной совместимости операционной системы Astra Linux 1.8 с серверным оборудованием RS202A на базе процессоров AMD Epyc пятого поколения. По итогам комплексных испытаний технологическому партнеру выдан сертификат Ready for Astra, официально удостоверяющий корректность совместной работы программных и аппаратных компонентов.

Тестирование охватило широкий спектр эксплуатационных сценариев. Специалисты подтвердили стабильное функционирование сервера RS202A под управлением Astra Linux в режимах BIOS и UEFI. В ходе проверки были детально проанализированы ключевые аспекты работы системы: корректность установки и первоначального запуска ОС, успешная аутентификация пользователей, отсутствие критических ошибок в журналах загрузки.

Особое внимание уделялось стабильности функционирования периферийных устройств и интерфейсов, включая клавиатуру и порты USB Type-A, а также работоспособности видеоподсистемы, протокола удаленного управления IPMI и RAID-контроллера. Дополнительно была подтверждена поддержка вложенной аппаратной виртуализации и корректная работа стандартных режимов управления питанием — перезагрузки и выключения сервера.

«Расширение перечня аппаратных платформ, совместимых с Astra Linux, — одна из наших приоритетных задач. Сервер OpenYard RS202A успешно прошел все этапы тестирования, и теперь заказчики могут включать его в свои проекты с полной уверенностью в стабильности и безопасности эксплуатации. Подтвержденная в ходе испытаний корректная работа всех ключевых компонентов позволяет организациям планировать масштабные внедрения отечественного оборудования и ПО, минимизируя интеграционные риски», — отметил Антон Рудевский, директор по работе с клиентами и партнерами «Группы Астра».

«Для OpenYard технологическое партнерство — это не просто формальная совместимость, а уверенность заказчика в том, что решения из разных сегментов инфраструктуры работают как единая система. Получение сертификата Ready for Astra подтверждает, что сервер RS202A стабильно функционирует под управлением Astra Linux и готов к эксплуатации в критически важных средах», — сказала Наталья Курилина, руководитель направления по работе с технологическими партнерами OpenYard.