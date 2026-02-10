Облака в одном окне: «Группа Астра» анонсирует Clouden для централизованного управления гибридной инфраструктурой

«Группа Астра» вывела на рынок Clouden — решение для централизованного управления гибридной и мультиоблачной инфраструктурой. Разработка отвечает на ключевой запрос рынка — потребность в едином инструменте для управления разнородными средами, включая физические серверы, разные платформы виртуализации и публичные облака. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Продукт позволяет решить одну из важнейших бизнес-задач, трансформируя сложный набор разрозненного ПО и «железа» в управляемую систему. Clouden предоставляет единое окно для контроля, автоматизации и оркестрации всех ресурсов, превращая процесс запроса и выдачи ИТ-услуг в быструю, стандартизированную операцию.

«Рынок созрел для решений, которые не навязывают свою экосистему, а гибко объединяют уже имеющиеся у компании-клиента технологии, — сказал Павел Гуральник, генеральный директор ISPsystem (входит в «Группу Астра»). — Clouden — это логичное развитие нашей экспертизы и BILLmanager. Основная задача новинки — дать людям единый пульт управления для всей существующей ИТ-инфраструктуры: своих серверов, различных платформ виртуализации, российских и зарубежных облаков. Это позволяет ускорять проекты за счет полной управляемости и прозрачности».

Clouden относится к категории CMP-решений: обеспечивает сквозную автоматизацию, имеет встроенную BI-аналитику для прогнозирования затрат, портал самообслуживания и гибкую систему тарификации. Платформа включена в реестр Минцифры и предназначена для средних и крупных компаний, государственных структур, а также организаций с распределенной филиальной сетью.