Разделы

ПО Веб-сервисы Цифровизация
|

Облака в одном окне: «Группа Астра» анонсирует Clouden для централизованного управления гибридной инфраструктурой

«Группа Астра» вывела на рынок Clouden — решение для централизованного управления гибридной и мультиоблачной инфраструктурой. Разработка отвечает на ключевой запрос рынка — потребность в едином инструменте для управления разнородными средами, включая физические серверы, разные платформы виртуализации и публичные облака. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Продукт позволяет решить одну из важнейших бизнес-задач, трансформируя сложный набор разрозненного ПО и «железа» в управляемую систему. Clouden предоставляет единое окно для контроля, автоматизации и оркестрации всех ресурсов, превращая процесс запроса и выдачи ИТ-услуг в быструю, стандартизированную операцию.

Как маркировка звонков для бизнеса изменит корпоративную телефонию
Телеком

«Рынок созрел для решений, которые не навязывают свою экосистему, а гибко объединяют уже имеющиеся у компании-клиента технологии, — сказал Павел Гуральник, генеральный директор ISPsystem (входит в «Группу Астра»). — Clouden — это логичное развитие нашей экспертизы и BILLmanager. Основная задача новинки — дать людям единый пульт управления для всей существующей ИТ-инфраструктуры: своих серверов, различных платформ виртуализации, российских и зарубежных облаков. Это позволяет ускорять проекты за счет полной управляемости и прозрачности».

Clouden относится к категории CMP-решений: обеспечивает сквозную автоматизацию, имеет встроенную BI-аналитику для прогнозирования затрат, портал самообслуживания и гибкую систему тарификации. Платформа включена в реестр Минцифры и предназначена для средних и крупных компаний, государственных структур, а также организаций с распределенной филиальной сетью.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

На «Госуслугах» можно проверить долги у посторонних людей и организаций

Как «Энергосбыт плюс» автоматизировал ключевые CRM-процессы на российском техстеке

В России начинается «замедление» Telegram. Опрос

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

В России подключение гражданских дронов к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» станет обязательным

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще