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Реестр ТОРП
Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения


08.10.2021 Merlion стала эксклюзивным дистрибьютором отечественных мониторов Lightcom 1
03.09.2021 Ведомственная охрана «Ростеха» получила цифровые радиостанции «Росэлектроники» 2
20.08.2021 Линейке промышленных сетевых устройств Zenator TI концерна «Автоматика» присвоен статус ТОРП 1
29.07.2021 «Информзащита» и НПП «Цифровые решения» договорились о сотрудничестве 1
08.07.2021 Преобразователю протоколов Modbus TCP/RTU концерна «Автоматика» присвоен статус ТОРП 1
02.07.2021 «Ростелеком» потратит 4 миллиарда на российское телеком-оборудование, но только если часть расходов покроет бюджет 1
21.06.2021 DEPO Computers представила новые российские серверы и СХД на базе процессоров «Эльбрус-8СВ» 1
07.06.2021 Российская вычислительная платформа Мацоцкого «Скала-Р» стала отдельным бизнесом 1
31.05.2021 «Росэлектроника» поставит новейшие DMR-радиостанции МЧС 2
25.05.2021 Inline Technologies и «Росплатформа» создали универсальную платформу виртуализации для госсектора 1
22.04.2021 Павел Калугин, МФЦ Орловской области: Бытует мнение, что российские ИТ-разработки отличает низкое качество, но это вовсе не так 1
19.04.2021 «Инфотекс» получила сертификат ФСТЭК о соответствии Vipnet Coordinator IG 4 требованиям к промышленным межсетевым экранам 3
31.03.2021 Российскую отрасль связи приговорили к импортозамещению. У властей есть хитрый план 2
26.03.2021 Как COVID-19 изменил сферу информационной безопасности 2
24.03.2021 Металлодетектор концерна «Автоматика» получил статус изделия российского производства 1
18.03.2021 Российскому интернету вещей выделят частоты для работы в глубоких подвалах 2
19.02.2021 Подтверждена корректность работы продуктов Vipnet с отечественными ВКС-системами 1
02.02.2021 Создан первый российский программно-аппаратный комплекс для аналитики данных 1
25.01.2021 Минцифры отказало в легитимности «умным счетчикам» МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 1
12.01.2021 DMR-радиостанции концерна «Созвездие» получили статус ТОРП 3
12.01.2021 Перевод интернета вещей на российское «железо» перенесли на год. На страну есть всего 2 производителя 5
25.12.2020 Производители СХД попросили власть отобрать у продукции конкурентов статус отечественной 1
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 1
03.11.2020 МВД потратит 444 миллиона на «железо» на российских чипах. «Байкалам» в допуске отказано 2
01.11.2020 Эра 5G задерживается. Что будет с интернетом вещей 1
22.10.2020 Создан промышленный ПК на базе процессора «Эльбрус-8С» 1
22.10.2020 «Ростех» представил новый промышленный компьютер на базе «Эльбрус-8С» 1
09.10.2020 В России строится транзакционная СХД на «Байкале» — для тех, кто попал под санкции 1
07.10.2020 Госструктуры заставят закупать ПК и серверы на российских процессорах 3
07.10.2020 Продуктам «Инфотекс» присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения 1
30.09.2020 Государство вложит в российскую радиоэлектронику 350 миллиардов 1
25.09.2020 Власти упростят жизнь производителям российского телеком-«железа» 1
25.09.2020 «Автоматика» представила высокопроизводительное оборудование для сетей связи 1
11.09.2020 «Автоматика» получила заключение Минпромторга на телекоммуникационные шкафы 1
13.07.2020 «ICL Техно» представила решение для кибербезопасности ICL UTM teamRAY 1
19.05.2020 Чиновники собираются запретить госзакупки иностранной радиоэлектроники 3
30.04.2020 Создано первое решение для МФЦ на «Эльбрусах», отечественной СУБД и российском Linux 1
06.04.2020 Россияне за 1 миллиард создают платформу связи для соперничества с Cisco и Avaya 1
01.04.2020 «Аэродиск» и «Рикор» создают новую систему хранения данных 1
19.03.2020 «Аэродиск» и «ICL техно» разработают систему хранения данных 1

Публикаций - 53, упоминаний - 86

Реестр ТОРП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 7
Ростех - Концерн Автоматика 398 7
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 6
Норси-Транс (НТ) 49 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
Базальт СПО 206 3
ХайТэк - Hi-Tech 66 3
IVA Technologies 33 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 3
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 44 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
Yealink 34 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 270 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 352 2
Aquarius - Аквариус 209 2
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 82 2
НПП Сигнал - Научно-производственное предприятие 14 2
Microsoft Corporation 11168 2
Промобит - Bitblaze - Promobit 15 2
Ericsson 864 2
Huawei 2733 2
Oracle Corporation 3363 1
Baum - Баум НПО 7 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
ЭОС - Электронные офисные системы 990 1
Naumen - Наумен 342 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 128 1
ALT Linux - Альт Линукс 138 1
Xilinx 30 1
Dynatrace 46 1
АФК Система ПАО 998 1
Fortinet 288 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 79 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Merlion - Мерлион 275 1
Nvidia Corp 2038 1
Mitel 30 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
UDR Inc 6 1
Hitachi Lumada 20 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
Миландр ПКК 26 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Альфа-Банк 1127 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
Lego 84 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
D-Wine - D'Wine 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 20
Правительство РФ 2208 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 8
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 7
Федеральное казначейство России 766 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Президент Российской Федерации 1442 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 6 1
МФЦ Мои документы Калининградской области ГКУКО 4 1
NSSF - National Social Security Fund 3 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 29 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 66 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 1
АСПЭК - Ассоциация поставщиков электронных компонентов 6 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 3
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 2
5G NR - 5G New Radio 58 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 2
EAC - The Eurasian Conformity mark - Евразийское соответствие 11 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 2
ARM64 - Архитектура процессора 1020 2
gNB-CU - центральный модуль базовой станции 3 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
5G NSA - 5G Non-Standalone 14 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 1
USB Type-A - USB-A 148 1
NG-RAN - NG Radio Access Network 2 1
gNB-DU - распределённый модуль базовой станции 2 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
UltraWAN - МБС СИН - Мультифункциональная беспроводная сеть связи, идентификации и навигации 2 1
NMS - Network Management System - Упреждающее управление сетевой инфраструктурой 13 1
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 9 1
SSHD - solid-state hybrid drive - гибридный твердотельный накопитель 22 1
UWB - Ultra-Wide Band - Технология сверхширокополосной связи 25 1
MIPS Rating - Million Instructions Per Second - Единица измерения быстродействия, равная одному миллиону инструкций в секунду 8 1
CPRI - Common Public Radio Interface - Общий открытый радиоинтерфейс 16 1
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 127 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
PAN - Personal Area Network - Персональная сеть 1 1
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 135 1
3GPP Release - стандартизация 5G 23 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 613 1
gNB-Ru - радиомодули 3 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 9
Linux OS 4276 3
Aerodisk Engine - Гибридная СХД 21 2
СВД ЗОСРВ Нейтрино 19 2
Норси-Транс Яхонт-УВМ Э 10 2
МЦСТ - Эльбрус Линукс 5 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 2
Aerodisk Engine - A-Core - СХД 9 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 2
Intel x86 - Архитектура процессора 994 2
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
IVA TPU - тензорный процессор 5 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
НКТ - Р7-Офис 73 1
ЭОС Дело СЭД 625 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 19 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
ФСТТ РФ - Федеральная сеть транспортной телематики 7 1
Fortinet FortiGuard Labs 44 1
Microsoft Office 1950 1
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 2 1
MLPerf 5 1
IVA Stag - серия коммутаторов 2 1
Linux - Debian GNU 273 1
IVA IP-телефон 4 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 1
ЕАЭС ТН ВЭД - Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 2 1
АПК БГ - Безопасный город 42 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 23 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 12 1
IVA AVES - Защищенная система для удаленных конференций 35 1
IVA Largo - Видеотерминал 14 1
Кабанов Владимир 174 7
Плотко Сергей 4 2
Путин Владимир 1828 2
Апполонова Светлана 4 2
Овчинников Сергей 24 2
Смирнов Алексей 142 2
Володкович Вячеслав 30 2
Иванов Олег 124 2
Агафонова Наталия 35 1
Педоренко Андрей 41 1
Клявин Владимир 26 1
Огуряев Дмитрий 53 1
Дудина Ольга 2 1
Васильев Григорий 35 1
Мальков Алексей 7 1
Прохоров Фёдор 78 1
Сигаев Федор 9 1
Моторко Андрей 33 1
Понькин Александр 26 1
Андрияшин Алексей 13 1
Савцов Игорь 27 1
Валчев Стоян 44 1
Коротков Александр 8 1
Шершнев Георгий 13 1
Теленков Андрей 21 1
Ермошкин Павел 1 1
Вагизов Ильдар 4 1
Манасуев Александр 1 1
Фрейнкман Владимир 4 1
Король Андрей 3 1
Леонов Андрей 1 1
Калугин Павел 2 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Черных Сергей 8 1
Борисов Юрий 91 1
Трушкин Константин 43 1
Иванов Борис 49 1
Ивенев Николай 7 1
Шпак Василий 39 1
Грищенков Александр 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - Республика Крым -Ялта 28 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Новая Зеландия 293 1
Россия - Калининградская область 542 1
Узбекистан - Республика 827 1
Латинская Америка 726 1
Грузия 693 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Арктика 141 1
Таджикистан - Республика 439 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Россия - Республика Ингушетия 189 1
Молдавия - Республика Молдова 433 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 1
Кувейт 51 1
Доминикана - Доминиканская Республика 21 1
Мавритания 6 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 1
Казахстан - Республика 2650 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Земля - планета Солнечной системы 881 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Австралия - Австралийский Союз 1130 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 1
Испания - Королевство 1258 1
Россия - Республика Крым 626 1
Африка 1499 1
Ближний Восток 1479 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 7
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 6
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
ТКО - Твердые коммунальные отходы 14 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 2
Ведомости 259 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 2
CNews Analytics 1991 1
РАН - Российская академия наук 317 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 13 1
CNews AWARDS 292 2
Микроэлектроника - международный форум 4 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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