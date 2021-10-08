Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Реестр ТОРП
Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 53, упоминаний - 86
Реестр ТОРП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кабанов Владимир 174 7
|Плотко Сергей 4 2
|Путин Владимир 1828 2
|Апполонова Светлана 4 2
|Овчинников Сергей 24 2
|Смирнов Алексей 142 2
|Володкович Вячеслав 30 2
|Иванов Олег 124 2
|Агафонова Наталия 35 1
|Педоренко Андрей 41 1
|Клявин Владимир 26 1
|Огуряев Дмитрий 53 1
|Дудина Ольга 2 1
|Васильев Григорий 35 1
|Мальков Алексей 7 1
|Прохоров Фёдор 78 1
|Сигаев Федор 9 1
|Моторко Андрей 33 1
|Понькин Александр 26 1
|Андрияшин Алексей 13 1
|Савцов Игорь 27 1
|Валчев Стоян 44 1
|Коротков Александр 8 1
|Шершнев Георгий 13 1
|Теленков Андрей 21 1
|Ермошкин Павел 1 1
|Вагизов Ильдар 4 1
|Манасуев Александр 1 1
|Фрейнкман Владимир 4 1
|Король Андрей 3 1
|Леонов Андрей 1 1
|Калугин Павел 2 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Черных Сергей 8 1
|Борисов Юрий 91 1
|Трушкин Константин 43 1
|Иванов Борис 49 1
|Ивенев Николай 7 1
|Шпак Василий 39 1
|Грищенков Александр 10 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 2
|Ведомости 259 2
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
|РАН - Российская академия наук 317 1
|ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
|NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru