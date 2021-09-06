Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

НПА
Нормативный правовой акт


06.09.2021 На подготовке кадров для цифровой экономики сэкономят 63 млрд рублей 1
02.07.2021 Власти вводят новые критерии «отечественности» для электроники. Использование российских чипов больше не обязательно 1
26.05.2021 Госструктурам запретят строить новые ЦОД, чтобы поддержать облачных провайдеров 1
17.05.2021 Информационно-аналитическая система «Процессный офис»: управление изменениями в деятельности органов государственной власти 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 4
12.04.2021 Криптография по сервисной модели: как шифровать каналы связи и соблюдать требования регуляторов 1
31.03.2021 Исследование: Практика работы с информацией в российских компаниях 1
30.03.2021 Расходы на развитие российского интернета вещей урезали в 4 раза 2
17.03.2021 Финансирование российских блокчейн-разработок урезали в пять раз 2
01.03.2021 Минцифры России запустило реестр обязательных требований к бизнесу в рамках госконтроля 1
28.01.2021 Цифровой рубль отберет прибыль у банков и отдаст ее россиянам 2
27.01.2021 Завершен первый этап цифровой трансформации обязательных требований к бизнесу в сфере нормотворчества 1
12.01.2021 Российские банки: Цифровой рубль несет угрозу всей системе. Центробанк скрывает, для чего он нужен 2
04.03.2020 Почему 95% внедрений искусственного интеллекта неудачные 1
17.12.2019 Экономика Рунета за год выросла на 20% до 4,7 трлн рублей 2
13.12.2019 «Инфосистемы джет» и ЦПУР создали ИАС мониторинга эффективности Счетной палаты РФ 1
12.12.2019 Счетная палата протестировала новейшую систему мониторинга 1
05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 8
02.11.2018 «Техносерв» заключил договор на сопровождение сайта regulation.gov.ru 2
19.09.2018 Роман Дзвинко: Мы стараемся внедрять искусственный интеллект в уже понятные всем ERP 1
30.07.2018 Naumen модернизировал АИС «Главгосэкспертиза» 1
17.07.2018 «Атом Безопасность» представил новую версию StaffCop Enterprise для Linux-систем 1
14.06.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2018 г. 2
30.09.2017 Что известно о путинской «Цифровой экономике»: текущий статус 1
04.07.2017 Голос регионов: что не слышит федеральный центр о цифровизации 1
28.04.2017 РАЭК и Институт Иследований Интернета подготовили мониторинг законодательных инициатив за I кв. 2017 1
17.04.2017 Госведомства превращаются в ИТ-компании, оказывающие услуги гражданам 1
05.04.2017 «БизнесАвтоматика» использует платформу Visary для трансформационного развития ИТ в госсекторе 1
14.02.2017 Минэк отрейтинговал госуслуги «по сомнительной методике» 1
07.04.2016 В Казахстане начал работу портал по открытому обсуждению законопроектов 2
12.02.2016 Amway внедряет Anaplan для управления эффективностью продаж 1
24.11.2015 Какие действия сотовых абонентов не может перехватывать ФСБ 6
24.11.2015 Ярославская область два раза подряд заняла первое место в рейтинге регионов России по качеству предоставления электронных госуслуг 1
07.04.2014 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2014 1
28.03.2014 Электронное правительство: Чиновники и ИТ-компании обсудили главные задачи 3
17.04.2013 Новое решение «Логики бизнеса 2.0» автоматизирует проведение правовой экспертизы 2
25.02.2013 6 марта состоится онлайн-конференция «Новое в управлении корпоративным контентом 2013» 1
03.08.2012 Когда банку нужно больше, чем СЭД 1
01.08.2012 ВШЭ и «Эволента» автоматизировали процесс внесения изменений в ТКМВ 1
01.06.2012 EOS for SharePoint в банке: масштабируемость и прозрачность 3

Публикаций - 49, упоминаний - 84

НПА упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 4
Microsoft Corporation 11143 3
АйТи 752 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Инфосистемы Джет 675 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Микротест 177 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Nokia Networks 54 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 1
Конфидент 56 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Atom Security - ранее AtomPark Software (Атом Безопасность) 12 1
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 6 1
Центр2М - Center2М 47 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 13 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
SAP SE 3218 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
Программный продукт ГК 92 1
Brand Analytics 25 1
Dahua Technology 34 1
Naumen - Наумен 342 1
Oracle Corporation 3360 1
Huawei 2733 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Газпромбанк - ГПБ 693 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Русагро Группа Компаний 139 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 3
Счётная палата РФ 461 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
ЦПУР - Центр перспективных управленческих решений 6 2
Правительство РФ 2207 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 2
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Правительство Калининградской области 13 1
Правительство Рязанской области 10 1
Правительство Республики Башкортостан 17 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Управление информационных технологий ФАУ 2 1
Общественная палата Волгоградской области 2 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 48 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство связи и информации Республики Казахстан - МСИ РК 9 1
Правительство Саратовской области 17 1
Санкт-Петербургская Избирательная Комиссия - Избирательная комиссия города Санкт-Петербурга 1 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея 4 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
Правительство Новгородской области - Министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области 2 1
Администрация Красноярского края 25 1
Правительство и губернатор Ростовской области 27 1
Администрация Волгоградской области 12 1
Правительство Чувашской Республики 15 1
Правительство Республики Саха (Якутия) 8 1
Правительство Пермского края 15 1
Правительство Калужской области - Комитет ветеринарии 1 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Правительство Московской области - Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 2 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
LTS - Long-term support - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 49 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 160 1
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 9 1
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 612 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Диаграмма Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, график Ганта, календарный график 25 1
Kubernetes 307 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 151 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 88 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Microsoft Windows 10 6670 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Linux OS 4272 3
SQL - Язык программирования 434 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 2
Google Chrome - браузер 1118 2
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 2
Microsoft Edge - Браузер 990 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 547 2
Apache Tomcat - Веб-сервер и контейнер сервлетов 64 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 212 1
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 1
ГСНТИ - Государственная система научно-технической информации 1 1
АИС Главгосэкспертиза - Автоматизированная информационная система 1 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Госуслуги - Суперсервисы 14 1
Госуслуги - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 18 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 19 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 3 1
ЭВСД - Электронные ветеринарные сопроводительные документы 3 1
Центр2М CenterVision 1 1
eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа 11 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Atom Security - Staffcop Enterprise 6 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 1
XGBoost - алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга 9 1
Atom Security - StaffCop 14 1
Лаборатория Наносемантика SOVA - Smart Open Virtual Assistant 8 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Apple macOS 930 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 76 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Шклярук Мария 14 2
Заботкин Алексей 6 2
Молодых Владимир 26 2
Херсонцев Алексей 48 2
Кржешовская Юлия 14 1
Фетисов Александр 12 1
Сурков Владислав 59 1
Кулешов Алексей 27 1
Кандыбович Дмитрий 8 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Адаева Вера 1 1
Эркенова Виктория 1 1
Колыбин Леонид 5 1
Газимов Марсель 1 1
Дзвинко Роман 9 1
Миролюбов Максим 2 1
Акопов Андрей 3 1
Кузьмин Павел 14 1
Толпышкин Михаил 5 1
Третьякова Наталья 1 1
Фоменко Алексей 2 1
Лосев Сергей 43 1
Сафронов Роман 33 1
Самойленко Максим 65 1
Касперская Наталья 197 1
Петров Михаил 88 1
Лагода Георгий 51 1
Горпинченко Роман 6 1
Воронова Татьяна 2 1
Воробьев Андрей 125 1
Костин Андрей 45 1
Никифоров Николай 1126 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Ковнир Евгений 71 1
Акимов Максим 167 1
Сирота Юрий 38 1
Краснов Александр 48 1
Повалко Александр 36 1
Зингерман Борис 35 1
Ашманов Станислав 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 30
Казахстан - Республика 2646 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Россия - Ростовская область 864 2
Россия - ПФО - Самара 1301 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 2
Россия - Республика Мордовия 390 2
Россия - Новгородская область 287 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 2
Россия - Калининградская область 541 2
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 2
Россия - Волгоградская область 400 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 2
Россия - Кировск - Кировская область 305 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 585 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 656 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 1
Россия - Республика Адыгея 242 1
Россия - Киров 248 1
Россия - Магнитогорск 151 1
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 1
Россия - Иркутская область 548 1
Россия - Сахалинская область 435 1
Россия - Калужская область 574 1
Россия - Ставропольский край 462 1
Россия - Тюменская область 586 1
Россия - Челябинская область 660 1
Россия - Оренбургская область 295 1
Россия - Рязанская область 315 1
Россия - Красноярский край 668 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1063 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
Федеральное законодательство 254 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
Региональное законодательство 45 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Цифровое общество Чувашии - Государственная программа Чувашской Республики 2 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 165 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
Открытое правительство Казахстана 3 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Образование в России 342 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1431 1
CNews Analytics 1991 3
Gartner 2196 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
ТИАР-Центр 3 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767855, в очереди разбора - 671540.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще