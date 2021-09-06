Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НПА
Нормативный правовой акт
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 49, упоминаний - 84
НПА упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
|Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 1
|ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
|Шклярук Мария 14 2
|Заботкин Алексей 6 2
|Молодых Владимир 26 2
|Херсонцев Алексей 48 2
|Кржешовская Юлия 14 1
|Фетисов Александр 12 1
|Сурков Владислав 59 1
|Кулешов Алексей 27 1
|Кандыбович Дмитрий 8 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Адаева Вера 1 1
|Эркенова Виктория 1 1
|Колыбин Леонид 5 1
|Газимов Марсель 1 1
|Дзвинко Роман 9 1
|Миролюбов Максим 2 1
|Акопов Андрей 3 1
|Кузьмин Павел 14 1
|Толпышкин Михаил 5 1
|Третьякова Наталья 1 1
|Фоменко Алексей 2 1
|Лосев Сергей 43 1
|Сафронов Роман 33 1
|Самойленко Максим 65 1
|Касперская Наталья 197 1
|Петров Михаил 88 1
|Лагода Георгий 51 1
|Горпинченко Роман 6 1
|Воронова Татьяна 2 1
|Воробьев Андрей 125 1
|Костин Андрей 45 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Акимов Максим 167 1
|Сирота Юрий 38 1
|Краснов Александр 48 1
|Повалко Александр 36 1
|Зингерман Борис 35 1
|Ашманов Станислав 8 1
|CNews Analytics 1991 3
|Gartner 2196 1
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
|ТИАР-Центр 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767855, в очереди разбора - 671540.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767855, в очереди разбора - 671540.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru