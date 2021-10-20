Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Искусственный интеллект (ИИ)
Artificial intelligence (AI)
Artificial General Intelligence (AGI)
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Публикаций - 1172, упоминаний - 2521
Искусственный интеллект (ИИ) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 31
|Сирота Юрий 38 27
|Аршавский Анджей 27 20
|Чернышенко Дмитрий 234 20
|Абакумов Евгений 103 19
|Четвернин Алексей 651 19
|Чаркин Евгений 182 18
|Клепиков Алексей 77 16
|Нестеров Алексей 79 16
|Каюмов Шамиль 34 16
|Сотин Денис 102 16
|Сыкулев Андрей 57 15
|Путятинский Сергей 53 15
|Валчев Стоян 44 15
|Антонов Александр 73 15
|Савцов Игорь 27 15
|Федечкин Сергей 19 15
|Гаранин Евгений 22 15
|Соловьев Алексей 60 15
|Дьяченко Валерий 66 15
|Мискевич Евгений 29 14
|Урьяс Вадим 76 14
|Казарин Станислав 100 14
|Халматов Максим 45 14
|Семенихин Игорь 37 14
|Лебедев Антон 28 14
|Хасин Михаил 26 14
|Трофимова Людмила 31 14
|Карпов Иван 41 14
|Рубин Адар 28 14
|Слышкин Василий 54 14
|Прохорова Алла 45 14
|Васильев Владислав 39 14
|Егоров Владимир 52 14
|Генкина Екатерина 24 14
|Ведяхин Александр 43 14
|Богданов Кирилл 90 13
|Петров Михаил 88 13
|Вахнин Павел 51 13
|Платонов Михаил 38 13
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754612, в очереди разбора - 658313.
Создано именных указателей - 46341.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754612, в очереди разбора - 658313.
Создано именных указателей - 46341.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru