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Искусственный интеллект (ИИ)
Artificial intelligence (AI)
Artificial General Intelligence (AGI)


20.10.2021 «Феномены настоящего и будущего» — первая книга Алексея Королюка, серийного предпринимателя и сооснователя REG.RU 1
20.10.2021 «Сбер» будет принимать решение о кредитовании застройщиков за 5 дней 1
20.10.2021 Искусственный интеллект: тренды развития и практика применения 14
19.10.2021 Vmware представлила обновления в линейке решений Vmware Tanzu 1
18.10.2021 ИИ cделают для людей последней инстанцией. Призвать человека к перепроверке его решения будет нельзя 2
14.10.2021 ИИ-решение ValueAI включено в реестр российского ПО 1
14.10.2021 Телефон на автопилоте: каждый второй россиянин хочет, чтобы на входящие звонки отвечал робот 1
13.10.2021 Исследование Aveva: 85% промышленных компаний увеличат инвестиции в цифровую трансформацию и устойчивое развитие 1
12.10.2021 Pure Storage представила платформу предоставления БД в качестве услуги для Kubernetes 1
12.10.2021 Европа запрещает распознавание лиц с помощью ИИ 4
11.10.2021 Российский алкогольный регулятор внедрит ИИ, чтобы разбирался с обращениями граждан 4
07.10.2021 Применение ИИ в рекрутинге может привести к большим проблемам 21
07.10.2021 Разработчики из Пермского Политеха создали «умную» систему защиты зданий 1
06.10.2021 Тракторы ПТЗ будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot 2
05.10.2021 В ИТМО создадут новый российский центр развития сильного искусственного интеллекта 3
05.10.2021 Вице-премьер Чернышенко: 6 исследовательских центров по ИИ получат федеральные гранты до 1 млрд рублей 2
05.10.2021 В России написан национальный стандарт в области больших данных 1
30.09.2021 Pure Storage представила платформу предоставления баз данных в качестве услуги для Kubernetes 1
30.09.2021 Case Study: максимальное использование функционала Salesforce CRM 1
28.09.2021 ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг BPM-систем 2021 3
27.09.2021 5 главных тенденций развития роботов на 2021 г. И тенденция, которой нет 2
26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 1
23.09.2021 Искусственный интеллект создал логотип города 1
23.09.2021 Oberon представил обновленную концепцию бизнеса 1
21.09.2021 Власти пообещали российским ИТ-шникам «суверенный» GitHub 1
21.09.2021 Медицинский цифровой диагностический центр будет работать в Карачаево-Черкесии 1
21.09.2021 Tessi распознала более четырех млн документов с помощью технологий ИИ Smart Engines 1
21.09.2021 В Подмосковье ИИ начал отслеживать вывоз и утилизацию строительных отходов 1
20.09.2021 Искусственный интеллект будет предлагать товары покупателям «Утконоса» 2
17.09.2021 SberMedAI представит на конференции CNews ИТ-решение, которое с помощью ИИ помогает экономить ресурсы медицинских клиник 1
17.09.2021 В России строят ИИ, который найдет в Сети незаконные карикатуры и фальсификацию истории и посоветует властям, как с ними быть 3
16.09.2021 Российские продажи внешних СХД пошли в рост. На рынке сменился лидер 1
16.09.2021 Искусственный интеллект создал дизайн товаров для животных 1
16.09.2021 Новый уровень сотрудничества по видео. Обновленный портфель решений для Видеоконференцсвязи от Poly (новый бренд объединившихся компаний Polycom и Plantronics). 1
15.09.2021 Philips. Индекс здоровья будущего 2021 1
14.09.2021 Центр ИИ МТС и Plug and Play предложат стартапам smart money 1
14.09.2021 Утвержден второй пакет поддержки ИT. Больше импортозамещения, предустановок ПО и «цифровой налог» для иностранцев 3
13.09.2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» состоится при поддержке РБК Events и Accenture 1
13.09.2021 Зарплаты ИТ-специалистов в России выросли на 20% за три месяца 1
10.09.2021 «IT Академия Samsung» начинает работу в Дальневосточном федеральном университете 3

Публикаций - 1172, упоминаний - 2521

Искусственный интеллект (ИИ) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 108
Google LLC 7124 79
Nvidia Corp 2005 63
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 58
IBM 3524 49
Yandex - Яндекс 4098 39
Samsung Electronics 5627 38
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 37
Intel Corporation 4143 37
Huawei 2723 37
VK - Mail.ru Group 2482 33
SAP SE 3207 32
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 31
Oracle Corporation 3331 28
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 28
Apple Inc - Эппл Рус 7669 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 24
Amazon Inc - Amazon.com 1467 23
Cisco Systems 2035 22
SAS Institute 596 22
Accenture - Аксенчер 529 22
NetApp 484 21
Facebook 3764 21
Naumen - Наумен 341 17
Центр2М - Center2М 47 17
Cinimex - Синимекс 160 17
Schneider Electric 408 16
Ситилинк - Citilink 190 15
Крок 1219 15
Rimini Street 38 14
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 14
Такском - Taxcom 119 14
Schneider Electric Secure Power 44 14
Lenovo Group 1635 14
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 14
Ситилабс 25 14
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
Ланит ГК 1154 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 137
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 46
Газпромбанк - ГПБ 692 39
Уралсиб Банк 389 34
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 30
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 28
РЖД - Российские железные дороги 1081 27
X5 Group 599 25
Ингосстрах СПАО 210 24
Альфа-Банк 1122 22
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 21
Газпром нефть 380 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 20
Почта России ПАО 1570 19
X5 Group - Пятерочка 559 17
Интер РАО ПАО 158 17
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 16
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 15
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 15
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 15
PepsiCo - Пепсико 93 15
МТС банк 254 15
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 15
РВК - Российская венчурная компания 476 15
Аэрофлот 492 15
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 14
ПГК - Первая грузовая компания 98 14
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 14
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 14
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
Траско - Trasko 27 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
OKS Group 31 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 48
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 45
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 31
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 28
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 27
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 24
Правительство РФ 2198 21
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 20
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 19
Президент Российской Федерации 1439 18
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 18
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 16
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 14
Счётная палата РФ 459 14
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 13
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 12
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 153 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 10
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 10
ПФР Департамент информационных технологий 102 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 9
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 23 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 7
РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 9 7
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 6
Правительство Москвы - Департамент строительства 9 6
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 6
Московская безопасность ГКУ 7 6
Росгеолэкспертиза ФГКУ 6 6
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 80 5
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 5
Правительство Москвы 649 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 9
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 3
АФТ - Ассоциация Финтех 76 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 3
4CIO 12 2
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация 3 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
Финтех Старт - Ассоциации стартапов 1 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 3 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 12 1
Project Veritas 2 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
Союз машиностроителей России 26 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 3 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 7 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 4 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
АРБ - Ассоциация российских банков 81 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
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Единая Россия - Политическая партия 171 1
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Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 15
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 13
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 12
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 11
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 11
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 10
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 10
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 9
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 9
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 9
Русский язык 966 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 8
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 6
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 6
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 6 6
Закон Мура - Moore's law 74 5
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 5
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 4
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 4
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 4
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 4
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 3
CNews - ZOOM.CNews 1084 17
Коммерсантъ - Издательский дом 480 9
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 7
Forbes - Форбс 441 5
Nature 35 4
Fortune 94 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
NYT - The New York Times 505 3
Wikipedia - Википедия 272 3
Bloomberg 785 3
TechCrunch - TechCrunch Awards 1096 2
Hubert Burda Media 2 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 2
РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
Independent Media - Индепендент Медиа 8 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 2
Будущее России. Национальные проекты 4 2
VentureBeat 79 2
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GizmoChina 77 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
The Verge - Издание 448 1
The National Interest 2 1
ComputerWorld 92 1
Apps4All 25 1
CNX Software 4 1
ОНТ - Общенациональное телевидение - телеканал в Беларуси 2 1
Kyky 1 1
All Things Digital 156 1
MIT Technology Review 4 1
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KazanFirst 2 1
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IDG - International Data Group 20 1
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DxOMark - Издание 34 1
Gartner 2187 45
IDC - International Data Corporation 2708 25
CNews Analytics 1988 17
Markets&Markets Research 78 11
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 9
Forrester Research 385 6
Frost & Sullivan 101 5
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 5
Fortune Global 500 160 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 4
Microsoft Research 93 3
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500 Startups 23 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 62 3
Samsung Research 10 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
Vanson Bourne 34 2
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451 Research Group 44 2
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 6 2
Security Compute Ratings 3 2
Tractica 7 2
TM Capital 1 1
Software Advice Frontrunners 2 1
РАЭК Экономика Рунета 8 1
ТИАР-Центр 3 1
TNS Kantar 3 1
Omdia 15 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
Grand View Research 11 1
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IDC Data Thrivers 2 1
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PEX Network 2 1
Oracle and KPMG Cloud Threat Report 3 1
AdIndex 3 1
Huawei GIV - Huawei Global Industry Vision 2 1
Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Midsize Enterprises 2 1
Philips Future Health Index - Индекс здоровья будущего 5 1
Интерфакс-100 11 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 18
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 12
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 6
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 94 4
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 4
Сбербанк - Академия Искусственного интеллекта 9 4
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 4
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 3
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 3
Microsoft AI Business School 2 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 2
ТПУ - Томский политехнический университет 48 2
ИРИО - Институт развития информационного общества 7 2
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 2
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 9 2
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 2 2
ИРИ - Институт развития интернета 94 2
GfK - ГФК-Русь 119 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 41 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 15 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
Академгородок Новосибирск 29 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 3 1
University of Toronto - Университет Торонто 7 1
ФГНИУ ИЗиСП при Правительстве РФ - Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 1 1
Microsoft Learn 3 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
L'École Nationale des Ponts et Chaussees - Национальная школа мостов и дорог 1 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
УРТК - Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова 2 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 1
Техноград - инновационно-образовательный комплекс 15 1
PNI - Princeton Neuroscience Institute - Принстонский институт нейробиологии 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 40
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 27
CNews AWARDS 291 21
CNews Баттл 34 14
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 11
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 6
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 6
Oracle OpenWorld 36 4
Oracle Modern Cloud Day 7 3
Microsoft Build - конференция 30 3
AI Russia Awards 4 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 119 3
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 3
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 2
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 12 2
NetApp Directions 6 2
Microsoft Ignite 18 2
Advantech Industrial-IoT 2 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
ICMV - International Conference on Machine Visio 3 1
WAIC - World Artificial Intelligence Conference - Всемирная конференция по искусственному интеллекту 1 1
The Megaface Benchmark - мировой чемпионат по распознаванию лиц 18 1
SC20 - Всемирная виртуальная суперкомпьютерная выставка 2 1
Visa Everywhere Initiative - международный конкурс инновационных идей 1 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 15 1
HDC - Huawei Developer Conference 6 1
Genesys G-Summit 2 1
Perform Moscow 2 1
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 1
Клик-интенсив 3 1
День Земли - Earth Day - 22 апреля 2 1
ELMA DAY 1 1
Teradata Форум 3 1
День холостяков - китайский современный праздник 11 ноября 4 1
Fast Company World Changing Ideas Awards 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46341.
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