Директором по информационным технологиям Getblogger назначен Павел Дубков

Платформа автоматизированной закупки рекламы у блогеров Getblogger (входит в «МТС AdTech») объявляет о назначении Павла Дубкова на позицию директора по информационным технологиям. Топ-менеджер на новой должности будет отвечать за разработку ИТ-стратегии компании, направленную на масштабирование платформы с помощью ИИ- и МО-решений, интеграцию с AdTech-контуром МТС и ускорение достижения ключевых бизнес-показателей.

В числе приоритетных задач — внедрение ИИ для автоматизации процессов подбора блогеров и прогнозирования эффективности рекламных кампаний. Особое внимание будет уделено интеграции с рекламной вертикалью «МТС AdTech», масштабированию продуктов Getblogger и обеспечение бесперебойной работы всех сервисов платформы. Компания планирует усилить защиту данных клиентов и блогеров, а также привести ИТ-процессы в соответствие с новыми требованиями рынка.

Ранее с 2017 г. по 2025 г. Павел Дубков занимал должность директора департамента интеграции в MTS AI. Павел отвечал за автоматизацию бизнес-процессов, проектную разработку полного цикла и интеграцию ИИ- и МО-решений. Под его руководством команда выросла до 110 ИТ-специалистов и успешно реализовала свыше 20 кейсов по повышению эффективности: от сокращения времени на проектную разработку до архитектурной модернизации платформ.

«Опыт в создании систем на базе искусственного интеллекта в России показал главное: технологии могут решать проблемы клиентов, а алгоритмы и данные — менять рынок интернет-рекламы. Моя ключевая задача в Getblogger — вывести платформу на новый уровень технологической зрелости. В ближайшее время мы сфокусируемся на интеграции AI во все ключевые процессы и продукты компании. Уверен, что мой прошлый опыт по внедрению AI поможет провести ускоренную трансформацию процессов, повысить скорость работы платформы и эффективность запуска рекламных кампаний», — сказал директор по информационным технологиям Getblogger Павел Дубков.