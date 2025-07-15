Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье нейросеть помогает оформить пропуск для проезда по МКАД

В онлайн-форму услуги по оформлению пропуска для передвижения грузовых машин по МКАД внедрена технология распознавания документов на основе искусственного интеллекта. Об этом рассказали в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Нейросети становятся залогом удобства и эффективности в решении множества повседневных задач. Теперь на регпортале оформить специальный пропуск для проезда грузовиков по МКАД стало проще – искусственный интеллект оперативно проверяет все необходимые документы для получения госуслуги», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Чтобы автотранспорт разрешенной массой более 3,5 тонны мог транзитом передвигаться по МКАД, нужно оформить специальное разрешение. Услуга доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Бизнесу» – «Транспорт».

BPM-проект года создан на платформе Digital Q.BPM от «Диасофт»
цифровизация

Во время заполнения онлайн-формы искусственный интеллект проверит загружаемые документы: паспорт, водительские права, свидетельство о регистрации ТС, паспорт ТС и диагностическую карту. Если какой-то файл не пройдет проверку ИИ, заявителю высветится подсказка, и он сможет сразу его заменить.

Кроме того, перед подачей заявления онлайн-сервис проверит, зарегистрировано ли транспортное средство в Единой региональной навигационно-информационной системе Москвы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Базис» представил обновлённую систему хранения данных

Власти назначили организацию, ответственную за суверенный мессенджер Max

Любовь Родионова, Arenadata: Мониторинг СУБД снижает производительность на 10% — мы это исправили

Американский военный масштабно сливал совершенно секретные данные разведки украинке, с которой познакомился в интернете

Какая CRM подойдет вашей компании? Тест

У ChatGPT выманили ключи активации Windows, в том числе от копий, принадлежащих крупному банку из США

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi управлением и голосовым помощником: выбор ZOOM

Как забронировать отели и билеты из России: лучшие сервисы и приложения

Показать еще

Наука

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое
Показать еще