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Банковский сектор экономики



ИТ в банках и страховых компаниях 2021
29.12.2021 Банки потратили на ИТ более полутриллиона долларов
14.12.2021 Дмитрий Первухин - Ошибки при моделировании чреваты потерями клиентской базы
09.12.2021 «Почта банк» запустил сервис для самозанятых в мобильном приложении
01.12.2021 «МС банк Рус» организовал удаленную работу на VDI при помощи «Инфосистемы джет»
23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет
09.11.2021 Может ли банк обойтись без речевой аналитики
08.11.2021 Глава «Хоум кредит» в интервью CNews: В банке минимум 50% людей должны быть связаны с ИТ
21.10.2021 Банки обратились к ЦБ с просьбой отложить выдачу кредитов по биометрии
20.10.2021 Финист-Софт: Как автоматизировать управление операционными рисками банка и не нарушить требования ЦБ?
16.09.2021 Кейс РН Банк: как банк автоматизировал процессы маркетинга и сервисного обслуживания с помощью платформы Salesforce
15.09.2021 Компания Кворум внедрила в ЮниКредит Банке решения для информационного взаимодействия с Минсельхоз через СМЭВ
13.09.2021 Центробанк объяснил, за что будет блокировать банковские карты россиян
07.09.2021 Роскомнадзор даст российским банкам доступ к детскому порно, сайтам про наркотики и экстремизм
30.08.2021 В интернет-банке «SBI бизнес» появилась проверка надежности контрагентов
26.08.2021 «СМП банк» перевел подготовку формы 0409155 на платформу КХД
23.08.2021 Российские банки снизят предвзятость искусственного интеллекта при одобрении кредитов
09.07.2021 ВТБ запустит пилот по выдаче карт в картоматах
25.06.2021 Softline помогла банку «Бай-Тушум» в Кыргызстане внедрить систему управления потоками клиентов
23.06.2021 ВТБ составил портрет потенциальной «жертвы» мошенников
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации
28.05.2021 Оксана Сивокобильска возглавила блок цифровых технологий Банка «Санкт-Петербург»
Как банк ВТБ переходит на российскую ИТ-инфраструктуру
23.04.2021 «Точка» представила новые сервисы для таксопарков, бирж самозанятых и предпринимателей на патенте
23.04.2021 Российская ИТ-компания внедрила программных роботов в банке Узбекистана
09.04.2021 ЦБ рассказал все про цифровой рубль: форму выпуска, способы обращения и сроки обкатки
18.03.2021 ВТБ наймет более 600 специалистов в рамках программы «600 дней»
11.03.2021 SBI Банк запустил услугу экспресс-кредитов под исполнение контракта
19.02.2021 Как Citibank потерял $500 млн из-за «сделанного на коленке» интерфейса ПО
28.01.2021 Народный банк Казахстана использует Solar Dozor для защиты от утечек информации
28.01.2021 Сбербанк захватит контроль над популярным в России интернет-магазином
18.01.2021 Ринат Галиянов, Локо-Банк: Аудит ИТ-инфраструктуры на 30% снизил затраты на обслуживание оборудования
15.01.2021 Банк «Русский стандарт» внедрил технологию Smart ID Engine
24.12.2020 Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги цифровизации бизнеса в 2020 году
21.12.2020 МТС трансформирует мобильное приложение МТС Банка в смартбанк
Банки будущего станут экосистемами, в основе которых будут цифровые онлайн-платформы
10.12.2020 Банк «Точка» выпустил новогодний ролик
09.12.2020 Accenture: быстрый переход к цифровому банкингу снижает доверие клиентов
08.12.2020 Минбанк интегрировал технологию мобильной электронной подписи в ДБО для корпоративных клиентов
04.12.2020 «МТС банк» представил новое цифровое офисное пространство для сотрудников

Публикаций - 1101, упоминаний - 1303

Банковский сектор экономики упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 5890 100
IBM - International Business Machines Corp 8808 81
Microsoft Corporation 22005 76
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7899 60
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 449 54
SAP SE 4411 54
5497 53
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8600 52
1С-ИжТиСи 4905 49
Diasoft - Диасофт 517 38
Google LLC 9816 37
Программный продукт ГК 3707 33
IBS - ИБС ИТ Услуги 1400 33
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1533 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7596 31
VK - Mail.ru Group 2928 31
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 564 31
Cinimex - Синимекс 164 29
BSS - Банк Софт Системс - БСС 433 28
SAS Institute 798 28
Крок - Croc 1586 27
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 223 25
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6378 24
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 209 23
Softline - Софтлайн 1824 22
Инфосистемы Джет 853 21
SAP CIS - САП СНГ 812 20
Apple Inc 10373 19
Yandex - Яндекс 4775 19
Cisco Systems 4675 19
Neoflex - Неофлекс 160 18
Meta - Facebook 4158 18
Naumen - Наумен 440 18
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1109 18
Custis 81 18
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 183 18
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 119 17
ПрограмБанк 92 17
Dell EMC 4638 17
HP Inc. 5237 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5007 192
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2003 111
Альфа-Банк 1337 95
РЖД - Российские железные дороги 1395 82
X5 Group 659 71
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 801 68
ВТБ - ВТБ24 643 61
ПСБ - Промсвязьбанк 653 60
ГПБ - Газпромбанк 813 54
Уралсиб Банк 454 51
Росбанк ПАО - Societe Generale 422 49
Открытие ФК 2016 47
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 233 39
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 39
Почта России ПАО 1821 35
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 742 35
Visa International 1671 32
Банк Зенит 197 31
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1603 31
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 183 27
Почта Банк 307 27
Ингосстрах СПАО 282 26
Citi - Citibank - Ситибанк 259 26
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1643 25
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 275 24
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 117 24
Черкизово ГК 74 23
Мегаполис ТК 128 23
Газпром нефть 406 22
УЭК - Универсальная электронная карта 556 21
Роснефть НК 421 21
Procter&Gamble - P&G 201 21
Лента - Сеть розничной торговли 437 21
Сургутнефтегаз - СНГ 192 21
Аэрофлот 622 20
МКБ - Московский кредитный банк 301 20
МТС банк 265 20
UniCredit - ЮниКредит Банк 176 20
UBS AG 291 20
РСХБ - Россельхозбанк 220 19
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6898 151
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2899 137
Федеральное казначейство России 1149 52
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7513 50
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1263 41
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2603 41
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 37
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2064 37
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1162 36
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1870 35
Правительство РФ 7004 28
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1324 28
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 837 25
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2089 24
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 952 22
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2224 17
Правительство Москвы 1490 13
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 800 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2394 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2080 12
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 228 11
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 11
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 501 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1406 10
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 542 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 625 7
Счётная палата РФ 579 6
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 68 6
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 861 6
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1055 6
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 490 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2166 5
Президент Российской Федерации 3004 5
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 103 5
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 5
Правительство Ульяновской области 31 5
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 604 5
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 10 4
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 560 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 13
АРБ - Ассоциация российских банков 176 10
АФТ - Ассоциация Финтех 93 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 5
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 34 4
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 34 3
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 30 2
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 9 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2489 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 165 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1737 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 107 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
ABA - American Bankers Association 3 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 19 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 8 1
Талант и успех - Общественный фонд 12 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 33 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 1
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 10 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 115 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 204 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 584 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12462 266
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2390 143
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 709 127
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7427 124
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1213 98
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5649 87
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 1129 83
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7208 76
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30606 67
Big Data - Большие данные 1908 66
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 340 58
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 436 55
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1779 53
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4118 44
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2621 43
Мобильное приложение - Mobile app 2614 43
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1728 37
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2385 36
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6204 36
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 884 35
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3251 34
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 793 31
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 7376 31
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 551 27
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3041 27
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 698 26
ИТ-аутсорсинг 864 25
Agile software development - Гибкая методология разработки 291 24
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2136 24
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1612 22
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 682 21
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 1152 21
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1303 19
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 853 17
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 726 17
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 1810 17
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1838 16
DevOps - Development и Operations 367 15
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 689 15
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 300 15
Google Android 11642 40
Apple iOS 6274 29
Microsoft Office 3171 28
СБП - Система быстрых платежей Банка России 257 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1681 20
Apple iPad 3566 19
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 531 16
ЦФТ Faktura 155 15
R-Style Softlab - RS-Bank 262 15
Сбер - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - Сервис бессерверных вычислений Functiongraph 77 15
Apple iPhone - серия смартфонов 5992 15
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 688 14
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 187 14
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 747 14
Apple - App Store 2373 14
Linux OS 7430 14
Microsoft Windows 10 11198 14
Google Play - Google Store - Android Market 2657 12
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 12
Oracle Java - язык программирования 2477 11
Apache Hadoop 348 11
Apple Pay 408 11
Microsoft SQL Server 1303 11
ВТБ Онлайн 150 10
Microsoft SharePoint Products and Technologies 731 10
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 182 10
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 24 9
R-Style Softlab - InterBank 119 9
BSS BS-Client ДБО 130 9
Microsoft Office 365 808 9
ЦФТ Банк 55 8
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 348 8
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 164 8
Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 45 7
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 360 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 576 7
Microsoft Windows Phone OS 1541 7
Oracle Siebel CRM 194 7
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 920 7
Microsoft Azure 1227 7
Чаркин Евгений 201 70
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 68 37
Шадаев Максут 433 36
Гуральников Сергей 162 36
Абакумов Евгений 109 35
Натрусов Артем 136 33
Прохоров Фёдор 81 32
Сотин Денис 106 31
Аксаков Анатолий 103 30
Ермолаев Артем 347 30
Клепиков Алексей 80 26
Меднов Сергей 121 25
Чамара Денис 57 24
Дьяченко Валерий 69 24
Кучугин Илья 41 24
Шипов Савва 74 24
Бойко Елена 166 23
Козырев Алексей 274 23
Воронин Петр 35 23
Лысенко Эдуард 225 23
Мацоцкий Сергей 171 23
Меньшов Кирилл 75 22
Лигачев Глеб 61 22
Беляев Владислав 66 22
Белоусов Максим 71 22
Попов Андрей 80 22
Путятинский Сергей 57 21
Ягнятинский Евгений 32 21
Широких Алексей 71 20
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 47 20
Бетсис Павел 96 20
Кузьмич Всеволод 31 20
Пегасов Сергей 53 20
Фомичев Андрей 68 19
Антонов Александр 75 19
Сапельников Сергей 104 19
Нестеров Алексей 84 19
Гимранов Ринат 60 19
Нагаев Олег 30 19
Бокучава Тариэл 21 18
Россия - Российская федерация - РФ 101173 671
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31741 204
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12224 157
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44311 112
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11894 78
Европа Восточная 2890 56
Казахстан - Республика 4358 49
Европа 9803 46
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12403 44
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10786 38
Украина 5840 36
Беларусь - Белоруссия 3334 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12404 27
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5040 26
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 402 26
Россия - УФО - Екатеринбург 2921 21
Франция - Французская Республика 5390 21
Россия - СФО - Новосибирск 3141 21
Индия - Республика 4152 20
Грузия 1035 17
Азия - Азиатский регион 3485 16
Япония 9482 15
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2009 15
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2148 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2524 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2055 12
Турция - Турецкая республика 1548 12
Того - Тоголезская Республика 8161 11
Германия - Федеративная Республика 8215 11
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1964 11
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 977 11
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1576 10
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 919 10
Россия - ПФО - Казань 1913 10
Нидерланды 2096 10
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1183 10
Испания - Королевство 2749 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2076 9
Россия - ЮФО - Республика Крым 689 9
Россия - СЗФО - Республика Коми 636 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5796 166
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2781 164
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5110 113
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3677 81
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1514 66
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 62
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 41
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1887 24
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1346 24
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1563 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2085 20
Аутсорсинг 670 19
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 783 18
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 481 16
Русский язык 3854 13
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 762 12
Торговля розничная 399 12
Денежные переводы 677 12
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 448 11
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1603 10
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4172 9
Экономический эффект 573 9
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 407 9
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 815 8
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1351 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 569 8
Страхование - Страховое дело 411 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 838 7
Информационное общество - Государственная программа 1167 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 642 6
Человеческий фактор 464 6
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 117 5
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Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 23 5
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КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 106 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 873 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 273 4
Инсорсинг - Инхаус 34 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10413 30
Коммерсантъ - Издательский дом 816 10
Thomson Reuters - Рейтер 5710 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 7
TAdviser - Центр выбора технологий 230 5
WSJ - The Wall Street Journal 1215 5
Forbes - Форбс 571 4
Bloomberg 987 4
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FT - Financial Times 1106 2
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Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 322 1
Ведомости 299 1
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ИНУЭМ - Институт электронных управляющих машин 4 1
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Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского ГБУЗ НИИ 15 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 107 1
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 215 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 83 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 34 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 96 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 46 1
ТПУ - Томский политехнический университет 103 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 213 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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