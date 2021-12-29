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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Банковский сектор экономики
Публикаций - 1101, упоминаний - 1303
Банковский сектор экономики упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 201 70
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 68 37
|Шадаев Максут 433 36
|Гуральников Сергей 162 36
|Абакумов Евгений 109 35
|Натрусов Артем 136 33
|Прохоров Фёдор 81 32
|Сотин Денис 106 31
|Аксаков Анатолий 103 30
|Ермолаев Артем 347 30
|Клепиков Алексей 80 26
|Меднов Сергей 121 25
|Чамара Денис 57 24
|Дьяченко Валерий 69 24
|Кучугин Илья 41 24
|Шипов Савва 74 24
|Бойко Елена 166 23
|Козырев Алексей 274 23
|Воронин Петр 35 23
|Лысенко Эдуард 225 23
|Мацоцкий Сергей 171 23
|Меньшов Кирилл 75 22
|Лигачев Глеб 61 22
|Беляев Владислав 66 22
|Белоусов Максим 71 22
|Попов Андрей 80 22
|Путятинский Сергей 57 21
|Ягнятинский Евгений 32 21
|Широких Алексей 71 20
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 47 20
|Бетсис Павел 96 20
|Кузьмич Всеволод 31 20
|Пегасов Сергей 53 20
|Фомичев Андрей 68 19
|Антонов Александр 75 19
|Сапельников Сергей 104 19
|Нестеров Алексей 84 19
|Гимранов Ринат 60 19
|Нагаев Олег 30 19
|Бокучава Тариэл 21 18
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172257, в очереди разбора - 1004963.
Создано именных указателей - 68335.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172257, в очереди разбора - 1004963.
Создано именных указателей - 68335.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru