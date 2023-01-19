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Юриспруденция Законодательство Legislation Законодательная база



19.01.2023 Депутаты в 130 раз увеличили стоимость новых лицензий на услуги связи в России
10.01.2023 Власти законодательно разрешили пиратские ПО, кино и музыку. Пока только в Белоруссии
09.01.2023 Госдума разрабатывает закон о принудительном лицензировании иностранных фильмов
07.12.2022 Центробанк поддержал легализацию криптовалюты в России. Но на своих условиях
21.11.2022 Новый закон о регулировании Рунета поставит на уши соцсети и магазины и сделает их беднее на 100 миллиардов
18.11.2022 Депутаты легализуют в России майнинг криптовалют и их продажу
20.10.2022 Власти отказались легализовать 10 трлн криптовалютных рублей россиян
07.10.2022 Россиян не допускают к пиратскому софту и фильмам. Законопроект признан «сырым»
29.07.2022 Монополизация рынка рекламы: какими будут последствия для классифайдов и их пользователей?
29.07.2022 В России снимут запрет на частно-государственное партнерство в ИТ на уровне городов и сел
06.07.2022 Депутаты отрегулировали деятельность «Яндекс.Такси» и Uber
23.06.2022 Законопроект о создании отечественного магазина приложений внесен в Госдуму
23.06.2022 В России появится магазин приложений с обязательной предустановкой на гаджеты. Законопроект уже в Госдуме
23.05.2022 Власти собрались выводить из тени 12 млн криптокошельков россиян с 10 трлн рублей. Законопроект уже в Госдуме
19.05.2022 Новый закон о дата-центрах поможет ЦОДам, сидящим на госзаказах, оставив прочих без поддержки
18.05.2022 В России вводится налог на цифровую валюту. Госдума проголосовала
29.04.2022 Чтобы победить острый дефицит кадров в ИТ, в Россию завезут иностранцев, которым дадут ВНЖ по упрощенной схеме
20.04.2022 Госдума приняла в I чтении законопроект, который разрешает гражданам регистрировать товарные знаки
15.04.2022 Минфин разрешает россиянам расплачиваться биткоинами
07.04.2022 В российских ИТ появляется новая отрасль
23.03.2022 Минэкономразвития России разработало законопроект, направленный на расширение круга потенциальных инвесторов ИНТЦ
22.02.2022 Госдума приняла в первом чтении законопроект Росреестра о переходе на использование отечественных геоинформационных технологий
21.02.2022 Власти хотят тестировать россиян перед покупкой криптовалюты
13.01.2022 В России введут штрафы для тех, кто закупает слишком мало отечественной радиоэлектроники
13.01.2022 Вселенная сама может нарушать законы физики
20.12.2021 В России особым законом запретят роботов, способных убивать людей
10.12.2021 Операторов завалят штрафами за нежелание отказаться от иностранных спутников в пользу российских
08.12.2021 В России написан законопроект о том, что такое госданные, как их обрабатывать, и кому они доступны
12.08.2021 Прорыв в законотворчестве. Монополии Apple и Google на рынке мобильного ПО грозит крах
29.06.2021 Путин одобрил создание в России государственного конкурента HeadHunter
18.06.2021 В Рунете готовится погром онлайн-кинотеатров. Их должно остаться не больше 10
17.06.2021 Закон о «бесплатных сайтах» изменился до неузнаваемости. Теперь он касается «суверенного Рунета» и ограничивает деятельность операторов связи
17.06.2021 Россиянам разрешили оформляться на работу через интернет, не заходя в отдел кадров
17.06.2021 Роскомнадзор займется обустройством госграницы в интернете
17.06.2021 В России создадут базы данных пиратских сайтов для их скоростной блокировки
10.06.2021 Россиянам разрешили оформляться на работу через интернет, не заходя в отдел кадров
03.06.2021 Власти разрешили производить в России дроны без лицензии
01.06.2021 Депутаты обязали Россию построить официальный измеритель интернет-ресурсов
21.05.2021 Власти вводят драконовские меры против иностранных интернет-компаний. В опасности Facebook, Google и Telegram
19.05.2021 В России в 10 раз вырастут штрафы за разглашение персональных данных

Публикаций - 5864, упоминаний - 7178

Юриспруденция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23509 453
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10083 391
Google LLC 10949 390
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9452 344
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8052 328
Yandex - Яндекс 5683 300
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6948 273
Apple Inc 11202 251
Meta Platforms - Facebook 4339 206
IBM - International Business Machines Corp 9195 152
VK - Mail.ru Group 3201 152
Twitter 2701 143
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4160 139
Oracle Corporation 6309 135
Intel Corporation 11671 127
7009 121
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2508 121
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2659 117
1С-ИжТиСи 6325 113
Samsung Electronics 9737 108
SAP SE 4881 94
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2787 93
Yahoo! 3687 93
Цифра ГК 2150 85
Cisco Systems 4876 82
Amazon Inc - Amazon.com 2803 78
InfoWatch - Инфовотч 917 75
Крок - Croc 1709 75
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1798 73
Telegram Group 1054 73
HP Inc. 5520 72
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6267 67
Huawei 3510 66
Sony 6483 62
Aros SEQ - SEC Consult Services 1622 56
АФК Система ПАО 1704 53
Dell EMC 4917 52
Ростелеком - Связьинвест 1703 50
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5592 50
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1560 49
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5824 239
Почта России ПАО 1994 124
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6197 117
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6635 114
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2387 72
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 68
РЖД - Российские железные дороги 1622 57
eBay Inc 1598 56
Visa International 1872 56
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 51
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2520 47
Альфа-Банк 1598 42
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 879 41
Familia - Фамилия - Торговая сеть 232 41
Россети Ленэнерго 2349 41
ГПБ - Газпромбанк 941 40
Газпром ПАО 1153 38
Qiwi 923 38
LinkedIn 582 37
Открытие ФК - Банк Открытие 2835 36
Резонанс НПП 343 35
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1186 34
Альфа-Групп 665 34
Лента - Сеть розничной торговли 1703 32
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 887 31
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1830 30
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1015 30
Avito Holding AB - Авито Холдинг 335 29
НСПК - Национальная система платежных карт 612 27
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 25
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 24
Евросеть 1400 24
Walt Disney Company 573 23
Uber 305 23
Beiten Burkhardt 62 22
AliExpress 380 22
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1888 21
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 566 21
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 20
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 19
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17972 1771
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2997 1288
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10387 1265
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9124 1084
Президент Российской Федерации 3718 575
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2341 523
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4388 420
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2433 349
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2701 347
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 323
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3697 319
Судебная власть - Judicial power 2096 297
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3063 289
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2025 274
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2401 257
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1656 251
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2861 174
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2512 129
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 126
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 658 120
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 624 120
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 116
Администрация Президента РФ 977 115
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1313 114
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1651 113
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1593 113
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 179 99
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 979 99
Федеральное казначейство России 1549 94
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2388 94
Правительство Москвы 1993 93
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 846 93
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1018 82
Верховный суд Российской Федерации 779 81
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1075 78
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 77
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 186 77
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1248 71
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1178 68
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 701 65
Единая Россия - Политическая партия 263 140
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6052 98
Справедливая Россия - Российская политическая партия 95 69
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 67
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 231 57
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2571 56
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 433 56
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 55
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 53
ЛДПР 100 52
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 980 48
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 47
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 46
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 35
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 34
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 32
РосКомСвобода - Общественная организация 85 27
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 91 26
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 96 26
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 26
Демократическая политическая партия США 116 24
АРБ - Ассоциация российских банков 203 21
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 20
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 20
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 19
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 18
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 66 18
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 98 18
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 63 18
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 17
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 17
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 78 15
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 14
АЮР - Ассоциация юристов России 28 14
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 107 13
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 73 13
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 11
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 79 11
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 11
Информация для всех ОД - Общественное движение 76 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79251 2234
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53336 1558
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39017 1229
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17525 808
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19861 801
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11850 615
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25037 596
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25992 584
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5468 582
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25682 557
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22263 480
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9058 452
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10861 438
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14849 432
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15088 387
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11651 376
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17230 370
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9121 364
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7784 358
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10228 348
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8889 334
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13007 327
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9928 320
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9508 316
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21382 312
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2978 304
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6478 303
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2746 297
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13588 291
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21969 290
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11379 288
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10936 276
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8146 261
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5259 259
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 3977 257
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11212 253
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10050 245
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16066 223
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17335 216
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4069 212
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4112 419
Microsoft Windows 2000 12681 278
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2904 195
Microsoft Windows 14451 165
Google Android 12568 151
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 121
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6530 116
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 898 114
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 388 114
Linux OS 8256 114
Age of Kings 3446 114
Apple iPhone 6 6176 105
Apple iOS 6812 101
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1053 95
Google YouTube - Видеохостинг 2430 92
Apple iPhone - серия смартфонов 6628 91
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3267 73
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 210 64
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4359 64
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1021 64
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2511 61
Apple - App Store 2605 59
Apple iPad 3739 58
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 465 56
VK - Mail.ru Одноклассники 1483 56
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 270 55
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 492 55
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1757 52
Google Play - Google Store - Android Market 2940 51
ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 384 49
Microsoft Office 3440 48
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1078 41
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 250 38
Microsoft Skype 1976 38
WhatsApp Messenger 857 37
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 736 37
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 433 35
ВГТРК Смотрим 518 34
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 213 33
Microsoft Windows XP 2363 33
Путин Владимир 2732 468
Медведев Дмитрий 1631 184
Никифоров Николай 1172 150
Мишустин Михаил 482 82
Рейман Леонид 1031 78
Шадаев Максут 630 73
Щеголев Игорь 689 60
Чернышенко Дмитрий 429 55
Бокова Людмила 80 52
Аксаков Анатолий 123 50
Trump Donald J. - Трамп Дональд 368 48
Горелкин Антон 60 47
Наумов Виктор 125 46
Яровая Ирина 70 45
Хинштейн Александр 76 42
Клишас Андрей 47 42
Евраев Михаил 241 42
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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