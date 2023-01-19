Индексная книга CNews*
Юриспруденция Законодательство Legislation Законодательная база
Публикаций - 5864, упоминаний - 7178
Юриспруденция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2732 468
|Медведев Дмитрий 1631 184
|Никифоров Николай 1172 150
|Мишустин Михаил 482 82
|Рейман Леонид 1031 78
|Шадаев Максут 630 73
|Щеголев Игорь 689 60
|Чернышенко Дмитрий 429 55
|Бокова Людмила 80 52
|Аксаков Анатолий 123 50
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 368 48
|Горелкин Антон 60 47
|Наумов Виктор 125 46
|Яровая Ирина 70 45
|Хинштейн Александр 76 42
|Клишас Андрей 47 42
|Евраев Михаил 241 42
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 38
|Жаров Александр 174 38
|Казарян Карен 64 34
|Левин Леонид 124 33
|Лугов Андрей 32 32
|Gates William Henry - Гейтс Билл 898 32
|Володин Вячеслав 72 29
|Попов Алексей 330 29
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 165 28
|Касперская Наталья 268 28
|Греф Герман 365 27
|Зенкин Денис 262 26
|Дуров Павел 250 25
|Паршин Максим 274 24
|Ющенко Александр 25 23
|Орловский Виктор 345 22
|Дворкович Аркадий 210 22
|Bush George - Буш Джордж 305 21
|Макаров Валентин 193 21
|Носков Константин 230 21
|Акимов Максим 178 21
|Волин Алексей 116 21
|Иванов Олег 136 21
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1218124, в очереди разбора - 881756.
Создано именных указателей - 110675.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1218124, в очереди разбора - 881756.
Создано именных указателей - 110675.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.