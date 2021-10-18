Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Тендер
Торги
Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 94, упоминаний - 98
Тендер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рейман Леонид 411 2
|Бочаров Олег 27 2
|Михайленко Константин 2 1
|Мякишева Марина 84 1
|Ликсутов Максим 32 1
|Полубояринов Михаил 12 1
|Галаган Дмитрий 2 1
|Торгашин Юрий 5 1
|Дитрих Евгений 4 1
|Киселев Сергей 13 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Покровский Иван 46 1
|Сорокин Павел 6 1
|Прямов Григорий 1 1
|Швецова Мария 5 1
|Ганник Яна 6 1
|Королев Алексей 20 1
|Михайлов Вадим 2 1
|Латыпов Роман 8 1
|Титчева Мария 1 1
|Дианов Алексей 13 1
|Удодов Александр 1 1
|Богдыль Александр 2 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Путин Владимир 1826 1
|Осипова Александра 16 1
|Аксаков Анатолий 98 1
|Горбатько Александр 90 1
|Шадаев Максут 384 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Собянин Сергей 211 1
|Черепенников Антон 52 1
|Паршин Максим 141 1
|Турчак Евгений 23 1
|Фишер Андрей 54 1
|Ермаков Валерий 71 1
|Овчинников Сергей 24 1
|Богданов Александр 15 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|The Bell - Издание 34 1
|CNews Analytics 1990 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
|BCG - Boston Consulting Group 43 1
|CNews Инновация года - награда 26 1
|S&P - Standard and Poor’s 4 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru