Государственный регулировщик воздушного движения России бессрочно переходит с Oracle на Postgres Pro 1

Российская финансовая разведка строит систему для слежки за операциями с биткоинами 1

ВТБ заплатит 15 миллиардов за доработку ПО на Java 1

Тысячи московских чиновников получат компьютеры с Windows за миллиард 2

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Казахстан идет в цифровое общество особым маршрутом 1

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