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18.10.2021 Сотни серверов на «Эльбрусах» будут искать для МВД угнанные авто по всей России 1
11.10.2021 Флот «Газпрома» меняет софт Microsoft и VMware на российское ПО 1
06.10.2021 В Москве начали строить ИТ-платформу, о готовности которой Собянин отрапортовал два месяца назад 1
29.09.2021 Сбербанк на 10 миллиардов покупает польско-российские сервера, а также «железо» из Китая, Венгрии и Чехии 1
27.09.2021 Работы по созданию сетей 6G в России перешли от одной «дочки» Минцифры к другой 1
02.09.2021 На фоне санкций «Бауманка» переезжает с Autodesk на российские САПР 1
26.08.2021 У огромной ГИС нет ни концепции, ни ТЗ, но уже есть обоснование запрета на российское ПО 1
20.08.2021 Государственный регулировщик воздушного движения России бессрочно переходит с Oracle на Postgres Pro 1
10.08.2021 В России исследуют частоты для 5G «непригодного» диапазона 1
06.08.2021 «Дочка» «Росатома» массово закупает российскую ОС, сделав ее безальтернативной 1
04.08.2021 Авиакомпания «Победа» переходит на российскую СУБД взамен американского ПО 2
04.08.2021 Российская финансовая разведка строит систему для слежки за операциями с биткоинами 1
22.07.2021 Техподдержка российской СУБД обойдется Минфину в 37,6 миллиона за 5 месяцев 1
21.07.2021 В России началось создание электронного архива чиновников за 1,3 миллиарда 1
13.07.2021 Поставкой «железа» на 3 миллиарда в ЦОД ФТС займется компания бывшего зятя Мишустина 1
27.05.2021 Постсоветский вице-премьер арестован за вымогательство взятки у поставщика «Безопасного города» 1
24.05.2021 «Росатом» переносит огромную финансовую ИТ-систему с Oracle на Postgres Pro 1
21.05.2021 Российской таможне не дали купить серверы с импортными чипами из-за любви к зарубежному ПО 1
15.12.2020 «Почта России» под давлением властей срочно купила российские серверы. Госпосредник заработает 200 миллионов 1
11.12.2020 ДИТ Москвы закупает серверы Huawei на 1,3 миллиарда 1
08.12.2020 Сбербанк отвоевал себе контракт на главную ИТ-платформу страны «Гостех» 1
03.11.2020 МВД потратит 444 миллиона на «железо» на российских чипах. «Байкалам» в допуске отказано 1
30.10.2020 «Почту России» и еще 51 госкомпанию заставляют экстренно перейти на российское ПО 1
21.07.2020 Москва строит систему слежки за пассажирами метро за 1,4 млрд 1
08.07.2020 Власти лишили «Ангстрем» госзаказа до 2022 г. за срыв проекта 1
23.01.2020 ВТБ заплатит 15 миллиардов за доработку ПО на Java 1
05.09.2019 «Точка» представила новые продукты 1
22.07.2019 Банк «Точка» обновил мобильный и интернет-банк 1
04.07.2019 Тысячи московских чиновников получат компьютеры с Windows за миллиард 2
24.06.2019 ВТБ покупает у своей «дочки» российские серверы Yadro на 430 миллионов 1
22.05.2019 Prof-IT Group автоматизировала управление закупками для Казанского вертолетного завода 1
05.02.2019 «Метрополитен» строит ИТ-систему с зональной оплатой. Где в Москве зоны будут, а где нет 1
23.11.2018 Госсектор полностью готов к всеобщей цифровизации 1
06.11.2018 Казахстан идет в цифровое общество особым маршрутом 1
10.05.2018 «Ростелеком» внедрил новую систему управления продажами 2
20.03.2018 В Госдуму внесен законопроект, регулирующий криптовалюты. В России ограничат майнинг и покупку токенов в одни руки 1
12.01.2018 ДИТ не захотел сэкономить полмиллиарда на телеметрии. В выигрыше «Ростелеком» 1
12.12.2017 В Крыму потратят 50 миллионов на ремонт нового ЦОДа 1
25.10.2017 Проект модернизации информсистемы ФСБ не привлек ни одного подрядчика 1
04.10.2017 Минпромторг решил, кому дать 900 млн на развитие ГЛОНАСС, и не нашел, кому дать еще столько же 1

Публикаций - 94, упоминаний - 98

Тендер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 19
Microsoft Corporation 11095 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 4
IBM 3544 4
Rambler Group - Рамблер ГК 485 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Yandex - Яндекс 4101 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 2
Технопром Инновационная корпорация 25 2
Ланит ГК 1157 2
Глобус-телеком 152 1
Летограф ИТ Консалтинг и услуги 6 1
АйТи 752 1
Компьюлинк ГК - Compulink 209 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 1
Lenovo Group 1637 1
Cisco Systems 2040 1
SAP SE 3215 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Optima - Оптима 50 1
Летограф - Letograf 63 1
Бинго-Софт - Акцент 10 1
Ланит Интеграция 101 1
Золотая Корона 280 1
IBS Platformix - ИБС Платформикс 82 1
Акцент 12 1
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии 9 1
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 7 1
Brocade Communications Systems 141 1
Светец 13 1
Avilex - Авилекс 9 1
Seldon - Селдон 14 1
Galileosky - ГалилеоСкай 8 1
ELKO Group 9 1
ТерраТех - TerraTech 8 1
Сбербанк Деловая среда 37 1
Электронный архив ЗАО 2 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 8
Почта России ПАО 1574 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
ТНК-ВР Холдинг 148 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Точка 124 2
РКС - Российские космические системы 100 1
Газпром ПАО 521 1
РЖД строй 7 1
Белоярская АЭС-авто 3 1
Смоленская АЭС-сервис 3 1
Ветро ОГК АО - Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания 1 1
SGV - S-Group Ventures - С-Групп Венчурс 29 1
Лидер-инновации 27 1
PSA Opel 17 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 13 1
МТЗ Трансмаш 12 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 1
Рокет (ранее Рокетбанк) 49 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
Сбербанк страхование 47 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Аэрофлот 493 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
KIA Motors 72 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 8
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Правительство РФ 2205 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы 9 1
Правительство Москвы - Департамент капитального ремонта города Москвы 4 1
Правительство Москвы - Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы 1 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Мосгортранс ГУП 68 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 1
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Правительство Москвы 653 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 17 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1212 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 120 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 217 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 78 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 19 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
MIPS Rating - Million Instructions Per Second - Единица измерения быстродействия, равная одному миллиону инструкций в секунду 8 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
Облачная бухгалтерия - Онлайн-бухгалтерия - Бухгалтерия онлайн 14 1
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 130 1
УСБС - Универсальный слой банковских сервисов 3 1
СЗП - Система зарплатных проектов 3 1
SSHD - solid-state hybrid drive - гибридный твердотельный накопитель 22 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
DDR - Double data rate 1069 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
MP3 654 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 576 1
Microsoft Windows 10 6645 3
Intel x86 - Архитектура процессора 992 3
Microsoft SQL Server 795 3
SQL - Язык программирования 434 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Microsoft Windows 853 2
Java - Язык программирования 1177 2
Хоппер ИТ Сервис-монитор 6 1
Visa payWave 55 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
Крымтехнологии ЦОД 2 1
Казахтелеком ЦОД 1 1
Аскон Компас-3D 63 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Oracle СУБД 32 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 83 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 1
Seldon АИС Тендеры 1 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Госуслуги ХМАО 3 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Гранит-навигатор ГЛОНАСС 1 1
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 21 1
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 17 1
Казахтелеком PEARL - Persia Europe Alternative Rapid Link 1 1
PassMark Software - CPU Benchmarks 2 1
Linux - Debian GNU 272 1
Omnicomm LLS 27 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
Vocord Видеоэксперт 6 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Apple - App Store 2198 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 97 1
Рейман Леонид 411 2
Бочаров Олег 27 2
Михайленко Константин 2 1
Мякишева Марина 84 1
Ликсутов Максим 32 1
Полубояринов Михаил 12 1
Галаган Дмитрий 2 1
Торгашин Юрий 5 1
Дитрих Евгений 4 1
Киселев Сергей 13 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Покровский Иван 46 1
Сорокин Павел 6 1
Прямов Григорий 1 1
Швецова Мария 5 1
Ганник Яна 6 1
Королев Алексей 20 1
Михайлов Вадим 2 1
Латыпов Роман 8 1
Титчева Мария 1 1
Дианов Алексей 13 1
Удодов Александр 1 1
Богдыль Александр 2 1
Сапельников Сергей 100 1
Прозоровский Василий 40 1
Кузьменко Валерия 58 1
Путин Владимир 1826 1
Осипова Александра 16 1
Аксаков Анатолий 98 1
Горбатько Александр 90 1
Шадаев Максут 384 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Собянин Сергей 211 1
Черепенников Антон 52 1
Паршин Максим 141 1
Турчак Евгений 23 1
Фишер Андрей 54 1
Ермаков Валерий 71 1
Овчинников Сергей 24 1
Богданов Александр 15 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 8
Казахстан - Республика 2632 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 5
Россия - СФО - Новосибирск 1969 4
Европа 3759 4
Франция - Французская Республика 2126 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 3
Индия - Республика 2173 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Россия - ПФО - Казань 1518 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Россия - ПФО - Самара 1289 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 2
Беларусь - Белоруссия 2090 2
Персидский залив 45 1
Великобритания - Кембридж 71 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 214 1
Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 9 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 62 1
Япония 2788 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 1
Россия - Калининградская область 538 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Иран - Исламская Республика Иран 375 1
Азия - Азиатский регион 1517 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 1
Россия - Тверь 326 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 1
Украина 3372 1
Узбекистан - Республика 823 1
Латинская Америка 724 1
Россия - Сочи 912 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
РЦТ - Руководители цифровой трансформации органов власти и госкомпаний - CDTO - Chief Digital Transformation Officer 6 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 28 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Цифровой Казахстан - Государственная программа 8 1
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
The Bell - Издание 34 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
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S&P - Standard and Poor’s 4 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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