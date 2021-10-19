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Ростелеком
Российский государственный универсальный оператор связи


19.10.2021 «Ростелеком» создаст частное облако на «Эльбрусах» для госсектора и бизнеса 9
19.10.2021 «Ростелеком»: За три квартала 2021 г. число DDoS-атак на российские компании выросло в 2,5 раза 2
18.10.2021 Вузы получили стратегии цифровой трансформации 1
18.10.2021 Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы 1
15.10.2021 «Ростелеком» обеспечит круглосуточную техническую поддержку Всероссийской переписи населения 5
15.10.2021 Национальный киберполигон объединит коммерческие площадки по отражению компьютерных атак 2
13.10.2021 Власти дважды не смогли отдать 80 млн руб. за доработку огромной ГИС. В третий раз предложат меньше 2
13.10.2021 «Ростелеком» организовал единый контакт-центр по мерам социальной поддержки граждан 1
12.10.2021 В едином контактном центре Пенсионного фонда внедрены речевые решения BSS 1
11.10.2021 QED.Consulting обучила более 400 сотрудников «Ростелекома» продажам отраслевых решений 7
11.10.2021 Россияне выберут, куда провести мобильную связь 4G 2
11.10.2021 Власти потратят 44 миллиарда на «Гостех» и другие облака для чиновников 2
08.10.2021 В России хотят использовать усиленную электронную подпись с помощью обычной SIM-карты 2
08.10.2021 МИД России скрытно переходит на российское офисное ПО 1
07.10.2021 «Ростелеком» стал единым поставщиком телеком-услуг Универсиады-2023 в Екатеринбурге 7
06.10.2021 Касперская призвала россиян не сдавать биометрические данные и сохранить бумажные документы 2
06.10.2021 «Сферум» запускает бесплатную программу по цифровой трансформации образования 1
05.10.2021 «Ростелеком» построил первую базовую станцию по проекту УЦН 2.0 в СЗФО 6
05.10.2021 «Ростелеком» отразил все атаки во время выборов с помощью «Периметра» 3
05.10.2021 Российская ЕММ-платформа «Аврора Центр»: развитие в интересах заказчика 1
01.10.2021 Сотовые башни и ЦОДы МТС вырвались на свободу 3
30.09.2021 «Т1 интеграция» обеспечит сервисную поддержку значительной части опорной сети «Ростелекома» 4
29.09.2021 РТКОММ предложил судовладельцам спутниковые решения для эффективного управления флотом 1
29.09.2021 Близкий к Кадырову бизнесмен по дешевке купил телеком-оператора у государства 2
28.09.2021 РТКОММ выводит на российский рынок комплексные спутниковые решения для гражданского флота 1
27.09.2021 РБК привлек партнера для развития RU-Сenter 1
27.09.2021 Замминистра Максим Паршин: В новом этапе цифровой трансформации будут участвовать 600 компаний, которые обеспечат 40% вклада в экономику 4
27.09.2021 Accenture: компании в России и ЕС пока опасаются облаков из-за недоверия к безопасности данных 2
27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 3
23.09.2021 «М.видео-Эльдорадо» инвестирует 1,3 млрд руб. в финтех-платформу и планирует предоставлять кредитные сервисы другим игрокам 1
23.09.2021 У основателя Chronopay требуют миллионы 1
22.09.2021 Российским ИТ-компаниям «светят» новые налоговые льготы 1
21.09.2021 РТКОММ и «Иридиум» будут развивать услуги связи для повышения безопасности клиентов на труднодоступных территориях России 1
21.09.2021 РТКОММ и «Konnect, Россия» договорились о развитии спутниковой связи для морских и речных судов 1
20.09.2021 Как все начиналось. Леонид Рейман о рождении мобильной связи в России 2
20.09.2021 «Ростелеком» на Южном Урале завершил крупнейшую оптическую стройку на западном и южном берегах озера Увильды 3
17.09.2021 «Ростелеком» за микроскопические деньги купил двух ИТ-разработчиков 13
17.09.2021 РТКОММ первым разработал мобильное приложение для пользователей спутникового интернета 1
16.09.2021 Евгений Полуянов, глава Минцифры Ростовской области — о цифровой трансформации региона 1
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала 5

Публикаций - 6851, упоминаний - 22920

Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 794
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 775
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 699
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 431
Ростелеком Связьинвест 692 347
Ростех - Ростехнологии 2230 315
Yandex - Яндекс 4098 237
VK - Mail.ru Group 2482 216
Microsoft Corporation 10997 195
Huawei 2723 189
NVision Group - Энвижн Груп 544 164
АФК Система ПАО 990 158
МГТС - Московская городская телефонная сеть 836 144
Восход ФГБУ НИИ 365 138
Скай Линк - Skylink 496 136
IBM 3524 134
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 134
Yota - Скартел 623 128
Google LLC 7124 128
РТЛабс 145 120
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 119
3726 117
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 115
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 108
AT Consulting - Группа ЭйТи 274 103
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 103
Cisco Systems 2035 102
Oracle Corporation 3331 102
SAP SE 3207 95
Крок 1219 94
Facebook 3764 93
Синтерра - Synterra 562 91
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 91
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 438 90
РТКомм.ру 155 87
Ситроникс - Sitronics 556 85
Ланит ГК 1154 84
Apple Inc - Эппл Рус 7669 83
Ростелеком ЦентрТелеком 188 82
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 80
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 450
Почта России ПАО 1570 309
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 257
РЖД - Российские железные дороги 1081 185
Газпромбанк - ГПБ 692 125
Газпром ПАО 518 75
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 74
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 70
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 67
Альфа-Банк 1122 64
Почта Банк 289 61
РВК - Российская венчурная компания 476 54
Qiwi 783 54
ВТБ24 583 52
Visa International 1343 50
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 49
ПСБ - Промсвязьбанк 613 49
Аэрофлот 492 48
X5 Group 599 47
УЭК - Универсальная электронная карта 512 47
Уралсиб Банк 389 45
ВТБ Банк Москвы 371 44
Marshall Capital Partners 63 43
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 42
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 41
Северсталь ПАО 204 40
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 40
Газпром нефть 380 40
Роснефть НК 367 37
Интер РАО ПАО 158 34
Альфа-Групп 318 34
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 34
РТС - Фондовая биржа 164 33
РСХБ - Россельхозбанк 183 33
Связной ГК 875 32
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 32
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 31
Ак Барс Банк 173 31
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 28
Россети ПАО 168 28
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 1329
Правительство РФ 2198 383
Президент Российской Федерации 1439 337
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 258
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 258
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 232
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 199
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 195
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 179
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 178
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 159
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 158
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 156
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 156
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 151
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 139
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 136
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 129
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 128
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 126
Федеральное казначейство России 766 123
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 116
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 112
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 109
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 106
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 103
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 98
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 94
Счётная палата РФ 459 86
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 84
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 83
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 74
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 70
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 67
Администрация Президента РФ 267 61
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 60
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 58
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 57
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 52
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 50
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 75
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 48
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 36
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 25
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 23
Единая Россия - Политическая партия 171 21
Руссофт - Russoft 250 18
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 15
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 14
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 13
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 12
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 11
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 7
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 7
OpenCAPI Consortium 13 6
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 6
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 20 6
АФТ - Ассоциация Финтех 76 6
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 6
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 6
Gen-Z Consortium 11 6
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 5
АРБ - Ассоциация российских банков 81 5
Linux Foundation 157 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 5
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 33 5
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 5
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 4
TIA - Telecommunications Industry Association 49 4
Талант и успех - Общественный фонд 11 4
ЛДПР 68 4
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 8 4
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 7 4
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 544
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 312
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 306
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 302
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 299
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 280
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 248
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 239
3G - Стандарт мобильной связи 3699 224
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 218
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 168
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 165
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 164
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 160
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 148
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 146
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 124
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 120
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 118
Безопасный город 347 112
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 109
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 106
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 102
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 98
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 90
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 86
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 85
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 84
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 82
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 76
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 74
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 74
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 63
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 62
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 60
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 59
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 58
Big Data - Большие данные 1136 58
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 54
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 52
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 333
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 215
Google Android 10750 177
Apple iOS 5741 138
Linux OS 4236 114
Microsoft Windows 10 6602 100
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 99
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 87
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 86
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 75
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 67
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 65
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 63
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 53
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 52
Новые облачные технологии - МойОфис 311 52
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 48
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 47
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 46
Microsoft Skype 1459 46
VK - Mail.ru Одноклассники 848 39
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 39
Google YouTube - Видеохостинг 1702 39
Apple - App Store 2198 38
Глобус-телеком СКИТ 40 38
Apple iPad 3263 37
Microsoft Azure 1171 37
Google Play - Google Store - Android Market 2515 37
Microsoft Office 1916 35
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 33
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 32
Rakuten Viber 429 32
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 29
Apple macOS 921 27
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 27
Apple macOS X 900 26
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 26
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 99 25
WhatsApp Messenger 654 25
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 25
Путин Владимир 1820 384
Никифоров Николай 1126 289
Медведев Дмитрий 1433 233
Осеевский Михаил 221 216
Щеголев Игорь 676 209
Калугин Сергей 162 152
Провоторов Александр 146 135
Нащекин Алексей 111 104
Шадаев Максут 384 101
Рейман Леонид 407 91
Козырев Алексей 270 81
Малофеев Константин 98 68
Акимов Максим 167 66
Носков Константин 201 63
Массух Илья 192 61
Иванов Олег 124 55
Брюквин Юрий 196 55
Чернышенко Дмитрий 234 53
Мишустин Михаил 302 53
Юрченко Евгений 75 52
Ермаков Валерий 71 48
Усманов Алишер 241 45
Румянцева Ольга 45 45
Свердлов Денис 163 45
Семенов Вадим 51 44
Бондаренко Михаил 52 42
Ермолаев Артем 340 41
Беров Иван 40 40
Мардер Наум 100 39
Глазков Борис 40 39
Кравцов Роман 77 38
Меньшов Кирилл 72 37
Гаттаров Руслан 117 37
Колпаков Антон 42 37
Мацоцкий Сергей 150 37
Басов Алексей 79 36
Попов Алексей 310 35
Чеглаков Андрей 40 35
Бойко Елена 151 34
Кириенко Владимир 38 32
Россия - Российская федерация - РФ 57124 3409
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 1165
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 472
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 258
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 254
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 216
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 209
Россия - СФО - Новосибирск 1954 201
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 194
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 183
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 180
Россия - Сибирь 871 168
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 153
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 143
Россия - Краснодарский край 913 135
Россия - Приморский край - Приморье 604 122
Россия - Ростовская область 859 122
Россия - Новосибирская область 810 121
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 121
Россия - ПФО - Самара 1285 121
Европа 3725 115
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 114
Украина 3344 110
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 108
Россия - Республика Алтай 681 108
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 108
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Россия - Челябинская область 658 98
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 96
Россия - Нижегородская область 736 87
Россия - Астраханская область 369 87
Россия - Владивосток 864 85
Россия - Краснодар 1031 85
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 84
Россия - Тульская область 752 83
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 343
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 238
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 119
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 113
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 110
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 99
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 96
Информационное общество - Государственная программа 282 93
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 90
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 87
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 85
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 79
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 55
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 55
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 54
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 52
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 49
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 48
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 48
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 43
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 43
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 37
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 36
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 36
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 36
Резерв универсального обслуживания 37 34
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 34
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 32
Федеральное законодательство 254 32
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 30
Образование в России 328 26
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 25
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 25
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 42 24
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 24
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 23
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 22
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 22
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 22
Всероссийская перепись населения 31 20
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 108
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 104
Коммерсантъ - Издательский дом 480 81
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 60
Ведомости 259 55
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 48
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 38
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 36
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 32
TAdviser - Центр выбора технологий 214 28
НТВ - Телекомпания 163 23
РИА Новости 654 23
Прайм - Агентство экономической информации 527 22
РОИ - Российская общественная инициатива 68 21
Thomson Reuters - Рейтер 1708 15
КиноПоиск - Портал о кино 118 15
За Телеком - telegram-канал 37 13
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 13
Forbes - Форбс 441 12
ТНТ - Телеканал 94 9
Bloomberg 785 9
Рен ТВ - телеканал 47 9
Известия ИД 59 8
Россия 24 - телеканал 86 8
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 8
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 8
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 8
Пятый канал - Телеканал 38 8
Российская газета 91 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 7
N+1 - Издание 93 7
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 6
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 6
ТВ-3 - телеканал 48 6
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 5
CNews - ZOOM.CNews 1084 5
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 5
ComNews - Медиа-бизнес 12 5
Пятница - Телеканал 20 4
Радио России - радиостанция 30 4
CNews Analytics 1988 244
IDC - International Data Corporation 2708 71
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 67
Gartner 2187 53
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 36
TelecomDaily ИАА 112 30
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 22
Juniper Research 278 19
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BCG - Boston Consulting Group 43 5
AC&M Consulting 54 5
CNews Fast рейтинг 29 4
Forrester Research 385 4
Dow Jones & Company - Доу Джонс 40 4
CNews IaaS рейтинг 8 4
IDC Russia - IDC Россия 115 4
RAEX - Эксперт РА 49 4
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 4
Strategy Analytics 173 4
CNews SaaS рейтинг 15 3
OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 3
Медиалогия 37 3
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 14 3
Synergy Research Group 13 3
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 3
Technavio 23 3
Markets&Markets Research 78 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 3
EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 2
S&P - Standard and Poor’s 4 2
ABI Research 181 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 2
S&P 500 15 2
Superdata 9 2
Kelly Services 16 2
Mordor Intelligence 8 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 17 2
Директ Инфо 9 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 59
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 53
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 37
ИРИ - Институт развития интернета 94 21
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 20
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 18
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 18
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 16
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 16
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 15
РАН - Российская академия наук 315 15
Сириус - Образовательный центр 85 14
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 13
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 13
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 13
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 11
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 11
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 10
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 8
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 7
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 7
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 6
ИЭП - Международный институт экономики и права 14 6
ИИО РАО ФГБНУ - Институт информатизации образования Российской Академии образования 7 6
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 6
ГУУ - Государственный университет управления 11 6
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 6
ТГУ - Томский государственный университет 62 6
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 5
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 5
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 5
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт 7 5
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 4
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 4
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 12 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 75
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 61
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 53
CNews AWARDS 291 51
Олимпийские игры - Olympic Games 302 47
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 42
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 16
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 11
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 10
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 10
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Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 9
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 8
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УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 11 5
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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