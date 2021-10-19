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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком
Российский государственный универсальный оператор связи
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 6851, упоминаний - 22920
Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 384
|Никифоров Николай 1126 289
|Медведев Дмитрий 1433 233
|Осеевский Михаил 221 216
|Щеголев Игорь 676 209
|Калугин Сергей 162 152
|Провоторов Александр 146 135
|Нащекин Алексей 111 104
|Шадаев Максут 384 101
|Рейман Леонид 407 91
|Козырев Алексей 270 81
|Малофеев Константин 98 68
|Акимов Максим 167 66
|Носков Константин 201 63
|Массух Илья 192 61
|Иванов Олег 124 55
|Брюквин Юрий 196 55
|Чернышенко Дмитрий 234 53
|Мишустин Михаил 302 53
|Юрченко Евгений 75 52
|Ермаков Валерий 71 48
|Усманов Алишер 241 45
|Румянцева Ольга 45 45
|Свердлов Денис 163 45
|Семенов Вадим 51 44
|Бондаренко Михаил 52 42
|Ермолаев Артем 340 41
|Беров Иван 40 40
|Мардер Наум 100 39
|Глазков Борис 40 39
|Кравцов Роман 77 38
|Меньшов Кирилл 72 37
|Гаттаров Руслан 117 37
|Колпаков Антон 42 37
|Мацоцкий Сергей 150 37
|Басов Алексей 79 36
|Попов Алексей 310 35
|Чеглаков Андрей 40 35
|Бойко Елена 151 34
|Кириенко Владимир 38 32
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755895, в очереди разбора - 659585.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755895, в очереди разбора - 659585.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru