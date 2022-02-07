Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Образование Наука Научная деятельность
Публикаций - 1824, упоминаний - 1979
Образование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Нуралиев Борис 243 9
|Комиссаров Дмитрий 177 9
|Добродеев Борис 92 5
|Генс Филипп 32 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 162 2
|Махсон Михаил 14 1
|Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 1
|Maddison John - Мэддисон Джон 24 1
|Скляр Алексей 51 1
|Анкилов Константин 96 1
|Давидан Александр 16 1
|Кривенко Виталий 20 1
|Чеглаков Андрей 47 1
|Савюк Виктор 36 1
|Ильин Алексей 23 1
|Dong William - Дун Уильям 2 1
|Gartner 3269 10
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 77 1
|EdTechX Global 1 1
|Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 29 6
|ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 111 5
|ГИТИС - Российский институт театрального искусства 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175798, в очереди разбора - 988221.
Создано именных указателей - 71024.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175798, в очереди разбора - 988221.
Создано именных указателей - 71024.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru