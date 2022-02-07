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Образование Наука Научная деятельность



07.02.2022 «Базальт СПО» и «Мой офис» обучают учителей Московской области работе на отечественном ПО
24.12.2021 3 главных проблемы EdTech
24.11.2021 Выручка лидеров российского рынка ИТ для образования выросла на 80%
10.11.2021 Более 6 млн человек участвовали в образовательных проектах «Яндекса»
18.10.2021 Компания «Мобильное Электронное Образование» выбрана для включения в единый каталог онлайн-курсов для школ и колледжей
29.09.2021 Путин поручил перевести российское образование на государственные ИТ-ресурсы
23.09.2021 Воронежская область получит более 3000 ПК с отечественным ПО в рамках нацпроекта «Образование»
23.09.2021 «Мой офис» будет установлен на более 70 тыс. ноутбуках ICL Техно в рамках нацпроекта «Образование»
02.07.2021 Решения «Базальт СПО» и Baikal Electronics используются для рабочего места студентов и школьников
29.06.2021 Новая школа «Интеграция» нацпроекта «Образование» выбрала «Р7-Офис»
02.06.2021 «Альт Образование» 9.2 – операционная система для тех, кто учится и учит
14.05.2021 Дети с ограниченными возможностями будут учиться в московских школах по программам «Мобильного электронного образования»
31.03.2021 Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили образовательную платформу «Сферум»
25.02.2021 IBS создала цифровую платформу для управления реализацией нацпроекта «Образование»
16.02.2021 Концерн «Автоматика» начал поставлять в учебные заведения Пензы гравировально-фрезерные станки
12.02.2021 Softline оснастила площадки центра поддержки одаренных детей в Свердловской области ПО и «железом»
27.01.2021 Педагоги Югры ознакомились с новыми возможностями ЦОП «ГИС образование Югры»
Когда покупка новой СХД может оказаться выгоднее обновления старой
22.12.2020 В Ленинградской области завершено создание единого цифрового образовательного пространства
05.08.2020 «Тинькофф образование» переводит обучение разработке и тестированию в онлайн
15.06.2020 «Элвис-Неотек» и «Ростех» поставят IP-камеры для образовательных учреждений
01.04.2020 «Барс груп» интегрирует «Электронную школу» с образовательными онлайн-платформами
27.03.2020 «Мегафон» поделится собственной экспертизой на маркетплейсе «Мегафон образование»
18.03.2020 ВКС TrueConf стала бесплатной для компаний, госструктур и образовательных учреждений
18.03.2020 Россияне подарят африканцам миллион лицензий «Моего офиса»
03.03.2020 Российские школы получили 12 898 ноутбуков с «МойОфис Образование»
02.03.2020 БФ «Система» создаст сеть инженерных образовательных кластеров
26.02.2020 Коронавирус обрушит продажи ПК, но отправит в рост онлайн-коммерцию и образование
21.02.2020 «Барс груп» усовершенствовала АИС «Электронное образование» в Рязанской области
07.02.2020 Сбербанк выводит образование в России на мировой уровень
29.01.2020 Softline поставила оборудование для тюменских школьников в рамках нацпроекта «Образование»
20.01.2020 Цифровое образование и обучение
19.12.2019 Власти не нашли на открытом конкурсе управляющих для фонда на 7 млрд руб. Пришлось отдать его «дочке» РВК
09.12.2019 Власти не могут найти «достойных профессионалов» для управления венчурным фондом на 7 миллиардов
06.09.2019 Решение «БАРС Груп» позволит провести анализ успеваемости учеников в школах
26.08.2019 Рейтинг образовательных структур в digital: 2019
16.07.2019 Определены регионы для проведения пилотного тестирования образовательных цифровых сертификатов
16.07.2019 ЦРЧК и «Руссофт» запускают проект по постдипломной подготовке ИТ-специалистов
25.06.2019 Начался прием заявок от регионов на участие в тестировании системы образовательных цифровых сертификатов
21.06.2019 «БАРС Груп» реализовала модуль «Система контрольно-аналитических показателей»

Публикаций - 1824, упоминаний - 1979

Образование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4836 59
VK - Mail.ru Group 2962 43
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3835 42
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8656 34
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6396 30
Softline - Софтлайн 1833 24
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1901 20
Huawei 3108 20
Ростех - Автоматика Концерн 718 16
Новые облачные технологии (НОТ) 255 10
Ericsson 2695 10
Zoom Int - Zoom Video Communications 1050 8
Netrika - Нетрика 99 7
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 457 6
Микрон - Micron 789 6
Lenovo Group 2032 6
SAP CIS - САП СНГ 816 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 269 5
ZTE Corporation 653 4
Dr.Web - Доктор Веб 1179 4
Юнидата - Unidata 36 4
Deloitte - Делойт 340 3
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 220 3
Hitachi - Хитачи 1382 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 69 2
Vodafone Group 1315 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 513 2
Unity Technologies 115 1
Dell Technologies - Dell Computer 848 1
GitHub 470 1
Intel CCG - Intel Client Computing Group 18 1
ГКС - Группа компаний Систематика 294 1
Эвотор - Evotor 119 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5050 48
АТАК - сеть магазинов 831 8
Яндекс.Еда 217 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2027 6
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 787 5
TMT Investments 97 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 257 3
НСПК - Национальная система платежных карт 276 2
ПСБ - Промсвязьбанк 662 2
Связной ГК 1114 1
Алроса АК 116 1
IBIS Capital 2 1
Continental AG 66 1
Транснефть 223 1
Tesla Motors 265 1
Русский стандарт Банк 364 1
О2О Delivery club 165 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7677 125
Правительство РФ 7142 90
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2637 34
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2105 26
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2164 18
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1393 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3018 11
Счётная палата РФ 581 9
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1116 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 972 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 847 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел 333 6
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 359 5
Верховный суд Российской Федерации 628 5
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 287 4
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 65 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 807 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 257 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 612 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 558 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1866 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 166 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 234 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 81 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 9538 243
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 31702 221
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3566 64
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 690 60
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 8027 49
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 3588 49
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 4017 44
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 5343 36
Сервер - Серверные платформы 3110 34
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2577 33
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5294 31
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 1388 25
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 901 24
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2649 22
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6462 21
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 824 18
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4327 18
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 3785 17
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1223 17
Вредоносное ПО - Зловред - malware 1767 17
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9053 16
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 743 15
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 1055 13
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 2178 11
Экология 44 10
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1194 10
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 694 10
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1102 9
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 713 9
Оцифровка - Digitization 291 9
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 904 9
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1856 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 3015 8
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 676 8
Виртуализация 306 8
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 1142 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1275 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 842 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 667 6
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 1871 5
Apple iOS 6308 29
VK - Mail.ru Одноклассники 1134 14
Apple - App Store 2383 13
Microsoft Skype 1896 9
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 696 9
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2167 8
Apple iPhone - серия смартфонов 6016 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 878 7
Microsoft SQL Server 1407 7
Microsoft Windows XP 2385 5
AWS - Amazon Web Services 627 4
Яндекс.Лавка 86 3
СБП - Система быстрых платежей Банка России 267 3
Microsoft Exchange 1178 3
Google PixelBook - Chromebook - Хромбук 152 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 969 3
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 207 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 358 2
Microsoft Bing 343 2
LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер 155 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 69 2
Microsoft Teams 285 2
WhatsApp Messenger 714 2
Huawei Oceanstor FlashLink 6 1
Microsoft Hololens 65 1
HPE ArcSight 70 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 733 1
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 31 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 50 1
Aladdin JaCarta 177 1
ЭЛАР ПланСкан 102 1
Baidu 254 1
Huawei OceanStor Dorado V6 - Серия OceanStor C - Система хранения данных All-Flash уровня Enterprise 27 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 609 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 91 1
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 43 1
Хоулмонт - Тезис 107 1
Rakuten Viber 474 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 295 1
Statista 108 1
Нуралиев Борис 243 9
Комиссаров Дмитрий 177 9
Добродеев Борис 92 5
Генс Филипп 32 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 162 2
Махсон Михаил 14 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 1
Maddison John - Мэддисон Джон 24 1
Скляр Алексей 51 1
Анкилов Константин 96 1
Давидан Александр 16 1
Кривенко Виталий 20 1
Чеглаков Андрей 47 1
Савюк Виктор 36 1
Ильин Алексей 23 1
Dong William - Дун Уильям 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32034 254
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44554 192
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10940 98
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11981 86
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12572 61
Германия - Федеративная Республика 8303 46
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5096 30
Канада 3104 29
Бразилия - Федеративная Республика 1916 21
Африка - Африканский регион 2775 21
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1282 20
Россия - ПФО - Нижегородская область 1170 19
Европа Восточная 2892 16
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2034 14
Россия - ПФО - Самарская область 874 13
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2098 13
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 664 9
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 366 9
Норвегия - Королевство 1064 8
Россия - УФО - Челябинская область 909 8
Китай - Пекин - Beijing 862 6
Россия - ЦФО - Воронежская область 574 6
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 878 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1410 5
Россия - СКФО - Дагестан Республика 350 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 940 4
Марокко - Королевство 173 4
Филиппины - Республика 455 4
Южная Корея - Сеул 317 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1262 4
Болгария - Республика 651 3
Кипр - Республика 364 3
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 135 2
Куба - Республика 206 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 415 2
Камерун - Республика 31 2
Молдавия - Республика Молдова 662 2
Уганда - Республика 78 2
Африка Южная 339 2
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 197 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2259 127
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 5940 66
Работодатель - Один из субъектов трудового права 379 26
Мошенничество 760 18
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 140 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 446 9
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 828 6
Аутсорсинг 696 4
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 277 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 154 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 415 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 232 2
Страхование - Страховое дело 484 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 169 2
Gartner 3269 10
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 77 1
EdTechX Global 1 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 29 6
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 111 5
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 8 1
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 562 7
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175798, в очереди разбора - 988221.
Создано именных указателей - 71024.
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