Индексная книга CNews*
Мобильное приложение Mobile app Мобильные решения
Публикаций - 4966, упоминаний - 5630
Мобильное приложение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 48
|Арлазаров Владимир 136 44
|Шадаев Максут 460 41
|Чугунов Никита 59 38
|Гуральников Сергей 162 34
|Ермолаев Артем 348 33
|Богачев Игорь 174 29
|Прохоров Фёдор 81 27
|Сафронов Юрий 67 27
|Халяпин Сергей 81 27
|Леушев Андрей 69 26
|Лысенко Эдуард 238 26
|Мацоцкий Сергей 173 24
|Козырев Алексей 274 23
|Хрусталев Александр 32 23
|Скородумов Анатолий 65 23
|Шевченко Владимир 138 23
|Козлов Михаил 167 23
|Никифоров Николай 1161 23
|Дуров Павел 230 22
|Палей Лев 36 22
|Фридман Илья 42 22
|Чаркин Евгений 203 22
|Свердлов Михаил 33 21
|Реймер Денис 54 21
|Масарская Наталия 36 21
|Левиков Антон 68 21
|Сычев Артем 52 20
|Демидов Сергей 57 20
|Горбатько Александр 95 19
|Остапенко Григорий 27 19
|Соколов Алексей 129 19
|Шушкин Дмитрий 93 19
|Рахтеенко Владимир 40 18
|Контемиров Юрий 32 18
|Орловский Виктор 325 18
|Орлик Сергей 73 18
|Натрусов Артем 142 18
|Громов Иван 101 18
|Бойко Елена 174 18
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197124, в очереди разбора - 939478.
Создано именных указателей - 90431.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197124, в очереди разбора - 939478.
Создано именных указателей - 90431.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.