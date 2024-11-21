Премиальный бренд Exlantix разрабатывает мобильное приложение для управления автомобилем

Премиальный бренд Exlantix разрабатывает мобильное приложение для контроля над своим автомобилем. Об этом CNews сообщили представители Exlantix.

Мобильное приложение обеспечит пользователям доступ к передовой системе телематики, включающей несколько функций.

Дистанционное управление: пользователи смогут блокировать и разблокировать двери автомобиля одним нажатием на экране смартфона, а дистанционное управление климатической системой и удаленный запуск автомобиля позволят обеспечить идеальные условия внутри салона еще до начала поездки.

Дистанционная диагностика: приложение предоставит детальную информацию о техническом состоянии, включая уровень заряда тяговой батареи, состояние аккумулятора 12V, давление в шинах и другие ключевые показатели. Все важные данные будут всегда под рукой, что обеспечит безопасность и уверенность даже в те моменты, когда владелец не находится рядом с автомобилем.

Контроль местоположения автомобиля: владельцы автомобилей Exlantix смогут в реальном времени отслеживать местонахождение своего автомобиля. Это поможет быстро найти автомобиль на парковке и обеспечит уверенность, что с ним все в порядке.

Уведомления от охранной системы: приложение мгновенно уведомит пользователя о любых событиях, связанных с безопасностью автомобиля.

В ближайшем будущем приложение Exlantix станет еще более функциональным, благодаря постоянной поддержке и обновлениям. В рамках обновлений планируется запуск программы лояльности. Также будет добавлена карта зарядных станций с расширенной фильтрацией по типам разъемов и мощности зарядных устройств, чтобы облегчить планирование поездок и обеспечить быструю и комфортную зарядку автомобиля.