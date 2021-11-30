Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Abbyy
Аби Продакшн
BIT Software
Публикаций - 1092, упоминаний - 1778
Abbyy упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шушкин Дмитрий 93 92
|Липич Григорий 65 61
|Андреев Сергей 59 50
|Ян Давид 57 47
|Курьянов Сергей 161 33
|Медведев Дмитрий 1594 30
|Путин Владимир 2456 28
|Никифоров Николай 1145 27
|Корюкин Юрий 27 25
|Ипатов Вадим 84 20
|Нуралиев Борис 243 18
|Пахчанян Арам 17 17
|Макаров Валентин 166 17
|Белоусов Сергей 229 17
|Гуральников Сергей 162 16
|Елистратов Николай 90 15
|Солнцева Екатерина 35 15
|Бейдер Александр 75 15
|Романов Дмитрий 58 15
|Бойко Елена 165 14
|Рейман Леонид 1004 13
|Кумпель Артем 15 13
|Шадаев Максут 430 12
|Богачев Игорь 173 12
|Трещук Андрей 22 12
|Рылов Александр 12 12
|Рахтеенко Владимир 39 12
|Потапенко Михаил 44 11
|Козлов Михаил 167 11
|Иванова Елена 77 11
|Нестеров Алексей 84 11
|Щеголев Игорь 684 11
|Меньшов Кирилл 75 10
|Размахаев Сергей 42 10
|Фридман Илья 41 10
|Гусев Дмитрий 51 10
|Ермолаев Артем 347 10
|Шмулевич Марк 88 10
|Евраев Михаил 228 10
|Свердлов Михаил 31 10
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171381, в очереди разбора - 1007724.
Создано именных указателей - 67500.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171381, в очереди разбора - 1007724.
Создано именных указателей - 67500.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru