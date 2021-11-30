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Abbyy
Аби Продакшн
BIT Software

Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software


30.11.2021 9 декабря ABBYY и PwC представят итоги исследования о Process Mining
22.11.2021 ABBYY и PwC представят итоги исследования «Process Mining: преодоление барьеров на пути к успеху»
12.10.2021 Abbyy открыла сервис автоматической обработки документов для тех, кто не умеет программировать
12.10.2021 ABBYY представила low-code/no-code платформу Vantage
09.08.2021 Abbyy централизовала управление ИТ-активами в международных офисах на базе платформы Naumen
27.07.2021 «Почта России» обработает письма за корпоративных клиентов с помощью Abbyy Flexicapture
22.07.2021 В «Abbyy Россия» назначен генеральный директор
21.07.2021 Исследование Abbyy: 43% российских офисных сотрудников хотели бы работать удаленно
13.07.2021 Abbyy восстановит 1,6 гектара леса вместе с корпоративными клиентами
22.06.2021 ABBYY NeoML 2.0 поддерживает Python и работает до 10 раз быстрее
16.06.2021 «Альфа-лизинг» автоматизировала процесс верификации документации с помощью Abbyy Finereader Engine
16.06.2021 «Ак барс банк» внедрил технологии машинного распознавания документов Abbyy
08.06.2021 IBS роботизировала процесс сверки данных для «Леруа Мерлен» на базе Uipath и Abbyy Flexiсapture
27.05.2021 Abbyy: 51% российских компаний считает нехватку данных и их низкое качество главным препятствием для эффективного управления бизнес-процессами
17.05.2021 «Энтера» с помощью технологий Abbyy создала ИИ-сервис для бухгалтеров
11.05.2021 Мобильное приложение Salespal с технологиями Abbyy Mobile Capture упрощает работу менеджеров на выставках
27.04.2021 Abbyy создает экосистему для работы с документами на любых устройствах
18.03.2021 Abbyy обновила бренд и фирменный стиль
02.02.2021 PwC и Abbyy измерили уровень цифровой зрелости российского бизнеса
26.01.2021 Подтверждена совместимость Abbyy Finereader Engine с «Ред ОС»
20.01.2021 Abbyy FineScanner AI позволит найти документ в галерее смартфона и подготовить его к печати
Как менять бизнес-процессы компании в режиме реального времени
18.12.2020 Исследование Abbyy: более половины российских компаний изменили ИТ-стратегию в 2020 году
15.12.2020 Abbyy представила новую версию Abbyy Intelligent Search
07.12.2020 Бывший ИИ-евангелист Abbyy Иван Ямщиков стал директором по стратегии школы Skillfactory
01.12.2020 «Полиметалл» поручил обработку финансовых документов искусственному интеллекту Abbyy
05.11.2020 ВТБ автоматизирует обработку документов федеральных органов исполнительной власти с помощью технологий ABBYY
21.10.2020 Платформа Abbyy Timeline научилась ставить задачи для роботов и анализировать процессы без «цифровых следов»
07.10.2020 Один из крупнейших ИТ-поставщиков Сингапура Pericom Singapore вошел в состав ГК Abbyy
07.10.2020 Основатель Abbyy научил ИИ искать неформальных лидеров в коллективе
19.08.2020 Аналитика Abbyy: российские компании стали вдвое чаще использовать программных роботов с ИИ
29.07.2020 «НПО Энергомаш» создало систему корпоративного поиска на основе ИИ Abbyy
07.07.2020 Сбербанк автоматизировал оформление кредитов с помощью технологий Abbyy
25.06.2020 Abbyy опубликовала подходы к принципам разработки надежного искусственного интеллекта
23.06.2020 S7 внедрила Abbyy Flexicapture для автоматической обработки бухгалтерской документации
16.06.2020 Abbyy рассекретила код своей библиотеки машинного обучения
16.06.2020 Abbyy опубликовала на GitHub свою библиотеку машинного обучения
10.06.2020 Искусственный интеллект Abbyy помог оцифровать историю Большого театра
04.06.2020 Abbyy обновила и переименовала Finereader 15
01.06.2020 Abbyy выпустила новую версию Finereader Server

Публикаций - 1092, упоминаний - 1778

Abbyy упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 21633 212
5473 141
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3802 124
IBM - International Business Machines Corp 8749 97
Yandex - Яндекс 4726 68
Oracle Corporation 5869 66
Docsvision - ДоксВижн 946 58
ЭОС - Электронные офисные системы 1208 54
АйТи 1114 52
TerraLink - ТерраЛинк 250 51
Google LLC 9691 50
Meta - Facebook 4154 47
Directum - Директум 810 47
Xerox 1053 46
Apple Inc 10290 45
InterTrust - ИнтерТраст 292 44
Adobe Systems 1370 40
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 490 40
SAP SE 4396 40
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 692 39
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1528 39
IBS - ИБС ИТ Услуги 1399 38
Softline - Софтлайн 1819 37
Dell EMC 4506 37
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 679 35
Promt - Промт 258 35
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8588 34
Технологии Распознавания 310 34
VK - Mail.ru Group 2920 33
Крок - Croc 1582 33
Samsung Electronics 9047 32
Intel Corporation 10921 30
Acronis - Акронис 411 28
Cisco Systems 4666 28
Luxoft - Люксофт 268 27
Dr.Web - Доктор Веб 1171 27
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1616 27
Nokia Corporation 5297 26
Программный продукт ГК 2987 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7888 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4986 46
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 791 27
Альфа-Банк 1329 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1987 20
ПСБ - Промсвязьбанк 647 19
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 168 17
Транснефть 217 16
ГПБ - Газпромбанк 806 16
ВТБ - ВТБ24 643 15
Открытие ФК 1322 14
РВК - Российская венчурная компания 516 14
РЖД - Российские железные дороги 1369 14
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 110 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1598 13
Газпром ПАО 864 11
Citibank - Ситибанк 250 11
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 254 11
LinkedIn 552 11
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 738 11
Аэрофлот 620 10
Мосэнерго ПАО 105 10
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 126 10
HeadHunter Group - HH Group 392 10
Северсталь ПАО 281 9
Runa Capital 155 9
Роснефть НК 420 9
Ингосстрах СПАО 280 9
Adidas 125 9
Почта России ПАО 1813 9
Rietumu Banka 19 8
Росинтер Ресторантс - Rosinter 36 8
Пробизнесбанк АКБ 122 8
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 889 7
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго 53 7
Росбанк ПАО - Societe Generale 416 7
Mascotte 22 7
Связной ГК 1108 7
Глобэкс банк 30 7
Черкизово ГК 74 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7489 77
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2546 43
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1864 43
Правительство РФ 5155 34
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2077 31
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5061 31
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2868 29
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2061 28
Президент Российской Федерации 2554 27
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1286 26
Федеральное казначейство России 1111 20
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1021 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1154 12
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 776 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1331 11
ПФР Департамент информационных технологий 118 10
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 280 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2386 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1259 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 893 8
Президент Украины 61 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 833 8
Счётная палата РФ 573 8
Роснано 626 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1904 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2188 7
Правительство Москвы 1372 7
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 449 6
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 99 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2071 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1237 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1805 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 946 5
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 170 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 479 5
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 13 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 156 5
World Bank Group - Всемирный банк 273 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 5
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 5
Руссофт - Russoft 348 30
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 203 23
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 208 22
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 61 14
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 405 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 8
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2481 5
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1736 3
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 31 3
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 37 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 2
Гильдия Управляющих Документацией 72 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 43 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1811 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 164 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 9 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 59 1
АЮР - Ассоциация юристов России 17 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 7 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 60 1
АРБ - Ассоциация российских банков 175 1
Единая Россия - Политическая партия 222 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 107 1
АФТ - Ассоциация Финтех 92 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12444 89
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 688 72
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Липич Григорий 65 61
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Ян Давид 57 47
Курьянов Сергей 161 33
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Никифоров Николай 1145 27
Корюкин Юрий 27 25
Ипатов Вадим 84 20
Нуралиев Борис 243 18
Пахчанян Арам 17 17
Макаров Валентин 166 17
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Романов Дмитрий 58 15
Бойко Елена 165 14
Рейман Леонид 1004 13
Кумпель Артем 15 13
Шадаев Максут 430 12
Богачев Игорь 173 12
Трещук Андрей 22 12
Рылов Александр 12 12
Рахтеенко Владимир 39 12
Потапенко Михаил 44 11
Козлов Михаил 167 11
Иванова Елена 77 11
Нестеров Алексей 84 11
Щеголев Игорь 684 11
Меньшов Кирилл 75 10
Размахаев Сергей 42 10
Фридман Илья 41 10
Гусев Дмитрий 51 10
Ермолаев Артем 347 10
Шмулевич Марк 88 10
Евраев Михаил 228 10
Свердлов Михаил 31 10
Россия - Российская федерация - РФ 96045 628
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 30225 226
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 38351 137
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12169 127
Германия - Федеративная Республика 7998 98
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10325 90
Украина 5744 89
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11786 71
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12020 71
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11847 59
Франция - Французская Республика 5123 58
Европа 8579 53
Япония 8447 46
Казахстан - Республика 4196 46
Испания - Королевство 2685 42
Италия - Итальянская Республика 3015 31
Беларусь - Белоруссия 3289 31
Украина - Киев 911 31
США - Калифорния 3180 30
Индия - Республика 4123 25
Южная Корея - Республика 3593 22
Германия - Бавария - Мюнхен 400 22
Австралия - Австралийский Союз 2667 21
Россия - СФО - Новосибирск 3076 21
Бразилия - Федеративная Республика 1904 21
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2038 20
Китай - Тайвань 1595 20
Азия - Азиатский регион 3305 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4730 19
Того - Тоголезская Республика 4265 17
Африка - Африканский регион 2713 16
Америка 1622 16
Россия - УФО - Екатеринбург 2918 16
Америка Северная 2620 15
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2143 15
Канада 3067 14
Ближний Восток 2509 14
Европа Восточная 2862 14
Россия - ПФО - Казань 1910 14
Израиль 1693 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5527 116
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5098 58
Русский язык 3541 54
Английский язык 506 42
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2778 38
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3675 26
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1514 22
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1878 17
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 3541 15
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1303 14
ЕСН - Единый социальный налог 97 14
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 307 14
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 12
НДС - Налог на добавленную стоимость 859 12
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 221 10
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 840 10
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