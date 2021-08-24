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Сбер
ЮMoney
ЮМани НКО
ранее Яндекс.Деньги
ЮMoney - финтех-компания России - сервис электронных платежей, входит в экосистему Сбера. ЮMoney разрабатывает платёжные решения для пользователей и бизнеса. Физлицам компания предлагает сервис электронных платежей ЮMoney, а бизнесу — услуги интернет-эквайринга с помощью ЮKassa и другие финтех-решения. В 2021 году в ЮMoney зарегистрировано свыше 60 млн кошельков. Сервис эмитирует карты Visa и Mastercard, к 2021 году выпущено более 2 млн пластиковых и 21 млн виртуальных карт. С ЮKassa работают больше 160 тысяч онлайн-площадок из 75 стран мира, сервис поддерживает около 20 способов приёма оплаты. У ЮKassa есть решения для бизнеса любого масштаба: сервис для самозанятых по приёму платежей от клиентов, решение для быстрого расчёта между юрлицами, больше 120 платёжных модулей, оплата товаров и услуг по частям, выставление счетов через мессенджеры и другие современные финтех-продукты.
Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Волож Аркадий 206 23
|Завалишина Евгения 24 17
|Савченко Алла 15 15
|Глазачев Иван 25 11
|Магомедов Александр 10 10
|Ким Борис 72 10
|Путин Владимир 2450 9
|Хайтина Наталья 13 9
|Греф Герман 344 9
|Коробкина Оксана 18 9
|Попов Алексей 329 8
|Хасис Лев 99 8
|Грачева Мария 9 7
|Худавердян Тигран 67 6
|Мамут Александр 126 6
|Дарахвелидзе Петр 15 5
|Мелкумова Ася 15 5
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 4
|Шульгин Александр 18 4
|Сюй Виктор 29 4
|Евтеев Виктор 5 4
|Шадаев Максут 425 4
|Полехина Диана 6 3
|Навальный Алексей 60 3
|Аксаков Анатолий 103 3
|Абрамков Александр 32 3
|Тиньков Олег 40 3
|Гришин Дмитрий 182 3
|Мацоцкий Сергей 171 3
|Козырев Алексей 274 3
|Паршиков Сергей 10 3
|Горелова Юлия 5 3
|Абрамович Роман 31 3
|Достов Виктор 22 3
|Фролов Александр 30 3
|Мозголин Кирилл 3 3
|Островский Святослав 43 3
|Наумов Виктор 124 3
|Артамонова Анна 177 3
|Торбахов Александр 54 3
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
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