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Сбер
ЮMoney
ЮМани НКО
ранее Яндекс.Деньги

Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги

ЮMoney - финтех-компания России - сервис электронных платежей, входит в экосистему Сбера. ЮMoney разрабатывает платёжные решения для пользователей и бизнеса. Физлицам компания предлагает сервис электронных платежей ЮMoney, а бизнесу — услуги интернет-эквайринга с помощью ЮKassa и другие финтех-решения. В 2021 году в ЮMoney зарегистрировано свыше 60 млн кошельков. Сервис эмитирует карты Visa и Mastercard, к 2021 году выпущено более 2 млн пластиковых и 21 млн виртуальных карт. С ЮKassa работают больше 160 тысяч онлайн-площадок из 75 стран мира, сервис поддерживает около 20 способов приёма оплаты. У ЮKassa есть решения для бизнеса любого масштаба: сервис для самозанятых по приёму платежей от клиентов, решение для быстрого расчёта между юрлицами, больше 120 платёжных модулей, оплата товаров и услуг по частям, выставление счетов через мессенджеры и другие современные финтех-продукты.


24.08.2021 Visa, ЮMoney и Yclients запустили новый сервис безналичных чаевых
21.07.2021 «Юmoney» запустил сервис для самозанятных «Юself»
09.07.2021 Эксперты «Юmoney» рассказали о главных киберугрозахах в 2021 году
01.07.2021 Сбербанк и «ЮMoney» присоединились к сервису C2B — Системы быстрых платежей
08.06.2021 ЮMoney запустили идентификацию с помощью «Мобильного ID» от «Мегафона»
03.06.2021 Клиенты «Юmoney» могут авторизоваться через «Сбер ID»
15.03.2021 «Aliexpress Россия» возобновила работу через «Юmoney»
11.03.2021 «Яндекс» запустил платежную систему взамен «Яндекс.денег»
09.03.2021 «Юmoney» возобновил работу с 45 иностранными компаниями
27.01.2021 «Ростелеком» обеспечил IP-телефонией платежный сервис «ЮMoney»
28.10.2020 «Яндекс» объявил финансовые результаты за III квартал 2020 года
22.10.2020 Топ-менеджер «Яндекс.денег» и Альфа-банка взяла под контроль финтехнологии «Почты России»
17.09.2020 «Яндекс.денег» больше нет. Сервис меняет название и фирменный стиль
23.07.2020 «Яндекс» и Сбербанк закрыли сделку по реструктуризации «Яндекс.маркета» и «Яндекс.денег»
07.07.2020 «Яндекс.Деньги» ускорили идентификацию через Сбербанк
26.06.2020 «Яндекс.Деньгами» теперь можно платить через Mi Smart Band 4 NFC
25.06.2020 «Яндекс» разводится со Сбербанком на деньги Абрамовича
02.06.2020 Сбербанк может забрать у «Яндекса» сервис «Яндекс.деньги»
25.03.2020 «Яндекс.деньги» запустили игру с кэшбэком до 100%
20.03.2020 «Яндекс.деньги» поддержат кешбэком тех, кто работает из дома
16.03.2020 «Яндекс.Деньги» запустили переводы в запрещенном Telegram
20.01.2020 «Яндекс.Деньги» добавили Google Pay в свои сервисы для сбора средств
17.01.2020 «Яндекс.деньги» подключились к Системе быстрых платежей
14.01.2020 «Яндекс.Деньги» ввели автоплатежи по штрафам ГИБДД
26.11.2019 «Я.Стример» интегрировался с WASD.TV
19.11.2019 «Яндекс.Деньги» выпустили игру в формате чат-квеста
04.10.2019 «Яндекс.деньги» разрешат пользователям выбирать размер кэшбека
17.09.2019 Яндекс.Деньги упрощают идентификацию
14.08.2019 Поддержка «Яндекс.Денег» появились в мессенджере WhatsApp
17.07.2019 «Яндекс.Деньги» расширили мультивалютные возможности
16.07.2019 Сбербанк с поддержкой «Яндекс.Деньги» обновил онлайн-платежи для предпринимателей
03.07.2019 «Яндекс.деньги» помогут накопить бонусные баллы на конкретную цель
18.04.2019 «Яндекс.деньги» предложили самозанятым платежные сервисы
09.04.2019 В приложении «Яндекс.денег» появился «брокер»
28.03.2019 «Яндекс.Деньги» стали мультивалютным сервисом
25.03.2019 Кошелек в «Яндекс.Деньгах» поддерживает идентификацию в «Юнистрим»
20.03.2019 «Яндекс.деньги» начали продавать билеты в кино
22.02.2019 Исследование «Яндекс.денег»: число онлайн-переводов в России выросло в полтора раза
16.01.2019 В «Связном» можно оформить «Я.Кард» от «Яндекс.Деньги»
30.11.2018 Аналитики «Яндекс.Денег»: россияне стали активнее платить налоги

Публикаций - 586, упоминаний - 1068

Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4534 291
Webmoney 479 143
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8555 42
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7536 39
PayPal 625 33
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6248 31
VK - Mail.ru Group 2840 30
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1837 29
Meta - Facebook 4144 23
Microsoft Corporation 21062 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7840 18
RBK Money 75 17
Google LLC 9483 17
Samsung Electronics 8963 17
Rambler Group - Рамблер ГК 759 15
Apple Inc 10161 13
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2245 10
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 155 10
Telegram Group 694 9
Softkey - Софткей 179 8
Robokassa - Робокасса 44 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3764 7
Nokia Corporation 5230 7
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 177 7
5018 7
Amazon Inc - Amazon.com 2534 7
1С-Битрикс - Bitrix 413 5
Ситилинк - Citilink 231 5
Xiaomi 989 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 624 5
Dr.Web - Доктор Веб 1171 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 4
LG Electronics 3138 4
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1244 4
Merlion - Мерлион 349 4
Intel Corporation 10797 4
Stripe 19 4
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 121 4
Softline Allsoft 57 3
Yahoo! 3484 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4882 144
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1621 94
Qiwi 799 92
Visa International 1640 82
Альфа-Банк 1328 42
Евросеть 1366 42
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 36
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 728 32
Связной ГК 1087 31
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 564 28
Почта России ПАО 1802 22
Яндекс.Такси 279 20
ВТБ - ВТБ24 641 19
Русский стандарт Банк 344 19
ПСБ - Промсвязьбанк 636 19
CyberPlat - КиберПлат 339 18
Assist - Ассист 159 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1592 17
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 766 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1955 16
Мострансавто 61 15
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 131 15
American Express 302 14
УЭК - Универсальная электронная карта 554 13
Diners Club International - платёжная система 77 12
JCB International 134 12
МТС банк 265 10
Юнистрим - Unistream 169 10
Открытие ФК 530 10
Рапида НКО - платежные система 137 10
eBay Inc 1566 9
МКБ - Московский кредитный банк 296 8
Яндекс.Еда 98 8
Росбанк ПАО - Societe Generale 410 8
Ситимобил - Служба такси 123 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 881 8
О2О Delivery club 162 8
Бинбанк 188 8
Точка 157 7
AliExpress 292 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2786 32
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 828 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2042 11
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2387 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7435 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1194 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 742 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1778 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2048 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1144 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1992 4
Правительство Московской области 62 4
Президент Российской Федерации 1811 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2355 4
НПС - Национальный платежный совет 24 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 274 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2058 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 473 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 283 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1854 2
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 110 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 46 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1920 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1137 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 615 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 44 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 300 1
Районный суд Москвы 150 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 19 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 75 1
Мариинский театр - Государственный академический 37 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 131 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль 82 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 57 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 140 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 45 1
Фонд Росконгресс 4 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 377 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2471 7
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 79 7
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 107 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 194 5
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 2
АФТ - Ассоциация Финтех 89 2
Единая Россия - Политическая партия 219 1
ФАИР - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 12 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 44 1
Лига стримеров 2 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 33 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 50 1
ЛДПР 97 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 70 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 202 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1733 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 582 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4027 53
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 13065 35
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 973 13
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1580 12
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1915 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 11
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 663 11
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1279 11
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 852 10
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 296 9
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 786 7
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 568 7
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1047 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10156 5
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1079 5
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 550 5
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины 418 5
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Автоплатеж 101 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1821 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4691 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2740 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1654 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6336 4
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 784 4
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 65 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 735 4
Виртуальная банковская карта - Цифровая банковская карта 28 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 1341 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12396 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 506 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 723 3
CVC - card verification value - card validation code - трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 50 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4682 3
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 677 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 824 3
Умные платформы 604 3
ИТ-аутсорсинг 863 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 316 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 2364 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 650 3
Google Android 11570 69
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 97 60
Apple iOS 6249 49
Apple Pay 406 36
Яндекс.Маркет 469 33
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 344 30
Samsung Pay 255 26
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 516 26
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 137 21
VK - Mail.ru Деньги 71 18
Apple iPhone - серия смартфонов 5828 18
Microsoft Windows Phone OS 1533 17
Microsoft Skype 1885 17
Стрелка - Транспортная карта 130 16
Google Play - Google Store - Android Market 2642 15
Microsoft Windows 10 10118 14
Apple - App Store 2360 13
MasterCard Maestro 133 12
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 101 12
Qiwi Кошелек 157 11
Webmoney Transfer 147 10
VK - Mail.ru Одноклассники 1016 10
Яндекс.Карты и Транспорт 309 9
Paycash - Пейкэш - российская электронная платёжная система 91 9
Wallet One - Единый кошелек 51 9
Visa Electron 62 9
PayOnline - электронная платёжная система 52 8
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 65 8
Яндекс.Навигатор 116 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1369 7
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 814 6
Samsung Galaxy Gear 127 6
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 179 6
Яндекс.Плюс 46 6
Яндекс.Почта 95 6
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 268 6
Яндекс.Директ 102 6
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1229 5
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 192 5
Яндекс.Штрафы 6 5
Волож Аркадий 206 23
Завалишина Евгения 24 17
Савченко Алла 15 15
Глазачев Иван 25 11
Магомедов Александр 10 10
Ким Борис 72 10
Путин Владимир 2450 9
Хайтина Наталья 13 9
Греф Герман 344 9
Коробкина Оксана 18 9
Попов Алексей 329 8
Хасис Лев 99 8
Грачева Мария 9 7
Худавердян Тигран 67 6
Мамут Александр 126 6
Дарахвелидзе Петр 15 5
Мелкумова Ася 15 5
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 4
Шульгин Александр 18 4
Сюй Виктор 29 4
Евтеев Виктор 5 4
Шадаев Максут 425 4
Полехина Диана 6 3
Навальный Алексей 60 3
Аксаков Анатолий 103 3
Абрамков Александр 32 3
Тиньков Олег 40 3
Гришин Дмитрий 182 3
Мацоцкий Сергей 171 3
Козырев Алексей 274 3
Паршиков Сергей 10 3
Горелова Юлия 5 3
Абрамович Роман 31 3
Достов Виктор 22 3
Фролов Александр 30 3
Мозголин Кирилл 3 3
Островский Святослав 43 3
Наумов Виктор 124 3
Артамонова Анна 177 3
Торбахов Александр 54 3
Россия - Российская федерация - РФ 84177 272
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27016 93
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11642 48
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34312 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12038 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3889 24
Украина 5532 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10981 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9606 18
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2137 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11635 15
Россия - УФО - Екатеринбург 2905 15
Европа 7307 15
Казахстан - Республика 4146 14
Беларусь - Белоруссия 3211 12
Россия - СФО - Новосибирск 2935 11
Грузия 1032 9
Франция - Французская Республика 4934 8
Германия - Федеративная Республика 7789 8
Армения - Республика 1047 7
Нидерланды 2016 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1932 7
Россия - ПФО - Казань 1894 7
Испания - Королевство 2570 7
Индия - Республика 4106 6
Турция - Турецкая республика 1479 6
Канада 3060 6
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 769 5
Латвия - Латвийская Республика 674 5
Африка - Африканский регион 2670 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1206 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1875 5
Молдавия - Республика Молдова 646 5
Польша - Республика 1462 5
Азия - Азиатский регион 3167 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 4
Италия - Итальянская Республика 2902 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1392 4
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 547 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 792 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2247 29
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 490 17
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 89 13
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1108 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4268 8
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 198 7
Cashback - Кэшбэк 41 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 628 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1274 5
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 29 5
НКО - Некоммерческая организация 96 5
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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