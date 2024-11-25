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Wildberries&Russ запустила кредиты на покупку товаров в мобильном приложении

Объединенная компания Wildberries и Russ совместно с банками-партнерами запустила сервис кредитования покупателей в мобильном приложении. Специально разработанный сервис позволяет оформить кредит в несколько кликов. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Теперь пользователи могут выбрать способ оплаты «Кредит» при оформлении покупок от 30 тыс. руб. в зависимости от категории товара. Сервис сделает покупки на Wildberries проще и доступнее, а покупателям позволит лучше управлять бюджетом.

Продавцам же этот инструмент поможет увеличить продажи в категориях с высоким средним чеком, где покупатели не всегда могут себе позволить внести большую сумму за товар единовременно. При этом продавцы получают сразу полную стоимость товара.

Запуск кредитования пользователей в приложении – продолжение стратегии компании по развитию финансовых сервисов на платформе. Решение реализовано совместно с крупными банками-партнерами.

Чтобы оформить покупку с использованием кредитных средств, покупателю нужно выбрать раздел «Кредит» в способах оплаты и отправить заявку, введя свой номер телефона и паспортные данные. Решение по заявке от банков-партнеров приходит покупателю в течение нескольких минут. Дальше покупатель выбирает понравившееся предложение от банка-партнера с подходящим ему сроком, размером ежемесячного платежа и процентной ставкой, и оформляет покупку как обычно.

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Кредитный договор с банком начинает действовать только после того, как покупатель забрал покупку на пункте выдачи или у курьера. Проценты также начинают рассчитываться только с этого момента. Этот механизм позволяет покупателю не платить проценты, пока товар находится в пути или если покупатель решит отказаться от товара.

Возможности сервиса кредитования на платформе Wildberries: подача заявки в несколько кликов; из документов нужен только паспорт; можно выбрать лучшее предложение от банка-партнера; кредит активируется только после получения товара.

Чтобы сервис появился в способах оплаты, необходимо будет обновить мобильное приложение.

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