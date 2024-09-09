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«МойОфис» провел тестирование функциональности на основе GigaChat в мобильном приложении

«МойОфис», ведущий российский производитель офисного ПО, завершил тестирование функциональности на базе GigaChat API в мобильном приложении «МойОфис Документы». С 15 июля по 31 августа 2024 г. решение было доступно в режиме бета-тестирования всем пользователям из России с устройствами на русском языке. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

Более 150 тыс. пользователей согласились принять участие в тестировании функций искусственного интеллекта в «МойОфис Документы». Решение позволило расширить возможности работы с текстовым контентом – например, пользователям стали доступны функции оперативного анализа и генерации данных. Так, ИИ помогал составлять вопросы и тезисы на основе заданной информации, менять тон сообщений, сокращать абзацы, выделять главные мысли и многое другое. Всего в меню решения были доступны пять групп сценариев с использованием возможностей нейросети.

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Редактирование и корректировка текста, проверка орфографии, пунктуации и стилистики, а также анализ больших текстов для выявления основной мысли и составления краткого изложения оказались наиболее востребованными командами. Самым часто используемым стал сценарий «Проанализируй и объясни простыми словами» – более 30% пользователей выбирали эту функциональность при работе с редакторами, а 27% использовали сценарий «Отредактируй и перефразируй». По 18% – «Создай на основе текста» и «Измени стиль», и только 8% пользователей переводили текст внутри редакторов на другие языки. По итогам тестирования самые популярные сценарии будут включены в продукт на постоянной основе.

«Тестирование позволило нам определить, какие сценарии наиболее востребованы пользователями. Мы видим запрос от россиян на новые технологии, которые многим помогают в работе и повседневной жизни. Основываясь на полученных данных, наша команда планирует добавить в приложение новые функции GigaChat для бизнеса, чтобы сделать работу с документами еще более простой и удобной», — сказала Наталья Кудрявцева, руководитель департамента управления продуктами «МойОфис».

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