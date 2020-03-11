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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Логистика Логистические услуги Logistics services Управление перевозками Грузоперевозки Доставка

Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка


11.03.2020 Эксперты «АЙТОБ» рассказали о росте популярности «зеленой» логистики в России
21.11.2019 Mea Soft интегрировала ПО «Курьер 2008» с модулем планирования логистики Maxoptra
14.03.2019 DB Schenker подвела итоги цифровизации логистики для автопроизводителей
28.01.2019 Magenta завершила оптимизацию логистики в «ЛафаржХолсим Россия»
14.01.2019 «Ростелеком» создал СП для цифровизации транспорта и логистики

Публикаций - 2278, упоминаний - 2596

Логистика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5015 270
Microsoft Corporation 22497 179
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 105
IBM - International Business Machines Corp 8941 99
Apple Inc 10683 91
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 91
Samsung Electronics 9333 78
Amazon Inc - Amazon.com 2650 76
SAP SE 4595 73
Элемент ГК - Elementec 1523 63
Huawei 3222 57
VK - Mail.ru Group 3057 52
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 51
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 47
Softline - Софтлайн 1870 46
Intel Corporation 11262 40
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 40
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 33
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 32
Oracle Corporation 6035 32
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 29
Крок - Croc 1616 29
Корус Консалтинг ГК 1014 28
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 28
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 23
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 23
Lenovo Group 2077 21
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 19
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 188 19
Telegram Group 805 18
UIPath 46 17
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 16
Xiaomi 1095 16
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 16
Ланит - Консист Бизнес Групп 72 16
Галактика - Корпорация 1077 16
AMD - Advanced Micro Devices 3661 16
М2М телематика 223 16
Meta Platforms - Facebook 4267 14
Почта России ПАО 1853 216
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 152
РЖД - Российские железные дороги 1458 59
Яндекс.Еда 490 53
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 51
Альфа-Банк 1476 42
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 36
X5 Group 709 36
О2О Delivery club 171 35
Связной ГК 1190 22
Газпром ПАО 1008 21
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 18
Mary Kay - Мэри Кэй 88 17
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 17
Ситимобил - Служба такси 136 17
Самолёт ГК 216 15
ПСБ - Промсвязьбанк 682 14
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 12
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 46 12
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 12
Виктория - Сеть супермаркетов 145 11
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 9
IKEA - ИКЕА 124 8
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 23 7
En+ Group - Эн+ ГК 19 7
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 7
Сбер - Еаптека 14 7
Роснефть НК 434 6
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 54 6
Сбер - Кухня на районе 14 6
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 38 5
LEGO 202 5
Татнефть 182 5
Сургутнефтегаз - СНГ 193 5
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 4
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 4
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 111 4
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 0 4
Росводоканал 69 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 305
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 123
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 80
Президент Российской Федерации 3770 68
Правительство РФ 8292 52
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 47
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 42
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 40
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 37
Таможня - Таможенная служба 421 34
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 32
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 32
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 29
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 29
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 26
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 24
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 18
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 13
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 13
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 9
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 9
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 9
Счётная палата РФ 628 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 8
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 7
Автодор - Российские автомобильные дороги 54 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 6
Совет при президенте Российской Федерации 55 6
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 3
Правительство Москвы 1640 3
Петербургский метрополитен ГУП 73 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 2
SOCAR - State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики - SOCAR Gas Operating Company 3 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 5
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 1
Web development - Веб-разработка 0 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 0 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 382
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 362
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 350
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 337
Мобильное приложение - Mobile app 4966 282
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 270
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 265
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 265
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 159
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 155
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 154
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 151
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 149
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 140
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 137
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 126
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 125
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 112
Website - Вебсайт 9736 109
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 108
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 99
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 95
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 94
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 90
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 90
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 86
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 85
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 85
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 85
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 83
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 82
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 80
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 79
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 79
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 77
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 77
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 75
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 72
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 70
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 70
Google Android 11959 183
Microsoft Windows 2000 2856 94
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 71
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 70
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 68
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 57
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 52
Apple iOS 6422 45
Microsoft Office 3247 43
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 37
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 32
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 146 31
1С:ERP Управление предприятием 268 30
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 29
1С:Бухгалтерия 647 25
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 23
Oracle Java - язык программирования 2554 19
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 14
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 13
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 12
WhatsApp Messenger 745 11
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 11
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 11
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 111 10
1С:Документооборот - 1С:ДО 159 10
Microsoft Windows 2104 10
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 123 10
Apple Safari - браузер 743 10
Microsoft SQL Server 1416 10
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 9
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 9
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 111 9
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 9
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 9
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 9
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 8
Depositphotos - фотобанк 385 8
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 8
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 7
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 100 7
Садовенко Илья 63 19
Чернышенко Дмитрий 320 9
Гришин Дмитрий 185 8
Акимов Максим 170 8
Мишустин Михаил 376 8
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 7
Сечкин Алексей 15 7
Иванов Александр 83 4
Сергунина Наталья 223 4
Бычков Николай 7 4
Мантуров Денис 66 3
Мартынова Елена 35 3
Серегин Андрей 12 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 3
Сковородников Олег 3 2
Смоляров Дмитрий 8 2
Шингарев Павел 10 2
Кузьмин Сергей 33 2
Фролов Борис 3 2
Фомин Дмитрий 20 2
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 2
Jobs Steve - Джобс Стив 996 2
Кабаков Ярослав 21 1
Алейник Ярослав 4 1
Покровский Иван 67 1
Юракова Яна 7 1
Лебедев Дмитрий 7 1
Мерзляков Антон 8 1
Текслер Алексей 18 1
Комлев Николай 55 1
Heinla Ahti - Хеинла Ахти 0 1
Кочугов Сергей 0 1
Гладкий Дмитрий 0 1
Брызгалов Дмитрий 0 1
Юлин Дмитрий 0 1
Garriott Richard - Гэрриотт Ричард 23 1
Безбогов Сергей 9 1
O’Connell Dermot - О'Коннелл Дермот 4 1
Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
Чибис Андрей 23 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 768
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 473
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 332
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 328
Казахстан - Республика 4467 150
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 109
Беларусь - Белоруссия 3525 103
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 94
Россия - СФО - Новосибирск 3269 92
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 86
Япония 10069 80
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 76
Земля - планета Солнечной системы 7427 74
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 67
Азия - Азиатский регион 3803 63
Германия - Федеративная Республика 8903 46
Африка - Африканский регион 2928 35
Россия - Сибирь 1579 34
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 33
Армения - Республика 1112 33
Австралия - Австралийский Союз 2791 32
Нидерланды 2197 29
Бразилия - Федеративная Республика 1945 28
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 25
Америка 2011 23
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 22
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 22
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 22
Луна 1184 21
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 21
Китай - Тайвань 2115 21
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 19
Европа Восточная 2927 19
Чехия - Чешская Республика 1053 15
Швеция - Королевство 2072 15
Россия - ЦФО - Тульская область 965 15
Польша - Республика 1559 14
Украина 6212 14
Европа 12319 14
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1194 14
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 715
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 420
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 351
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 230
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 172
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 139
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 93
Юриспруденция 1629 86
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 79
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 73
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 68
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 63
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 57
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 57
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 54
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 74 45
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 41
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 36
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 35
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 32
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 26
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 21
Cashback - кэшбэк - кешбек 199 18
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 16
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 16
Эргономика 840 15
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 15
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 15
Машиностроение - Машиностроительные предприятия 194 14
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 14
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 14
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 13
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 12
Водород - hydrogenium 0 11
Табачная промышленность - Табак - Tobacco - Курение - Smoking 89 11
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 10
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Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 9
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