Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Логистика Логистические услуги Logistics services Управление перевозками Грузоперевозки Доставка
Публикаций - 2278, упоминаний - 2596
Логистика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Садовенко Илья 63 19
|Чернышенко Дмитрий 320 9
|Гришин Дмитрий 185 8
|Акимов Максим 170 8
|Мишустин Михаил 376 8
|Bezos Jeff - Безос Джефф 141 7
|Сечкин Алексей 15 7
|Иванов Александр 83 4
|Сергунина Наталья 223 4
|Бычков Николай 7 4
|Мантуров Денис 66 3
|Мартынова Елена 35 3
|Серегин Андрей 12 3
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 3
|Сковородников Олег 3 2
|Смоляров Дмитрий 8 2
|Шингарев Павел 10 2
|Кузьмин Сергей 33 2
|Фролов Борис 3 2
|Фомин Дмитрий 20 2
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 2
|Кабаков Ярослав 21 1
|Алейник Ярослав 4 1
|Покровский Иван 67 1
|Юракова Яна 7 1
|Лебедев Дмитрий 7 1
|Мерзляков Антон 8 1
|Текслер Алексей 18 1
|Комлев Николай 55 1
|Heinla Ahti - Хеинла Ахти 0 1
|Кочугов Сергей 0 1
|Гладкий Дмитрий 0 1
|Брызгалов Дмитрий 0 1
|Юлин Дмитрий 0 1
|Garriott Richard - Гэрриотт Ричард 23 1
|Безбогов Сергей 9 1
|O’Connell Dermot - О'Коннелл Дермот 4 1
|Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
|Чибис Андрей 23 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
Создано именных указателей - 85389.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188781, в очереди разбора - 949419.
Создано именных указателей - 85389.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru