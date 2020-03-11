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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Логистика Логистические услуги Управление перевозками Грузоперевозки Доставка



11.03.2020 Эксперты «АЙТОБ» рассказали о росте популярности «зеленой» логистики в России
21.11.2019 Mea Soft интегрировала ПО «Курьер 2008» с модулем планирования логистики Maxoptra
14.03.2019 DB Schenker подвела итоги цифровизации логистики для автопроизводителей
28.01.2019 Magenta завершила оптимизацию логистики в «ЛафаржХолсим Россия»
14.01.2019 «Ростелеком» создал СП для цифровизации транспорта и логистики

Публикаций - 2278, упоминаний - 2596

Логистика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5015 110
SAP SE 4595 73
VK - Mail.ru Group 3057 52
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 47
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 33
Oracle Corporation 6035 32
Крок - Croc 1616 29
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 28
Корус Консалтинг ГК 1014 28
Huawei 3222 26
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 23
Apple Inc 10683 23
Ростех - Ростехнологии 2532 22
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 16
Intel Corporation 11262 15
Meta Platforms - Facebook 4267 14
Cisco Systems 4720 12
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 410 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 7
NVision Group - Энвижн Груп 660 6
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 185 6
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 187 5
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 168 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 5
Барс груп 499 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 4
HP - Hewlett-Packard 3567 4
Microsoft Corporation 22497 4
Red Hat 1183 3
PayPal 634 3
Dassault Systemes 201 3
Acer Group 2311 2
Qualcomm Technologies 1639 2
Box inc - box.com - box.net 206 2
ХайТэк - Hi-Tech 101 2
Рексофт - Reksoft 334 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 2
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 24 2
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 2
X5 Group 709 36
О2О Delivery club 171 35
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 27
Связной ГК 1190 22
Газпром ПАО 1008 21
Ситимобил - Служба такси 136 17
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 17
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 12
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 9
Роснефть НК 434 6
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 38 5
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 4
Hyundai Motor 316 3
Северсталь ПАО 308 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 3
McDonald’s - Макдоналдс 190 3
Русагро Группа Компаний 182 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 2
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 58 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 2
Segezha Group - Сегежа Групп 96 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 85 1
DB Schenker - Шенкер АО 15 1
Ростех - Новикомбанк 38 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 76 1
DHL Express 112 1
Сибэнергомаш УК 8 1
Возрождение - Коммерческий банк 186 1
АльфаСтрахование СГ 241 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 1
ПСБ - Промсвязьбанк 682 1
Правительство РФ 8292 52
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 37
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 33
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 28
Президент Российской Федерации 3770 25
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 21
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 12
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 8
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 4
Правительство Москвы 1640 3
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 170 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 362
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 337
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 161
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 151
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 140
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 137
Сервер - Серверные платформы 10956 125
Website - Вебсайт 9736 109
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 5622 99
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 98
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 95
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 90
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 83
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 82
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 77
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 70
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 66
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 65
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 58
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 54
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 50
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 48
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 2104 46
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 42
5G - Пятое поколение мобильной связи 2529 38
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 38
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 2051 34
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1197 30
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 29
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 4104 28
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 27
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 24
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 22
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 1401 21
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 20
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 19
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 712 17
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 1072 17
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование 499 16
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 293 16
Google Android 11959 63
Apple iOS 6422 45
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 146 31
1С:ERP Управление предприятием 268 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 20
Microsoft Office 3247 15
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 14
WhatsApp Messenger 745 11
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 11
1С:Документооборот - 1С:ДО 159 10
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 9
Depositphotos - фотобанк 385 8
Apache Hadoop 356 7
Microsoft Office Excel 818 7
Apple iPad mini 398 5
Apple iPad Air - Серия планшетов 217 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 4
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 228 4
ЕМИАС Электронный рецепт 63 3
Микрон MIK - серия интегральных микросхем 18 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 246 3
IBM Power Systems - Серия серверов 216 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 3
Korus Forecast 19 3
IBM Watson 144 2
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 136 2
Apache Spark - Apache Spark Streaming 70 2
ID.Abonent 7 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 334 2
Сбер - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 56 2
CSI Set Retail 55 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 423 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 426 2
Эвотор - серия смарт-терминалов 14 2
Microsoft Visual Studio 324 1
Microsoft DirectX 686 1
Apache Hadoop HBase - СУБД класса NoSQL с открытым исходным кодом 9 1
Intel QAT - Intel QuickAssist 6 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 65 1
Honor 7 - Серия смартфонов 33 1
Сечкин Алексей 15 7
Чернышенко Дмитрий 320 6
Мишустин Михаил 376 6
Сергунина Наталья 223 4
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 2
Jobs Steve - Джобс Стив 996 2
Назаров Алексей 69 1
Земцов Дмитрий 10 1
Ананьев Дмитрий 70 1
Белова Светлана 7 1
Стащак Сергей 1 1
Путин Владимир 2542 1
Шипулин Алексей 2 1
Климарев Михаил 47 1
Белозеров Олег 24 1
Чибис Андрей 23 1
Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
O’Connell Dermot - О'Коннелл Дермот 4 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 86
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 76
Германия - Федеративная Республика 8903 46
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 21
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 21
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 19
Европа Восточная 2927 19
Польша - Республика 1559 14
Украина 6212 14
Земля - планета Солнечной системы 7427 14
Европа 12319 14
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 13
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 9
Израиль 1756 8
Россия - ПФО - Самарская область 939 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 7
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 7
Россия - УФО - Свердловская область 1102 7
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 511 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 6
Россия - ЦФО - Тульская область 965 6
Узбекистан - Республика 1285 5
Китай - Тайвань 2115 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 4
Норвегия - Королевство 1155 4
Россия - УФО - Тюменская область 838 4
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 264 4
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 339 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 3
Турция - Турецкая республика 1708 3
Франция - Французская Республика 5665 3
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 320 2
Россия - ЦФО - Смоленская область 339 2
Америка 2011 2
Германия - Берлин 635 2
США - Нью-Йорк - Манхэттен 107 2
Россия - СФО - Кемеровская область 673 2
Россия - ПФО - Оренбургская область 437 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 351
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 63
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 57
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 41
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 36
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 35
Мошенничество - Махинации 2142 21
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 15
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 15
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 14
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 14
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 9
Cashback - Кэшбэк 199 7
Бизнес-акселератор 294 5
From door to door - От двери до двери 28 4
Инсорсинг - Инхаус 88 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 3
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 150 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 1000 3
ДМС - Добровольное медицинское страхование 81 2
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы 27 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 152 2
Образование в России 460 2
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 89 2
Инвестиции венчурные 850 2
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 143 1
Пиратство - Авторское право 592 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 51 1
Из рук в руки - irr.ru 41 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 5
Data Insight - Исследовательское агентство 86 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 3
Juniper Research 468 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 1
ТПУ - Томский политехнический университет 106 1
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 2
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка 9 1
VMworld 29 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
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