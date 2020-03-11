Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Логистика Логистические услуги Управление перевозками Грузоперевозки Доставка
Публикаций - 2278, упоминаний - 2596
Логистика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сечкин Алексей 15 7
|Чернышенко Дмитрий 320 6
|Мишустин Михаил 376 6
|Сергунина Наталья 223 4
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 2
|Назаров Алексей 69 1
|Земцов Дмитрий 10 1
|Ананьев Дмитрий 70 1
|Белова Светлана 7 1
|Стащак Сергей 1 1
|Путин Владимир 2542 1
|Шипулин Алексей 2 1
|Климарев Михаил 47 1
|Белозеров Олег 24 1
|Чибис Андрей 23 1
|Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
|O’Connell Dermot - О'Коннелл Дермот 4 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 5
|Data Insight - Исследовательское агентство 86 5
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 3
|Juniper Research 468 2
|ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 2
|МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 1
|ТПУ - Томский политехнический университет 106 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1182669, в очереди разбора - 962857.
Создано именных указателей - 77327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1182669, в очереди разбора - 962857.
Создано именных указателей - 77327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru