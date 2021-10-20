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Instant Messenger
Мессенджер
IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями


20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 2
29.09.2021 «Яндекс 360» будет доставлять рассылки только с разрешения пользователя 1
28.09.2021 В «Яндекс ID» появился центр поддержки 1
28.09.2021 Microsoft оживляет легендарный мессенджер, который перед этим последовательно «убивала» 1
21.09.2021 «Яндекс 360»: редактировать документы теперь можно со смартфона 1
14.09.2021 «Яндекс 360» и Polymedia представили дисплеи для дистанционного обучения 1
06.08.2021 VisionLabs и BIMDATA создают цифровой сервис для строительной отрасли 1
26.07.2021 «Яндекс 360» научился планировать видеовстречи 1
12.07.2021 Facebook Marketplace теперь доступен в России 2
12.07.2021 «Лаборатория Касперского» выяснила, как фишинг распространяется через мессенджеры 1
21.06.2021 Мессенджеры «убили» великую технологию связи. Россияне почти полностью от нее отказались 1
04.06.2021 «Яндекс» и МГУ заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
20.05.2021 Выпущена версия мессенджера IVA Connect Desktop для ОС Astra Linux 1
18.05.2021 «ТЭК-Торг» запустила сервис уведомлений в Telegram 1
17.05.2021 Исследование: россияне предпочитают онлайн-покупки через смартфон 1
27.04.2021 Telegram превратился в бесплатную платежную систему 1
26.04.2021 «Яндекс» добавил в набор сервисов для работы «Документы» 1
26.04.2021 «Яндекс» создал «убийцу» Google Docs 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 1
22.04.2021 В «Яндекс.почте 360» появилось резервное копирование 1
19.04.2021 Viber расширит количество участников групповых видеозвонков до 30 человек 1
03.03.2021 Как облака помогли бизнесу пережить пандемию 2
26.01.2021 Check Point: Новая уязвимость TikTok позволяет собирать личные данные пользователей 1
24.12.2020 Исследование: в 20% российских компаний руководители на удаленке «выгорают» и увольняются 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 1
05.11.2020 Платформа «Mail.ru для бизнеса» выступит партнёром «CNews Forum 2020: Информационные технологии завтра» 1
26.10.2020 Mail.ru Group представила отчетность по МСФО за третий квартал 2020 года 2
26.10.2020 «Вконтакте» рассказала о росте выручки на 13%, рекорде в «Клипах» и ключевых обновлениях 1
12.10.2020 «Яндекс.Почта 360» ускорила написание писем 1
30.09.2020 В «Яндекс.Почте 360» обновился «Телемост» 1
29.09.2020 «Вконтакте» превратила «Сообщения» в «Мессенджер» 1
28.09.2020 У «Яндекса» появилась платная почта с дополнительными «фишками» и огромным местом в облаке 1
28.09.2020 «Яндекс» представил набор сервисов «Яндекс.Почта 360» 1
25.09.2020 Российский бизнес распробовал комплексные коммуникационные платформы 1
17.09.2020 WhatsApp, Signal и Telegram с треском провалили банальнейший тест на безопасность 1
03.09.2020 Опрос Viber: россияне начинают и заканчивают свой день с мессенджеров 2
10.08.2020 Вице-президентом Mail.ru Group по экосистемным продуктам стала Анна Артамонова 1
18.05.2020 «Билайн» завершил модернизацию мобильной сети в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 1
22.04.2020 «Яндекс» представил обновленный «Яндекс.Мессенджер» 1
21.04.2020 В Mail.ru появились видеозвонки. Ими можно пользоваться без регистрации 1

Публикаций - 133, упоминаний - 187

Instant Messenger упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Telegram Group 702 23
Facebook 3765 20
Microsoft Corporation 11077 19
VK - Mail.ru Group 2483 15
Yandex - Яндекс 4101 14
Google LLC 7148 13
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 11
Apple Inc - Эппл Рус 7701 11
Twitter 2204 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 6
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 5
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Alibaba Group 298 3
Amazon Inc - Amazon.com 1471 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
О2О Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 3
Check Point Software Technologies 446 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
Skillbox - Скилбокс 27 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 718 2
Huawei 2730 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
Deloitte - Делойт 186 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
GitHub 412 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 2
InfoWatch - Инфовотч 607 2
App Annie 73 2
Xiaomi 904 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 2
Dr.Web - Доктор Веб 976 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 2
Dialog - Диалог 33 2
VMware 1829 2
SEC Consult Services 929 2
Samsung Electronics 5666 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 6
Почта России ПАО 1572 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
О2О Delivery club 153 5
Ситимобил - Служба такси 113 4
YouDrive - Оператор каршеринга 31 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
О2О Холдинг 43 3
Газпромбанк - ГПБ 692 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
DC Daily 5 2
GHP Group 5 2
Альфа-Банк 1123 2
AliExpress 275 2
Связной ГК 878 2
Performance Group 6 2
Naspers 56 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 1
Комус 25 1
Boxberry - российская служба доставки 20 1
Любимчик - сеть зоомагазинов 3 1
DST Global 165 1
Vimeo - Видеохостинг 57 1
Верный - Торговая сеть 16 1
ТЭК-торг 38 1
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 1
Быстроном 3 1
Uber 257 1
Газпром бурение 9 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 1
Alibaba Group - Cainiao Network - Цайняо - Международный логистический оператор 16 1
Самокат - сервис экспресс-доставки 12 1
Сбербанк Кухня на районе 9 1
ВкусВилл 48 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Почта Банк 289 1
Росгосстрах 182 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 3
Правительство РФ 2203 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Президент США 105 1
Федеральное казначейство России 766 1
Правительство Москвы 653 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
ЕСПЧ - Европейский суд по правам человека - ECHR - European Court of Human Rights 5 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
Тверской районный суд города Москвы 15 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 17 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
МФЦ Мои документы города Ростов-на-Дону 2 1
Администрация Президента РФ 267 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 412 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 1
Счётная палата РФ 460 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
Руссофт - Russoft 250 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 10
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 573 9
Социальные сети - Соцсети 96 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 5
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 4
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 531 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 3
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 546 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 2
DevOps - Development и Operations 297 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 2
Kubernetes 307 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Смартизация 177 2
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 29 2
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 16 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 216 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
Google Android 10751 35
WhatsApp Messenger 654 29
Rakuten Viber 429 23
Apple iOS 5742 21
Microsoft Windows 10 6635 18
Facebook Instagram - Инстаграм 569 11
Apple macOS 925 10
Яндекс.Телемост 36 9
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 8
Microsoft Skype 1467 8
VK - Mail.ru Одноклассники 857 7
Яндекс 360 9 6
Apple Mac 1456 5
Яндекс.Почта 360 14 5
Linux OS 4257 5
Google YouTube - Видеохостинг 1715 5
Apple - App Store 2198 4
ICQ 496 4
Яндекс.Диск 118 4
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 4
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 4
Microsoft Windows 7 1662 4
Snapchat 89 3
Microsoft Outlook 642 3
VK Mini Apps 19 3
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 3
Google Gmail 605 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
VK - Mail.ru Teambox 19 3
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 3
VK Connect 20 3
Opera - Браузер 632 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
Opera Neon - браузер 7 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 3
WeChat - Мессенджер 96 3
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 3
Google Hangouts - Мессенджер 63 3
Дуров Павел 216 6
Артамонова Анна 127 4
Добродеев Борис 83 4
Хасис Лев 96 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 3
Габриелян Владимир 20 2
Огуряев Дмитрий 53 2
Kolondra Krystian - Колондра Кристиан 12 2
Cox Chris - Кокс Крис 4 2
Daniels Chris - Дэниелс Крис 2 2
Кирсанова Светлана 54 2
Мигаль Анна 6 2
Ванин Андрей 7 2
Аракелян Арам 7 2
Печенин Алексей 12 2
Иванов Сергей 170 1
Бунина Елена 27 1
Путятинский Сергей 53 1
Паршин Максим 141 1
Исагулова Элина 28 1
Осипова Александра 16 1
Кириченко Игорь 41 1
Качанов Сергей 1 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Мольский Александр 11 1
Нащекин Алексей 111 1
Румянцев Антон 46 1
Песков Дмитрий 65 1
Абакумов Евгений 103 1
Мылицын Роман 79 1
Никифоров Николай 1126 1
Поляков Сергей 60 1
Лящ Михаил 32 1
Зайцев Михаил 145 1
Чаркин Евгений 182 1
Кисляков Евгений 83 1
Иванов Олег 124 1
Носков Константин 201 1
Акимов Максим 167 1
Рябова Галина 21 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 5
Украина 3365 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 5
Германия - Федеративная Республика 3633 4
Беларусь - Белоруссия 2088 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 3
Франция - Французская Республика 2122 3
Армения - Республика 688 2
Европа 3752 2
Казахстан - Республика 2629 2
Россия - Республика Крым 626 2
Россия - Севастополь 420 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 2
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Эстония - Эстонская Республика 415 1
Россия - Республика Марий Эл 203 1
Россия - Ставрополь 271 1
Россия - Тамбовская область 322 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - Якутск 247 1
Европа Западная 613 1
Россия - Республика Ингушетия 188 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - Ярославская область 332 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Россия - Челябинская область 658 1
Россия - Саратовская область 344 1
Россия - Ростовская область 862 1
Франция - Париж 370 1
ЗСД - Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге 10 1
Кавказ 57 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 13 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровые технологии и проекты - Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов 10 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
Конституция Российской Федерации 28 1
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 280 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 624 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 1
NYT - The New York Times 509 5
The Verge - Издание 448 1
Forbes - Форбс 442 1
Wikipedia - Википедия 276 1
Reddit 198 1
Bloomberg 785 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Ведомости 259 1
РИА Новости 654 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
Ars Technica 227 1
TechRadar 71 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
Check Point Research 47 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
Яндекс.ШАД - Школа анализа данных 19 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 22 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
CNews AWARDS 291 2
GeekBrains 40 2
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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