Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Instant Messenger
Мессенджер
IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 133, упоминаний - 187
Instant Messenger упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
|Руссофт - Russoft 250 1
|EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
|Дуров Павел 216 6
|Артамонова Анна 127 4
|Добродеев Борис 83 4
|Хасис Лев 96 3
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 3
|Габриелян Владимир 20 2
|Огуряев Дмитрий 53 2
|Kolondra Krystian - Колондра Кристиан 12 2
|Cox Chris - Кокс Крис 4 2
|Daniels Chris - Дэниелс Крис 2 2
|Кирсанова Светлана 54 2
|Мигаль Анна 6 2
|Ванин Андрей 7 2
|Аракелян Арам 7 2
|Печенин Алексей 12 2
|Иванов Сергей 170 1
|Бунина Елена 27 1
|Путятинский Сергей 53 1
|Паршин Максим 141 1
|Исагулова Элина 28 1
|Осипова Александра 16 1
|Кириченко Игорь 41 1
|Качанов Сергей 1 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Мольский Александр 11 1
|Нащекин Алексей 111 1
|Румянцев Антон 46 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Мылицын Роман 79 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Поляков Сергей 60 1
|Лящ Михаил 32 1
|Зайцев Михаил 145 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Иванов Олег 124 1
|Носков Константин 201 1
|Акимов Максим 167 1
|Рябова Галина 21 1
|NYT - The New York Times 509 5
|The Verge - Издание 448 1
|Forbes - Форбс 442 1
|Wikipedia - Википедия 276 1
|Reddit 198 1
|Bloomberg 785 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|Ведомости 259 1
|РИА Новости 654 1
|КиноПоиск - Портал о кино 118 1
|Ars Technica 227 1
|TechRadar 71 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 2
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
|Check Point Research 47 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru