Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Cloud computing
Облачные технологии
Облачные вычисления
Облачная инфраструктура
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Публикаций - 1778, упоминаний - 3462
Cloud computing упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 182 94
|Абакумов Евгений 103 53
|Гуральников Сергей 161 50
|Шадаев Максут 384 49
|Ермолаев Артем 340 48
|Сотин Денис 102 45
|Айвазов Армен 449 43
|Клепиков Алексей 77 42
|Нестеров Алексей 79 42
|Натрусов Артем 121 41
|Дьяченко Валерий 66 41
|Шевченко Владимир 135 40
|Бойко Елена 151 38
|Прохорова Алла 45 36
|Валчев Стоян 44 35
|Прохоров Фёдор 78 34
|Урьяс Вадим 76 34
|Козырев Алексей 270 34
|Шипов Савва 70 34
|Мацоцкий Сергей 150 33
|Аксаков Анатолий 98 32
|Богданов Кирилл 90 32
|Егоров Владимир 52 32
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 32
|Слышкин Василий 54 32
|Лысенко Эдуард 209 30
|Путятинский Сергей 53 30
|Семенихин Игорь 37 30
|Попов Андрей 72 30
|Белоусов Максим 59 29
|Гимранов Ринат 56 28
|Соловьев Алексей 60 28
|Трофимова Людмила 31 28
|Антонов Александр 73 28
|Мискевич Евгений 29 27
|Четвернин Алексей 651 27
|Рубин Адар 28 27
|Богачев Игорь 172 26
|Громов Иван 96 26
|Сыкулев Андрей 57 25
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757123, в очереди разбора - 660813.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757123, в очереди разбора - 660813.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru