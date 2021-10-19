Cloud computing

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19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
12.10.2021 ГК Astra Linux и ООО «ИТ-Экспертиза» стали технологическими партнерами 1
11.10.2021 «Гэндальф» помогла «Астэко» перейти на облачную «1С» 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
30.09.2021 Очередное обновление Astra Linux Common Edition: актуальное ядро и новые возможности 1
27.09.2021 Промышленные роботы пострадали от ковида, но меньше, чем ожидалось 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
22.09.2021 Xiaomi схватили за руку. В ее смартфоны встроены секретные функции цензуры и шпионажа за пользователем 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Тионикс» готовит к выпуску масштабное обновление продуктов Tionix Cloud Platform и Tionix VDI 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
09.09.2021 В 2020 году емкость систем хранения данных M1Cloud выросла на 75% 1
08.09.2021 IBM представляет новое поколение серверов IBM Power E1080 5
30.08.2021 Qameta Software анонсировала SaaS-версию Allure TestOps 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
17.08.2021 McAfee Enterprise представила решение MVISION Private Access 1
16.08.2021 В приложении Mail.ru появились новости и персональные подборки статей 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
21.07.2021 Российская IoT-платформа для учета потребления ресурсов работает на защищенной ОС Astra Linux 1
19.07.2021 «Мегафон» и Mail.ru Cloud Solutions повысили надежность и удобство сервисов «Русэнергосбыт» 1
07.07.2021 Власти отобрали у Microsoft колоссальный контракт и лишили ее миллиардов долларов 4
02.07.2021 Как платформа Dell Hybrid Client способна сместить парадигму в инфраструктуре с традиционных настольных ПК в сторону перспективных облачных вычислений 1
24.06.2021 Умные системы для умных людей и другие ECM тренды в 2021 1
16.06.2021 «Почта», «Облако» и портальные сервисы Mail.ru получили поддержку авторизации с помощью VK Connect 1
15.06.2021 Какие функции можно возложить на современную IP-телефонию и ВАТС 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
20.05.2021 Huawei в Евразии сообщает о назначении нового президента регионального представительства 1
29.04.2021 Создан сверхбыстрый браузер, требующий очень мало памяти, но много денег 2
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
12.04.2021 Рост объема инфраструктуры Stack Group в 2020 году составил 66% 1
05.04.2021 Экспертиза: что на самом деле мешает развитию облачных сервисов в финансовом секторе 4
01.04.2021 Представьте, что существует технология, способная решить ваши самые важные бизнес-задачи 1
30.03.2021 Mail.ru выпустила суперприложение. Что оно умеет 1
17.03.2021 Финансирование российских блокчейн-разработок урезали в пять раз 1
17.03.2021 «Проконсим» внедрила сервис «КОРУС | Управление запасами» 1
12.03.2021 ИТ-руководитель Большого театра в интервью CNews: когда на сцену выйдут цифровые двойники? 1
26.02.2021 Samsung представила смартфон Galaxy A32. Цены 1
16.02.2021 SberCloud примет участие в конференции CNews «Облачные технологии 2021» 1

Публикаций - 1778, упоминаний - 3462

Cloud computing упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 303
VMware 1829 179
IBM 3527 141
Google LLC 7128 111
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 109
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 104
Oracle Corporation 3331 97
3727 88
Dell EMC 2387 83
HP Inc. 2898 77
SAP SE 3207 77
Ланит ГК 1155 62
Amazon Inc - Amazon.com 1467 60
Softline - Софтлайн 1473 59
Citrix Systems 571 57
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 52
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 198 51
Apple Inc - Эппл Рус 7680 50
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 50
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 49
Крок 1219 48
Parallels Holdings 470 47
Cinimex - Синимекс 160 44
Intel Corporation 4152 42
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 41
Yandex - Яндекс 4099 40
Cisco Systems 2037 39
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 38
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 37
NetApp 485 36
Schneider Electric 408 36
Huawei 2726 34
VK - Mail.ru Group 2482 34
Samsung Electronics 5633 34
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 32
HDS - Hitachi Data Systems 288 32
Custis 73 31
Facebook 3765 31
Центр2М - Center2М 47 27
Schneider Electric Secure Power 44 26
РЖД - Российские железные дороги 1081 100
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 91
X5 Group 599 82
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 63
X5 Group - Пятерочка 559 57
Уралсиб Банк 389 57
Газпромбанк - ГПБ 692 50
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 49
Альфа-Банк 1123 47
ПСБ - Промсвязьбанк 613 46
Почта России ПАО 1570 44
Ингосстрах СПАО 210 43
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 42
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 41
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 40
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 38
Аэрофлот 492 37
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 34
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 34
ПГК - Первая грузовая компания 98 30
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 28
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 27
МТС банк 254 27
Газпром нефть 380 26
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 25
Черкизово ГК 73 25
ВТБ Банк Москвы 371 24
Интер РАО ПАО 158 23
Мегаполис ТК 87 23
Сургутнефтегаз - СНГ 123 23
Банк Зенит 131 22
Лента - Сеть розничной торговли 188 22
UBS AG 118 22
Procter&Gamble - P&G 93 21
OKS Group 31 21
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 21
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 21
Segezha Group - Сегежа Групп 85 20
Mary Kay - Мэри Кэй 82 20
Роснефть НК 367 19
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 136
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 82
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 77
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 60
Федеральное казначейство России 766 59
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 56
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 49
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 48
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 43
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 39
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 35
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 29
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 26
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 23
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 22
Правительство РФ 2200 22
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 21
Правительство Москвы 649 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 18
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 15
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Президент Российской Федерации 1439 10
Счётная палата РФ 460 9
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 9
Таганский районный суд города Москвы 44 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 7
ПФР Департамент информационных технологий 102 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 7
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 7
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 7
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 6
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
TIA - Telecommunications Industry Association 49 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 150 5
Руссофт - Russoft 250 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 3
CSA - Cloud Security Alliance 10 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 3
Linux Foundation 157 2
АРБ - Ассоциация российских банков 82 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
ASF - Apache Software Foundation 60 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 33 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 20 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 9 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 28 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 425
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 339
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 138
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 135
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 135
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 97
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 92
Big Data - Большие данные 1136 83
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 81
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 74
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 60
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 56
OpenStack 347 55
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 54
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 48
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 40
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 38
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 37
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 36
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 35
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 31
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 31
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 31
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 30
ИТ-аутсорсинг 670 30
e-Commerce - Электронная коммерция 299 30
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 29
3G - Стандарт мобильной связи 3709 28
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 28
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 28
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 27
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 27
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 26
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 26
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 26
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 25
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 25
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 25
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 22
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 22
Microsoft Azure 1171 118
Microsoft Windows 10 6612 109
Google Android 10750 94
Linux OS 4243 87
AWS - Amazon Web Services 568 65
Microsoft Office 365 769 64
Apple iOS 5741 59
Microsoft Office 1921 46
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 43
Apple iPad 3263 42
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 41
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 40
VMware vSphere 281 36
Microsoft Exchange 678 33
Microsoft SQL Server 789 30
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 30
Java - Язык программирования 1167 28
Google Play - Google Store - Android Market 2515 27
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 26
Intel x86 - Архитектура процессора 991 25
1С:ERP Управление предприятием 203 24
VMware NSX Intelligence 103 24
Apple Mac 1454 23
Microsoft Windows Phone OS 1472 23
Nvidia GeForce GTX 2054 22
Apache Hadoop 339 22
Microsoft Windows 7 1662 21
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 21
Microsoft Lync 272 20
Amazon EC2 - Amazon Elastic Cloud Compute 99 20
Apple - App Store 2198 20
Apple macOS 922 19
Microsoft Windows 8 1228 18
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 18
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 18
Google Chrome - браузер 1117 17
Google Chrome OS 306 17
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 16
Microsoft Skype 1462 15
Google YouTube - Видеохостинг 1706 15
Чаркин Евгений 182 94
Абакумов Евгений 103 53
Гуральников Сергей 161 50
Шадаев Максут 384 49
Ермолаев Артем 340 48
Сотин Денис 102 45
Айвазов Армен 449 43
Клепиков Алексей 77 42
Нестеров Алексей 79 42
Натрусов Артем 121 41
Дьяченко Валерий 66 41
Шевченко Владимир 135 40
Бойко Елена 151 38
Прохорова Алла 45 36
Валчев Стоян 44 35
Прохоров Фёдор 78 34
Урьяс Вадим 76 34
Козырев Алексей 270 34
Шипов Савва 70 34
Мацоцкий Сергей 150 33
Аксаков Анатолий 98 32
Богданов Кирилл 90 32
Егоров Владимир 52 32
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 32
Слышкин Василий 54 32
Лысенко Эдуард 209 30
Путятинский Сергей 53 30
Семенихин Игорь 37 30
Попов Андрей 72 30
Белоусов Максим 59 29
Гимранов Ринат 56 28
Соловьев Алексей 60 28
Трофимова Людмила 31 28
Антонов Александр 73 28
Мискевич Евгений 29 27
Четвернин Алексей 651 27
Рубин Адар 28 27
Богачев Игорь 172 26
Громов Иван 96 26
Сыкулев Андрей 57 25
Россия - Российская федерация - РФ 57180 768
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 223
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 204
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 171
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 99
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 85
Восточная Европа 1669 76
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 54
Германия - Федеративная Республика 3614 53
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 49
Европа 3730 46
Казахстан - Республика 2621 43
Украина 3347 43
Франция - Французская Республика 2112 34
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 33
Беларусь - Белоруссия 2081 31
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 29
Япония 2760 26
Северная Америка 1405 25
Ближний Восток 1468 25
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 24
Африка 1482 24
Индия - Республика 2161 23
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 22
Австралия - Австралийский Союз 1118 21
Испания - Королевство 1248 19
Азия - Азиатский регион 1512 19
Грузия 690 19
Россия - Челябинская область 658 18
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 18
Южная Корея - Республика 1450 17
Нидерланды 970 17
Канада 1294 17
Бразилия - Федеративная Республика 1121 17
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 16
Италия - Итальянская Республика 1371 15
США - Калифорния 969 15
Россия - СФО - Новосибирск 1956 15
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 225
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 199
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 169
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 120
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 89
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 57
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 41
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 40
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 34
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 23
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 22
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 16
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 16
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 15
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 13
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 11
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 10
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 8
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 7
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 6
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 6
Информационное общество - Государственная программа 282 5
Русский язык 970 5
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 78 5
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 5
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 4
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 3
Болезнь Альцгеймера 26 3
Спам - Spam 101 3
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 3
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 22
Apps4All 25 9
Forbes - Форбс 441 8
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 8
TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 6
Thomson Reuters - Рейтер 1711 5
TAdviser - Центр выбора технологий 214 5
Bloomberg 785 5
ZDnet 381 4
The Wall Street Journal 709 4
CNews TV 461 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
InformationWeek 101 3
CNET - Издание 273 3
NYT - The New York Times 505 3
CNews - ZOOM.CNews 1089 3
N+1 - Издание 93 3
DigiTimes - Издание 505 3
The Guardian - Британская газета 189 2
Digg 51 2
The Washington Post 109 2
Windows Central 16 2
Politico 9 2
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 2
The Verge - Издание 448 2
Business Insider 182 2
Wikipedia - Википедия 274 2
The Register 337 2
WSJ - The Wall Street Journal 161 2
Ведомости 259 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 2
Neowin 38 1
23ABC News 55 1
FT - Financial Times 246 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
Reddit 198 1
CNews - Auto.CNews 50 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 1
IDC - International Data Corporation 2709 102
Gartner 2188 77
CNews Analytics 1988 60
Juniper Research 278 17
Forrester Research 385 17
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 13
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 8
Fortune Global 500 160 7
IBM Research 70 6
Vanson Bourne 34 4
IDC Russia - IDC Россия 115 4
ABI Research 181 3
HFS Research 16 3
CNews Инновация года - награда 26 3
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 3 3
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 3
Microsoft Research 93 3
IBM X-Force Threat Intelligence Index 17 2
Strategy Analytics 173 2
Frost & Sullivan 101 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 2
CNews Рынок ИТ-услуг 13 2
Data Insight - Исследовательское агентство 71 2
Oxford Economics 11 1
Synergy Research Group 13 1
ActualTech Media 1 1
CNews IaaS рейтинг 8 1
S&P 500 15 1
Zecurion Analytics 25 1
Cisco CISO Benchmark Study 1 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
GSMA Mobile Connectivity Index - Индекс мобильного подключения 1 1
Veeam Cloud Data Management Report 3 1
Dimensional Research 12 1
PCMark 73 1
IDC Russia Cloud Services Market 8 1
NPD DisplaySearch 194 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 1 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 12
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 8
Сириус - Образовательный центр 85 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 5
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 3
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 3
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 3
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 9 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 31 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 2
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 2
ИРИ - Институт развития интернета 94 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 2
РАН - Российская академия наук 316 2
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 22 1
УРТК - Уральский радиотехнический колледж им. А. С. Попова 2 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 1
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 13 1
Cornell University - Корнеллский университет 11 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 34 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 37 1
ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 4 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 4 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 24 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei 3 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 1
ЦГПБ им. В. В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 4 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 187
CNews AWARDS 291 114
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 39
CNews Баттл 34 24
CNews APPWards 36 15
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 8
CNews Мисс ИТ России 12 7
VMworld 27 6
CNews FORUM Кейсы 44 5
Олимпийские игры - Olympic Games 302 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 3
Docflow 58 2
Huawei Cloud Conference 2 2
Чёрная пятница (распродажи) 69 2
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 1
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
Dell EMC Forum 1 1
Private Label Awards by IPLS 1 1
ZDI - Zero Day Initiative - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 14 1
Riverbed Force for Business 1 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 54 1
Хрустальный атом 3 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
The Megaface Benchmark - мировой чемпионат по распознаванию лиц 18 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 1
VeeamON Forum 9 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 1
Microsoft Ignite 18 1
Microsoft for Startups 7 1
Citrix Synergy 5 1
Oracle Modern Cloud Day 7 1
Хрустальная сова - приз лучшему игроку телевизионной игры "Что? Где? Когда?" 3 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757123, в очереди разбора - 660813.
Создано именных указателей - 46354.
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