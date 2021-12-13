Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Транспорт Транспортный сектор экономики Транспортные услуги Дорожная инфраструктура Автодороги
Публикаций - 2706, упоминаний - 3933
Транспорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2504 22
|Добродеев Борис 92 8
|Носков Константин 211 5
|Хасис Лев 101 5
|Шипелов Андрей 21 4
|Емельянов Станислав 67 4
|Ликсутов Максим 38 4
|Медведев Дмитрий 1596 3
|Иревли Сергей 21 3
|Попов Алексей 329 3
|Мишустин Михаил 358 3
|Кисляков Евгений 91 3
|Глазков Борис 41 2
|Уткин Никита 27 2
|Клопотовский Андрей 2 2
|Исаев Максим 25 2
|Смятских Алексей 47 2
|Князев Илья 7 2
|Гурко Александр 136 2
|Левкевич Михаил 60 2
|Бисембаева Алина 12 2
|Козырев Алексей 274 2
|Шалаев Антон 14 2
|Кивокурцев Олег 17 2
|Гольцов Александр 62 2
|Баев Юрий 18 2
|Prusinkiewicz Przemyslaw - Прузинкевич Пржемыслав 4 2
|Motley Sandra - Мотли Сандра 3 2
|Исаев Дмитрий 14 2
|Соколов Максим 22 2
|Растопшин Павел 28 2
|Maddison John - Мэддисон Джон 24 2
|Сергунина Наталья 209 2
|Попов Сергей 85 2
|Собянин Сергей 222 2
|Ершова Элеонора 64 2
|Яхина Ирина 40 2
|Kunstler Julie - Кунстлер Джули 2 2
|Котов Иван 10 2
|Волож Аркадий 210 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177248, в очереди разбора - 984067.
Создано именных указателей - 71577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177248, в очереди разбора - 984067.
Создано именных указателей - 71577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru