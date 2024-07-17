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Искусственный интеллект Голосовой бот Голосовой роботизированный помощник (ассистент) Voice assistant Интеллектуальные помощники

Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники

 

 

Ирина Королева, Операционный директор, Международный медицинский центр ОН КЛИНИК "Голосовые роботы в контакт-центрах - помогают или мешают бизнесу" Конференция CNews "Современные контакт-центры 2024" 16.04.2024


17.07.2024 Голосовой бот Robovoice компании SL Soft (ГК Softline) совершил более 3 млн звонков для дистанционного мониторинга пациентов в 2023 году

в заказчиков и продуктах, которые могут быть обогащены ИИ-сервисами. «Мы особенно гордимся тем, что голосовые технологии Robovoice на базе искусственного интеллекта помогают в реализации социал
15.07.2024 Голосовой бот Robovoice от SL Soft (ГК Softline) более чем в 3 раза сократил расходы на обработку входящих заявок для «ЮМВенд»

х время работы в разы дороже. Внедрение ботов – рациональный подход к использованию ресурсов и улучшению клиентского сервиса. В силу различных рыночных факторов, в частности, нехватки кадров, сегодня голосовые технологии становятся необходимостью для бизнеса». ГК Softline, в которую входит вендор SL Soft, усиливает сегмент собственного ПО, фокусируясь на автоматизации бизнес-процессов заказ
11.07.2024 ДИТ Москвы расширил использование искусственного интеллекта для улучшения качества консультаций на городских горячих линиях

х, а в сценарий его работы теперь входят несколько новых параметров. За полтора года работы проекта голосовой помощник помог проанализировать более 240 тыс. диалогов: результаты анализа передаю
01.07.2024 «Москва» – на связи: ДИТ начал тестирование голосового помощника в чате поддержки на mos.ru

ассистент «Москва». Он уже умеет консультировать по вопросам работы портала mos.ru. В будущем новый голосовой помощник сможет помогать москвичам решать и другие задачи», — сказал Борис Фролов,

01.07.2024 Голосовой помощник принимает обращения граждан в МФЦ Волгоградской области

татуса заявления и готовности документов к выдаче. При нетиповых обращениях или по просьбе абонента голосовой помощник переключает разговор на оператора. По итогам проекта за первые три месяца

20.06.2024 Исследование Rambler&Co: Почти половина пользователей мобильной связи хотят, чтобы голосовые помощники отвечали за них на спам-звонки

ответов (13%) и выбор голоса и характера ассистента (7%). 38% участников опроса не хотели бы, чтобы голосовой помощник принимал за них спам-звонки (38%). Однако 30% делегировали бы им эту обяза
17.05.2024 Голосовой ассистент на базе ИИ поможет красноярцам ответить на звонок «без голоса» и узнать мошенников

авив его в виде текста или SMS-сообщения в мессенджер. Помощник не требует подключения к интернету и помогает решать вопросы в режиме реального времени. Цифровой ассистент МТС, внедренный в привычные голосовые вызовы, сможет не только расшифровать разговор в режиме автосекретаря, но и озвучить написанный абонентом текст. Для этого будет достаточно написать сообщение в момент входящего вызов
14.05.2024 Голосовой робот самостоятельно консультирует более 60% всех обращений граждан в ЕКЦ Минздрава Мурманской области

ения региона в целом. Для реализации проекта была выбрана разработанная в России интеллектуальная диалоговая платформа Digital2Speech компании BSS. Проект выполнил «БФТ-Холдинг». В процессе внедрения голосового помощника были подробно прописаны скрипты каждого из сценариев робота и определены итоговые формы отчетов, которые моделирует конструктор отчетности. Интересной деталью дообучения ст
23.04.2024 1,5 млн обращений граждан обработал голосовой помощник в медучреждения Башкортостана

аботу с запросами и улучшил взаимодействие с пациентами. Об этом CNews сообщили представители BSS. «Голосовой помощник — совместная разработка компаний “Ростелеком” и BSS. Виртуальный ассистент
18.04.2024 В Санкт-Петербурге назвали самых востребованных голосовых помощников

» и Городской центр жилищных субсидий, а также консультировали жителей об услугах МФЦ. «Виктория» — голосовой помощник «Службы 122» — стал самым востребованным из ассистентов. За 2023 г. этим п
18.04.2024 «ПИК-Комфорт» запустил голосового помощника

ртуального ассистента. Теперь на входящей линии контакт-центра клиентов круглосуточно консультирует голосовой помощник. Сегодня бот уже вовлечен в половину всех поступающих звонков – треть из н
10.04.2024 Прежней «Алисы» от «Яндекса» больше нет. Популярный голосовой ассистент обновился по-крупному. Что изменилось

«Алиса» 2.0 «Яндекс» сообщил CNews о запуске полностью обновленного голосового помощника «Алиса». Главным изменением в сервисе стал переход ассистента на нейросеть YandexGPT, благодаря чему улучшилось качество ответов. По словам представителей «Яндекса», покуда
08.04.2024 Московские рентгенологи заполнили более 400 тыс. протоколов с помощью голосового помощника

росла до 30%. Работа продолжается, разрабатываются учебно-методические материалы, реализуется методологическая поддержка, чтобы преимущества голосового ввода могли масштабироваться». В основе проекта голосовой помощник Voice2Med, разработанный группой ЦРТ. Это решение на основе искусственного интеллекта, который преобразует голос врача в текст. Так технология распознавания речи позволяет на
05.04.2024 Голосовой робот «МегаФона» поможет пассажирам авиакомпании NordStar успеть на рейс

лиента зависели от возможностей авиакомпании оперативно уведомлять об изменениях на рейсе. Уверена, голосовой помощник станет для пассажиров незаменимым другом в подготовке к полетам, а для ави
25.03.2024 Microsoft села в лужу. Пользователи возненавидели новейшую «фишку» Windows, которая обошлась в миллиарды долларов

рования групповых политик дело пока не дошло. Общество против Microsoft Copilot – это первоначально голосовой помощник программиста в сервисе GitHub, который, как сообщал CNews, ворует чужой пр
18.03.2024 Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM

одписка Яндекс Плюс.SberBoom Большая и мощная колонка SberBoom от SberDevices работает с семейством голосовых помощников Салют. Салют «слышит» пользователя благодаря четырем встроенным микрофон
14.03.2024 «Лига Цифровой Экономики» внедряет голосовые и чат-боты TWIN для бизнеса

канальных коммуникаций с клиентами. Об этом CNews сообщили представители «Лиги Цифровой Экономики». Голосовые и чат-боты TWIN на основе нейросетей задействованы в ряде проектов «Лиги» для автом
14.03.2024 Голосовой помощник линии 122 в Тульской области стал лучше распознавать адреса абонентов

не по адресу прикрепления к медучреждению, что также затрудняет его идентификацию. В такой ситуации голосовой помощник не может обработать запрос и переводит на оператора. Но команда нашла ориг
31.01.2024 Голосовой робот МТТ помог ускорить подбор соискателей сети продуктовых дискаунтеров «Победа»

тупает порядка 500 звонков по вопросам трудоустройства. На обращения соискателей мгновенно отвечает голосовой помощник, уточняет, какая именно вакансия и какое из трех направлений интересует –

19.01.2024 Наталья Сергунина: За 2023 г. голосовой помощник столичного контакт-центра принял на 53 процента больше звонков

В 2023 г. голосовой помощник общегородского контакт-центра Москвы принял свыше 38 млн звонков горожан.

28.12.2023 Время экспериментов: боты в банках представляются разными именами и учат клиентов, как нужно общаться с ИИ-помощниками

ых и 64% чат-ботов объясняли клиентам, как и какие вопросы можно задавать. Практически каждый пятый голосовой помощник во время разговора мог отправить сообщение с детальной информацией и ссылк
18.12.2023 Бизнес сможет создавать голосовых роботов для общения с клиентами с помощью SaluteBot Voice от Сбербанка

отслеживает, сколько входящих звонков поступало в заданный период, какую часть из них взял на себя голосовой робот без привлечения оператора, какие темы обращений были самыми популярными и мно
29.11.2023 Голосовой помощник на столичных горячих линиях научился использовать интонацию в зависимости от темы диалога

б этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. Например, если человек просит записать его к врачу, голосовой помощник отвечает с сочувствием, а в случаях, когда житель звонит уточнить статус г
17.11.2023 Голосовой помощник МТТ пригласит школьников в «Фоксфорд»

У МТТ уже есть опыт использования голосовых помощников в EdTech-проектах. Так, ранее был разработан голосовой помощник для «Учи.ру» – российской образовательной онлайн-платформы, на которой уче
08.11.2023 ВТБ разработал будущий 3D-образ своего голосового помощника

разное время внесли значимый вклад в развитие ИТ-сферы. В настоящее время клиентам ВТБ уже доступен голосовой ассистент Лео в мобильном приложении банка, на умных устройствах с Алисой от Яндекс
31.10.2023 Голосовой робот МТТ займется информированием покупателей сети «Автомаг»

уток времени предоставить покупателям исчерпывающую информацию по работе магазинов. «В данном кейсе голосовой помощник автоматизировал ответы на наиболее часто задаваемые вопросы со стороны авт
30.10.2023 За три года голосовой помощник единого диспетчерского центра принял более 7,5 млн звонков горожан

зов мастера», — сказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий. Во время диалога голосовой помощник уточняет адрес и задает вопросы для более оперативной обработки обращения.
18.10.2023 5 тыс. школьников и искусственный интеллект МТС создали детского цифрового помощника в интернете

проходила на образовательной платформе «Поколение М». 5000 детей в течение четырех недель изучали разные арт-стили, современные инструменты для цифровой анимации и мультипликации и рисовали маскота– цифрового помощника в интернете, который может обучать ребенка основам цифровой безопасности и предупреждать о потенциальных опасностях. Об этом CNews сообщили представители МТС. Под руководств
16.10.2023 Горожане передали показания приборов учета воды на горячую линию более 22 млн раз

ых приборов учета потребляемой воды приняли более 22 млн звонков. Из них 19,8 млн звонков обработал голосовой помощник без привлечения операторов. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москв
04.10.2023 Голосовой робот МТТ поможет поздравить радиослушателей

ы в текстовом виде, что обеспечивает сотрудникам радиостанции удобство и надежность работы сервиса. Голосовой помощник начал работу в начале сентября 2023 г., за месяц он принял поздравления и

14.09.2023 МТТ разработал голосового помощника для «Ленпромгаза»

яц и, благодаря высокой пропускной способности, увеличивает скорость оповещения абонентов в 3 раза. Голосовой ассистент звонит жителям Санкт-Петербурга, информируя о предстоящем техническом обс
28.08.2023 «Госуслуги» — через голосового помощника

ыписку о лицевом счете в Социальном фонде; выписку из трудовой книжки; справку о размере пенсии. Еще у «Макса» можно узнать о штрафах или спросить, как получить услуги. В дальнейшем число доступных в голосовом помощнике сервисов будет расширяться. Задать вопрос можно на любом устройстве с «Алисой», а также в «Браузере», «Навигаторе» или приложении «Яндекса». Как воспользоваться Авторизуйтес
28.08.2023 Умный робот «Ростелекома» подключился к техподдержке золотодобывающей компании «Полюс»

лотодобывающих компаний. С самыми популярными запросами пользователей теперь справляется «Полина» — голосовой помощник, созданный на базе единой омниканальной платформы АИС «Виртуальный ассисте
23.08.2023 Жители Тульской области могут записываться через голосового робота к конкретному врачу

ульской области стало новым этапом сотрудничества с этим регионом. На протяжении последних двух лет голосовые помощники стали обслуживать обращения граждан на линиях МФЦ Тульской области, регио
16.08.2023 Голосовой помощник ответит на вопросы о статусе изготовления карты москвича

Проверить статус изготовления карты москвича теперь можно круглосуточно с помощью голосового помощника по телефону горячей линии. Благодаря технологиям искусственного интеллекта на линиях общегородского контакт-центра в любое время можно получить необходимую информацию. Тако
11.08.2023 Голосовой робот «Мегафона» поможет РЖД в подборе персонала

по имени – и около 90% собеседников не отличают в процессе диалога робота от человека. Кроме того, голосовой помощник автоматически определяет, в каком регионе живет кандидат на вакансию, сопо
10.08.2023 Цифровой ассистент от МТТ напомнит о приеме врача в Краснодаре

Если же пациенту нужна дополнительная информация, робот переключает его на оператора колл-центра. «Голосовой помощник позволил автоматизировать и ускорить процесс подтверждения записи. Отчеты

04.08.2023 Microsoft «убила» в Windows 11 своего знаменитого голосового помощника Cortana

ованный в мобильные версии приложений Outlook, Teams, а также в решения Teams display и Teams Rooms голосовой помощник Microsoft продолжит свою работу. Альтернатива имеется В Microsoft не плани
03.08.2023 Исследование Naumen: бот каждого второго ритейлера научился предоставлять услуги во время диалога

ов могут отделить голос звонящего от сторонних шумов, присутствующих во время беседы. Каждый второй голосовой робот (50%) обрабатывает несколько вопросов за одну сессию, а также реагирует на пр
31.07.2023 Голосовой помощник VS Robotics заработал в МФЦ Республики Алтай

На входящей линии МФЦ Республики Алтай заработал голосовой помощник «Анастасия», который информирует граждан об услугах, адресах и графике раб

Публикаций - 2774, упоминаний - 3457

Искусственный интеллект и организации, системы, технологии, персоны:

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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 62097 706
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23351 678
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23838 670
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23316 468
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27334 463
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 3538 441
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6233 406
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 24350 365
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5011 360
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7944 356
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20185 349
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3854 344
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12247 297
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7398 287
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11939 257
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20306 242
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7498 241
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15270 238
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6988 233
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9316 233
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3222 233
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17306 225
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13702 225
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 987 213
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4930 207
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Google Android 13663 400
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 986 309
Apple iOS 7508 274
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 548 241
Microsoft Windows 15301 189
Apple iPhone - серия смартфонов 6942 158
Apple Siri - Голосовой помощник 380 147
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4901 124
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Microsoft Skype 2044 119
Google Play - Google Store - Android Market 3208 109
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4845 95
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Apple - App Store 2816 88
WhatsApp Messenger 1033 85
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Apple iPhone 6 4861 60
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Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1446 56
Apple macOS 1955 53
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2335 32
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 27
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1035 18
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 168 18
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 297 13
CNews AWARDS - награда 466 13
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День молодёжи - 27 июня 842 11
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Международный женский день - 8 марта 321 7
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 540 6
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 704 5
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 4
CCWF - Call Center World Forum 17 3
Samsung Unpacked 32 3
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ИнфоКом 94 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2024 годы.
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